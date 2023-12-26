Синдром «Осьминога»: 5 фильмов, где один актер играет больше одной роли

27 декабря на платформах KION, Okko и PREMIER выходит фильм «Осьминог» - полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова, успевший поучаствовать в программе XXXI фестиваля российского кино «Выборг». Действие картины разворачивает во время экспериментального семинара знаменитого семейного психолога. Он решает проверить метод психодрамы на четырех женщинах (их играют Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова), чтобы помочь им решить жизненные проблемы. Главную роль сыграл Даниил Воробьев – впрочем, не только её. На экране он преображается во всех мужчин, которых упоминают клиентки на сеансе и исполняет в одиночку восемь ролей. Кино-Театр.Ру вспоминает еще пять фильмов, где одному актеру или актрисе пришлось вживаться сразу в несколько образов.
Пожалуй, самый очевидный и самый яркий пример аналогичного приема – картина, в которой Кейт Бланшетт
играет сразу 13 ролей. Кино экспериментальное: как по содержанию – с экрана звучат отрывки из самых значимых манифестов XX века, – так и по форме, которая ближе видеоарту или же видеоинсталляции. Снятая в Берлине и окрестностях картина разбита на десятиминутные отрывки, и в каждом актриса предстает в виде нового персонажа: от бездомного, заводчанина, учительницы, панка, хореографа и репортера до брокера, ученого и кукловода. Идея подобной работы, где важно не только осмысление манифестов, но и то, что произносит их именно женщина, появилась у режиссера Юлиана Розефельдта
в том числе после просмотра «Меня там нет
» Тодда Хейнса
, где Бланшетт сыграла одну из ипостасей Боба Дилана
. Одно из немногих произведений, одинаково уместное как на большом экране кинотеатра, так и в рамках какой-либо выставки. Вдобавок оно наилучшим образом подчеркивает выдающийся талант Бланшетт, которой, очевидно, подвластно любое преображение.
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Участвовавший в Каннском фестивале фильм Леоса Каракса
– загадочного, эксцентричного и, безусловно, выдающегося режиссера – запомнился всем, помимо удивительной формы, замысловатой концепции и философии, тем, что актер-талисман Каракса (и тоже тот еще безумный гений) Дени Лаван
сыграл сразу 11 ролей. Его герой работает на таинственную организацию, разъезжает по городу в белом лимузине и, получив новое задание, преображается в совершенно непохожих персонажей и существ. То в старика, то в старушку, то в убийцу, то в жертву. Даже в господина Дерьмо, которого Лаван уже играл у Каракса в короткометражке
– неведомое чудище из канализации. Всё это – настоящий парад пластики, преображения, лицедейства. С танцами и песнями, с бесконечными аллюзиями на фильмы самого режиссера и классику кино, а также на прошлые роли актерского ансамбля. Абсолютный бенефис Дени Лавана, который превращается в живую иллюстрацию процесса творения: абсурдного, театрализованного и завораживающего своей иррациональностью и одновременно органичностью.
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Антиутопия режиссера Томми Вирколы
могла бы остаться еще одной не самой выдающей постапокалиптикой, если бы не актриса Нуми Рапас
, которой выпала задача изобразить на экране сразу семерых одинаковых, но всё же разных девушек. В мире будущего из-за перенаселения планеты принят закон, по которому семья может иметь лишь одного ребенка. Но у героя Уиллема Дефо
рождаются семеро внучек, идентичных близняшек – их мать и его дочь погибает при родах, а сам он отныне вынужден скрывать девочек. Назвав их по дням недели, мужчина придумывает схему: каждая будет выходить на улицу лишь в именные сутки, а значит, они, по сути, должны стать одним человеком и копировать друг друга. Несмотря на внешнее сходство, сестры растут разными личностями – и Нуми Рапас приходится преображаться не только внешне, но и примерять сразу семь разных характеров. И всё это зачастую в одном кадре. Проблемы начинаются, когда сестра по имени Понедельник исчезает – и все остальные должны отыскать её, не выдав себя. Занимательный сюжетный и визуальный прием, который не только соответствует тревожной атмосфере жанра, но и дает возможность актрисе раскрыть весь спектр своего таланта.
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Боди-хоррор Луки Гуаданьино
, снятый по мотивам одноименной
классики ужасов Дарио Ардженто
. Американская балерина (Дакота Джонсон
) приезжает на учебу в послевоенный Берлин и оказывает в танцевальной школе, где таинственно исчезают и погибают девушки, а ведьмы проводят шабаши. Труппой руководит Мадам Блан – и это первое воплощение актрисы Тильды Суинтон
, которая в кадре появляется еще и в образе ведьмы Хелены Маркос. Однако и это еще не всё. Определенную интригу авторы создали вокруг третьей роли Суинтон: героиня Джонсон, попав в зловещее и тревожное пространство академии танца и чувствуя, что может стать еще одной жертвой прячущихся в её недрах темных сил, ищет утешения у знакомого психиатра Клемперера. Слушая рассказы о бесовщине, он списывает всё на психическое расстройство девушки. В титрах в качестве исполнителя этой роли значится некий Лутц Эберсдорф
– то ли актер, то ли реальный психотерапевт. Позднее Суинтон всё-таки призналась, что это, как все и подозревали, была она в пластическом гриме, а Эберсдорф – выдуманный персонаж.
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Рецензия на фильм Гуаданьино
Антивоенная сатира Стэнли Кубрика
вышла в 1964 году, в разгар очередной гонки вооружений и в атмосфере нарастающего страха перед угрозой ядерной войны. Главным героем этой черной комедии становится обезумевший американский генерал Джек Д. Риппер (буквально – Джек Потрошитель), который самовольно начинает ядерную атаку на СССР и запускает череду событий, по большей части основанных на всевозможных теориях заговора, курсировавших тогда в обществе. Сразу три роли – безвольного президента США Меркина Маффли, полковника ВВС Великобритании Лайонела Мандрейка, которого Риппер буквально берет в заложники, и прикованного к инвалидной коляске ученого доктора Стрейнджлава, присутствующего на совещании с верхушкой американского правительства, – сыграл актер Питер Селлерс
. Что автоматически добавляет безумия и без того весьма сюрреалистичному действу. Для каждого персонажа (а изначально их планировалось вообще четыре) Селлерс черпал вдохновения то в собственной жизни, так как сам служил в британских ВВС, то наблюдая за поведением одного из политиков (и копируя американский акцент), то вовсе впадая в актерский экстаз от роли безумного ученого. Взъерошенного, по легенде работавшего на нацистов и не снимающего черную перчатку с руки, которая живет своей жизнью – и то и дело непроизвольно душит доктора или вскидывается в нацистском приветствии. Так называемый «синдром чужой руки» - вполне реальное заболевание – после выхода фильма стали именовать «Синдром доктора Стрейнджлава».
Смотрите «Осьминога» на KION, Okko или PREMIER с 27 декабря
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