Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли

Прошлым летом мы открыли рубрику про хорроры малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав с Мексики и Бразилии. Прошел год. Рассказ про макабр по ряду причин временно поставлен на паузу, однако на смену ему спешит повесть о научной фантастике. И начнется она также с мексиканских и бразильских работ. Благо, есть что рассказать и показать, несмотря на определенную нишевость данных фильмов.
Как и в случае с хоррором, сай-фай в Мексике обязан своим развитием борьбе луча либре и ее ярким представителям вроде Санто или Блу Демона (он же Алехандро Морено). К фантастике обращались и уже знакомые вам Рене Кардона и его сын, не говоря уже о Гильермо Дель Торо, поставившем, в частности, «Форму воды».
Сам жанр в стране возник благодаря францисканскому монаху Мануэлю Антонио де Ривасу, написавшему в 18-м веке произведение «Сизигии и лунные квадратуры» о путешествии на Луну, которое теперь считается первым научно-фантастическим текстом, сочиненным в Америке. Риваса даже обвинили в ереси, но затем все обвинения с него сняли. В начале 19-го века был издан «Паршивый Попугай» поэта и писателя Хосе Хоакина Фернандеса де Лисарди — первый роман, написанный в Латинской Америке, в котором две главы посвящены утопическому острову. Автор из-за нападок на вице-короля год просидел в тюрьме и умер от туберкулеза в возрасте 50 лет. Поскольку он был очень беден, то его похоронили в анонимной могиле без эпитафии. В 1840-м литературный журнал El Ateneo Mexicano опубликовал рассказ под названием «Мексика в 1970 году». Журналист, писатель и шахтер Педро Кастера опубликовал «Небесное путешествие» в 1872-м, а в 1890-м — первый мексиканский научно-фантастический роман «Кверенс», в котором затрагивается тема гипноза.
Большое влияние на фантастический жанр оказал выдающийся поэт Амадо Нерво. Он является одним из основоположников современной латиноамериканской научной фантастики наряду с Орасио Кирогой из Уругвая и Леопольдо Лугонесом из Аргентины. Премия «Кальпа» была названа в честь одного из его стихотворений и вручалась выдающимся произведениям мексиканской научной фантастики с 1992-го по 1999-й. Революционный генерал Франсиско Луис Уркисо также написал несколько фантастических рассказов (один о человеке-невидимке) и научно-фантастический роман «Мой дядя Хуан», рассказывающий о том, как гений изобретает способ накормить бедняков мира. В 1919-м Эдуардо Урсаис Родригес написал «Евгению» в стиле Олдоса Хаксли об антиутопической Субконфедерации Центральной Америки в 2218 году, где изменения в рождаемости имеют глубокие социальные последствия. В 1942-м вышел роман Диего Каньедо «Рефери отсчитывает девять» о параллельной вселенной, в которой Мексика подверглась вторжению нацистов, а спустя пять лет на свет появилось «Солнце смерти» Рафаэля Берналя про человека, сбежавшего от цивилизации и научившегося разговаривать с комарами. Свой вклад в жанр внесли также Хуан Хосе Ареола, Карлос Фуэнтес, Марсела дель Рио, Рене Авилес Фабила, Альфредо Кардона Пенья и другие авторы.
На серьезные темы в мексиканской кинофантастике впервые заговорили в конце 70-х, когда на экраны вышел фильм-предупреждение «Год чумы». Поскольку национальный кинематограф не обладал большими финансовыми возможностями, как северный сосед, то киношники сосредоточили свое внимание на социальном, экологическом и религиозном аспектах, а среди жанров можно встретить постапокалипсис, не требующий больших денег при создании. Например, Франсиско Ларесгоити снял «Иллюзию будущего», в которой Клаудио Лафарга, Сандра Эчеверрия и Рауль Мендес разыграли историю появления нового мессии в 2033 году. Режиссер задумывал трилогию, поэтому нет ничего удивительного в том, что лента обрывается на полуслове. Однако идею ему так и не удалось развить.
