Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством

Министерство культуры РФ и Фонд кино подвели итоги питчингов детских и семейных полнометражных фильмов. В Фонде кино на поддержку претендовали 24 новых проекта и шесть, надеющихся на дофинансирование. Деньги из этой 30-ки при этом получили только семь. В Министерстве культуры было представлено 23 проекта, из которых средства на производства будут выделены десяти, еще девять фильмов пока отправлены в резерв. Рассказываем обо всех задумках детского и семейного кино, как отмеченных государственным финансированием, так и нет. Списки сформированы согласно отчетности Минкультуры и Фонда кино на основании голосования экспертных советов, те, кто не получил финансирование, представлены в алфавитном порядке.
фото: "Ждун"
ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РФ
СУПЕРАНГЕЛ, Киностудия семейных и детских фильмов «Илья Муромец»
Второй полнометражный фильм актера, режиссера, продюсера, педагога, создателя собственного театра, президента фестиваля «В кругу семьи», некогда ведущего телепередачи «Православный календарь» Александра Ковтунца, главную роль в котором сыграет его сын. Его герой мальчик Алеша, увлеченный супергероями, помогает людям и без всяких суперспособностей, хотя, конечно, очень о них мечтает. И однажды – благодаря молитве – их ему дает ангел Серафим, который на протяжении 500 лет охраняет маленькую пешеходную улицу, но из-за низких рабочих показателей попадает под увольнение. Теперь у Алеши появляется возможность «поработать» ангелом, а у Серафима – пожить человеческой жизнью, пусть и всего три дня, пока не придут сменщики. Кроме сына Александра Ковтунца в проекте уже точно примет участие Александр Самойленко, который сыграет начальника Серафима. В дрим-касте при этом значатся Андрей Мерзликин, Виктория Исакова, Милош Бикович и Филипп Янковский. Несмотря на в некотором смысле религиозный посыл, обещают еще и историю мальчика-Джокера.
ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ, Студия +1
Новогодняя сказка о перевоспитании Бабы Яги – от режиссера «По щучьему велению» Александа Войтинского. По сюжету картины Дед Мороз отправляет Ягу в семью мальчика Пети, но у него полно и собственных забот – Пете нужно до Нового года помирить родителей, которые уделяют больше времени работе, чем семье. Роль мальчика сыграет Виталий Овечкин, отца – Владимир Яглыч, а Ягу – Светлана Ходченкова. Проект основан на книге писательницы Вали Филиппенко, чье первое произведение «Папа ищет работу» успешно вышло в Китае весной этого года. Релиз книги «Баба Яга и Новый год» состоится в декабре. Фильм планируют снять к следующим новогодним праздникам.
фото: "Яга на вашу голову"
НАШ ПАПА - ДЕД МОРОЗ!, компания «Синема революшен»
Тоже новогодняя история, но на этот раз от создателей сериала «Новенький» – продюсера Оксаны Барковской и режиссера Ирины Гурьяновой. Фильм состоит из разных новелл, переплетенных вокруг главного героя Феди, который пошел работать Дедом Морозом, а встретил свою судьбу. В фильме будет еще прикованный к инвалидному креслу брат Феди, его соседка и дети, которые не верят в Деда Мороза, как и в наличие папы, по словам мамы, уехавшего в длительную командировку. Создатели картины утверждают, что все основано на реальных событиях и в фильме будет много детей, к которым действительно приходит Дед Мороз. На роль Феди в дрим-касте – Федор Добронравов.
НАХИМОВЦЫ-2. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ, студия «Кинопроба»
Продолжение прошлогоднего фильма, собравшего в прокате около 66 млн рублей, расскажет о новом герое – 14-летнем Егоре Логинове (Владимир Левченко), который вынужден перевестись из Нахимовского училища в Санкт-Петербурге в Калининград. По словам режиссера Олега Штрома, мальчик при этом «считает, что может присвоить себе славу братьев-близнецов из первой части». Бюджет фильма – 100 млн рублей.
