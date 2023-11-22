Казанский излом: образы перестроечного кино в «Слове пацана»

В четверг, 23 ноября, на сервисах Wink и START выйдет четвертый эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — жестокой социальной драмы Жоры Крыжовникова об эпохе расцвета уличной преступности в Казани, случившейся аккурат к зачину Перестройки. В центре сюжета — несколько поколений советских граждан, подростки и их родители, пытающиеся выжить в период «войны за асфальт» (так впоследствии назовут деятельность банд, делящих территории своего «кормления»). Одна из вероятных причин популярности «Слова пацана» на стримингах — непричесанная эстетика советского быта, роднящая сериал с перестроечным кино. Из фильмов той поры в проект «переехали» не только декорации советских квартир, но и социальные архетипы. Рассказываем о том, как герои сериала воспроизводят (сознательно или по наитию) образы из известных советских фильмов.
ЧУШПАНАМ ТУТ НЕ МЕСТО
Одной из причин возникновения «казанского феномена» молодежных банд Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», называет самоликвидацию социальных механизмов в советском обществе. От эпохи Застоя СССР досталось малоприятное наследство: неработающие социальные лифты, расслоение городского общества на «местных» и «приезжих» — жителей сельской местности, приехавших в областной центр и ставших ядром спальных районов. Неблагоприятная среда усугублялась тем, что молодое поколение фактически лишилось авторитетов: в условиях участившихся разводов процветала «безотцовщина», резко увеличилось потребление спиртных напитков. Есть версия, что социальная депрессия была также следствием своеобразного протеста населения, разочаровавшегося в идеалах развитого социализма, объявленного взамен обещанного, но так и не построенного, коммунистического проекта.
Школьник Андрей (Леон Кемстач
) — плоть от плоти брежневской поры. Подросток из благополучной, но неполной семьи, воспитываемый правильной мамой (Юлия Александрова
), он выражает парадокс того «потерянного поколения». Отличник, пионер в красном галстуке, к тому же подающий надежды музыкант (в СССР той поры — настоящий бум музыкального образования). Будущее подростка расписано в соответствии с идеалами плановой экономики: комсомол, институт, первая работа по распределению на предприятии, где он должен быть наиболее полезен. Но светлого будущего и перспектив обычной жизни окружение Андрея не демонстрирует: учителя третируют воспитанников, устраивая истерики из-за музыки «Ласкового мая» (музыка «мотальщиков» — ей не место в советской школе), старшее поколение комсомольцев раздражает своим бросовым энтузиазмом. В такой пыльной обстановке знакомство Андрея с уличной эстетикой банды «Универсам» оказывается спасательным кругом: кроме чувства плеча, он получает возможность реализовать себя в пока что малопонятной, но явно куда более работоспособной иерархии. Кодекс уличной шпаны хоть и основан на маргинальных представлениях о воровском укладе, но явно опирается на идеалы коллектива: где все на самом деле друг за друга горой, и готовы бороться за своих не на жизнь, а на смерть.
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Еще в день премьеры в блогосфере заметили, что Андрей из «Слова пацана» очень похож (не только пушистой шапкой-ушанкой) на школьника Руслана Чутко (Антон Андросов
) — главного героя триллера «Плюмбум, или Опасная игра»
. Подросток из фильма Вадима Абдрашитова
ведет двойную жизнь: днем он обычный советский школьник, по вечерам — сексот-оперативник, внедряющийся в сообщества воров и фарцовщиков. Но движет Русланом-Плюмбумом не великая тяга к справедливости, а личные мелкие обиды. Ради них ребенок готов на великие подлости, шантаж и манипуляции, которые подчас недоступны и взрослым. Разрыв между идеалами советского человека и его же лицемерной моралью превращает ребенка в антигероя-социопата — так и визави Плюмбума из «Слова пацана» находит практичный способ сбежать от двуличности системы и зажить по «закону каменных джунглей». Еще несколько лет назад из Андрея мог бы получиться справедливый «мушкетер» Игорь Грушко (Дмитрий Харатьян
из «Розыгрыша»
). В реалиях «войны за асфальт» благородство героя дебютного фильма Владимира Меньшова
выглядит не рыцарством, а натуральным «чушпанством» — а чушпаны на улицах Казани не выживают.
