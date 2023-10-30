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«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли, «Дворец» Романа Полански и еще 10 фильмов ноября

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30 октября 2023
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли, «Дворец» Романа Полански и еще 10 фильмов ноября
фото: кадр из фильма «Дворец»

В последний осенний месяц зрителям покажут на большом экране свежие работы Романа Полански, Нила Бёргера и Анны Меликян, любопытную анимацию, фильмы с Ольгой Куриленко и Викторией Толстогановой, одну из последних картин с участием Джулиана Сэндза и еще несколько отечественных новинок.



«Будика — Королева воинов» / Boudica



Ольга Куриленко, Клайв Станден, Ник Моран и Рита Ташингем в историческом боевике Джесси Джонсона про то, как прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается. Римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену Будику и убивают дочерей. Главную героиню спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.

Выход в прокат: 2 ноября

Читать Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года

«Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя»



Режиссер Владимир Зинкевич поставил продолжение своей комедии «Добро пожаловать в семью» двухлетней давности. Владимир Сычёв и Светлана Камынина вернулись к ролям «Крестного отца» города Леонида Бойцова и прокурора Надежды Кузьминой. Сюжет ленты закручен вокруг шеф-повара Джакомо (Алессандро Демченко) и открытия ресторана «Везувий».

Выход в прокат: 2 ноября

Смотреть онлайн «Добро пожаловать в семью»

«Дочь болотного царя» / The Marsh King's Daughter



Дейзи Ридли, Бен Мендельсон и Гаррет Хедлунд в экранизации мирового бестселлера Карен Дионне, снятой Нилом Бёргером. По ссюжету Хелена 12 лет прожила в лесу в полной изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. И лишь когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника.

Выход в прокат: 2 ноября

Читать Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть

«Край надломленной луны»



Фильм, снятый дебютанткой Светланой Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой, рассказывает о девочке-подростке Соне, которой мать много лет врала о смерти отца, после чего она сбежала из дома. Мать и старшая сестра находят девушку на старой даче, где они наконец-то имеют возможность проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Маша Лобанова и Артём Быстров. Лауреат «Киношока» и ММКФ.

Выход в прокат: 2 ноября

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

«Человек ниоткуда»



События картины Рената Давлетьярова стартуют в 1960 году. Засекреченный запуск ракеты в космос заканчивается аварией. Космонавт, придя в себя, понимает, что оказался в современной Москве. Теперь ему предстоит разбираться в том, что на самом деле случилось и что делать дальше. В ролях Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Иван Злобин, Пётр Фёдоров и Илья Любимов.

Выход в прокат: 2 ноября

Читать Володя, спасибо, что Живага: Питчинг иных в Фонде кино — 2023

«Мастер Кид» / 济公之降龙降世



Китайское анимационное фэнтези, вошедшее в программу Большого фестиваля мультфиьмов, рассказывает о Ли Сююане, мечтающем стать героем. Его бесконечные попытки помочь больной матери и показать себя с лучшей стороны перед сельскими жителями имеют только неприятные последствия. Однажды, после очередной авантюры, главный герой узнает, что на самом деле он – реинкарнация великого героя Луоханя, убивавшего в древности драконов, а отец когда-то защитил его, украв священный золотой артефакт для злодея по имени Цзинь Лин.

Выход в прокат: 9 ноября


«Чувства Анны»



В центре сюжета новой работы Анны Меликян — сотрудница кондитерской фабрики, которая внезапно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Инопланетяне передают через героиню важную для человечества информацию. Главную роль играет Анна Михалкова.

Выход в прокат: 9 ноября

Читать рецензию «Чувства Анны»: На Марсе не классно

«Детектив Табо» / Thabo — Das Nashornabenteuer



Немецкий семейный детектив с участием Андреа Савацки поведает об 11-летнем Табо, мечтающем стать детективом. Однако его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь главному герою и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.

Выход в прокат: 16 ноября

Читать Принц пустыни: 10 фильмов о дружбе людей и животных

«Дворец» / The Palace



90-летний классик Роман Полански снял черную комедию о том, как богачи со всего мира собираются в роскошном швейцарском отеле, чтобы встретить новый, 2000-й год и провести целую ночь среди порока и удовольствия. Сценарий режиссер написал вместе с тандемом Ежи Сколимовского и Эвы Пясковской, а в кадре появляются Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Джон Клиз, Микки Рурк, Александр Петров и Виктор Добронравов.

Выход в прокат: 23 ноября

Читать Анатомия осени: 15 премьер российского (и международного) проката

«Волшебное приключение Да Винчи» / The Inventor



Анимационная лента Джима Капобьянко и Пьера-Люка Гранжона представляет собой широкую европейскую копродукцию о жизни и творчестве великого итальянского гения. Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию и при французском дворе изучает механизмы, человеческое тело, летательные аппараты. В общем, выглядит для окружающих то великим ученым, то невероятным магом, то чудаковатым старичком. Участник БФМ-2023.

Выход в прокат: 30 ноября

Читать Леонардо да Винчи, Алиса Селезнева и бельевая моль: Обзор программы БФМ-2023

«Проклятие дудочника» / The Piper



Ерлингур Тороддсен снял мистический фэнтези-хоррор, основанный на древней легенде о Пегом Дудочнике, пугавшей людей на протяжении веков. Мэл (Шарлотта Хоуп) далека от подобных страшилок: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю. В картине одну из последних ролей сыграл несравненный «Чернокнижник» Джулиан Сэндз, погибший в начале текущего года в горах.

Выход в прокат: 30 ноября

Читать Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

«Теща»



Лариса Гузеева и Гарик Харламов в семейной комедии Аскара Узабаева про волевую женщину Ольгу Николаевну. Она главная дома и на работе. Единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля. В фильме также заняты Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырёв, Никита Тарасов, Анна Уколова и другие популярные актеры.

Выход в прокат: 30 ноября



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Макс Милиан
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