МОЙ ДРУГ КОТОПУШКИН, компания «Мармот-фильм»
Главная героиня девочка Милана хочет выиграть рэп-конкурс, посвященный роману «Евгений Онегин». В этом ей помогают лицеист Саша Пушкин, которого она видит во снах, и кот, живущий в усадьбе Захарово, где прошло раннее детство поэта. Кроме того, благодаря этому конкурсу Милана может наконец найти и общий язык с мамой. Снимать фильм с производственным бюджетом 100 млн рублей планируют в Захарово, участие в проекте уже подтвердил Михаил Евланов и на роль мамы предварительно согласна Елизавета Боярская. Режиссером выступит Алена Михайлова, снимавшая веб-сериал «Типа кино» и детектив «Ворона-2» как раз с Боярской в главной роли и продюсерской компанией Валерия Тодоровского «Мармот-фильм» в качестве продакшна.
ЖИГА, киностудия «Олимп»
История юных стритрейсеров, которую почти дебютантка (это ее второй полный метр) Наталия Каленова-Ахметова будет снимать под художественным руководством Николая Лебедева. Обещают вовсе не ответ «Форсажу», а, скорее, советских «Гонщиков», чтобы подростки поняли, куда могут повернуть их скоростные увлечения. В главной роли – уже не «Лада Голд», а, как понятно по названию, просто «Жигули».
фото: "Жига"
ДЕД МОРОЗ ДЛЯ МАМЫ, компания «Графити Филмс»
Режиссер российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Всеволод Аравин продолжает придерживаться мелодраматического уклона – теперь с намеком на новогоднее чудо, «которое может совершить каждый человек». По сюжету бывший хоккеист отрабатывает долги, играя Деда Мороза, и тем самым неожиданно помогает девочке спасти ее тяжелобольную маму.
РАДОСТЬ, компания «Киноматрешка»
Современная адаптация одноименного рассказа Чехова про коллежского регистратора Митю Кулдарова, попавшего сначала под лошадь, а потом из-за этого происшествия и на страницы газет. В фильме главный герой – будущий актер, вдруг столкнувшийся с лимузином, где ехали селебрити, отчего потерявший личность в угоду мнимой известности. Режиссером выступает Александра Франк, когда-то дебютировавшая с такой же короткометражкой, но позже переключившаяся на док про Донбасс, продюсером – Софья Митрофанова. По визуальному ряду обещают смесь «Эйфории» и «Я шагаю по Москве», в главных ролях будут начинающие актера, а второстепенных персонажей сыграют известные медийные личности.
СИВКА-БУРКА, компания «Дисишн Про»
Приключенческий фильм о соперничестве двух мальчиков, один из которых увлечен лошадьми, а другой – компьютерными играми, но оба они влюблены в загадочную девочку Олю, которая никогда не улыбается. Пока не появляется таинственная колдунья и ее мистический клад, благодаря поискам которого мальчики преодолеют ссоры, спасут Сивку-бурку и заставят Олю засмеяться.
МИЛОСТИ ПРОСИМ, телевизионное агентство «Иртыш»
Российско-сербская копродукция, где на главную роль уже почти согласился Милош Бикович. Семья 12-летнего Федора остается без имущества, потому что папа решил все вложить в отель, который хочет создать в руинах старинного замка, где, как выясняется, все еще обитает призрак его бывшего владельца – графа Незвицкого. Федору предстоит объединить семью ради того, чтобы спасти призраков прошлого, но при этом и не остаться без собственного будущего.
фото: "Милости просим"
ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ ФОНДОМ КИНО
КАРУЗО, компания «Мирфильм»
В блокадном Ленинграде мальчик Митя и его верный пес Карузо добывают для всего дома пропитание, но на их пути встают немецкие солдаты и собственный сосед – опасный и жестокий уголовник по кличке Кирпич. Бюджет фильма составляет 160 млн рублей, в прокат его планируется выпустить 8 мая 2025 года. В дрим-касте – Даниил Муравьев-Изотов и Иван Янковский.
КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ, компания «Смешарики»
Первый игровой проект от создателей популярного мультсериала «Смешарики», причем по сценарию Сергея Лукьяненко, который является фанатом анимационной франшизы. По сюжету Крош и Ежик находят странный прибор, который переносит их в компьютерную игру, где они превращаются в мальчиков на терпящем бедствие космическом корабле, при этом им кажется, что все это с ними уже происходило. В фильме будет игровая и анимационная составляющая, за которые отвечают Андрей Мармонтов и Илья Максимов соответственно. В картине могут сыграть Максим Лагашкин, Мария Аронова, Александр Робак и Сергей Бурунов. Производственный бюджет – почти 350 млн рублей, прокат запланирован на осень 2026 года.
