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Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра

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17 октября 2023
Почему мы продолжаем делать это? Искать убийцу вместе с героями Агаты Кристи. Ответ, возможно, знала сама писательница, ставшая при жизни знаменитой благодаря своему дару – придумывать убийства и блестяще их раскрывать на страницах книг. Сочинявшая сюжеты, как всем доподлинно известно, за вязанием и мытьем посуды, Кристи и не подозревала, что создает в эти моменты вечный источник вдохновения для целого батальона режиссеров и продюсеров. 38 кинокартин, 29 телефильмов и телесериалов, три «больших» телесериала, включающих по десятку и более самостоятельных полнометражных фильмов. Картины, снятые по мотивам, и вовсе не поддаются подсчету — ни один из писателей-детективщиков не может похвастаться столь внушительным списком.

Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра

25 лет назад не стало Джоан Хиксон — актрисы, которая стала идеальным воплощением мисс Марпл, и сегодня мы вспомним экранизации Агаты Кристи, застолбившие себе места в истории кино. Ведь конца агатакристимании не предвидится: взять хоть «Скрюченный домишко» Жиля Паке-Бреннера с Глен Клоуз, Джиллиан Андерсон и Кристиной Хендрикс или цикл Кеннета Браны, который уже снял «Убийство в «Восточном экспрессе» (пятая экранизация романа), Смерть на Ниле и «Призраков в Венеции».

«Мисс Марпл» (1984-1992)


кадр из сериала «Мисс Марпл» (1984-1992)

Говорят, Джоан Хиксон на роль старушки-сыщицы в британской сериальной постановке 80-х, благословила сама писательница. Речь идет о случае, когда актрисе передали за кулисы записку от Агаты Кристи, в которой та выражала надежду однажды увидеть Джоан в роли мисс Марпл. Так и случилось. После первых двух фильмов сериала стало понятно, что это успех. Блестяще воссозданная эпоха середины 20-го века и кажущаяся простота, но на деле высокая профессиональность актерской игры привели к тому, что съемки были продолжены. Таким образом, появились еще 10 фильмов. Поклонницей сериала была сама королева Елизавета, наградившая Джоан Хиксон Орденом Британской империи. Вершиной сериала по праву считается «Отель «Бертрам» (1987), в котором отразились перемены, происходящие в 50-е годы в английском обществе.

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«Пуаро» (1989-2013)


кадр из сериала «Пуаро» (1989-2013)

Другой любимый персонаж Кристи - Эркюль Пуаро – также получил отличный сериал с Дэвидом Суше в главной роли. Одноименный сериал считается лучшей экранизацией романов о бельгийском сыщике. Он выдержал 13 сезонов (1989-2013), для каждого из которых было снято по 5 двухсерийных фильмов. Некоторые фильмы из него, например, стоящее особняком «Убийство в Восточном экспрессе», выдержали проверку временем и продолжают держать удар от старых и новых конкурентов. Образ Пуаро настолько сросся с усиками Дэвида Суше (благодаря, разумеется, не столько усикам, сколько их носителю), что другим актерам переплюнуть Пуаро-Суше почти невозможно.

Смотреть онлайн Фильмы с Дэвидом Суше

«Зло под солнцем» (1982)


кадр из фильма «Зло под солнцем» (1982)

Исключение (и еще какое!) разве что составляет Питер Устинов, снявшийся несколько ранее в двух фильмах по романам Агате Кристи, один другого краше. Смесь обаяния, харизмы, естественности – рецепт кажется простым, но применить его могут только истинные актеры, каковым Устинов, конечно же, являлся. В 1982 году вышел фильм «Зло под солнцем» с умопомрачительной женской троицей Мэгги Смит, Джейн Биркин и Дайаны Ригг. Райские места, скромное обаяние буржуазии, обольстительные злодеи, юмор, четкое следование жанру – все как положено и в нужных дозах. Отдельно хочется выделить эффектный выход Джейн Биркин пред очи изумленной публики в финале фильма под звуки прекрасного Кола Портера (его мелодии составили саундтрек к фильму). Такое не забывается!

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«Смерть на Ниле» (1978)


кадр из фильма «Смерть на Ниле» (1978)

Картина снята по известному одноименному роману из так называемого «восточного цикла». Основное действие происходит на прогулочном пароходе, который спускается вниз по Нилу. На его борту собрано изысканное светское общество. «Неожиданно» происходит убийство: убивают молодую миллионершу, поводящую с мужем свой медовый месяц, и вдруг выясняется, что все присутствующие заинтересованы в этой смерти... Здесь также играют сплошь звезды, одна из них, знаменитая Бэтт Девис, на закате своей карьеры, другая, Миа Фэрроу, в момент ее взлета, им составляют компанию Анджела Лэнсбери, Мэгги Смит и, собственно, Питер Устинов. Забавная деталь: все мучения героев, связанные с египетским климатом, актеры испытывали на самом деле. Нил, пароход, чудовищная жара - все было настоящее.

