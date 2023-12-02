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Десятые «Ёлки», «Крецул» с Никитой Волковым, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и еще 5 фильмов декабря

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2 декабря 2023

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Десятые «Ёлки», «Крецул» с Никитой Волковым, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и еще 5 фильмов декабря
фото: кадр из мультфильма «Три богатыря и пуп земли»

В начале зимы зрителям покажут на большом экране десятую часть «Ёлок», новые творения великого Хаяо Миядзаки и Майкла Манна, продолжение «Трех богатырей» и еще несколько отечественных новинок.



«Ёлки-10»



Популярная новогодняя серия в последние годы выступает в качестве трамплина для начинающих режиссеров. На сей раз за постановку вместе с Александрой Лупашко, работавшей над предыдущими двумя частями «Ёлок», отвечают Дамир Мифтахов, Иван Чехов и Маргарита Спичкина, а над сценарием корпели Евгений Кулик и Дмитрий Балуев. В актерском ансамбле заявлены Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Егор Корешков, Виталий Кищенко, Александр Баширов и многие другие.

Выход в прокат: 7 декабря

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

«Мальчик и птица» / 君たちはどう生きるか



Хаяо Миядзаки занимался новой картиной последние семь лет. Все эти годы представители студии Ghibli через интервью периодически отчитывались, как идет процесс, как неспешно работает мастер и как важен для всей компании этот проект. Важную роль в сюжете мультфильма сыграет роман «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро. По сюжету мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир.

Выход в прокат: 7 декабря

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«Крецул»



Полнометражный дебют Александры Лихачевой представляет собой спортивную драму, посвященную событиям, произошедшим в жизни дзюдоиста Олега Крецула с 1997-го по 2001 год. Это не только история человека, потерявшего почти всё и нашедшего в себе силы на преодоление страшных жизненных обстоятельств, но это еще и история его дружбы с Виталием Глигором. В образе Крецула предстанет Никита Волков, а Глигора сыграл Сергей Волков.

Выход в прокат: 14 декабря


«Отцы»



Картина Юрия Мокиенко снята в редчайшем жанре документальной комедии. Это история создания первого междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп» стараниями одной большой и энергичной семьи. «Отцы» с успехом прошли на нескольких фестивалях: в конкурсе ММКФ картина получила приз Гильдии неигрового кино и телевидения, а затем победила сразу на двух смотрах, взяв награды за лучший документальный фильм в Выборге и Екатеринбурге («Одна шестая»).

Выход в прокат: 14 декабря

Читать рецензию «Отцы»: А муха тоже вертолет

«Честный развод. Бенефис»



В третьей часть комедийной серии про приключения стендапера Александра Робака и бывшей аферистки Агаты Муцениеце появится Леонид Якубович в качестве отца главной героини — режиссера провинциального театра, который последние 20 лет пытается поставить свой мюзикл «Алый цветок».

Выход в прокат: 14 декабря


«Великая магия» / Il sol dell'avvenire



Новая работа выдающегося итальянского режиссера Нанни Моретти, участвовавшая в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Сам постановщик по традиции сыграл главную роль в фильме. Его герой – одиозный режиссер Джованни, одержимый своим новым проектом. Он сталкивается с кучей проблем, включая сокращение бюджета и споры с актерами и продюсером, которого играет Матье Амальрик. В картине также заняты Маргерита Буй и Ежи Штур.

Выход в прокат: 21 декабря


«Феррари» / Ferrari



Адам Драйвер, Шейлин Вудли, Пенелопа Крус, Сара Гадон, Джек О'Коннелл и Патрик Демпси в биографическом фильме Майкла Манна про основателя знаменитой компании Ferrari Энцо Феррари. Основой для картины послужил бестселлер Брока Йейтса «Энцо Феррари – человек и машина».

Выход в прокат: 21 декабря


«Три богатыря и пуп земли»



Это уже 11-я часть популярной анимационной серии, посвященной приключениям Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. На сей раз Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. В режиссерском кресле — практически бессменный Константин Феоктистов.

Выход в прокат: 28 декабря



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Макс Милиан
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