Саша Меньшиков вместе с мамой, известной ученой, отправляется в экспедицию в небольшой городок, где не может найти общий язык со сверстниками. В одиночестве гуляя по лесу, он неожиданно находит попавшего в капкан лисенка и спасает его. Узнав, что в лесу свирепствуют браконьеры, Саша прячет лисенка в землянке и начинает его выхаживать. В роли мальчика – Елисей Чучилин, его маму играет Юлия Александрова, которая работала с режиссером фильма Анной Курбатовой над предыдущим проектом «Дополнительный урок». Основные съемки проекта, поддерживаемого Свердловской киностудией, уже завершены, производственный бюджет составляет 115 млн рублей, в прокат картину планируется выпустить летом.
фото: "Мой дикий друг"
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ, компания «Централ Партнершип»
Фильм про дружбу мальчика и собаки Белки перед ее первым полетом в космос. Действие происходит в 1960 году, когда мальчик, который живет в закрытом городе возле космодрома Байконур, спасает ласковую дворняжку, но его отец, выступающий против животных в доме, отвозит собаку в тренировочный лагерь космодрома, где она становится главной претенденткой на полет в космос. Режиссером выступит Илья Маланин. В прокат ленту планируется выпустить в марте 2025 года.
Получившее допфинансирование продолжение хита 2021 года про пса, который ждал на взлетной полосе хозяина, но в итоге нашел нового друга. Как и в первой картине, сюжет продолжения основан на реальной истории – летчика Андрея Иванова и его подопечного, медведя Мансура. Андрей подобрал медвежонка несколько лет назад, когда Мансур был совсем маленьким, и продолжает ухаживать за ним по сей день. К актерскому составу первой части присоединились Сергей Гилев и Таисья Калинина. Прокат запланирован на 24 октября 2024 года.
Новогодний фильм, также получивший допфинансирование, расскажет про всегда следующего правилам юриста Петра Безуглова, чей сын однажды находит его детские желания Деду Морозу, которые вдруг начинают сбываться. Съемки ленты, участие в которой уже подтвердили Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, должны начаться весной следующего года. Кроме того, на питчинге выяснилось, что участие в ленте примет аргентинская звезда Наталья Орейро. За режиссуру отвечает Кирилл Кузин, снимавший «Самый лучший фильм» и сериал «Сергий против нечисти».
Новая сказка – на этот раз с Никитой Ефремовым в роли Соловья-разбойника, также была уже не в первый раз отмечена Фондом кино. Режиссером выступает Карен Оганесян. Действие сказки начинается во времена Древней Руси, когда армия Соловья-Разбойника осаждает славный Чернигов-град. Злодея поддерживает древняя и очень черная магия языческого бога Велеса. Устоять получается лишь у великого богатыря Ильи Муромца. В честной схватке Муромец побеждает Соловья, и разбойник клянется отомстить, сделав так, что о подвигах Ильи потомки забудут навсегда. Так и случается – уже в наши дни героем Древней Руси считается Соловей, который, благодаря волшебному эликсиру даже дожил до современности. Однако не все историки верят этой легенде – вернуть честно имя Ильи Муромца отваживается профессор Киселев в исполнении Антона Васильева. Фильм планируется выпустить на экраны перед следующими новогодними праздниками.
фото: "Стальное сердце"
ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
ДОЧЬ КАПИТАНА, кинокомпания «Прометей»
Проект режиссера Ларисы Садиловой, действие которого происходит в 1970-е – лучшее, как считает постановщица, время в истории нашей страны. Главную героиню постоянно обижают – в том числе из-за того, что она говорит, что ее отец, которого никто никогда не видел, капитан дальнего плавания. Девочка отправляется в лагерь в Крыму, чтобы найти новых друзей из разных городов Советского Союза. А там выяснится, что и папа действительно существует и впрямь является капитаном. В роли папы – Антон Шагин, маму сыграет Дарья Мельникова.