В настоящий момент мексиканский сай-фай находится на перепутье. У страны уже есть мастера жанра вроде Исаака Эсбана, однако скудные финансы не позволяют снимать масштабное кино. Возможно, эта ситуация изменится в скором будущем благодаря байопику «Миллион миль от Земли» с Майклом Пеньей и Розой Салазар, посвященному первому мигранту-космонавту, и кинокомиксу «Синий Жук».
Режиссер Хайме Сальвадор еще за два десятилетия до своей «Госпожи Смерти» с участием Джона Каррадайна успел поработать с другой звездой Голливуда — несравненным Бастером Китоном, который на тот момент уже долгое время перебивался второстепенными ролями. Мастер внес в фильм несколько шуток из своих классических немых работ, включая трюк с верховой ездой, и в результате получилась антивоенная пародия на путешествия на Луну. Его персонаж — американский солдат — во время Второй мировой спасается после крушения самолета над Тихим океаном. Пока Китон скитался по морю, война уже закончилась. Оказавшись на берегу, он принял мексиканцев за японцев, а местная полиция в нем признала серийного убийцу и быстренько упрятала за решетку, где его сокамерником оказался «более мелкий» правонарушитель Анхель Гараса. В тот самый момент один ученый искал добровольцев для экспериментального полета на Луну, и заключенные подошли как нельзя кстати.
Картину нельзя назвать полноценной фантастикой, поскольку главные герои из-за ошибки так и не покидают пределы Земли, однако вся атрибутика жанра присутствует: космическая ракета, скафандры, мудреные приборы и даже «инопланетяне». Продюсером ленты выступил Александр Залкинд, который запомнился тем, что работал над «Аустерлицем» Абеля Ганса, «Процессом» Орсона Уэллса и «Суперменом» Ричарда Доннера. Для Китона, не знавшего испанский язык, «Шумиха на Луне» стала единственной мексиканской работой и последним фильмом, где он исполнил главную роль. Премьера ленты в Месике состоялась еще в 1946-м, а в Штатах ее стали распространять в качестве домашнего видео лишь в 1983-м. Англоязычным критикам фильм не понравился, его даже неоднократно называли худшей киноработой 1940-х. Тем не менее, биограф Китона Джим Клайн в своей книге «Полное собрание фильмов Бастера Китона» похвалил картину, заявив, что «темп фильма динамичный, а повторы старых шуток хорошо сочетаются с эксцентричным сюжетом».
Выдающийся колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес в конце 70-х поспособствовал появлению на свет пророческой драмы Фелипе Касальса, адаптировав для кино вместе с группой сценаристов роман Даниэля Дефо «Дневник чумного года», опубликованный в марте 1722-го. События первоисточника были перенесены в наши дни, а местом действия стал мексиканский городок, на который надвигается страшная болезнь. Местный врач пытается предупредить власти об опасности, затаившейся в новом вирусе. Никто не воспринимает его заявление всерьез, но как только появляются первые жертвы, правительство делает все для скрытия реальной угрозы, которую несет в себе вирус.
Картина, удостоенная трех национальных премий «Ариэль» (за лучший фильм, режиссуру и сценарий), в наши дни воспринимается как обыденная реальность, особенно если вспомнить, что творилось во время пандемии коронавируса в Китае или в Европе. Фильм с участием Алехандро Пароди, Хосе Карлоса Руиса, Ребеки Сильвы и Тито Хунчо не лишен ярких образов вроде пены, покрывающей обнаженные трупы, раскиданные в стилистике Иеронима Босха, и заставляет задуматься о цикличности истории и человеческих жертвах, принесенных в угоду политикам и корпорациям.
Основой для бодрого боевика Норберто Барбы с Марио Ван Пиблзом в титульном образе послужил роман Роберта Мэйсона «Оружие», вышедший за семь лет до выхода фильма. По сюжету универсальный солдат, способный сражаться и побеждать в любых условиях, не подчиняется приказу после того, как программа дает сбой. Соло начинает думать как человек, и у него появляются человеческие чувства и друзья. Это не нравится военным, и главный герой вынужден противостоять наемникам, устроившим на него охоту.
