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Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова

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21 ноября 2023
Есть актеры, которых любят все. Ну буквально все – женщины, мужчины, режиссеры, партнеры, дети. Когда по телевизору начинается фильм с таким актером, можно сразу бросать все дела до лучших времен – сядете и будете смотреть до конца. А потом будете удивляться: «Да вроде и фильм не на пять с плюсом, да и видел я его раз сто»…

Алексей Баталов – из таких. Он – феномен. Природу всеобщей, всенародной любви к нему надо изучать – она не поддается стремительному объяснению. Из десятков фильмов, в которых снялся Баталов, наскребется несколько действительно отличных – «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Девять дней одного года»… Особых психологических изысков Алексей Владимирович кинематографу не подарил – всегда брал чем-то другим. Черт же возьми – чем?

Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова

Итак.

За что его любят женщины? Сейчас кажется, что любимцем женщин он был всегда. А вот нет – женщины Советского Союза пали жертвами обаяния человека без фамилии, больше известного, как Гоша, он же Гога, он же Жора, в 1980 году. В тот год на экраны вышел фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», и вдруг женская половина огромной страны узнала, что запойный человек без фамилии, попавшийся в электричке и приведенный в дом женщиной с неустроенной личной жизнью, может оказаться идеальным женихом. Перед ним заискивают академики, он умеет драться и чинить домашнюю утварь. Он сразу делает предложение полюбившейся даме, а это в представлении большинства советских женщин всегда было едва ли не главной добродетелью всякого мужчины. Все мужчины делились на тех, кто способен сделать предложение быстро, и на тех, кто будет тянуть, пока не придется жениться «по залету». Алексей Баталов – из первых. Он – памятник Мужу, Любовнику, Кавалеру.

Но самое главное, за что любили, любят и будут любить его женщины, — это его голос. Слово «голос» тоже следовало бы написать с большой буквы, потому что он – главный герой, второе «я» Баталова. Этот голос – словно невидимые руки, которые обнимают, ласкают, завлекают любую женщину вне зависимости от возраста и семейного положения. Низкий баритональный бархат, которому можно доверить тело, душу, мозги, жизнь.

Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова

За что его любят мужчины? Если совсем уж по-честному, они его не любят – они ему завидуют. Завидуют баритональному бархату, за которым пойдет в любом направлении любая женщина. Завидуют тому, что, несмотря на грязные ботинки, женщина из электрички привела его домой и, не спросив ни фамилии, ни адреса, кинулась с ним в постель. Завидуют спокойной уверенности его Гусева из «Девяти дней одного года», которому смертельный диагноз не мешает среди ночи срываться с больничной койки и мчаться в «Арагви». Завидуют его Гурову из «Дамы с собачкой», которому любовница на стороне не устраивает скандалов и не требует оставить ради нее семью. И уж, конечно, смертельно завидуют свежести и выглаженности его Гоши без фамилии после недельного запоя. То есть ему все сходит с рук, он везунчик и баловень судьбы.

За что его любят дети? Да где вы найдете еще такого канатоходца, как его Тибул из «Трех толстяков» – красивого и смелого, глядя на которого, начинаешь верить в глобальную мировую справедливость?

Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова

За что его любят режиссеры? За то, что Баталов – это всегда законченный образ. Он не грешит нюансами, у него есть его обаяние интеллигента, причем вне зависимости от рода деятельности – будь то судостроитель Журбин в «Большой семье», физик-ядерщик Гусев в «Девяти днях одного года», бездельник Гуров в «Даме с собачкой», молоденький Борис из эпохального фильма Михаила Калатозова «Летят журавли» или Гоша в грязных ботинках. Кого бы они ни играл – все равно он сыграет интеллигента. На другие роли его и не звали, а задуманных режиссерами интеллигентов Баталов всегда играл безупречно. Можно сказать – чеканно, не размениваясь на оттенки и мелочи.

Баталов – он вообще какой-то подозрительно безупречный. Герой-интеллигент на экране, в жизни он категорически не был бы интересен желтой прессе, существуй она в глухие советские времена. Это, пожалуй, единственное, в чем ему могут не завидовать мужчины. В нынешние времена не принято завидовать тем, кто не дорос до героя таблоида. Баталов – не дорос. И это – тоже часть образа, того самого, чеканного, как профиль на медали.

Екатерина Барабаш
21.11.2014
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№ 12
Смоки   27.11.2014 - 15:45
... Для Андровской он племянник, как бы точнее выразиться, сводный. Родной племянник он, как несложно догадаться, Николаю Баталову, её мужу. читать далее>>
№ 11
Телезритель из Питера (СПб)   23.11.2014 - 22:32
Боюсь, пос. 10, что Алексей Баталов достаточно разборчивый актёр и то, что он сыграл (заметьте - ни одной проходной роли!) - это показатель качества. А где вы видели большое количество фильмов (сценариев,... читать далее>>
№ 10
гульсия (уфа)   23.11.2014 - 10:51
как жаль что мало фильмов с вашим участием .если было бы больше побольше бы было порядочных мужчин в россии. читать далее>>
№ 9
Парфенова Нина Соломоновна (Санкт-Петербуог)   23.11.2014 - 01:23
Недаром он сын актеров Нины Ольшевской, подруги Анны Андреевны Ахматовой, Владимира Баталова и родной племянник Андровской! читать далее>>
№ 8
Телезритель из Питера (СПб)   22.11.2014 - 21:33
Я целиком согласна с пос. 6. Я бы сказала, что это тихое обаяние. Есть актёры, которые будоражат воображение; воздействуют на подсознание - мощно, непреодолимо. Есть голоса актёров, которые на столько... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова фотографии
Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова фотографии
Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова фотографии
Любимец женщин, мужчин, детей и режиссеров: К юбилею Алексея Баталова фотографии
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