ИВАН СЕМЁНОВ: ПОЛНЫЙ КАЯК, компания «Проспект мира»
Заключительная часть юношеской трилогии, над которой работает актер и режиссер Антон Богданов. Нынешний выпуск будет новогодним. Иван Семенов понимает, что за свои ценности надо бороться и соревнование на каяках становится способом в честной борьбе доказать, кто сильнее. К постоянному актерскому составу должен присоединиться певец Ваня Дмитриенко и Светлана Ходченкова, которая сыграет маму.
КАНДАУРСКИЕ МАЛЬЧИШКИ, компания «Р Медиа»
Приключенческая комедия по одноименной повести советского писателя Геннадия Михасенко. Во время Великой Отечественной войны мальчик вместе с деревенскими друзьями ловит диверсанта, который хотел стащить овцу. Снимать фильм собирается режиссер Олег Асадулин.
фото: "Кандаурские мальчишки"
РОДНЕНЬКИЙ МОЙ, компания «Кинолига»
12-летний Сашка Рябинин вместе с младшей сестрой попадает в детдом после того, как его родители погибают при бомбежке в 1941 году. Детдом находится на оккупированной территории, и когда приходят немцы, Сашка пытается стать партизаном. В основе фильма история отца режиссера и сценариста картины Евгения Серова. На роль деда уже согласился актер Владимир Ильин.
КОД ВРЕМЕНИ. ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, компания «Тритона»
Патриотический фильм, которым, по словам создателей, уже заинтересовалось Министерство обороны РФ. Летом 2023-го в Севастополе семиклассники помогают другу Женьке отыскать информацию о его деде, который защищал город во время Великой Отечественной войны. Этот поиск приводит их к загадочному батискафу, где они оказываются во временном портале, отправляющем их в 1941 год.
СНЕГУРОЧКА, кинокомпания «Сибирь Фильм»
Музыкальная сказка, которую режиссер Наталья Бондарчук, сравнивает с «Ромео и Джульеттой» – «только нашими, русскими». Заглавную героиню сыграет 14-летняя девочка, причем она, как и другие задействованные в фильме дети, будет петь самостоятельно. Роль царя Берендея исполнит Николай Бурляев. Натуру уже выбрали, готовы приступать к съемкам фильма.
(НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, компания «Рэд Стар Филмс»
История про то, что в любую машину человек может вложить душу. Режиссером выступит Олег Погодин, который уже работает над технической составляющей – кино потребует множество спецэффектов и трюков. Продюсирует ленту Алексей Чадов, который хочет «сделать своего Айрон Мэна («Железного человека»). По сюжету мальчик-балбес попадает внутрь суперумной машины, благодаря чему сам становится умнее и чутче к жизни, а машина обретает человечность. На главную роль утвержден Глеб Калюжный, сценарий пока переписывают под его возраст, хотя Калюжный, как заявила член экспертного совета, создательница сериала «Новенький» Оксана Барковская, занят у нее на съемках до конца лета 2024-го.
фото: "(Не)искусственный интеллект"
НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА, компания «Магнум-фильм»
Лирическая история о том, как маленькая девочка меняет взгляд на жизнь уже вполне состоявшегося взрослого человека. Он начинает заново ценить этот мир и вместе они путешествуют в Петербург, где девочку ждет мама, которую она давно разыскивала. В фильме сыграют Сергей Шакуров, Владимир Яглыч, Александр Михайлов, Виктория Толстоганова. Проект уже получал средства Минкультуры в предыдущие годы, однако из-за пандемии съемки отложились и деньги вернули.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЕТА, продюсерский центр «Поколение»
Фильм по мотивам книги Андрея Асковда (Садкова) «Как мы с Вовкой. История одного лета» рассказывает про двух сорванцов, которых родители сбагрили в деревню к бабушкам и дедушкам. И там ребята задумались, а можно ли жениться в 9 лет. На роли представителей старшего поколения уже согласились Виктор Бычков и Ольга Волкова, также создатели картины надеются привлечь к съемкам Дмитрия Нагиева.
Жена Деда Мороза, в которую давно никто не верит, вдруг получает силу — благодаря мужу и двум девочкам, которые хотят, чтобы их мама, несостоявшаяся актриса, стала счастливой. Проекту отказал Фонд кино.
