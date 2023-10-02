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Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов»

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2 октября 2023

Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру

«Локи» / Loki (2 сезон)
Премьера: 6 октября
Платформа: Disney+


Харизматичный трикстер Локи (Том Хиддлстон) продолжает путешествовать по мультивселенной в поисках Сильви, судьи Ренслейер, мисс Минутки. К касту присоединился Оуэн Уилсон в роли агента «Управления временными изменениями» Мобиуса М. Мобиуса, с которым Локи будет расхлебывать последствия недавних изменений в таймлайне. Режиссерами большинства эпизодом выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, создатели «Лунного рыцаря».


«Мастодонт» (1 сезон)
Премьера: 4 октября
Платформа: Иви, Okko, Wink, PREMIER


По сюжету Виктор Молодцов (как всегда обаятельный Федор Добронравов) — одинокий вдовец, чиновник старой закалки мэрии Зауральска — неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь. И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от мягкого и несовременного отца жесткая и прогрессивная Екатерина Кулик (Ольга Медыныч) постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в Министерство. Герой хочет разобраться, действительно ли это его дочь, и если да — завоевать ее доверие. Как легко догадаться, сделать это оказывается не так уж просто.


«Секс. До и после» (1 сезон)
Премьера: 12 октября
Платформа: Okko


Режиссерский дебют Дарьи Мороз состоит из 14 трогательных, смешных и по-настоящему драматичных новелл о любви с россыпью звезд отечественного кино. В баре «Лед» знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают отношения разные пары. Во время своего выступления стендап-комик Клим (Григорий Калинин) замечает Олесю (Анна Снаткина), которая никак не реагирует на его шутки. Мужчина средних лет Эдуард (Ян Цапник) угощает за барной стойкой раскрепощенную Эльвиру (Евгения Дмитриева). После квиза парень (Олег Гаас) знакомится с вегетарианкой (Даша Верещагина). История каждой пары разделена на две части – до и после, за кадром остается только секс. Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара – администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова). Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.

Читать рецензию «Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз

«ФК Родина» (1 сезон)
Премьера: 12 октября
Платформа: more.tv и Wink, а также Кинопоиск в Плюсе с more.tv


Криминальная спортивная комедия Ивана Плечева с Романом Евдокимовым в главной роли расскажет про провинциальную футбольную команду «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради его спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба. В ролях Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Мила Исаева, Александр Клюквин и Кристина Бабушкина.


«Уроки химии» / Lessons in Chemistry (1 сезон)
Премьера: 13 октября
Платформа: Apple TV+


Экранизация одноименного бестселлера Бонни Гармус, действие которого разворачивается в Америке начала 1950-х. Элизабет (Бри Ларсон) мечтает о научной карьере, что противоречит общепринятому мнению о том, что место женщины — у плиты. Однажды героиня становится ведущей популярного кулинарного телешоу, намереваясь научить обделенных вниманием домохозяек не только рецептам.


«Тела» / Bodies (1 сезон)
Премьера: 19 октября
Платформа: Netflix


Четыре разных детектива пытаются раскрыть убийство в Уайтчепеле в разные периоды времени: успешный сыщик 1890-х годов Эдмонд Хиллингхед, лихой авантюрист 1940-х годов Карл Уайтман, женщина-детектив 2010-х годов Шахара Хасан и Мейплвуд, страдающая амнезией из постапокалиптического 2050 года. Чтобы спасти будущее, им необходимо разобраться в деле, которое изменило ход истории.


«Реальные пацаны» (10 сезон)
Премьера: 21 октября
Платформа: PREMIER

Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов»

Действие прощального сезона развернется в деревне «Наумовка», в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки. Реальный пацан давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей, чтобы сделать «Наумовку» настоящим «местом силы». К нему также присоединятся его близкие – Лера с детьми, Вован с Шакалом и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Сериал выходит на PREMIER на 2 дня раньше телеэфира.