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«Почему не спросили Эванс?» (1980)


кадр из фильма «Почему не спросили Эванс?» (1980)

Сериал ВВС 1980 года, снятый по одноименном роману Кристи с Франческой Аннис и Джеймсом Уорвиком в роли сыщиков-любителей и (спойлер!) чертовски обаятельным злодеем Ли Лоусоном. Магия этого редко вспоминаемого почему-то сериала – в исключительно обаянии и благородстве его героев, даже плохих, и в неудержимой иронии, с которой авторы рассказывают нам про разные нехорошие, в общем-то, дела. Главная героиня, богатая девушка Фрэнки, радуется как наивный ребенок, что некий человек не сам упал со скалы, а его столкнули, просто потому что «так интереснее». Никаких моральных выкладок, социальных обобщений, легкое увлекательное кино с оригинальной концовкой. И очень уютное. Облиться горячим чаем будет затруднительно, хотя понервничать слегка придется.

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«10 негритят» (1987)


кадр из фильма «10 негритят» (1987)

Работа Станислава Говорухина – совершенно очевидно, одна из лучших, и не только отечественных, постановок Агаты Кристи. Завораживающий, в известной степени депрессивный сюжет: десять незнакомых людей приезжают в одинокий отель на острове, где узнают о преступлениях, друг другом совершенных, и где их настигает смерть. Качественный советский триллер с отличной игрой актеров, составляющих на тот момент цвет нашего кино, как то: Друбич, Кайдановского, Максаковой, Зельдина, Глузского и др. И все это на фоне прекрасной операторской работы Геннадия Энгстрема (съемки велись в Ялте). Совсем недавно, кстати, вышел неплохой английский трехсерийный фильм «И никого не стало» режиссера Крейга Вивейроса по тому же роману. Отличный вариант для любителей подробных английских сериалов.

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«Тайна черных дроздов» (1983)


кадр из фильма «Тайна черных дроздов» (1983)

Из советских картин определенный успех в свое время имела «Тайна черных дроздов» (1983) режиссера Вадима Дербенева. Сюжет вполне традиционен для Агаты Кристи. Мультимиллионер Джордж Фортескью (Всеволод Санаев) отравлен в собственном доме. Под подозрением все члены семьи. Прежде чем мы узнаем разгадку, произойдут одно за другим еще пара убийств. Но убийства в детективах Агаты Кристи редко становятся драмой при всем уважении к автору. Скорее, их главная функция – захватить наш разум завораживающей прогулкой по лабиринту мотивов, поступков и случайных обстоятельств в поисках того, кто убил.

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«Убийство в Восточном экспрессе» (1974)


кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе» (1974)

Коль скоро нам предстоит увидеть новую версию нельзя обойти внимание одноименную постановку 1974 года. Как и в новом фильме, здесь целое скопление звезд. На съемочной площадке встретились корифеи кино и совсем молодые тогда еще звезды. Ванесса Редгрейв, Майкл Йорк, Жаклин Биссет, Ингрид Бергман, Шон Коннери, Джон Гилгуд, Альбертом Финни в роли Эркюля Пуаро составили вместе отличную команду. Данную экранизацию можно назвать консервативной: все очень близко к тексту, традиционное повествование – убийство при странных обстоятельствах, ограниченное количество персонажей в замкнутом пространстве застрявшего в пути поезда, множество подозреваемых и неожиданный финал. То есть все как любили фанаты Агаты Кристи века XX. Что-то нас ждет теперь?


Елена Юртаева
05.11.2017
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обсуждение >>
№ 12
Юля Наумова   17.10.2023 - 14:03
Все фильмы хороши, по -своему. Полностью посмотрела лишь Пуаро с Суше, красота неописуемая. Лучше Пуаро не было и не будет. читать далее>>
№ 11
киночей   11.08.2023 - 17:28
"Загадку Эндхауза" стоило включить в список хотя бы из-за Равиковича в роли Пуаро. Когда впервые увидел его в "Покровских воротах" в середине восьмидесятых, то уже тогда подумал, что... читать далее>>
№ 10
Waylander (Москва)   4.06.2023 - 18:48
... Была бы, сыграй роль Пуаро другой актер. читать далее>>
№ 9
Deighton (( Sochi))   1.02.2022 - 20:16
С Суше так ничего сериальчик, но " мисс Марпл " - Хиксон, да и постановки 60 -х с Маргарет Разерфорд на мой взгляд, лучше, насыщеннее, захватывающе и конечно Питер Устинов - " Пуаро "... читать далее>>
№ 8
Юрий Дмитриевич (Москва)   24.11.2021 - 22:55
Невозможно согласиться с мнением автора о шедевральности варианта "Убийство в Восточном экспрессе" с Суше. Это самый слабый и нудный фильм в сериале. В отличие от фильма, упомянутого в конце... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра фотографии
кадр из фильма «Скрюченный домишко»
кадр из сериала «Мисс Марпл» (1984-1992)
кадр из сериала «Пуаро» (1989-2013)
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