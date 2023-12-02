Десятые «Ёлки», «Крецул» с Никитой Волковым, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и еще 5 фильмов декабря

Хаяо Миядзаки занимался новой картиной последние семь лет. Все эти годы представители студии Ghibli через интервью периодически отчитывались, как идет процесс, как неспешно работает мастер и как важен для всей компании этот проект. Важную роль в сюжете мультфильма сыграет роман «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро. По сюжету мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир.
Полнометражный дебют Александры Лихачевой представляет собой спортивную драму, посвященную событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Это не только история человека, потерявшего почти всё и нашедшего в себе силы на преодоление страшных жизненных обстоятельств, но это еще и история его дружбы с Виталием Глигором. В образе Крецула предстанет Никита Волков, а Глигора сыграл Сергей Волков.
Картина Юрия Мокиенко снята в редчайшем жанре документальной комедии. Это история создания первого междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп» стараниями одной большой и энергичной семьи. «Отцы» с успехом прошли на нескольких фестивалях: в конкурсе ММКФ картина получила приз Гильдии неигрового кино и телевидения, а затем победила сразу на двух смотрах, взяв награды за лучший документальный фильм в Выборге и Екатеринбурге («Одна шестая»).
В третьей часть комедийной серии про приключения стендапера Александра Робака и бывшей аферистки Агаты Муцениеце появится Леонид Якубович в качестве отца главной героини — режиссера провинциального театра, который последние 20 лет пытается поставить свой мюзикл «Алый цветок».
Новая работа выдающегося итальянского режиссера Нанни Моретти, участвовавшая в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Сам постановщик по традиции сыграл главную роль в фильме. Его герой – одиозный режиссер Джованни, одержимый своим новым проектом. Он сталкивается с кучей проблем, включая сокращение бюджета и споры с актерами и продюсером, которого играет Матье Амальрик. В картине также заняты Маргерита Буй и Ежи Штур.
Это уже 11-я часть популярной анимационной серии, посвященной приключениям Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. На сей раз Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. В режиссерском кресле — практически бессменный Константин Феоктистов.
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