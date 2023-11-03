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Смотреть онлайн: «Слово пацана», «Ласт квест» и финальный сезон «Короны»

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Фильмы месяца >>
3 ноября 2023
Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру


«Банда ЗИГ ЗАГ» (1 сезон)
▶️Смотреть онлайн
Премьера: 1 ноября
Платформа: KION


Исторический детектив от режиссера Виталия Воробьева («Мотыльки», «Икра»), действие которого разворачивается в блокадном Ленинграде. Сотрудники городского УГРО идут по следу преступной группы, отметившейся налетом на грузовик с продуктами и производством фальшивых продовольственных карточек, жизненно необходимых в осажденном городе и ставших альтернативной валютой на «черном рынке». Основой для сюжета послужила реальное дело банды, действовавшей в Ленинграде вплоть до марта 1942 года. Впоследствии НКВД получило от преступников признательные показания о том, что они действовали в сотрудничестве с немецкой разведкой. Ключевые роли в новом ретро-детективе исполнили Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая.

Читать: Рецензия на сериал «Банда ЗИГ ЗАГ»

«Корона» / The Crown (6 сезон)
Премьера: 16 ноября
Платформа: Netflix


«Корона», один из самых дорогих сериалов в истории (суммарный бюджет производства давно перевалил за 260 млн долларов) подбирается к своему финалу: шестой сезон станет для байопика королевы Елизаветы II последним. В роли британского монарха вновь появится актриса Имелда Стонтон (Долорес Амбридж из корпуса фильмов о Гарри Поттере), действие развернется в период с 1997 по 2005 год. Сериал приближается к одной из самых траурных страниц в эпосе семейства Виндзор: гибели Дианы Спенсер (Элизабет Дебики), смертей Королевы-матери Елизаветы (Марсия Уоррен) и скандально известной принцессы Маргарет (Лесли Мэнвилл). XXI век оказался для королевской семьи насыщенным драматичными событиями, и Netflix в этот раз намерен поддержать интригу, выпустив шестой сезон королевского сериала двумя частями: первую в ноябре, вторую — в декабре текущего года.

Читать: Развод и девичья фамилия: как сериал «Корона» фиксирует закат монархии

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (1 сезон)
Премьера: 9 ноября
Платформа: START, more.tv и Wink (также на Кинопоиске в Плюсе с more.tv)


Самый ожидаемый сериал (такое звание «Слово пацана» получил на фестивале «Новый сезон») российского производства расскажет о казанских молодежных группировках, расцветших в период Перестройки. В попытке стать «настоящими пацанами» хулиган Марат (Рузиль Минекаев) и маменькин сынок Андрей (Леон Кемстач) вливаются в банду ветерана Афганской войны Вовы по кличке Адидас (Иван Янковский). Основой для сериала послужила книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева — очевидца, посвятившего «казанскому феномену» жестокости 600 страниц фактурного текста. Озлобленные подростки из спальных районов в сериале Жоры Крыжовникова предстают первобытной хищной стаей, готовой убивать и быть убитыми за район, ставший для них территорией кормления. Взрослое поколение, пытающееся остановить волну дворовых преступлений, на экране воплотят Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

Читать: Казанский феномен: рецензия на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Скотт Пилигрим жмет на газ» / Scott Pilgrim Takes Off (1 сезон)
Премьера: 17 ноября
Платформа: Netflix


Возвращение на экраны культового комикса канадского карикатуриста Брайана Ли О’Мэлли — о молодом бездельнике Скотте и его попытках завоевать девушку мечты, за которой приглядывают «семь злых бывших». Первая попытка экранизировать сюжет («Скотт Пилигрим против всех») обернулась кассовым провалом, однако закрепила за Эдгаром Райтом звание одного из самых ярких режиссеров-визионеров современного западного кино. На этот раз Райт взял на себя задачи креативного продюсера, а производством нового «Скотта Пилигрима» занялась японская студия Science Saru («Ночь коротка, гуляй, девчонка», «На твоей волне»). В английской версии герои заговорят голосами звезд полнометражной адаптации: к своим ролям вернулись Майкл Сера, Кирэн Калкин, Мэри Элизабет Уинстэд и Крис Эванс. Фирменное визуальное безумие О’Мэлли, отсылки к гик-культуре, видеоиграм и классическим фильмам остались на месте, а вот сценарий, с высокой долей вероятности, удивит тех, кто смотрел фильм, но не прикасался к лежащим в его основе комиксам.