«ЧЕМ НАС УДИВИШЬ?»
Восьмидесятые — эра расцвета фильмов о пороках советской «золотой молодежи». Образ неестественных для социалистической системы мажоров вырисовывали Карен Шахназаров
(«Курьер»
) и Вячеслав Сорокин
(«Соблазн»
). В драме Валерия Рыбарева «Меня зовут Арлекино»
советская неприкаянная шпана, несмотря на первобытную жестокость, оказывается более социально приемлемой, чем испорченные дети в импортных косухах. Советское кино того периода четко разграничивало «своих» и «чужих», а разбойники из пролетарских районов явно были идеологически ближе.
Когда в «Слове пацана» появляются прогрессивные мажоры, в обязательных для стереотипа джинсах-варенках, шейных платках, с ультра-модными рокерскими прическами «маллет», они моментально проигрывают пацанам в глазах зрителя. Непробиваемый снобизм в сторону казанских гопников — неприятное, но ожидаемое явление, пацаны регулярно закусывались с неформалами и детьми богатых родителей. В документальном мини-фильме Марины Разбежкиной «А у вас во дворе?»
звучит простое обоснование этого конфликта: «Всего лишь шаг оказался от взрослого пафоса до конкретных действий подростков». В войне шпаны и альтернативщиков очень быстро увидят радикализацию советской же идеи борьбы с космополитизмом.
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«Курьер» Карена Шахназарова
Это противопоставление окажется даже важнее разницы в материальных благах. В «Слове пацана» героем, который в итоге и склонит тихоню Андрея к вступлению в банду, станет его однокашник Марат (Рузиль Минекаев
) — в отличие от многих других пацанов «Универсама», не бедствующий. Ребенок из крайне приличной советской семьи, его детство прошло в пионерлагерях, на весельных станциях и в просторной квартире — один лишь зал с немецким пианино по площадям покрывает добрую половину типовой хрущевской «однушки». Благоденствие семьи Марата с папой-инженером (Сергей Бурунов
) и автомашиной «Волга» во дворе должно было бы стать его пропуском в мир тех самых мажоров, металлических цепочек и иностранного ширпортреба. Причины выбора другого пути социализации кроются не только в сильном влиянии на парня его сводного брата Вовы (Иван Янковский
), но и в извечной проблеме детей с серебряными ложечками во рту. Еще в 1987 году Юрис Подниекс
покажет эту дилемму в своем фильме «Легко ли быть молодым?»
, в котором молодой латыш-тусовщик признается: «У меня все есть. Может, в этом-то и дело? Не к чему просто стремиться»
.
АФГАНСКАЯ УТОПИЯ
«Афганский синдром в СССР не походил на вьетнамский синдром в США. Во-первых, советские дембеля возвращались домой победителями, ведь СССР не проиграл войну, а просто закончил. Во-вторых, афганцы не чувствовали себя сокрушительно обманутыми, ведь скуповатая отчизна им ничего и не обещала...»
. В книге Алексея Иванова
«Ёбург» дается исчерпывающий ответ на вопросы загадочной психологии воинов-интернационалистов. Писатель-уралец, конечно же, писал не про Казань, а про родной и знакомый Свердловск-Екатеринбург. Но «афганский вопрос» — пожалуй, тот элемент перестроечной жизни, который был одинаково воспринят во всех крупных городах Союза.
