Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов»

Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
«Локи» / Loki (2 сезон)
Премьера: 6 октября
Платформа: Disney+
Харизматичный трикстер Локи (Том Хиддлстон
) продолжает путешествовать по мультивселенной в поисках Сильви, судьи Ренслейер, мисс Минутки. К касту присоединился Оуэн Уилсон
в роли агента «Управления временными изменениями» Мобиуса М. Мобиуса, с которым Локи будет расхлебывать последствия недавних изменений в таймлайне. Режиссерами большинства эпизодом выступили Джастин Бенсон
и Аарон Мурхед
, создатели «Лунного рыцаря
».
«Мастодонт» (1 сезон)
Премьера: 4 октября
Платформа: Иви, Okko, Wink, PREMIER
По сюжету Виктор Молодцов (как всегда обаятельный Федор Добронравов
) — одинокий вдовец, чиновник старой закалки мэрии Зауральска — неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь. И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от мягкого и несовременного отца жесткая и прогрессивная Екатерина Кулик (Ольга Медыныч
) постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в Министерство. Герой хочет разобраться, действительно ли это его дочь, и если да — завоевать ее доверие. Как легко догадаться, сделать это оказывается не так уж просто.
«Секс. До и после» (1 сезон)
Премьера: 12 октября
Платформа: Okko
Режиссерский дебют Дарьи Мороз
состоит из 14 трогательных, смешных и по-настоящему драматичных новелл о любви с россыпью звезд отечественного кино. В баре «Лед» знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают отношения разные пары. Во время своего выступления стендап-комик Клим (Григорий Калинин
) замечает Олесю (Анна Снаткина
), которая никак не реагирует на его шутки. Мужчина средних лет Эдуард (Ян Цапник
) угощает за барной стойкой раскрепощенную Эльвиру (Евгения Дмитриева
). После квиза парень (Олег Гаас
) знакомится с вегетарианкой (Даша Верещагина
). История каждой пары разделена на две части – до и после, за кадром остается только секс. Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара – администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко
) и официантка (Виктория Агалакова
). Герои историй рассказывают не о сексе, а о том, что его окружает. И это, кажется, гораздо интереснее.
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«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз
«ФК Родина» (1 сезон)
Премьера: 12 октября
Платформа: more.tv и Wink, а также Кинопоиск в Плюсе с more.tv
Криминальная спортивная комедия Ивана Плечева
с Романом Евдокимовым
в главной роли расскажет про провинциальную футбольную команду «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради его спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба. В ролях Валерия Репина
, Максим Белбородов
, Игорь Хрипунов
, Мила Исаева
, Александр Клюквин
и Кристина Бабушкина
.
«Уроки химии» / Lessons in Chemistry (1 сезон)
Премьера: 13 октября
Платформа: Apple TV+
Экранизация одноименного бестселлера Бонни Гармус, действие которого разворачивается в Америке начала 1950-х. Элизабет (Бри Ларсон
) мечтает о научной карьере, что противоречит общепринятому мнению о том, что место женщины — у плиты. Однажды героиня становится ведущей популярного кулинарного телешоу, намереваясь научить обделенных вниманием домохозяек не только рецептам.
«Тела» / Bodies (1 сезон)
Премьера: 19 октября
Платформа: Netflix
Четыре разных детектива пытаются раскрыть убийство в Уайтчепеле в разные периоды времени: успешный сыщик 1890-х годов Эдмонд Хиллингхед, лихой авантюрист 1940-х годов Карл Уайтман, женщина-детектив 2010-х годов Шахара Хасан и Мейплвуд, страдающая амнезией из постапокалиптического 2050 года. Чтобы спасти будущее, им необходимо разобраться в деле, которое изменило ход истории.