БЕШАМЕЛЬ, продюсерский центр «кЛёвафильм»
Действие проекта режиссера «Частного пионерского» Александра Карпиловского происходит летом 1941 года. Шестиклассник Даня по прозвищу Бешамель занимается в клубе юных моряков и терпит насмешки ради того, чтобы побыть рядом с девчонкой Катей, которая ему нравится. Дурацкая ссора с ней случается перед войной, когда ребят отправляют на разные судна, но Даник, благодаря сноровке и кулинарному таланту, всё-таки находит путь, чтобы встретиться с любимой. Проекту отказал Фонд кино.
Полнометражная экранизация книги Виктора Драгунского, которой занимается его внук (и племянник прототипа главного героя) Артемий под продюсерским руководством Сарика и Гевонда Андреасянов. В фильм о лете Дениски войдут события из рассказов «Похититель собак», «Запах неба и махорочки», «Чики-брык», «Дымка и Антон», «Расскажите мне про Сингапур», «Человек с голубым лицом», «Англичанин Павля», «20 лет под кроватью». Проекту отказал Фонд кино.
ДИКИЕ ДЕТИ, компания «Про Синема»
Семейный проект от режиссера и сценариста Алексея Рыбина, когда-то дебютировавшего на «Кинотавре» с полным метром «Скоро всё кончится». Фильм затрагивает проблемы отцов и детей, противостояние подростков. Тихоня Володя готовится к конкурсу по хип-хоп-танцам, несмотря на насмешки отличника Антона, который статусом заводилы компенсирует жизнь с отцом-тираном. Трагическая случайность объединяет ребят. Проекту отказал Фонд кино.
Еще одна экранизация продюсеров Андреасянов: на этот раз — цикла повестей Татьяны Александровой, по которому был сделан популярный советский анимационный сериал. В новом фильме деловитый домовенок Кузя вновь сбегает от Бабы Яги и оказывается в квартире девочки Наташи, где к тому же живет ворчливый домовой Нафаня. Проекту отказал Фонд кино.
Уже полностью снятая фантастическая комедия про доброго инопланетянина, чей корабль потерепел крушение в лесу рядом с Абрау-Дюрсо. Найти путь домой Ждуну помогает любознательный мальчик Никита и его семья. В фильме сыграли Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Никита Тарасов и другие. Прокат запланирован на 2024 год. Проекту отказал Фонд кино.
ЗОЛОТОЙ САМОЛЕТ, компания «Победа фильм»
Фильм Олега Фомина про детей, которые ищут оставшийся со времен Великой Отечественной войны клад. Мальчику Славке попадается карта с координатами упавшего в 1940-х самолета, который перевозил золото, и ребята отправляются на поиски клада, не подозревая, что за ними следуют двое взрослых преступников. Проекту отказало в финансировании Министерство культуры РФ.
ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ, киностудия «Соль»
Проект, которому отказали в финансировании и Фонд кино, и Министерство культуры РФ, рассказывает о детском лагере в Горном Алтае, появившемся на месте, куда в 1942-м эвакуировали «Артек». Там дети сталкиваются с тайной времен Гражданской войны и собираются отыскать золото Колчака. Участие в проекте уже подтвердил Павел Деревянко, в дрим-касте также значились Денис Шведов и Светлана Ходченкова.
фото: "Золотые каникулы"
ИСПЫТАНИЕ АУЛОМ-2, киностудия «Домбайфильм»
Многие не заметили, как в сентябре этого года вышел первый фильм про городского подростка Тимура, который залипает в соцсети и отправляется на перевоспитание в аул к дедушке, как создатели уже озаботились о сиквеле. В нем Тимур немного повзрослел, но вновь приезжает к дедушке, где его, правда, ждет двоюродный брат Батыр, с которым Тимуру и придется соперничать за место главного. Проекту отказал Фонд кино.
КАПИТАН КРЮК, компания «Эволюшн Пикчерс»
Хоккейная звезда Никита Крюков приезжает в родной город, чтобы восстановиться после тяжелой травмы. Там его ждет сводная сестра Женька. Она является фанаткой Крюкова, да и сама играет в местной подростковой команде, которой обещает, что звездный брат придет их тренировать. Однако Никита этого делать не собирается, да и вообще избегает общения с Женькой. Проекту отказал Фонд кино.