Далекая страна ДРА — место, откуда в СССР прилетают ставшие узнаваемыми «Черные тюльпаны», японские магнитофоны и шапки-пуштунки — скромный бакшиш для «шурави», отправившегося помогать Народно-демократической партии защищать интересы революции. Отсюда же в СССР экспортируется и мысль о чудесном афганском братстве — сообществе ветеранов, которые, вернувшись домой, наконец-то наведут порядок в родных городах, остановив разгул бандитизма и произвол чиновников. Девиз этой мечты о справедливом будущем озвучивает герой Владимира Литвинова
из телефильма «За всё заплачено»
: «Требовать нужно ото всех, иначе не стоять земле»
. Вернувшийся из службы в разведроте Вова-Адидас — брат Марата и негласный главарь банды — олицетворяет для дворовой шпаны тот самый идеал перемен, которые ждут «Универсам» благодаря сильному руководителю. Эта тема принципиального, справедливого, но жесткого диктатора уличной группировки в образе Ивана Янковского дополнена фишками советского киновзгляда на Афганистан: ветеран горячей точки агрессивно реагирует на все американское, потому что «Империя добра» поставляет душманам «Стингеры» (след Вашингтона в войне без труда увидят создатели лент «Шурави»
и «Груз-300»
), а также уверен, что без советской помощи новая афганская республика долго не проживет. В 1983 году эта же мысль о важности поддержки Афганистана декларировалась в фильме «Жаркое лето в Кабуле»
, где ленинградский профессор медицины (Олег Жаков
) оказывается в эпицентре гражданской войны и осознает, что обстановка здесь несколько отличается от того, что пишет газета «Правда».
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«Груз-300» Георгия Кузнецова
Страшнее, впрочем, не непробиваемость идеалов Вовы-Адидаса, а то, что ветеран Афгана вернулся в совсем другую страну, на совсем другую «улицу». Принципы пацанов, которые когда-то были в ходу, отныне не имеют смысла, а битвы группировок вылились на оперативный простор, став по-настоящему беспринципными. Пока остается неясным, как опыт афганской службы повлияет на героя, но путей развития у него немного: либо озлобление на грани безумства — как то, которое пережил травмированный войной солдат Мартын (Иван Охлобыстин
) в мистической драме «Нога»
, либо превращение для своих пацанов в учителя, который научит их общечеловеческим правилам жизни. И хотя второй вариант кажется наименее вероятным, такой пример в советском кино тоже есть: этим путем шел служивший в Афганистане педагог Николай (Юрий Злыднев
), главный герой мелодрамы «По траве босиком»
. Взяв на воспитание диковатую группу учеников ПТУ, он не только заставляет хищных мальчишек проникнуться уважением к старшим, но и толкает их энергию в созидательное русло, начиная возрождать хозяйство на умирающем хуторе.
МАМА НЕ ХОТЕЛА, ПАПА НЕ СТАРАЛСЯ
Поколение рожденных в шестидесятых-семидесятых воспитывала надежда на светлое будущее, где каждый советский ребенок — личность, у которой обязательно найдутся полезные таланты, а значит будущее его будет счастливым («Точка, точка, запятая...»
, «Чудак из пятого Б»
). Реализовать себя обязательно помогут учителя, сверстники и, конечно же, родители. Романтический детский флер в новом десятилетии разрушала статистика: в 1983 году в СССР фиксируют рекордное число разводов. Новый герой эпохи — не Сыроежкин даже («Приключения Электроника»
), ждущий папу из заграничной командировки, а неприкаянный сын Иван («Курьер
»), своими глазами увидевший торжественное расставание родителей в суде. Герои «Слова пацана» уже принимают неполную семью не за трагедию, а за новую нормальность. Дворового мальчишку Ералаша (Ярослав Могильников
) тянет на себе разве что престарелая бабушка, у которой в квартире нет даже электрического утюга. Отец Андрея, получившего среди пацанов неловкое прозвище «Пальто», отсутствует без объяснения причин — все обязанности по воспитанию двух детей возложены на мать (Александрова), которая со своими задачами справляется посредством пассивно-агрессивных нравоучений.
Но «фирменная» для той поры история взросления сценаристами Жорой Крыжовниковым и Андреем Золотаревым определена Марату. Сын от второго брака не видит отца (Бурунов) месяцами, пока тот работает на производстве. Возвращаясь домой, подросток застает родителя уже глубоко навеселе, и пьяные проявления отцовской любви вряд ли можно считать за воспитательную беседу. Когда отец трезв, дела не обстоят лучше — он не видит педагогических методов дальше подзатыльника. «Что я не так сделал?»
— задается он вопросом, узнав, что его сын оказывается уличным бандитом. Ведь были и волейбол, и спортивные секции, и не нуждался ни в чем...
