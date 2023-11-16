Расследование ведут все: 10 детских детективов

В российский прокат вышел семейный фильм «Детектив Табо» про 11-летнего мальчика, который мечтает стать детективом, как в кино, но живет в маленькой африканской деревушке, где до поры до времени не происходит ничего интересного. Однажды в соседнем сафари-парке убивают носорога, и Табо вместе со своей подружкой Эммой начинает расследование – им нужно не только поймать преступников, но и позаботиться об оставленном детеныше носорога. Семейная лента не только развивается на фоне удивительных пейзажей и рассказывает о дружбе детей и животных, но и заходит на территорию редкого жанра детского детектива, который интересен и маленьким, и большим зрителям. Мы решили вспомнить еще 10 полнометражных фильмов с интригующими расследованиями, которые можно посмотреть всей семьей.
Советское телевидение чуть ли не чаще, чем в родной Швеции, экранизировало произведения Астрид Линдгрен. Только если там первыми – еще в 1947 году – как раз перенесли на киноэкран повести о Калле Блумквисте, то в СССР это сделали уже на волне популярности мультфильма про Карлсона, но, кстати, до «Расмуса-бродяги» и «Пеппи Длинныйчулок». Экранизация при этом создавалась Литовской киностудией, которой, очевидно, было проще создать европейский антураж истории, а сам Калле стал несколько младше литературного прототипа.
По сюжету в маленьком шведском городке идет вoйна Белой, куда входят Блюмквист и его друзья Ева-Лотта и Андерс, и Красной роз. Они постоянно похищают друг у друга сокровища, но неожиданно и те, и другие становятся свидетелями загадочных событий, когда в городе приезжает дядя Эйнар – двоюродный брат мамы Евы-Лотты, который и сам ведет себя подозрительно, да еще и за ним охотятся два незнакомца, кажется, связанные с ограблением банкира. Калле с друзьями собирается расследовать преступление.
До того, как стать режиссером комедии «Один дома», а затем и первых двух «Гарри Поттеров» Крис Коламбус был сценаристом и сразу после успешных «Гремлинов» написал «Молодого Шерлока Холмса», которого снял режиссер Барри Левинсон. Сюжет картины хоть и отсылает к книгам Артура Конан Дойля, однако с ними – кроме имен главных героев – никак не связан. Повествование здесь, впрочем, тоже ведется от Джона Ватсона – правда, совсем еще юноши, приезжающего из провинции учиться в Лондонский колледж, где он и встречает Шерлока Холмса. Скрипка и дедуктивный метод уже в наличии, однако Холмс старше Ватсона по возрасту и готов покинуть колледж. Но тут случается сразу несколько самоубийств разных сотрудников, в числе которых оказывается профессор Ваксфлатер, дядя возлюбленной Холмс, который успевает произнести перед смертью странное слово «Эйтар».
«Молодой Шерлок Холмс» похож не на приключенческое детское кино, каким, например, стала недавняя и не самая интригующая своим сюжетом «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун. Снятый в 1985 году фильм Левинсона и Коламбуса (при продюсировании Стивена Спилберга) и впрямь существенно опередил свое время – он, как ни странно, сочетает в себе нотки советского и британского «Шерлоков» с фантастикой и интерьерами учебного заведения, где то и дело идет магическая борьба добра и зла, как в «Гарри Поттере», так что в каком-то смысле вполне может считаться приквелом киноэкранизаций Джоан Роулинг.
Получивший сначала три (за лучший звук, монтаж и монтаж звука), а спустя время и четвертую (за особые достижения) премии «Оскар» фильм Роберта Земекиса, к тому моменту прославившегося фантастикой «Назад в будущее», оказал существенное влияние на будущий синтез кино анимационного и игрового. Действие картины происходит в Голливуде 1947 года, когда чуть ли не главными звездами являются мультяшные персонажи, однако далеко не все они могут просто почивать на лаврах, как, например, Микки Маус. Так, например, Роджер Рэббит (кролик Роджер) переживает личный кризис, а оттого не может разыграть даже самую простецкую сцену. Всему виной – как считает глава производящей мультфильмы студии – является его красотка-жена Джессика. Найти доказательства ее измен студия призывает частного детектива Эдди Валианта (Боб Хоскинс). Погрязший в долгах Валиант идет против своего принципа не связываться с «мультяшками» и соглашается на работу, что неожиданно приводит к убийству магната Марвина Акме, подозреваемым в котором становится несчастный кролик Роджер.
Фильм Роберта Земекиса отсылает и к «Золотому веку» Голливуда, и к его всплеску нуара 1940-1950-х, и уже к переосмыслению этих киноэпох – недаром «Кролика Роджера» многие сравнивали с вышедшим в середине 1970-х «Китайским кварталом» Полански. Действительно, детективный сюжет, в финале снабженный почти гангстерскими разборками, сложно назвать детским, а по нынешним временам и семейным, однако за магией сосуществования в кадре знакомых – не только по мультфильмам Disney, но и других студий – анимационных героев вместе с обычными человеческими персонажами наблюдать очень увлекательно.