Главным украшением фильма, вдохновленного успехом «Универсального солдата» с Жан-Клодом Ван Даммом и Дольфом Лундгреном, является не сам Пиблз, подобравший себе сценарий с относительно сложным персонажем для раскрытия актерского потенциала, а Уильям Сэдлер, представший в качестве харизматичного антагониста. Здесь также можно увидеть молодого Эдриана Броуди в роли ученого, оказавшего влияние на моральные принципы Соло, и Демиана Бичира. Съемки полностью прошли в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярте, так что в кадре немало местных актеров. Примечательно, что продюсер Лоуренс Гордон приобрел права на «Оружие» вместе с другими произведениями Роберта Мэйсона.
Американский режиссер Алекс Ривера создал примечательную артхаусную футуристичную остросюжетную драму, которая в настоящий момент считается одной из вершин мексиканской фантастики, несмотря на низкий бюджет и дешевые спецэффекты. Это история молодого человека Мемо (Луис Фернандо Пенья), приехавшего после гибели отца в Тихуана для работы торговцем сном. Так называют людей, управляющих через глобальную цифровую сеть роботами, которые находятся а Штатах. Парень знакомится с красавицей Лус (Леонор Варела), зарабатывающей тем, что продает всем желающим истории обычных людей, с которыми она пересекается в реальной жизни. А тем временем оператор военных дронов — американец Руди мексиканского происхождения (Джейкоб Варгас) — благодаря информации, представленной Лус, догадывается, что убитый им дистанционно мужчина не имел никакого отношения к террористам.
При просмотре этой неспешной антиутопии зритель, хорошо знакомый с творчеством Уильяма Гибсона и наигравший не одну сотню часов в Cyberpunk 2077, автоматически считывает хорошо знакомые образы и элементы киберпанка: узлы подключения, киберпространство, роботов и киберимпланты. Однако фильм Риверы является частью развивающегося жанра спекулятивной фантастики, называемого латинофутуризмом или чиканафутуризмом — оба имеют корни в афрофутуризме. Режиссер через призму будущего, в котором военнизированный мир отгородился от других стран стеной, критикует современные проблемы, включая иммиграцию, войну дронов и технологические достижения. Все это было на грани фантастики 15 лет назад, а сейчас все страхи Риверы сбылись, поскольку стену между США и Мексикой все-таки построили, дроны используются в стране 404, а глобальная сеть диктует свои правила там, где у нее, казалось бы, нет прав. За свою прозорливость «Торговец сном» отмечен призом Берлинале и двумя наградами «Сандэнса».
Рауль Мендес, Умберто Бусто, Эрнан Мендоса и Фернандо Альварес Ребейл сыграли главные роли в детективном триллере талантливого режиссера Исаака Эсбана про две группы людей, застрявших во временной петле. В городе трое — два бандита и полицейский — оказались на бесконечной лестнице, а за городом семейство не может покинуть замкнувшуюся в себе дорогу. Они прожили в такой немыслимой ситуации 35 лет, пока не осознали, что оказались в альтернативных измерениях, возникших из-за решений, принятых ими в основной временной линии. Еще чуть-чуть, и в кадре появились бы «Лангольеры»...
Эсбану удалось при минимальных затратах создать тревожную картину о природе времени и пространства, серьезном отношении к своим поступкам и словам, человеческой способности к коммуникации и в целом о жизни. Неполную версию фильма показали на Каннском кинофестивале, а полноценная премьера состоялась на фестивале Fantastic Fest в сентябре 2014-го. Критики положительно отзывались об этой работе, однако не всем понравился финал, чрезмерно объясняющий все происходящее на экране.
Дождливый вечер 2 октября 1968-го. Восемь человек (своеобразный микрокосм мексиканского общества) оказываются взаперти на автобусной станции, где ожидают автобус до Мехико. У каждого своя причина спешить в столицу. У кого-то рожает жена, кто-то сбежал из дома, есть и скрывающие некую тайну. Пока за окном бесконечно льет как из ведра, в здании начинают происходить загадочные и ужасные вещи. Все начинается с эпилептического припадка, затем лицо неотвратимо меняется, и не все справляются с такими изменениями, предпочитая суицид осознанию того, что ты стал как капля воды похож на главного героя фильма.