КВЕСТ, «Фабрика Арт Кино»
Продюсерский проект режиссера «Красного призрака» Андрея Богатырева про пятиклассников, которые участвуют в историческом квесте на стене Смоленской крепости. В игре вдруг возникает ошибка, и ребята попадают в прошлое, откуда выбраться сможет только тот, кто пройдет квест до конца. Проекту отказало в финансировании Министерство культуры РФ.
фото: "Квест"
ЛЕГЕНДЫ ОРЛЁНКА 2. ЗОВ ИЗ ГЛУБИНЫ, «Центр визуальных искусств»
Продолжение прошлогоднего фильма про пятерых друзей, которые разгадывали тайну семи легенд, таящихся в известном детском лагере. Первый фильм, как утверждает продюсер Лариса Преториус, окупился и «был показан во всех школах страны на уроках о главном», так что юные зрители просили продолжения. Заявленный бюджет – 100 млн рублей, в прокате планировали получить 130. Кинотеатральные сборы первой части – почти 64 млн рублей. Проекту отказало в финансировании Министерство культуры РФ.
Расширение киновселенной «Манюни». На этот раз речь пойдет о путешествии с друзьями летом 1981 года. Манюня мечтает побывать на концерте «Песняров», но вместо этого её ждут новые приключения на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и парках столицы. Этому и последующим проектам отказал в финансировании Фонд кино.
МОЛОДАЯ ЯГА, творческо-производственное объединение «Рок»
Фэнтези, как понятно из названия, про юность будущей Бабы Яги. Девочки, найденная в обители колдовского рода Ягинь, стерегущих рубеж, проходит через множество испытаний и большую любовь. Режиссером картины должен был выступить Илья Учитель.
Проект по мотивам повести Николая Гоголя собирается снять режиссер Роман Артемьев. Речь в фильме пойдет о кузнеце Семене, который по глупости заключает сделку с чертями прямо накануне Рождества и сам превращается в нечистую силу, но любовь жены Акулины и поддержка односельчан помогают ему не только вернуть прежнюю жизнь, но и помешать злым силам испортить людям праздник.
ПОПКА НЕ ДУРАК, компания «Кинотека»
Проект режиссера Олега Асадулина об учителе географии, который вдруг становится хозяином необычного попугая. Тот обещает в обмен на встречу с любимой попугаихой помочь быстро заработать деньги, необходимые учителю перед рождение ребенка. Участие в проекте уже подтвердил Виктор Хориняк.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ, компания «Наше кино»
Новогодняя комедия об неудачливом воришке, который влезает в дом, где живет одинокий старик, утверждающий, что он настоящий Дед Мороз. В главных ролях – Роман Курцын и Ян Цапник. Съемки должны начаться уже в январе, а прокат был запланирован на следующие новогодние праздники.
СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ, компания «Наше кино»
Семья Ковалевых отправляется на отдых в эко-отель. Там глава семьи – мама Арина – сообщила родным, что теперь будет возглавлять производство новой умной колонки, названной в её честь. Однако отпуск идет не совсем по плану, более того — шумная компания, как и весь эко-отель, начинают привлекать внимание сказочных персонажей, в которых теперь придется поверить Арине и её большой семье.
СОКРОВИЩА ГНОМОВ, компания «Наше кино»
Герой Павла Прилучного – амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, Рома впервые идет на мошенничество: вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Вместе с домом и участком Рома наследует четырех живых гномов, которых скрывал старик. Над проектом работают режиссер Василий Ровенский и продюсер Ольга Акатьева, сотрудничавшая с Прилучным на сериале «Предпоследняя инстанция».
фото: "Сокровище гномов"
ЧУДО-ЮДО, компания «КиноФирма»
Игровая версия мультфильма, который в 2017 году выпускала эта же продюсерская компания, рассказывает о Царе Еремее и трех его сыновьях, которых он отправляет на сражение с Чудом-Юдом. Главным героем станет, естественно, младший Иван.
ЮНЫЙ КНЯЗЬ, компания «Тема»
Режиссер и сценарист Михаил Расходников задумал снять фильм о детстве и юности Александра Невского. Планируется, что картина расскажет о Невском в возрасте от пяти до 13 лет, когда герой «раз за разом поддаётся искушению, терпит поражение, но становится взрослее и мудрее, чтобы в решающий момент поступить правильно и понять, в чем же состоит смысл духовной ответственности представителя власти за судьбы народа и Родины».
обсуждение >>