Первый игровой полнометражный фильм суперуспешной франшизы, в середине нулевых даже внесенной в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество эпизодов среди мультсериалов. Музыкальный позывной «Скуби-дуби-ду» знаком зрителям самых разных поколений и возрастов – первые мультфильмы про то и дело сталкивающихся со сверхъестественным сыщиков Фреда, Дафну, Велму и Шэгги вместе с говорящим немецким догом Скуби начали выходить еще в конце 1980-х. Так что неудивительно, что в начале нулевых на экранах появилась мистическая комедия «Скуби-Ду», хоть и получившая разгромные отзывы и сразу две номинации на «Золотую малину», но тем не менее отразившая свое время. Чего стоит только «Баффи» Сара Мишель Геллар в роли самоуверенной красотки Дафны или Памелла Андерсон в роли самой себя, а ведь там еще есть Роуэн Аткинсон и нарочито нарисованный пес Скуби-Ду.
Над фильмом Раджи Госнелла, монтажера картин Криса Коламбуса и постановщика «Один дома 3», можно долго иронизировать, однако сценарий Крэйга Титли и, кстати, Джеймса Ганна, будто бы отражает все модные кинодетективы последнего времени. Ведь здесь «Корпорацию Тайна» после двухлетнего кризиса из-за внутренних разногласий вызывают на Страшный остров – тропический курорт с таинственным парком аттракционов, после посещения которого поведение людей меняется до неузнаваемости.
До «Чумовой пятницы» и «Дряных девчонок», подарившей Линдси Лохан славу уже не маленькой, а вполне себе состоявшейся молодой актрисы, она успела сыграть в семейном детективе «Найди ключ» (он же в некоторых источниках «Дети-шпионы»), во многом предвосхитившем «Сплетницу», первые романы про которую, кстати, начали выходить в том же 2002-м.
Героиня Лохан – 16-летняя звезда школы на Манхэттене Лекси Голд. Она живет в очень обеспеченной семьей и пишет для школьной газеты колонку сплетен, однако мечтает стать серьезным репортером, как ее отец, утверждающий, что работа журналиста сродни сыщику, потому что и те и другие сразу чувствуют настоящее дело. Лекси пока только пытается такое дело найти, а пока пишет для школьной газеты колонку про учителя Орландо Уокера (Иэн Гомес), которая неожиданно выигрывает конкурс и уже красуется на одной из полос серьезного издания. После чего Уокер исчезает – возможно, дело как раз в опубликованном на страницах газет снимке с ним, ведь о его прежней жизни до того, как он несколько лет назад стал учителем ничего никому не известно. Лекси вместе с ее друзьями, некоторые из которых, кстати, далеки от роскоши Манхэттена, предстоит начать расследование.
Историю трех сыщиков-подростков нельзя назвать выдающейся. Главарь Юпитер Джонс, рано оставшийся без родителей и уже успевший посниматься в сериалах, является мозгом группы. За силу отвечает шутник Пит Креншоу, а за мудрость и авантюры Боб Андрюс. На последнем еще, кстати, и документооборот, потому что парни создали реальное детективное агентство, которое то и дело расследует всяческие загадки и головоломки.
Однако фильмы – а их вышло два – основаны на масштабной серии детективных книг, которые начали издаваться в середине 1960-х. Но главное, что там помимо трех калифорнийских подростков фигурировал еще и режиссер Альфред Хичкок, который согласился на использование своего имени в тинейджерских детективах, хотя участия в их создании, естественно, не принимал. В киноверсиях самого знаменитого режиссера нет, однако отсылки к его фильмам присутствуют постоянно – пусть и в более легком художественном воспроизведении, чтобы не напугать юных зрителей.
Довольно популярная в Германии книга писателя Хельмута Баллота в формате мини-сериала была экранизирована в середине 1970-х, причем главного героя – 11-летнего Виктора Лароша – там сыграл Томас Орнер, которому уже в 2012-м досталась роль отца. Семейство Ларош – мама, папа, две старшие сестры и младший брат – переезжают в особняк дяди, который теперь живет в доме престарелых. Родители оставляют детей наслаждаться новым большим домом, однако Виктор то видит неожиданного грабителя, то не может найти общий язык с соседями, а то и вовсе неожиданно находит дневник дочери дяди Сесилии, которая в подростковом возрасте умерла, якобы в результате несчастного случая – поскользнувшись на большой винтовой лестнице. Виктор (Кристо Феркич) внимательно изучает дневник и понимает, что в доме таится явная загадка, которая, возможно, и привела к гибели девочки. Но взрослые не спешат верить мальчику.