Эту превосходную историю о человеческой идентичности, выдержанную Исааком Эсбаном в ностальгическом стиле 1960-х, блестяще разыграли Густаво Санчес Парра, Кассандра Чангеротти, Фернандо Бесерриль, Умберто Бусто, Кармен Беато и Сантьяго Торрес. По словам Эсбана, лента «представляет собой критику желания всех нас быть одинаковыми, следовать одной и той же моде, одним и тем же вкусам». При создании картины режиссер находился под влиянием таких фигур, как Род Серлинг, Альфред Хичкок, Стивен Кинг и Джордж Ромеро. Оператору Изи Сарфати удалось филигранно воссоздать эпоху 60-х благодаря использованию блеклых цветов, сумрачного освещения и своеобразных фильтров и ракурсов. А художник Патриция Де Бургос справилась на отлично с воссозданием костюмов и декораций. Создатели фильма использовали специальные эффекты, которые восстанавливают традиционные методы описания кровавых сцен, что позволило им избежать компьютерной графики. Фильм снимался в течение пяти недель на студии Churubusco Studios в Мехико в 2014-м. Это первая мексиканская кинолента, снятая с помощью камеры Red Epic Dragon 5K, самой высокой четкости в стране на тот момент. Мировая премьера «Похожих» состоялась в сентябре 2015-го на Fantastic Fest. На счету картины с десяток престижных наград, включая призы фестиваля в Ситжесе и смотра фантастического кино Buffalo Dreams.
Режиссер Амат Эскаланте снял любопытную картину о том, как в сельской местности после падения метеорита появилось внеземное существо, оказавшееся в буквальном смысле сексуальным зверем. Оно доставляет удовольствие всем желающим, но если объект вожделения ему надоедает, то монстр в конце концов убивает несчастного. И таких образовывается целая свалка.
В фильме, созданном при участии Германии, Дании, Норвегии, Франции и Швейцарии, сыграли Рут Рамос, Симоне Бусио, Хесус Меса, Эден Вильявисенсио и Кенни Джонстон. По мнению Жака Мандельбаума из французской газеты Le Monde, работа Эскаланте «противостоит жанру фэнтези и служит метафорой всепоглощающей природы желания». Лента занимает 47-е место в списке 100 лучших мексиканских фильмов по мнению 27 критиков и киноспециалистов Мексики и удостоена «Серебряного льва» за режиссуру на Венецианском фестивале 2016-го. Несмотря на некоторые спорные моменты и нарочито эффектные сцены, нельзя не отметить хорошо проработанного для местного кино монстра, который к тому же с тентаклями, хорошо знакомыми по аниме и хентаю.
Психологический триллер Уго Феликса Меркадо про астронома Феликса (Хорхе Луис Морено), работающего на Большом миллиметровом телескопе в Мексике. Однажды ночью он обнаруживает сигнал, непохожий ни на один из тех, что он когда-либо видел раньше, исходящий из созвездия Лебедя. С этого момента в обсерватории начинают происходить странные вещи. Главный герой уверен, что виноват сигнал, поэтому он решает выяснить истинную природу своего открытия. А коллеги считают, что у него легкое помешательство из-за разреженного воздуха и отдаления от цивилизации.
Фильм до последнего скрывает от зрителя, что происходит с персонажем Морено, но финал расставляет все точки над i, прямо говоря о внеземном влиянии на Феликса. Как и большинство мексиканских sci-fi, лента из-за ограниченности средств сосредоточена на психологии, декорациях и актерских возможностях. Компанию Морено составили уже знакомые Кассандра Чангеротти и Густаво Санчес Парра, а также Эрандо Гонсалес, Марко Тревиньо и сам Меркадо.
Франко размышляет о неравенстве, месте человека в Истории, насилии, алчности и политике, попутно создавая антиутопичный мрачный мир без единой искры на надежду. Как и многие талантливые постановщики, он озвучил вслух то, что у людей на уме, и преувеличил масштабы стихийных бунтов, которые при сложившемся миропорядке все чаще будут происходить (привет Парижу!). Обладатель гран-при жюри Мостры 2020-го.