Читать: Было, но прошло: рецензия на фильм «Скотт Пилигрим против всех»

«Отмороженные» (1 сезон)
▶️Смотреть онлайн
Премьера: 2 ноября
Платформа: Wink и more.tv (также на Кинопоиске в Плюсе с more.tv)


Братки из девяностых с характерными прозвищами Фил (Влад Коноплев), Вжик (Ярослав Заргаров), Чак (Денис Васильев) и Масса (Савелий Наумов) ехали по своим обычным делам, выбивать деньги за «крышу», а в итоге попали в криокамеру и оказались заморожены на два десятка лет. Отойдя от тотального наркоза, они обнаруживают себя в 2022 году, не таком уж и лихом в сравнении с прошлым. Дети повзрослели без отцов, давние подруги уже не так молоды и чувствуют себя брошенными, а сами недавние бандиты совершенно не приспособлены к жизни в новом мире. Им предстоит не только социализироваться в «двадцатых», но и найти своего бывшего босса, по воле которого они оказались в «подмороженном» положении. Сценарий «Отмороженных» написан Ильей Куликовым («Полицейский с Рублевки»), режиссером криминальной комедии стала Аня Мирохина («Регби», «Тень. Взять Гордея»).

«Ради всего человечества» / For All Mankind (4 сезон)
Премьера: 10 ноября
Платформа: Apple TV+


В альтернативном историческом таймлайне первым человеком на Луне стал космонавт Алексей Леонов — «битва за космос» между СССР и США не закончилась, наоборот — ожесточилась. Желая в чем-то превзойти Советы, NASA еще в семидесятых построило на орбите спутница космическую станцию, а советы ответили на это программой освоения Марса. Мир сериала «Ради всего человечества» — фантастика в жанре производственного романа, в котором космос становится полем битвы двух сверхдержав, готовых пойти на все ради обладания званием гегемона. Действие четвертого сезона развернется в альтернативных 2000-х, когда до Советского Союза все-таки добралась пора Гласности. Одну из ролей в проекте сыграет Мария Машкова.

Читать: СССР на Луне, конфедераты в США: самые яркие проекты в жанре альтернативной истории

«Волшебный участок» (1 сезон)
Премьера: 9 ноября
Платформа: Okko


Бывший полицейский Леха (Николай Наумов) пытается утопить заработанный на службе посттравматический синдром алкоголем, когда узнает страшную новость: его сестра смертельно больна. Когда ее не станет, кому-то нужно взяться за опекунство дочери Василисы (Ева Смирнова) — и Леха, как самый близкий родственник, должен побороть свою зависимость, чтобы стать хорошим приемным отцом. Встав на путь исправления, он решает вернуться в полицию и оказывается в не совсем обычном отделении МВД. Теперь в его юрисдикции находятся дела, связанные со сказочными злодеями, разгуливающими по городу: в их числе Змей-Горыныч с расстройством множественной личности (Павел Деревянко), Баба Яга (Татьяна Догилева) и гном-матершинник (Илья Соболев). Также в касте сказочно-криминальной комедии: Гоша Куценко, Филипп Янковский, Ида Галич, Дарья Мельникова и Никита Кологривый. Автор сценария и шоураннер — Александр Носков («Капельник»).

