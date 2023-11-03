Смотреть онлайн: «Слово пацана», «Ласт квест» и финальный сезон «Короны»

Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру
«Банда ЗИГ ЗАГ» (1 сезон)
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Премьера: 1 ноября
Платформа: KION
Исторический детектив от режиссера Виталия Воробьева
(«Мотыльки»
, «Икра»
), действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде. Сотрудники городского УГРО идут по следу преступной группы, отметившейся налетом на грузовик с продуктами и производством фальшивых продовольственных карточек, жизненно необходимых в осажденном городе и ставших альтернативной валютой на «черном рынке». Основой для сюжета послужила реальное дело банды, действовавшей в Ленинграде вплоть до марта 1942 года. Впоследствии НКВД получило от преступников признательные показания о том, что они действовали в сотрудничестве с немецкой разведкой. Ключевые роли в новом ретро-детективе исполнили Игорь Петренко
, Александр Устюгов
, Павел Трубинер
, Екатерина Вилкова
и Мария Лисовая
.
Читать:
Рецензия на сериал «Банда ЗИГ ЗАГ»
«Корона» / The Crown (6 сезон)
Премьера: 16 ноября
Платформа: Netflix
«Корона», один из самых дорогих сериалов в истории (суммарный бюджет производства давно перевалил за 260 млн долларов) подбирается к своему финалу: шестой сезон станет для байопика королевы Елизаветы II последним. В роли британского монарха вновь появится актриса Имелда Стонтон
(Долорес Амбридж из корпуса фильмов о Гарри Поттере), действие развернется в период с 1997 по 2005 год. Сериал приближается к одной из самых траурных страниц в эпосе семейства Виндзор: гибели Дианы Спенсер (Элизабет Дебики
), смертей Королевы-матери Елизаветы (Марсия Уоррен)
и скандально известной принцессы Маргарет (Лесли Мэнвилл
). XXI век оказался для королевской семьи насыщенным драматичными событиями, и Netflix в этот раз намерен поддержать интригу, выпустив шестой сезон королевского сериала двумя частями: первую в ноябре, вторую — в декабре текущего года.
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Развод и девичья фамилия: как сериал «Корона» фиксирует закат монархии
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (1 сезон)
Премьера: 9 ноября
Платформа: START, more.tv и Wink (также на Кинопоиске в Плюсе с more.tv)
Самый ожидаемый сериал (такое звание «Слово пацана» получил
на фестивале «Новый сезон») российского производства расскажет о казанских молодежных группировках, расцветших в период Перестройки. В попытке стать «настоящими пацанами» хулиган Марат (Рузиль Минекаев
) и маменькин сынок Андрей (Леон Кемстач
) вливаются в банду ветерана Афганской войны Вовы по кличке Адидас (Иван Янковский
). Основой для сериала послужила книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева
— очевидца, посвятившего «казанскому феномену» жестокости 600 страниц фактурного текста. Озлобленные подростки из спальных районов в сериале Жоры Крыжовникова
предстают первобытной хищной стаей, готовой убивать и быть убитыми за район, ставший для них территорией кормления. Взрослое поколение, пытающееся остановить волну дворовых преступлений, на экране воплотят Юлия Александрова
и Сергей Бурунов
.
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Казанский феномен: рецензия на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Скотт Пилигрим жмет на газ» / Scott Pilgrim Takes Off (1 сезон)
Премьера: 17 ноября
Платформа: Netflix
Возвращение на экраны культового комикса канадского карикатуриста Брайана Ли О’Мэлли
— о молодом бездельнике Скотте и его попытках завоевать девушку мечты, за которой приглядывают «семь злых бывших». Первая попытка экранизировать сюжет («Скотт Пилигрим против всех»
) обернулась кассовым провалом, однако закрепила за Эдгаром Райтом
звание одного из самых ярких режиссеров-визионеров современного западного кино. На этот раз Райт взял на себя задачи креативного продюсера, а производством нового «Скотта Пилигрима» занялась японская студия Science Saru («Ночь коротка, гуляй, девчонка»
, «На твоей волне»
). В английской версии герои заговорят голосами звезд полнометражной адаптации: к своим ролям вернулись Майкл Сера
, Кирэн Калкин
, Мэри Элизабет Уинстэд
и Крис Эванс
. Фирменное визуальное безумие О’Мэлли, отсылки к гик-культуре, видеоиграм и классическим фильмам остались на месте, а вот сценарий, с высокой долей вероятности, удивит тех, кто смотрел фильм, но не прикасался к лежащим в его основе комиксам.
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Было, но прошло: рецензия на фильм «Скотт Пилигрим против всех»
«Отмороженные» (1 сезон)
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Премьера: 2 ноября
Платформа: Wink и more.tv (также на Кинопоиске в Плюсе с more.tv)
Братки из девяностых с характерными прозвищами Фил (Влад Коноплев
), Вжик (Ярослав Заргаров
), Чак (Денис Васильев
) и Масса (Савелий Наумов
) ехали по своим обычным делам, выбивать деньги за «крышу», а в итоге попали в криокамеру и оказались заморожены на два десятка лет. Отойдя от тотального наркоза, они обнаруживают себя в 2022 году, не таком уж и лихом в сравнении с прошлым. Дети повзрослели без отцов, давние подруги уже не так молоды и чувствуют себя брошенными, а сами недавние бандиты совершенно не приспособлены к жизни в новом мире. Им предстоит не только социализироваться в «двадцатых», но и найти своего бывшего босса, по воле которого они оказались в «подмороженном» положении. Сценарий «Отмороженных» написан Ильей Куликовым
(«Полицейский с Рублевки»
), режиссером криминальной комедии стала Аня Мирохина
(«Регби»
, «Тень. Взять Гордея»
).