Экранизация серии комиксов DC о мексиканско-американском подростке Хайме Рейесе (Шоло Маридуэнья), живущем в техасском Эль-Пасо, с телом которого сливается инопланетное синее жукоподобное существо, снабжая его сверхмощным экзокостюмом. Таким образом парень становится супергероем Синим Жуком со сверхчеловеческой силой.
Кассовый кинокомикс Анхеля Мануэля Сото разрабатывался с ноября 2018-го. В середине апреля 2022-го режиссер вместе с оператором Павлом Погоржельским посетил Эль-Пасо, чтобы встретиться с местными художниками, музыкантами и историками, чтобы понять атмосферу города. Сами съемки проходили в пандемийный период с конца мая до середины июля того же года на студии Wilder Studios в Декейтере, штат Джорджия, в Эль-Пасо и Пуэрто-Рико. Картину, собравшую 129,3 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 104 млн, украсили собой Бруна Маркезини, Сьюзен Сарандон, Харви Гильен, Рауль Трухильо, Эльпидия Каррильо, Дамиан Алькасар и Адриана Барраса. Лента получилась довольно веселая и по-настоящему семейная, и глава DC Studios Джеймс Ганн не исключает появления персонажа Маридуэньи и в других фильмах киновселенной DC.
Сай-фай, как литературный жанр, в Бразилии возник в середине 19-го века. Первые произведения появились через десятилетия после обретения страной независимости от Португалии. Это были романы Аугусто Эмилио Салуара «Доктор Бенигнус» и рассказ Машаду де Ассиса «Бессмертный». В 1925-м был издан роман «Таинственная Амазония» Гастана Крулса, вдохновленный «Островом доктора Моро» Герберта Уэллса. «Первая волна» бразильской научной фантастики всерьез началась в конце 1950-х благодаря издателю Гумерсиндо Роче Дореа. Под его влиянием к жанру обратились Дина Сильвейра де Кейрос и Антониу Олинто, Дореа же открыл читателям имя Фаусто Фернандеса да Куньи. Военная диктатура, длившаяся с 1964-го по 1985-й, также оказала свое влияние на литературную фантастику — писатели выбрали жанр, чтобы критиковать новый режим. «Вторая волна» бразильской научной фантастики стартовала в середине 1980-х после публикации «Шаблонов контактов» Хорхе Луиса Калифе. Следом за ним к жанру обратились Жерсон Лоди-Рибейро и другие писатели. В начале 90-х в стране произошел подъем тупинипанка, опирающегося на эстетику киберпанка и сосредоточенного на исследовании бразильской идентичности.
Кинематограф Бразилии последовал примеру Мексики, обратившись к фантастике через комедийную призму в «Человеке со спутником», вышедшем в конце 50-х. Спустя два десятилетия Адриано Стюарт поставил чудоковатую музыкальную пародию «Марионетки в войне планет» с участием комедийной группы Os Trapalhões в составе Ренато Арагана, Деде Сантаны, Муссума и Закариаса. Эту ленту именуют не иначе как «Бразильские звездные войны», ведь здесь в наличии смешной Дарт Вейдер, штурмовики и нечто, похожее на Чубакку.
Как и в случае с Мексикой, бразильские кинематографисты сосредоточили свое внимание на религии и социальных потрясениях. Еще в 1962-м Альберто Пьерализи создал фантастический триллер «5-я власть», где Ева Вилма и Освалду Лоурейру сталкиваются с хаосом, организованным в стране иностранной спецслужбой с помощью подсознательных сообщений, передававшихся вместе с радио- и телевизионными волнами. Такой сюжет актуален по сию пору. Чего не скажешь о «Распоряжении» Лазаро Рамоса и Флавии Ласерды, в котором вездесущая повестка ломает не только логику повествования, но и весь сложившийся миропорядок. По сюжету Альфред Энох, Таис Араужо и Сеу Жорже оказываются под угрозой депортации из Бразилии в Африку, поскольку они, видите ли, чернокожие, а это мешает белым господам. Даже описание звучит бестолково, а сам фильм получился напыщенным. Еще один неудачный пример — артхаусная поделка Адирли Кейруша «Когда-то здесь была Бразилиа» с претензией на высокие материи, а на деле оказавшаяся графоманией про Веллингтона Абреу, опоздавшего с убийством президента Жуселину Кубичека более чем на 50 лет.
