«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли, «Дворец» Романа Полански и еще 10 фильмов ноября

Ольга Куриленко, Клайв Станден, Ник Моран и Рита Ташингем в историческом боевике Джесси Джонсона про то, как прекрасная жизнь правителя племени иценов обрывается. Римляне вероломно убивают его, забирают земли, избивают его жену Будику и убивают дочерей. Главную героиню спасают варвары, нарекают своей царицей и просят ее возглавить восстание против римлян. При помощи храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которая должна принести разрушение римским поселениям и свободу варварским племенам.
Дейзи Ридли, Бен Мендельсон и Гаррет Хедлунд в экранизации мирового бестселлера Карен Дионне, снятой Нилом Бёргером. По ссюжету Хелена 12 лет прожила в лесу в полной изоляции под присмотром отца-тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. И лишь когда его упрятали за решетку, девочка обрела свободу и возможность жить нормальной жизнью. У нее появилась семья, которая ничего не знает о ее загадочном прошлом. Спустя много лет Болотный царь сбегает из тюрьмы, и теперь она должна помочь полиции поймать легендарного преступника.
Фильм, снятый дебютанткой Светланой Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой, рассказывает о девочке-подростке Соне, которой мать много лет врала о смерти отца, после чего она сбежала из дома. Мать и старшая сестра находят девушку на старой даче, где они наконец-то имеют возможность проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые так старательно годами замалчивались. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова, Анна Шепелева, Маша Лобанова и Артём Быстров. Лауреат «Киношока» и ММКФ.
Китайское анимационное фэнтези, вошедшее в программу Большого фестиваля мультфиьмов, рассказывает о Ли Сююане, мечтающем стать героем. Его бесконечные попытки помочь больной матери и показать себя с лучшей стороны перед сельскими жителями имеют только неприятные последствия. Однажды, после очередной авантюры, главный герой узнает, что на самом деле он – реинкарнация великого героя Луоханя, убивавшего в древности драконов, а отец когда-то защитил его, украв священный золотой артефакт для злодея по имени Цзинь Лин.
В центре сюжета новой работы Анны Меликян — сотрудница кондитерской фабрики, которая внезапно начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Инопланетяне передают через героиню важную для человечества информацию. Главную роль играет Анна Михалкова.
Немецкий семейный детектив с участием Андреа Савацки поведает об 11-летнем Табо, мечтающем стать детективом. Однако его дом – маленькая африканская деревушка – мирный уголок саванны, где ничего не происходит. Но все меняется, когда в соседнем сафари-парке убивают носорога. Теперь главному герою и его новой подруге Эмме предстоит не только позаботиться об оставленном детеныше носорога, но и провести расследование и поймать преступников.
Анимационная лента Джима Капобьянко и Пьера-Люка Гранжона представляет собой широкую европейскую копродукцию о жизни и творчестве великого итальянского гения. Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию и при французском дворе изучает механизмы, человеческое тело, летательные аппараты. В общем, выглядит для окружающих то великим ученым, то невероятным магом, то чудаковатым старичком. Участник БФМ-2023.
Ерлингур Тороддсен снял мистический фэнтези-хоррор, основанный на древней легенде о Пегом Дудочнике, пугавшей людей на протяжении веков. Мэл (Шарлотта Хоуп) далека от подобных страшилок: она обычный музыкант в современном мире и старается лишь обеспечить свою дочь. Однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, но таким даром легендарный Гамельнский крысолов делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю. В картине одну из последних ролей сыграл несравненный «Чернокнижник» Джулиан Сэндз, погибший в начале текущего года в горах.
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