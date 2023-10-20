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Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах

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20 октября 2023
В 2023 году основная программа Каннского кинофестиваля пестрила именами прославленных режиссёров: свои новые фильмы представляли Аки Каурисмяки, Вим Вендерс, Уэс Андерсон, Кен Лоуч, Хирокадзу Корээда и многие другие. Но Золотая пальмовая ветвь досталась не столь известному автору: триумфа на набережной Круазетт достигла драма «Анатомия падения», которая таким образом стала одной из главных премьер фестивального года и подарила французской постановщице Жюстин Трие мировое признание и множество новых зрителей. Несомненно, широкая публика знакомится с творчеством Трие только сейчас, хотя в её фильмографии уже четыре полных метра и предыдущие работы не раз бывали в программе Канн и номинировались на премию «Сезар». Разбираемся, что же снимала Жюстин Трие до своего успеха с «Анатомией падения» и как все её фильмы, отражаясь друг в друге, создают единый мир, в центре которого – потерянные современные женщины, пытающиеся понять, кто они и откуда.

ДВА ОДИНОЧЕСТВА (2012)

Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах
фото: "Два одиночества"

Жюстин Трие родилась в 1978 году на севере Франции, в двадцать лет поступила в парижскую Школу изящных искусств, там изучала кино, а после выпуска начала снимать. Сначала сделала несколько документальных короткометражек, работа над которыми стала как будто бы подготовкой к тому, чтобы в 2012-ом она оказалась на территории игрового кино. Первая игровая картина Трие выполнена в документальной манере и называется «Два одиночества» (иронично, что в оригинале название прямо противоположное: Vilaine Fille Mauvais Garçon – «Непослушная девочка, плохой мальчик», что тоже соответствует сюжету). Фильм был сразу же замечен коллегами: вошёл в программу короткометражек на Берлинском кинофестивале, а затем получил номинацию на премию Европейской киноакадемии (и сейчас выложен в открытый доступ на YouTube). «Два одиночества» — это получасовая зарисовка о встрече тридцатилетних Летиции (Летиция Дош) и Томаса (Томас Леви-Ласне), которые познакомились на вечеринке, провели вместе ночь, а наутро вновь оказались одиноки. Герои живут на стыке молодости и усталости, мечты и разочарования, так что даже мимолётная симпатия не спасает их от одиночества: бытового и экзистенциального.

Смотреть онлайн Фильм «Два одиночества»
Фильм короткий и довольно схематичный, но при этом в нем уже довольно точно нащупаны главные мотивы будущего творчества молодой режиссёрки. Дальше каждая следующая работа Трие будет в какой-то степени продолжением предыдущей: мотивы цепляются друг за друга, актёры, реквизит и даже имена героев перемещаются из фильма в фильм, а общее мироощущение персонажей всегда остаётся неизменным. В центре каждой картины – женщина лет тридцати-сорока, которая неустанно ищет покоя и чего-то настоящего, но с головой погружается в сомнения, одиночество и раздражение. И если в коротком метре психологический портрет героини дан довольно лаконично, то позже Трие разработает похожие образы и устами своих персонажей (довольно многословных, по большей части) попробует проговорить то, что обычно остро ощущается, но не выносится на публику.


ВОЗРАСТ ПАНИКИ (2013)

Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах
фото: "Возраст паники"

Летиция (снова Летиция Дош) — журналистка, ведёт репортажи на французском телевидении, улыбается в камеру и рассказывает про то, что происходит в стране и мире; люди её смотрят, и она этим очень гордится. Сейчас в разводе, есть две маленькие дочери от первого брака и новый возлюбленный (Виржиль Вернье). А ещё бывший муж – неуклюжий бородатый художник Венсан (Венсан Макен), которого Летиция не хочет ни видеть, ни пускать домой. Действие «Возраста паники» длится всего лишь один день, и он станет абсолютным безумием как лично для героини, так и для Франции в целом. 6 мая 2012 года в стране проходит второй тур президентских выборов: Николя Саркози соревнуется с Франсуа Олландом, неравнодушные (то есть почти все) граждане в ожидании оглашения результатов заполняют улицы Парижа, а Летиция отправляется в толпу, чтобы работать на прямых включениях. Незадача в том, что в этот же самый день к ней домой наведывается бывший муж – чудак, который мечтает увидеть дочек и готов для этого сделать всё, что угодно (в руках есть даже заключение суда, по которому вроде как визит ему разрешён). В итоге же всё идёт кувырком: на фоне воодушевленной французской нации в ожидании перемен не могут договориться герои, когда-то самые близкие, но теперь понимающие друг друга хуже, чем республиканцы с социалистами. Благодаря тонкой документальной стилистике, Трие добивается достоверности, при этом гармонично сочетает семейную драму, комедию положений, французское очарование жизнью и драйве переполненных улиц.

В творчестве Жюстин Трие тема семьи станет одной из важнейших в принципе, и «Возраст паники» будет первым таким исследованием человека, оказавшегося в тупике домашних проблем. Правда, семья в фильмах Трие всегда соседствует с ощущением неудовлетворённости: мечта о настоящем браке оказывается недостижимым идеалом, а реальные семьи либо уже распались, либо существуют на грани. Герои этого фильма так и не научились друг друга слушать и уважать, они постоянно сомневаются в себе и партнёре, детей воспринимают как обузу и не очень понимают, как с ними взаимодействовать. А маленькие девочки смотрят на всё, не произнося ни слова: не потому что говорить не умеют, а потому что взрослые и так наговорили уже слишком много.