Снимали в Бразилии свои фантастические ленты и американцы. Исайя Вашингтон засветился в триллере «Зона Кью» про потерявшего ребенка журналиста, которого редакция отправила в Бразилию на расследование слчаев контакта с внеземной цивилизацией. В итоге он выясняет, что сына похитили некие высшие силы, и ему предстоит в недалеком будущем найти его по определенным координатам. В целом неплохо, но лента так и дышит дешевизной. А вот Фернанду Мейреллишу удалось создать из экранизации «Слепоты» Жозе Сарамагу притчу о вере и Боге с участием Марка Руффало и Джулианны Мур.
фото: кадр из сериала «3%»
Нельзя не вспомнить и популярный антиутопический сериал «3%» с Бьянкой Компрату, Рикарду Гелли и Рафаэлем Лозано о группе 20-летних, проходящих отбор на райский остров в постапокалитиптическом мире. Первый сезон внушал надежду на интригу и логичное повествование, но чем дальше, тем больше раздражают своей алогичностью персонажи, а сюжет напрочь скатывается в банальную мелодраму. Но, тем не менее, за попытку сказать что-то новое в жанре спасибо. Недавно, кстати, в стране появился и супергеройский сериал «Мила в мультивселенной».
В комедии Карлоса Манги, вдохновленной запуском первого космического спутника в 1957-м, фантастика начинается с того, что во время ночной бури в деревне, Клеси (Зезе Маседо) просит своего мужа Анастасиу (Оскарито) закрыть окно. Тот видит, что что-то упало в курятник, погубив двух кур, и приносит домой шарообразный предмет. На следующее утро супруга читает в газете, что с орбиты пропал искусственный спутник, который мог упасть на Землю. Увидев фотографию, они приходят к выводу, что шар является знаменитым «Спутником-1». Анастасиу тем временем едет в городской банк с мыслью сдать непонятный предмет под залог и получить деньги на ремонт курятника. Так журналисту Нельсону (Сил Фарни) выпал шанс рассказать любопытную историю, и при осмотре места происшествия он сразу сообразил, откуда взялся шар.
Как и мексиканская «Шумиха на Луне», данная лента, пародирующая фантастику и кино тех лет, лишь отчасти относится к этому жанру. Да и сам спутник уже не являлся чем-то фантастическим в конце 50-х. Тем не менее фильм вызывает интерес тем, как тогда бразильские кинематографисты представляли себе советских людей, чьи образы не изменялись со времен «Ниночки». Прошлись они и по стереотипам, сложившимся в показе американцев и французов. В последнем случае запомнилась Норма Бенгелл, спародировавшая Брижит Бардо.
Популярный бразильский актер Вагнер Моура сыграл вместе с Алиной Мораес, Марией Луизой Мендонсой и Габриелом Брагой Нунесом в романтической комедии Клаудиу Торреса про выдающегося ученого-неудачника Зэро, который 20 лет назад был публично оскорблен и потерял в колледже любовь всей его жизни. Однажды случайный опыт с одним из его изобретений заставляет его путешествовать во времени. После шанса изменить свою жизнь главный герой возвращается к этому полностью измененному миру.
Лента по-бразильски интерпретирует схожие сюжеты про путешествия во времени, сосредоточив внимание на мелодраматической составляющей. Однако финал истории может порадовать неким элементом неожиданности, да и история в целом получилась назидательная и жизнеутверждающая. Фильм отмечен несколькими престижными национальными премиями.
Сатирическая картина Габриэля Абрантеса и Дэниела Шмидта о «футбольном Микеланджело» — гениальном простаке Диамантино (Карлоту Котта). Во время матча этот гротескный двойник Криштиану Роналду видит поле в сгустках розовой пены, а оппонентов — как исполинских пекинесов. После смерти отца и нереализованного пенальти в ворота сборной Швеции на ЧМ в России, звезда впадает в депрессию и задумывается о благотворительности, в то время как политики хотят использовать Диамантино в качестве символа новой Португалии.
