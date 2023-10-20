Одиночество, соблазн, паника: Что снимала Жюстин Трие до победы в Каннах

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«Мисс Марпл», «Пуаро» и многое другое

90 лет со дня рождения главного режиссера «Ленкома»

Ленком-центр: Марк Захаров и его «радостное движение неизвестно куда»

13 октября

Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами

Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью