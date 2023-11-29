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Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

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29 ноября 2023

В прокат выходит хоррор «Проклятие дудочника» — музыкальная история о флейтистке Мэл (Шарлотта Хоуп), которой удается исполнить мелодию, что управляет людьми (и призывает по душу матери-одиночки древнее зло). Здесь сыграл одну из последних ролей Джулиан Сэндс, ушедший из жизни 13 января этого года. Мы решили вспомнить еще несколько жутких фильмов, где звуки и музыка играют важную роль: вводят персонажей в транс, повергают в шок, утаскивают в ад. В каждом случае механизм отличается, так что можете опробовать их все!


«Студия звукозаписи "Берберян"» (2012)


Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

1970-е, звукорежиссер Гилдерой (Тоби Джонс) покидает Великобританию, чтобы поработать над итальянским фильмом ужасов об охоте на ведьм «Омут наездницы». Дома у него остались какие-то неразрешенные проблемы с матерью, а на родине джалло ждет производственный кошмар. Для робкого мужчины это первый опыт в хорроре, много возни с овощами, исполняющими на звукозаписи роль человеческих тел и внутренностей, а местные кинематографисты относятся свысока и избегают вопросов про деньги. Пока актрисы озвучания одна за другой покидают студию при загадочных обстоятельствах, Гилдерой старается изо всех сил — и медленно погружается в омут безумия.

Фильм британца Питера Стриклэнда одержим звуками похлеще его же «Извержения вкуса»: режиссер фетишизирует предметы и бытовые шумы, а отношения его персонажей полны фрустрации и двусмысленностей. Отдавая дань уважения вычурной эстетике джалло, Стриклэнд демонстрирует, что в бездну вовсе не обязательно смотреть, чтобы поймать ответный взгляд: можно и просто прислушаться к внутреннему (или постороннему) голосу.

Слушать Подкаст о творческом методе Питера Стриклэнда

«Повелители Салема» (2012)


Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

Салем, штат Массачусетс. Радиоведущая Хайди (Шери Мун Зомби) получает загадочную деревянную коробку с пластинкой группы Lords, где записаны странные звуки духовых инструментов. Послушав её с коллегами и увидев во сне кошмар о шабаше салемских ведьм, диджейка решает, что отличная идея —поставить непонятную запись в эфир. В городе начинает твориться чертовщина, которую уже сложно объяснить былой наркозависимостью Хайди.

Умеренно психоделический хоррор Роба Зомби — любителя тяжелой музыки и киноцитат. Режиссер «Дома 1000 трупов» и «31» считает фильм о проклятой пластинке и травмах прошлого чем-то средним между кубриковским «Сиянием» и работами Кена Рассела. Однако как любое музыкальное произведение, тем более с мистическими нотками, «Повелители Салема» открыты к любым реакциям (вплоть до желания просто выключить магнитофон).

Смотреть онлайн «Повелители Салема» Роба Зомби

«Зеленая комната» (2015)


Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

Панк-рок-группа The Ain't Rights (Антон Ельчин, Алиа Шоукат, Джо Коул, Каллум Тернер) колесит по западному побережью США на микроавтобусе, зарабатывая концертами в забегаловках. Однажды им предлагают выступить в заведении, принадлежащем скинхедам, и ребята соглашаются, несмотря на мировоззренческий конфликт. Всё проходит успешно, но злой рок поджидает панков в гримерке: музыканты становятся свидетелями убийства. Забаррикадировавшись в «зеленой комнате», они судорожно придумывают, как сбежать из жуткого места.

Пожалуй, главный хит Джереми Солнье, снявшего неторопливые хорроры «Руины прошлого» и «Придержи тьму», а также третий сезон «Настоящего детектива». Камерная история выживания в гримерке полна наблюдений из юности режиссера, когда-то тусившего с панками-антифашистами, а камерный формат обостряет все конфликты («Зеленая комната», пожалуй, самый динамичный фильм в карьере американца). При такой концентрации саспенса каждый шорох становится важным, как и любое решение The Ain't Rights или их соперников. Смуту в столкновение противоположностей вносят персонажи Имоджен Путс, Марка Уэббера и Патрика Стюарта — в роли покровителя националистов.

Слушать Подкаст о «Придержи тьму» и творчестве Солнье

«Коко-ди Коко-да» (2019)


Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

Семья из Швеции — Тобиас (Лейф Эдлунд), Элин (Ильва Галлон) и Майя (Катарина Якобсон) — отмечает день рождения дочки в приморском кафе. В гриме зайчиков они едят устриц, на которых у матери семейства обнаружится аллергия, но самое страшное произойдет утром в больнице: неожиданно скончается восьмилетняя Майя. Жизнь Тобиаса и Элин превратится в петлю скорби, самобичевания и взаимных обвинений, но и это еще не всё: однажды их занесет в сказочный лес, где они встретят пожилого денди, кудрявого амбала с мертвой белой собакой и мрачную девицу с питбулем на поводке. Те будут измываться над супругами снова и снова.

Название второго фильма Йоханнеса Нюхольма взято из детской песенки «Умер мой петушок, дружок мой, Коко-ди, коко-да», которая способна напугать похлеще любого хоррора (как нередко бывает с репетативными композициями для самых младших). Здесь тоже всё ходит по кругу, то есть мелодия не просто звучит и задает тон повествования, а становится мрачным сердечником фильма. Как минимум — концептуально.

Читать Рецензия на фильм «Коко-ди коко-да»

«Хэллбендер» (2021)


Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

16-летняя Иззи (Зельда Адамс) живет с матерью (Тоби Позер) практически в сказочной глуши, вдали от города. Едят ветки и шишки, сочиняют песни и наряды для семейного рок-дуэта Hellbender, рисуют, расчесывают друг другу волосы, разговаривают по душам. Из-за редкого иммунного заболевания Иззи нельзя контактировать с другими людьми и есть мясо, но растущий организм будет требовать и того, и другого: однажды девушка познакомится с ровесницей Эмбер (Лулу Адамс) и выпьет на вечеринке текилу с живым червем. Маме придется объяснять, как их семья связана с ведьминским колдовством (и прологом о сожжении на костре).

«Хэллбендер» — хоррор, снятый одной семьей во времена противоковидной самоизоляции. Режиссеры и сценаристы Тоби Поузер, Джон и Зельда Адамс — жена, муж и дочь, последние двое также отвечали за камеру, монтаж и работу художника-постановщика супруги поделили между собой, а началось все с фамильного музпроекта H6LLB6ND6R. История о женском становлении и самоосознании, потаенной силе и материнских страхах одновременно звучит в регистрах фолк-хоррора, панк-молебна и жуткой колыбельной, где родительница-хиппи успокаивает не столько дитя, сколько себя.

«Проклятие дудочника» в кинотеатрах с 30 ноября.


Алексей Филиппов
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обсуждение >>
№ 1
Darkshines   29.11.2023 - 16:06
да... подружка Рамси Болтона уже не та... читать далее>>
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Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках фотографии
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