«Дом крокодилов» можно было бы назвать типичным детским кино, где мальчик ведет расследование, однако написанная Баллотом история оказывается гораздо глубже – детектив здесь вполне можно назвать психологическим, совмещающим трагедии и травмы прошлого с историей взросления и попытках найти опору в настоящем. Не только подросткам, но и их родителям.
Один из самых кассовых мультфильмов Disney и обладатель премии «Оскар» по итогам 2016 года рассказывает о крольчихе Джуди Хопс, которая с детства мечтала стать полицейской и поехала исполнять свою мечту в Зверополис – город равных возможностей, где спокойно уживаются животные разных видов и семейств. Джуди Хопс становится первой крольчихой-полицейской, однако на работе поначалу ее не принимают всерьез – и вместо сложных дел поручают просто выписывать штрафы за парковку. Джуди настроена решительно, но постепенно ее энтузиазм угасает – к тому же, она встречает хитрого лиса Гидеона Грея, который не верит в равные возможности и утверждает, что, несмотря на хваленую политику Зверополиса, разделение как минимум на хищников и травоядных все еще существует и от него никуда не деться. В то же время с городских улиц как раз стали пропадать хищники. Одной из последних таких жертв оказывается благочестивый отец семейства Эммет Выдрингтон. Заставляя Гидеона, знающего всю подноготную Зверополиса, помочь ей, Джуди решается сама провести расследование и отыскать пропавшего.
«Зверополис» не только сделан по всем законам детективного жанра – с запутыванием следов, ложными обвиняемыми и неожиданным истинным преступником, но и отличается большим количеством разнообразных персонажей второго плана. Это не только грозный бурозубка Мистер Биг, напоминающий Крестного отца, но и симпатичный, хотя очень медлительный ленивец Блиц, олицетворяющий знакомую взрослым всего мира бюрократию различных госучреждений.
Первый игровой фильм по вселенной «Покемонов», в конце 1990-х захватившей мир компьютерными играми, карточками и аниме. Картина Роберта Леттермана, до этого экранизировавшего детские «Ужастики», основана на игре «Детектив Пикачу», действие которой происходит в мегаполисе Райм-Сити – первом городе, где покемоны и люди живут вместе, без боев, тренеров и покеболов. Собственно, фильм Леттермана и показывает это первое знакомство с городом и самым симпатичным желтым покемоном, который, правда, оказывается болтливым кофеманом, да еще и детективом с амнезией. Именно Пикачу находит в квартире погибшего в аварии отца Гарри Гудмана давно не общавшийся с ним сын Тим (Джастис Смит), одинокий страховщик, который так и не смог найти своего покемона. Пикачу, который для всех может издавать только милое «пика-пика», он неожиданно слышит – оказывается, желтый паренек остер на язык, хотя и не помнит ничего о прошлой жизни. На кепке, подобной тому, что была у Шерлока Холмса, он нашел нашивку с адресом Гарри Гудмана – так и оказался в его квартире. Теперь Тиму и Пикачу предстоит понять, над чем работал Гудман и действительно ли произошла смертельная автокатастрофа.
«Детектив Пикачу» представляет собой почти классический нуар с его темными закоулками, отсылками к азиатским кварталам и таинственными женщинами, которые еще сыграют свою роковую роль, однако за счет пусть и очень разговорчивого (в оригинале – голосом Райана Рейнольдса, отсылающего к не менее болтливому «Дэдпулу»), но все равно симпатичного Пикачу, а также других покемонов, правда, разной степени доброты, вполне подходит в том числе для семейного просмотра.
Один из первых и при этом неожиданно удачных проектов обновленной студии Горького, которая когда-то выпускала, например, черно-белый детектив «Приключения Кроша» с одной из первых ролей Никиты Михалкова, которая, увы, безнадежно устарела. «Чижик-пыжик» же представляет не просто реинкарнацию советского подросткового кино, но и на удивление занимательный семейный детектив, где через расследование дети еще и находят общий язык с родителями.
фото: "Чижик-Пыжик возвращается"
Пятиклассники из Екатеринбурга – Лева (Михаил Мяло) и Дана (Александра Бабаскина), оба из неполных семей – едут на экскурсию в Санкт-Петербург. Отличника и всезнайку Леву воспитывает уставшая примерно от всего мама-копирайтер, муж которой поехал на заработки как раз в Северную столицу, да так оттуда и не вернулся, а бунтарку-блогершу Дану – отец-юрист, который только и думает, как бы кого засудить. На набережной Фонтанки Лева становится свидетелем того, как неизвестный отпиливает от постамента скульптуру Чижика-Пыжика, у которой он как раз хотел загадать желание, чтобы мама и папа снова были вместе, но криминальное происшествие в бандитском Петербурге, естественно, отвлекает от разумного, доброго и вечного – и вот уже Лева вместе с Даной сами объявлены в розыск, так как пошли проводить свое расследование, даже не предупредив об этом ответственных взрослых. Полиции дети XXI века доверять не привыкли.
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