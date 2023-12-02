Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством

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Десятые «Ёлки», «Крецул» с Никитой Волковым, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и еще 5 фильмов декабря

Путь в пасть безумия лежит через уши

Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках

27 ноября

Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли

19 фильмов и один сериал в жанре sci-fi