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Ни в чем, кроме, вероятно, личного участия отца в жизни. История Марата и старшего сводного брата Вовы зеркально повторяет культовую музыкальную драму «Взломщик»
, в которой школьник Семен (Олег Елыкомов
) в связи с вечным отсутствием отца привязывается к своему старшему брату Косте (Константин Кинчев
). Поиск отцовской фигуры в молодом рокере обречен стать большой проблемой, но для ребенка это, должно быть, единственный видимый вариант почувствовать столь необходимую опору. Восьмидесятники, в отличие от прошлых поколений, особенно сильно прочувствовали извечную проблему «Отцов и детей» — но не нашли ее решения, а лишь удостоверились в фатализме поколенческого разрыва. В период общественной депрессии единственным способом сблизить ребенка и родителя оказывается не радость, а совместно пережитое горе — таким жутким путем произошло примирение в беспросветном социальном манифесте Перестройки «Авария — дочь мента»
.
ЧЕЛОВЕК С «ДЕМОКРАТИЗАТОРОМ»
«А про нашу, про советскую милицию, песен нету и не надо их совсем!»
— луганский бард Веня Д’ркин не столько спел, сколько выразил принципиальное отношение его поколения к людям под погонами. Восьмидесятые — период окончательного развенчания мифа о непорочности органов правопорядка, сформулированного по образу и подобию Дяди Степы. Новый милиционер уже мог хладнокровно отправить мальчика Бананана (Сергей «Африка» Бугаев
) на съедение жлобам — всего лишь за то, что герой «Ассы»
отказывается снять серьгу. Идеологическое противостояние народа и милиции к концу эпохи выльется в побоище на фестивале «Монстры рока» на аэродроме в Тушино, в драке с силовиками пострадали более ста человек. Будут утверждать, что провокации исходили не только от разгоряченной толпы рокеров, но и от милиции, которая тоже давно хотела почесать кулаками и «демократизаторами» (резиновая дубинка — яркий символ времени, наравне с металлическим щитом). Странные отношения публики и оцепления станут важным лейтмотивом документального фильма For Those About To Rock
американского клипмейкера Уэйна Айшема
.
Тем не менее, милиционер — все еще не приговор, каста работников МВД неоднородна. В мире «Слова пацана» менты четко разделяются на несколько биологических подвидов. «Кентавры» — читай, конные подразделения МВД, подобно казакам влетают на драки уличных банд с нагайками в руках, топчут честных воров. Постовые — дежурят на месте преступления, отлавливая опоздавших на драку. В детской комнате милиции дежурит молодая девушка Ира (Анастасия Красовская
) — по всем понятиям, тоже «мусор», но попавшая в структуру не по своей воли, а по распределению из педагогического вуза. Нескрываемый романтический интерес одного из пацанов (еще одно отражение девиаций «Плюмбума») носит форму советской милиции без явного удовольствия, предпочитая шинели лосины и безразмерные рубашки. Магическое преображение, которое немногим ранее казалось бы иррациональным: сотрудника ППС из «Темы» Глеба Панфилова
представить в штатском невозможно, форма является обязательным элементом его идентичности.
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Милиция — не столько про справедливость, сколько про узаконенный институт насилия. В туалете районного отделения МВД всегда дежурят валенок и кирпич, финальный аргумент в споре власти и малолетних бандитов (следов не оставляет). Автор локальной воспитательной философии — милиционер Ильдар (Антон Васильев
), в прошлом тоже болтавшийся с пацанами «первого выпуска», но повзрослевший и выбравший другую сторону. Балансируя между методами Макаренко и печально известного казанского ОВД «Дальний» — даст поиграть в компьютер, потом изобьет до бессознательного состояния — Ильдар разговаривает с подростками «по-взрослому», на их собственном языке. Подобными методами (с поправкой на консервативность) промышлял Валерий Приёмыхов
, изобразивший в ленфильмовском романе воспитания «Пацаны»
строгого, но справедливого воспитателя трудных подростков. Хотя, в отличие от него, смирному и покладистому в быту мужичку Ильдару, пытающемуся заменить отца главному герою «Слова пацана», есть куда падать: не ровен час, и он, перегнув палку, качнется в сторону асоциального маньяка, получившего от государства лицензию на убийство. Путь, который он выберет, будет это «Груз 200»
или «Волчья яма»
, пока не определен — но все может измениться уже завтра, в новой серии.
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