В ПОСТЕЛИ С ВИКТОРИЕЙ (2016)

Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах
фото: "В постели с Викторией"

Виктория (Виржини Эфира) — адвокат, построившая блестящую карьеру и за двенадцать лет работы не допустившая ни одной профессиональной ошибки. В разводе, есть две маленькие дочери, молоденький почитатель (Венсан Лакост) и бывший муж (Лоран Пуатрено), который может за себя постоять, хоть и работает не в суде, а пишет книги. Однажды после неприятного инцидента на чужой свадьбе Виктория возьмётся защищать в суде своего друга (Мельвиль Пупо), но перекинется парой слов со свидетельницей по делу и будет отстранена от работы на полгода. Тут же выяснится, что бывший муж, сочетая, как он говорит, реальность и вымысел, описывает в книгах не только свою жизнь, но и жизнь Виктории: в его текстах она корыстная манипуляторша, которая спит с судьёй ради карьерного роста. Теперь репутация успешной юристки портится ещё больше, и Виктория сама подаёт на бывшего в суд. Такая нервная жизнь сопровождается и внутренним разочарованием: игры с детьми не увлекают, а любовь отходит на второй план (любовникам Виктория пытается рассказывать о проблемах и переживаниях, но те не хотят слушать).

Читать Рецензия на фильм «Только ты и я» с Виржини Эфирой и Мельвилем Пупо
«В постели в Викторией» – история кризиса, одновременно и драматичная, и забавная, но несколько перегруженная. Жюстин Трие вновь рисует портрет человека, заблудившегося в мире, который он сам же когда-то и создал. Её героини всегда потеряны, они, пройдя до половины земную жизнь, дальше идут только наощупь и, чередуя консультации с психотерапевтом и визиты к гадалке, стараются увернуться то от панических атак, то от осуждения окружающих. В этот же момент теряются внутренние ориентиры, ослабевает уверенность в себе и ставится под сомнение умение людей хоть как-то устанавливать правду: не случайно, что на суде главными свидетелями оказываются шимпанзе и далматинец (в «Анатомии падения» таким немым наблюдателем преступления тоже станет собака).

Во втором полнометражном фильме Жюстин Трие довольно резко меняет стилистику: документальность вытесняется театральностью, случайность кадра и реплик – выверенностью, а единство действия — бОльшим погружением в оптику главной героини: теперь смену кадров зачастую диктует её сознание, например, появляются флешбэки и флешфорварды, перемешивающие события из жизни. Такой поворот в творчестве Трие, объясним: исследование характера и чувств одного конкретного человека предполагает ещё более дотошный авторский взгляд, а поэтому отход от реализма оказывается даже логичным. Но теперь, когда можно больше всего смоделировать и досочинить, к сожалению, появляется риск остаться без обаяния естественности, свойственного первым фильмам.


СОБЛАЗН (2019)

Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах
фото: "Соблазн"

Сибил (снова Виржини Эфира) – психотерапевтка, тоже в разводе, тоже двое детей и новый муж. Сибил годами помогает людям справиться с психологическими проблемами, но однажды решает резко начать новую жизнь, прощается с прежней работой и приступает к написанию книги. При этом она продолжает общаться с несколькими пациентами, и жизнь одной из них в итоге начинает записывать (по памяти после сеансов терапии или просто пряча под столом диктофон) и помещает в книгу. Та пациентка — молодая актриса (Адель Экзаркопулос), которая должна выбрать между съёмками в большом проекте или рождением ребёнка от популярного актёра (Гаспар Ульель), но теряется между желаниями, мечется от доверия к подозрениям, ищет правду. Сибил поначалу относится к её истории хладнокровно, но постепенно проникается, срастается со своей героиней, следует за ней на съёмочную площадку, где подменяет неговорящую по-французски немецкую режиссёрку (очень смешной образ в исполнении Сандры Хюллер, как будто бы самопародия от Жюстин Трие). Выпуская ситуацию из-под контроля, терапевтка приходит к полному разочарованию своей жизнью.

У Трие получается история про душевный кризис и подсознательный поиск какой-то новой, яркой, счастливой жизни. Резче ставятся вопросы о природе искусства, перемешивающегося с реальностью, и этики, коррелирующейся с общественным укладом, но иногда входящей в конфликт с животными инстинктами человека. Фильм довольно нервный и напряжённый, вполне в духе Трие: стилистически и тематически он становится продолжением предыдущей ленты, но эмоционально его перекрывает. А ещё «Соблазн» — это первый фильм Жюстин, который вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хотя призов не получил и вызвал очень неоднозначную реакцию прессы.

Читать Рецензия на фильм-лауреат Каннского кинофестиваля «Анатомия падения»
Как мы видим, каждый фильм Трие – это изображение беспомощности перед судьбой и жизнью, в которой оказывается проще потеряться, чем в трёх соснах. И никакие привычные способы наладить её, кажется, героиням уже не помогут: даже профессии, которыми они владеют почти в совершенстве, начинают играть против них. В личной жизни журналистки происходят события, достойные телетрансляции, адвокат вынуждена судиться с бывшим мужем, психотерапевтка не справляется с психологическими проблемами, а писательница в «Анатомии падения» проживает жизнь, о которой вполне можно было бы написать роман. Суд, который в нашем обществе должен разобраться в том, кто виноват и что делать, ничего толком решить не может и всё только усложняет. А заменить его должна человеческая совесть и нравственный внутренний закон, от которого, хочешь или нет, убежать не удастся. Единственное утешение — обнять близкого человека, почувствовать его дыхание и осознать, что такая тяжёлая судьба досталась не только тебе.

«Анатомия падения» в кинотеатрах с 10 октября.


Иван Пуляев
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Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах фотографии
Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах фотографии
Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах фотографии
Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах фотографии
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