Как пишет Алексей Филиппов, Шмидт и Абрантеш не без остроумия иронизируют над тем, как оторваны от реальности кумиры миллионов, а заодно измываются над имперскими амбициями Португалии, мечтающей променять членство в Евросоюзе на былое — времен Великих географических открытий — величие. За фантастику в португальском фильме, снятом совместно с бразильскими и французскими киношниками, отвечают опыты над главным героем и безумная женщина-ученая (Карла Масиэл). В актерском составе также Клеу Тавареш, Анабела Морейра, Маргарида Морейра, Жоана Барриуш, Филипе Варгаш и Мария Лейте. Лауреат гран-при недели критики в Каннах.
Клаудиа Камполина, Антониэла Канто, Жилда Номассе и Рикарду Гелли в чувственной остросюжетной драме Фернанду Санчеса про Жоану, которая после потери ребенка решает отправиться в отпуск в Перуибе, небольшой приморский городок, известный своими наблюдениями НЛО. После секса на одну ночь Жоана сбивает мужчину и убивает его. Затем у героини завязываются странные отношения с Марией, женой погибшего, и она оказывается погруженной в странную историю похищений инопланетянами.
Работа Санчеса отсылает нас к «Человеку со звезды» Джона Карпентера и другим подобным сюжетам, только история подана, можно сказать, сторонним наблюдателем. Спецэффектов практически нет, но лента насыщена образами, намекающими на внеземное вмешательство в жизнь Жоану.
События этого необычного кровавого вестерна, поставленного Жулиану Дорнеллесом и Клебером Мендонсой Филью при поддержке Франции, разворачиваются в ближайшем будущем. Жители захолустного бразильского поселения Бакурау ничем особым не заняты: всем селом похоронив старейшую жительницу, селяне возвращаются к обыденности. Иногда к ним приезжает диджей и крутит видео, иногда — представитель местной власти, призывающий голосовать за него на очередных выборах. Но когда водовоз приходит изрешеченный пулями, мобильная сеть перестает ловить, а в окрестностях обнаруживают расстрелянных людей, некоторые начинают догадываться, что над их любимым Бакурау нависла смертельная угроза в лице десятка белых, приехавших на охоту на местных обитателей.
Картину, критикующую колониализм, снимали в деревне Барра в муниципалитете Парельяс, сельской местности муниципалитета Акари, регионе Сертан-ду-Серидо и Риу-Гранди-ду-Норти. Съемочная группа посетила более 20 городов северо-восточной сельской местности Бразилии, чтобы найти подходящее место для съемок. Операторы черпали вдохновение из американских вестернов 1970-х и спагетти-вестернов 1960-х. При этом они использовали объективы Panavision Anamorphic C-серии, компактный цифровой сенсор 4:3 и надежную камеру ARRI Alexa Mini, из-за чего некоторые линзы пришлось импортировать из США и Франции. Съемочная группа снимала по 12 часов в день в течение восьми недель. Компанию более молодым актерам Барбаре Колен, Силверу Перейре и Томасу Акину в картине составили маститые Соня Брага и Удо Кир, сыгравший одного из лучших злодеев за свою карьеру. «Бакурау» отмечен призом жюри в Каннах 2019-го, тремя статуэтками фестиваля в Ситжесе и еще 48 престижными наградами.
По мнению Анны Полибенцевой, обладатель специального приза жюри Венецианского фестиваля-2015 за картину «Неоновый вол» Габриэл Маскару снял драму о Бразилии 2027 года с явно антихристианским уклоном: в показанном им будущем, чтобы порадовать Бога, люди устраивают рейв-вечеринки, а исповедальней может служить обычная автомойка. Главная героиня Жоана (Дира Паес) работает нотариусом по бракоразводным процессам и посещает секту, практикующую радикальные способы примирения супругов, отправляя туда и своих клиентов.