«Ради всего человечества» / For All Mankind (4 сезон)
Премьера: 10 ноября
Платформа: Apple TV+
В альтернативном историческом таймлайне первым человеком на Луне стал космонавт Алексей Леонов
— «битва за космос» между СССР и США не закончилась, наоборот — ожесточилась. Желая в чем-то превзойти Советы, NASA еще в семидесятых построило на орбите спутница космическую станцию, а советы ответили на это программой освоения Марса. Мир сериала «Ради всего человечества» — фантастика в жанре производственного романа, в котором космос становится полем битвы двух сверхдержав, готовых пойти на все ради обладания званием гегемона. Действие четвертого сезона развернется в альтернативных 2000-х, когда до Советского Союза все-таки добралась пора Гласности. Одну из ролей в проекте сыграет Мария Машкова
.
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СССР на Луне, конфедераты в США: самые яркие проекты в жанре альтернативной истории
«Волшебный участок» (1 сезон)
Премьера: 9 ноября
Платформа: Okko
Бывший полицейский Леха (Николай Наумов
) пытается утопить заработанный на службе посттравматический синдром алкоголем, когда узнает страшную новость: его сестра смертельно больна. Когда ее не станет, кому-то нужно взяться за опекунство дочери Василисы (Ева Смирнова
) — и Леха, как самый близкий родственник, должен побороть свою зависимость, чтобы стать хорошим приемным отцом. Встав на путь исправления, он решает вернуться в полицию и оказывается в не совсем обычном отделении МВД. Теперь в его юрисдикции находятся дела, связанные со сказочными злодеями, разгуливающими по городу: в их числе Змей-Горыныч с расстройством множественной личности (Павел Деревянко
), Баба Яга (Татьяна Догилева
) и гном-матершинник (Илья Соболев
). Также в касте сказочно-криминальной комедии: Гоша Куценко
, Филипп Янковский
, Ида Галич
, Дарья Мельникова
и Никита Кологривый
. Автор сценария и шоураннер — Александр Носков
(«Капельник»
).
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«Капельник» и другие: Лучшие российские сериалы 2022 года по версии критиков
«Ласт квест» (1 сезон)
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Премьера: 3 ноября
Платформа: Okko
Олег — риелтор средних лет, живущий заурядной жизнью «белого воротничка»: работа, дом, семья, любовница. Но это только на первый взгляд. В свободное от забот время он ездит по городу в поисках закладок с наркотиками. За одной из них он отправляется вместе с сыном Егором (Максим Матузный
). Но на месте Олег находит не свой заказ, а килограмм кокаина, а также таинственного человека, посланного его забрать. Только оторвавшись от погони отец замечает, что его ребенок пропал — и теперь находится в заложниках у владельцев даркнет-магазина. Сын в обмен на возвращение кокаина — честный расклад, но все идет не по плану, и Олег оказывается вовлечен в игру с высокими ставками. Сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли в триллере «Ласт квест» стал Петр Федоров
, а сама история заимствует фабулу у его короткометражной работы 2019 года (Last Quest
). В сериале также сыграли актеры Николай Добрынин
, Евдокия Германова
, Роман Мадянов
, Ольга Лапшина
, Максим Стоянов
и Павел Деревянко.
«Романовы. Последнее слово» (1 сезон)
Премьера: 4 ноября
Платформа: PREMIER
В День народного единства онлайн-кинотеатр Premier покажет первую серию докудрамы о последних месяцах жизни императора Николая II, его супруги и пятерых детей. Главным действующим лицом проекта стал Михаил Медведев — сын одного из участников расстрела царской семьи, записавший интервью с участниками событий в Ипатьевском доме. На основе этих воспоминаний Медведев реконструирует произошедшее и пытается разобраться, в подробностях злополучной ночи с 16 на 17 июля 1918 года, ее предпосылках и последствиях. Геров «Последнего слова» сыграли Константин Днепровский
, Виктор Балабанов
, Виктория Федорова
и Данил Смирнов
. Режиссер мини-сериала — Максим Беспалый
, поставивший документальные проекты «Романовы»
и «Дело декабристов»
. Закадровый голос — Сергей Минаев
.
«Абрек» (1 сезон)
Премьера: 4 ноября
Платформа: START
В 2002 году, в разгар контртеррористических мероприятий на Кавказе, чеченский мальчик Халид находит в горах волчонка, приручает его и дает новому другу имя Абрек. Русские так называют разбойников, кавказцы — воинов-одиночек, ушедших из общины и ведущих партизанский образ жизни. Волею судеб домашний волк оказывается у российского сапера Володи (Артур Сопельник
), возвращающегося из командировки в Москву. В столице солдат вынужден использовать Абрека в подпольных собачьих боях, чтобы заработать денег. «Абрек» — притча о человеческой жестокости и преодолении обстоятельств, экранизация одноименной повести писателя Джамбулата Умарова
. В ленте, наряду со звездами федерального значения, сыграли чеченские артисты, пока малоизвестные массовому зрителю. Также в касте — комик Стив Форман
и британец Эндрю Уинн
.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Весь невидимый нам свет» / All the Light We Cannot See (1 сезон)
— 2 ноября, Netflix
«Непобедимый» / Invincible (2 сезон)
— 2 ноября, Prime Video
«Время "Спартака"» (1 сезон)
— 4 ноября, Кинопоиск
«Праздники» (1 сезон)
— 6 ноября, PREMIER
«Убийца» / The Killer
— 10 ноября, Netflix
«Джулия» / Julia
(2 сезон) — 16 ноября, Max
«"Монарх": Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters
— 17 ноября, Apple TV+
«Игра в кальмара: Вызов» / Squid Game: The Challenge
— 22 ноября, Netflix
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