«Исчезнувшие» / The Gone (1 сезон)
Премьера: 23 октября
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск в Плюсе с Амедиатекой

Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов»

Детективный сериал, снятый в Новой Зеландии, для поклонников «южной готики». Следователь из Дублина Тео Рихтер только-только собрался выйти на пенсию, как его вызвали в другую часть света расследовать пропажу ирландских туристов. Они пропали без вести в живописной новозеландской деревне, где ранее уже происходили подобные случаи. Тела несчастных жертв находили у водопада с крестами из птичьих косточек в горле. Помогать Рихтеру берется новозеландская полицейская Диана Гуйя, у которой сложные отношения с местными жителями. Главные герои должны разобраться в серии мистических убийств и успеть найти ирландскую пару до того, как их тела тоже окажутся у водопада.


«Теория больших денег» (1 сезон)
Премьера в октябре
Платформа: Иви


История о гении-математике с феноменальной памятью Михаиле Нефедове (Илья Маланин), помнящем все, что когда-либо слышал, видел или читал. Михаил узнает, что его сын-подросток серьезно болен и лечение потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но… проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная — подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них выигрыш. Так начинается противостояние сдержанного университетского преподавателя с букмекерской мафией.


«Убить Риту» (1 сезон)
Премьера в октябре
Платформа: PREMIER


Динамичная криминальная драма Марии Агранович о приключениях учительницы химии Риты (солистка группы СБПЧ и актриса Евгения Борзых), которую увольняют с работы из-за связи со старшеклассником. Оказавшись без средств на жизнь, девушка ищет подработки и находит золотую жилу: используя превосходные знания химических соединений, Рита очищает до блеска любые загрязнения в квартирах. Одна из таких квартир оказывается местом преступления, и теперь девушка вынуждена броситься в бега - за ней гонятся не только полицейские, но и бандиты. Компанию Борзых составили Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Александр Мизев, Артем Ткаченко и Артур Бесчастный.

Читать Сериалы про это самое: «Убить Риту» и другие ожидаемые проекты Пятого фестиваля «Пилот»

«Цикады» (1 сезон)
Премьера в октябре
Платформа: Кинопоиск


Новый режиссерский проект Евгения СтычкинаКонтакт»), посвященный подросткам. Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — вчерашние школьники, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю (Артем Быстров) нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: а хорошо ли они вообще знали своих детей?

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Не дождетесь» (1 сезон) — 1 октября, PREMIER
«Мендельсон» (1 сезон) — 2 октября, PREMIER
«Люпен» / Lupin (3 сезон) — 5 октября, Netflix
«Всё и прямо сейчас» / Everything Now (1 сезон) — 5 октября, Netflix
«Наш флаг означает смерть» / Our Flag Means Death (2 сезон) — 6 октября, Max
«Галя, у нас отмена!» (1 сезон) — 9 октября, СТС, more.tv, а также Кинопоиск по подписке Плюс с more.tv.
«Ничего» / Nada (1 сезон) — 11 октября, Hulu
«Падение дома Ашеров» / The Fall of the House of Usher (1 сезон) — 12 октября, Netflix
«Фрейзер» / Frasier (1 сезон) — 12 октября, Paramount+
«Против всех» (2 сезон) — 16 октября, START
«Объяснялкины» (1 сезон) — 19 октября, Кинопоиск
«Позолоченный век» / The Gilded Age (2 сезон) — 30 октября, Max

Маша Бороденко
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Всё сейчасГаля, у нас отмена!Дом АшеровИсчезнувшиеЛокиЛунный рыцарьЛюпенМастодонтМендельсонНаш флаг означает смертьНе дождётесьНичегоОбъяснялкиныПозолоченный векПротив всех-2Реальные пацаныСекс. До и послеТелаТеория больших денегУбить РитуУроки химииФК “Родина”Цикады

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Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов» фотографии
Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов» фотографии
Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов» фотографии
Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов» фотографии
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