«Реальные пацаны» (10 сезон)
Премьера: 21 октября
Платформа: PREMIER
Действие прощального сезона развернется в деревне «Наумовка», в родовом «поместье» главного героя Николая Наумова
, которое досталось ему в наследство от бабушки. Реальный пацан давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей, чтобы сделать «Наумовку» настоящим «местом силы». К нему также присоединятся его близкие – Лера с детьми, Вован с Шакалом и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется. Сериал выходит на PREMIER на 2 дня раньше телеэфира.
«Исчезнувшие» / The Gone (1 сезон)
Премьера: 23 октября
Платформа: Амедиатека, а также Кинопоиск в Плюсе с Амедиатекой
Детективный сериал, снятый в Новой Зеландии, для поклонников «южной готики». Следователь из Дублина Тео Рихтер только-только собрался выйти на пенсию, как его вызвали в другую часть света расследовать пропажу ирландских туристов. Они пропали без вести в живописной новозеландской деревне, где ранее уже происходили подобные случаи. Тела несчастных жертв находили у водопада с крестами из птичьих косточек в горле. Помогать Рихтеру берется новозеландская полицейская Диана Гуйя, у которой сложные отношения с местными жителями. Главные герои должны разобраться в серии мистических убийств и успеть найти ирландскую пару до того, как их тела тоже окажутся у водопада.
«Теория больших денег» (1 сезон)
Премьера в октябре
Платформа: Иви
История о гении-математике с феноменальной памятью Михаиле Нефедове (Илья Маланин
), помнящем все, что когда-либо слышал, видел или читал. Михаил узнает, что его сын-подросток серьезно болен и лечение потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но… проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная — подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них выигрыш. Так начинается противостояние сдержанного университетского преподавателя с букмекерской мафией.
«Убить Риту» (1 сезон)
Премьера в октябре
Платформа: PREMIER
Динамичная криминальная драма Марии Агранович
о приключениях учительницы химии Риты (солистка группы СБПЧ и актриса Евгения Борзых
), которую увольняют с работы из-за связи со старшеклассником. Оказавшись без средств на жизнь, девушка ищет подработки и находит золотую жилу: используя превосходные знания химических соединений, Рита очищает до блеска любые загрязнения в квартирах. Одна из таких квартир оказывается местом преступления, и теперь девушка вынуждена броситься в бега - за ней гонятся не только полицейские, но и бандиты. Компанию Борзых составили Артем Быстров
, Анна Слю
, Алексей Агранович
, Александр Мизев
, Артем Ткаченко
и Артур Бесчастный
.
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Сериалы про это самое: «Убить Риту» и другие ожидаемые проекты Пятого фестиваля «Пилот»
«Цикады» (1 сезон)
Премьера в октябре
Платформа: Кинопоиск
Новый режиссерский проект Евгения Стычкина
(«Контакт
»), посвященный подросткам. Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — вчерашние школьники, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю (Артем Быстров
) нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: а хорошо ли они вообще знали своих детей?
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Не дождетесь» (1 сезон)
— 1 октября, PREMIER
«Мендельсон» (1 сезон)
— 2 октября, PREMIER
«Люпен» / Lupin (3 сезон)
— 5 октября, Netflix
«Всё и прямо сейчас» / Everything Now (1 сезон)
— 5 октября, Netflix
«Наш флаг означает смерть» / Our Flag Means Death (2 сезон)
— 6 октября, Max
«Галя, у нас отмена!» (1 сезон)
— 9 октября, СТС, more.tv, а также Кинопоиск по подписке Плюс с more.tv.
«Ничего» / Nada (1 сезон)
— 11 октября, Hulu
«Падение дома Ашеров» / The Fall of the House of Usher (1 сезон)
— 12 октября, Netflix
«Фрейзер» / Frasier (1 сезон)
— 12 октября, Paramount+
«Против всех» (2 сезон)
— 16 октября, START
«Объяснялкины» (1 сезон)
— 19 октября, Кинопоиск
«Позолоченный век» / The Gilded Age (2 сезон)
— 30 октября, Max
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