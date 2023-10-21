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Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

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21 октября 2023

В российских кинотеатрах звучат «Байки на Хэллоуин» — альманах мистических историй из Латинской Америки, где фигурируют мифические существа из разных стран. Казалось бы, человечество никогда не испытывало недостатка, кого бояться (от соседей и технологий до самих себя), но фольклорные создания пробуждают действительно глубинные страхи. Мы решили вспомнить несколько сравнительно недавних фильмов — почти половина, кстати, дебюты, — где мифические существа наводят ужас на простых смертных.


«В тени» (2016)


Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Жуткая история о встрече женщины со злым духом — джиннири. 1980-е, времена Ирано-Иракской войны. Где-то в Тегеране живет с дочерью Шидех (Наргес Рашиди), и каждый день наполнен тревогами: город периодически подвергается бомбардировкам, муж-доктор часто уезжает в коммандировки, растить ребенка в такой обстановке — задачка повышенной сложности. Вдобавок до исламской революции Шидех тоже училась на медицинском, а теперь оказалась заперта в разрушаемом городе, полагаясь, что высшие силы уберегут их с дочерью от дурного. Словно откликаясь на её мрачные мысли, в доме материализуется злокозненная джиннири, которая всячески постарается высосать из молодой женщины последнюю надежду. Полнометражный дебют Бабака Анвари, где он демонстрирует мастерское владение жанром и контекстом: «В тени» и страшный, и объемный портрет женщины, чьи надежды порушил злой рок: больше исторический, чем мистический. Обычно невидимое человеческому глазу создание пламени, фигурирующее в (до)исламской арабской мифологии, ёмко воплощает внутренние переживания Шидех.

Слушать Подкаст о творчестве Бабака Анвари

«Ритуал» (2017)


Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Уверенный британский фолк-хоррор, чьи персонажи вторгаются в глушь германо-скандинавской мифологии. Четверо друзей во главе с Люком (Рэйф Сполл) отправляются в поход по горной тропе Кунгследен, что на севере Швеции, желая почтить память (и исполнить мечту) недавно умершего товарища. Когда один из них один подворачивает ногу, мужчины решают срезать через лес, а там, конечно, хтонь: руны на коре, туши оленей на деревьях. Полнометражный дебют Дэвида Брюкнера вряд ли тянет на откровение, но очень уж ладно сделан. Квартет, конечно, едет в Национальный парк Сарек не за запахом хвои и красивыми видами, но чтобы испытать себя: приятеля зарезали у них на глазах в ночном алкомаркете, и Люк особенно корит себя, что ничего не сделал. На родине йотунов у него появится возможность почувствовать себя «мужчиной», хотя, как намекает финал, настоящее мужество не врубить от отчаяния режим берсерка, а здраво оценивать свои силы.

Читать Хорроры о жути в лесу

«Иччи» (2020)

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Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Мистический саха-хоррор о злой памяти земли. Тимир (Илья Яковлев) с супругой Лизой (Марина Васильева из «Нелюбви») и сыном Мичилом (Александр Андреев) приезжает к родителям в удаленный от цивилизации домишко. Природа природой, но все местные жители как-то разъехались, шаманы предпочитают обходить территорию стороной, и даже старый пень из земли просто так не выдернуть. Тимиру срочно нужны деньги: он просит отца продать злополучный участок и переехать в город, но прежде чем разгорится конфликт поколений, в дело вмешивается недобрый дух. С чем именно сталкивается семейство, описать затруднительно: «иччи́» в якутском фольклоре то ли дух-покровитель, то ли воля всего одушевленного и не очень: от реки и зверя до резной лошадки. Вслед за поверьями режиссер Костас Марсан тоже уходит от прямого ответа: лепту в семейную драму вносят и шаманские проклятья, и раны советской власти, и простое человеческое недопонимание. Вот и «Иччи» не столько поучительная страшилка, сколько фильм-экспириенс: о контакте с почвой, историей и чем-то большим, где концентрируется летопись человеческих распрей: зачастую — бесплодных.