По словам Маскару, через демонстрацию неправдоподобного будущего он хотел рассказать о настоящем, в котором в Бразилии над человеческой личностью главенствуют консервативное государство и религия. Участник «Сандэнса» и обладатель пяти наград.
Бруно Бини снял по собственному сценарию драму про физика Даниэла (Бруну Гальяссу), который после загадочного убийства любимой девушки (Биа Арантес) одержим поиском способа перемещения во времени. Он делает удивительное открытие и находит возможность вернуться в прошлое, чтобы исправить будущее. Для путешествия он каждый раз подсоединятся к электросети и прыгает с крыши дома, а помогает ему осуществить задуманное сестра в исполнении Бранки Мессины.
Фильм Бини полон временных парадоксов и загадок, а грустный финал, разматывающий клубок из непонятных и малозаметных ранее событий, напоминает нам еще раз о ценности жизни и близких. Лауреат четырех призов международного фестиваля в Манчестере.
Карла Салли возглавила шестисерийную остросюжетную драму про программиста Нину, которая ради расследования убийства отца должна перехитрить дрон, наблюдающий за ней 24 часа в сутки. Ей помогает в раскрытии преступления некая дама из правительства (Сандра Корвелони), а на работе и дома героине приходится врать любимому (Жонатан Хаагенсен) и брату (Гильерме Пратес).
Режиссеры Жулиа Пашеко Журдан и Изабель Валианте под присмотром Педро Агилеры создали для потокового сервиса Netflix прекрасный образец антиутопии о мире, где за каждым движением человека наблюдают, а вне пределов технологичного города люди живут обычной жизнью, не боясь всевидящего ока. Оруэловский Большой брат здесь выглядит как насекомое, но и оно способно уничтожить карьеру каждого. Некоторыми сюжетными поворотами и персонажами мини-сериал напоминает исландский нуар «Стелла Блумквист» с Хейдой Рид. Финал намекает на продолжение, однако о нем пока ничего не слышно
Рената Пинейру и Сержиу Оливейра создали экологическую фантазию на тему карпентеровской «Кристины» про сына владельца таксомоторной компании Уно (Лучану Педру), установившего необыкновенную связь с автомобилями: он может с ними разговаривать. Парень дружит с машиной, которая спасла его от дорожно-транспортного происшествия в детстве. Однако вскоре эти отношения превращаются в кошмар, когда его жизни угрожает опасность.
К фильму есть некоторые вопросы, связанные с вездесущей повесткой, однако у зрителей есть веский повод для просмотра. Это странноватый персонаж Зе Макако, превращенный Матеусом Наштергале в монстра с фюрерскими замашками. Да и Мерседес, сыгранная Юлиане Элтинг, запомнилась благодаря сцене свидания со злобной машиной. У ленты пять наград фестиваля кино в Грамаду.
Джованна (Рената де Лелис) и Яго (Эдуардо Мендонса) собирались провести вместе всего одну ночь, но похмельное утро внесло в план коррективы. На утро они слышат вой сирен и бормотание громкоговорителей. По телевизору сообщают, что планету окутали загадочные розовые облака, людям советуют не покидать жилищ. Стоит провести на воздухе десять секунд, как падаешь замертво. Так случайные знакомые застревают в одной квартире на несколько лет.
Как пишет Максим Ершов в рецензии на картину Иули Жербази, она открывается титром, сообщающим, что сценарий был написан еще в 2017-м, а съемки завершились в 2019-м. Иначе, конечно, можно было бы решить, что перед нами очередное карантинное кино, бюджетно снятое в погоне за духом времени. «Розовое облако» предвосхитило не только пандемию коронавируса и многие связанные с ней бытовые реалии, но и эстетику кино этого периода. Замкнутое пространство, минимум актеров, внимание к частной истории, постоянные разговоры с родными по видеосвязи — с телефона, планшета, ноутбука. Изредка главные герои выглядывают во внешний мир из окна, чтобы увидеть, как люди мирятся с новыми правилами игры. Одни кончают с собой, а другие адаптируются — и, например, раздеваются перед соседкой из дома напротив.
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