Читать: «Капельник» и другие: Лучшие российские сериалы 2022 года по версии критиков

«Ласт квест» (1 сезон)
▶️Смотреть онлайн
Премьера: 3 ноября
Платформа: Okko


Олег — риелтор средних лет, живущий заурядной жизнью «белого воротничка»: работа, дом, семья, любовница. Но это только на первый взгляд. В свободное от забот время он ездит по городу в поисках закладок с наркотиками. За одной из них он отправляется вместе с сыном Егором (Максим Матузный). Но на месте Олег находит не свой заказ, а килограмм кокаина, а также таинственного человека, посланного его забрать. Только оторвавшись от погони отец замечает, что его ребенок пропал — и теперь находится в заложниках у владельцев даркнет-магазина. Сын в обмен на возвращение кокаина — честный расклад, но все идет не по плану, и Олег оказывается вовлечен в игру с высокими ставками. Сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли в триллере «Ласт квест» стал Петр Федоров, а сама история заимствует фабулу у его короткометражной работы 2019 года (Last Quest). В сериале также сыграли актеры Николай Добрынин, Евдокия Германова, Роман Мадянов, Ольга Лапшина, Максим Стоянов и Павел Деревянко.

«Романовы. Последнее слово» (1 сезон)
Премьера: 4 ноября
Платформа: PREMIER

кадр из сериала Романовы. последнее слово

В День народного единства онлайн-кинотеатр Premier покажет первую серию докудрамы о последних месяцах жизни императора Николая II, его супруги и пятерых детей. Главным действующим лицом проекта стал Михаил Медведев — сын одного из участников расстрела царской семьи, записавший интервью с участниками событий в Ипатьевском доме. На основе этих воспоминаний Медведев реконструирует произошедшее и пытается разобраться, в подробностях злополучной ночи с 16 на 17 июля 1918 года, ее предпосылках и последствиях. Геров «Последнего слова» сыграли Константин Днепровский, Виктор Балабанов, Виктория Федорова и Данил Смирнов. Режиссер мини-сериала — Максим Беспалый, поставивший документальные проекты «Романовы» и «Дело декабристов». Закадровый голос — Сергей Минаев.

«Абрек» (1 сезон)
Премьера: 4 ноября
Платформа: START


В 2002 году, в разгар контртеррористических мероприятий на Кавказе, чеченский мальчик Халид находит в горах волчонка, приручает его и дает новому другу имя Абрек. Русские так называют разбойников, кавказцы — воинов-одиночек, ушедших из общины и ведущих партизанский образ жизни. Волею судеб домашний волк оказывается у российского сапера Володи (Артур Сопельник), возвращающегося из командировки в Москву. В столице солдат вынужден использовать Абрека в подпольных собачьих боях, чтобы заработать денег. «Абрек» — притча о человеческой жестокости и преодолении обстоятельств, экранизация одноименной повести писателя Джамбулата Умарова. В ленте, наряду со звездами федерального значения, сыграли чеченские артисты, пока малоизвестные массовому зрителю. Также в касте — комик Стив Форман и британец Эндрю Уинн.

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Весь невидимый нам свет» / All the Light We Cannot See (1 сезон) — 2 ноября, Netflix
«Непобедимый» / Invincible (2 сезон) — 2 ноября, Prime Video
«Время "Спартака"» (1 сезон) — 4 ноября, Кинопоиск
«Праздники» (1 сезон) — 6 ноября, PREMIER
«Убийца» / The Killer — 10 ноября, Netflix
«Джулия» / Julia (2 сезон) — 16 ноября, Max
«"Монарх": Наследие монстров» / Monarch: Legacy of Monsters — 17 ноября, Apple TV+
«Игра в кальмара: Вызов» / Squid Game: The Challenge — 22 ноября, Netflix

Максим Гревцев
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"Монарх": Наследие монстровАбрекБанда Зиг ЗагВесь невидимый нам светВолшебный участокВремя «Спартака»ДжулияКоронаЛаст квестНепобедимыйОтмороженныеПраздники (сериал)Ради всего человечестваРомановы. Последнее словоСкотт Пилигрим жмёт на газСлово пацана. Кровь на асфальтеУбийцаУголь

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