Читать О феномене якутсконо кино

«Кандиша: Демон мести» (2020)

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Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Брутальный французский хоррор о маятнике мести. Рисуя на каникулах граффити в старой заброшке, подруги Амели (Матильда Ламюс), Морьяна (Самарканд Саади) и Бинту (Сьюзи Бемба) находят упоминание некой Айши Кандиши. Согласно поверьям, суровая дама с копытами верблюда или козы из марокканской мифологии наказывает обидчика той, кто её вызвал. Вскоре Амели пытается изнасиловать бывший — и девушка в сердцах обращается к злому духу, который не заставляет себя долго ждать. Правда, убивает она по-настоящему — и на одной жертве не остановится. Подселить фольклорную героиню бывшей колонии в мультикультурные трущобы Парижа решили Александр Бустильо и Жюльен Мори — яркие представители так называемого французского экстрима, дебютировавшие «Местью нерожденному». Из сонма интерпретаций Кандиши они взяли наиболее свежую — созвучную с образом Кэндимена в одноименном фильме Бернарда Роуза: мол, та истребляла португальских захватчиков, и нет её духу покоя до сих пор. Вообще с британской классикой у «Демона мести» немало общего: от мифа, оживающего посреди нищих кварталов, до эстафеты насилия, которое всегда найдет место для шага вперед.

Читать «Титан» — французский экстрим с призом Канн

«Дитя тьмы» (2022)

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Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Атмосферный боди-хоррор о пред- и послеродовой депрессии. Молодая пара из Мехико Валери (Наталия Солан) и Рауль (Альфонсо Досаль) ждут ребенка. С приближением новой жизни в семье будущей матери пробуждаются старые конфликты, а изменения в организме становятся опытом на грани мистики. Валери начинает мерещиться, что кто-то не из этого мира хочет проникнуть в их дом и сделать с ней и/или ребенком дурное. В оригинале дебют Мишель Гарсы Серверы называется «Костяная женщина» (Huesera) — в честь героини мексиканских поверий, которая по кусочкам собирала в пустыне скелеты людей и зверей, чтобы потом снова вдохнуть в них жизнь. В каком-то смысле то же происходит с Валери: перед лицом грядущих перемен и потусторонней опасности девушка задумывается, насколько неизбежная семейная идиллия близка к тому, о чем она на самом деле мечтала.

Читать Рецензия на «Дитя тьмы»

«Байки на Хэллоуин» (2022)


Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Макабрический альманах, настоянный на латиноамериканских суевериях. Полиция Эль-Пасо, штат Техас, врывается в дом, заваленный трупами: 27 тел и один выживший, которые пытается отрубить себе руку, чтобы сбежать. На допросе он представляется Путешественником (Эфрен Рамирес) и начинает травить безумные истории: про вампиров и порталы в мир мертвых, нагуалей, Попобаву и Санта Муэрте. Странности в полицейском участке не заставляют себя долго ждать. Истории из разных культур региона номинально связаны невероятными странствиями Путешественника, бегущего от Святой смерти, и каждая новелла отличается не только по стилю, но и жанру: например, комедия о кровопийцах уступает место политическому триллеру с элементами фолк-хоррора. «Байки на Хэллоуин» знакомят не только с легендами Латинской Америки (и Танзании), но и позволяют открыть для себя хоррормейкеров из Аргентины, Мексики, Кубы: над сборником работали Алехандро БрюгесИстребитель зомби»), Майк МендесНе убивай его»), Джиджи Сол ГеррероДень умерших»), Эдуардо СанчесВедьма из Блэр») и Демиан РуньяОцепеневшие от страха»).

Читать Рецензия на последнюю часть «Ведьмы из Блэр»

«Заклятие. Зло внутри» (2023)


Первобытный страх: фильмы ужасов, которые вдохновлены мифологией

Переживания инаковости обретают форму индийского демона. Старшеклассница Самидха (Меган Сури) растет в американском пригороде и мечтает почаще тусить со сверстниками, ходить на вечеринки и, конечно, влюбиться. Для дочери эмигрантов из Индии это не так уж просто: одноклассницы просят что-то сказать на хинди, маме нужна помощь с прасадом (подношением) на Дурга-пуджу, а бывшая подруга детства Тамира (Мохана Кришнан) ведет себя странно и исчезает, оставив загадочный кувшин. В нем оказывается демон дурных мыслей пишач — и Самидхе понадобится опыт предков, чтобы одолеть релоцировавшуюся в США напасть. Дебют Бишала Дутты, вдохновленный рассказами деда и классическими хоррорами (от «Изгоняющего дьявола» до «Заклятия»), посвящен переживаниям подростка, растущего в другой культуре, где злой дух (может быть, чересчур) буквально воплощает внутреннюю борьбу между семейными традициями и окружающей повседневности.

Читать Рецензия на «Заклятие. Зло внутри»


Алексей Филиппов
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