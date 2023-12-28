Новогодний марафон: «Кибердеревня», «Не скажу» и другие премьеры к праздничному столу

Конец 2023 года оказался очень богат на релизы праздничных проектов — онлайн-кинотеатры и телеканалы решили всерьез побороться за внимание зрителя, представив широкий ассортимент шоу аккурат к началу новогодней суеты. Похвальное разнообразие: спецвыпуски народных сериалов, полнометражные спин-оффы, потенциальные замены «Иронии судьбы». Рассказываем о проектах, которые призваны помочь настроиться на волну новогоднего настроения, морально поддержать при нарезке салатов, а также прийти в себя после застолья.
«Кибердеревня. Новый год»
Премьера: 23 декабря
Платформа: Кинопоиск
Новогодний спецвыпуск «Кибердеревни»
— нашумевшего проекта Кинопоиска, основанного на вирусных YouTube-роликах Birchpunk
— является приквелом к первому сезону. Марсианский фермер Коля Кулибин (Сергей Чихачёв
) усиленно готовится к встрече Нового года. Во-первых, потому что на Марсе его празднуют не так часто, как на Земле, во-вторых — наконец-то приедет его семья, которую Коля не видел целых пять лет. Жена Надя (Ольга Жевакина
), дочери Марина (Влада Лукина
) и Люда (Маргарита Силаева
) уже собирают вещи в пятимерные чемоданы, когда внезапная солнечная вспышка прерывает межпланетарное транспортное сообщение. Кулибин решает сам долететь до родных при помощи смекалки и «какой-то матери» (последнее — важный элемент вселенной «Кибердеревни», где высокие технологии соседствуют с разгильдяйством). В помощь ему — старенький УАЗ «Буханка» по кличке Буля, космический корабль на базе холодильника ЗиЛ и черная дыра в деревенском туалете. На что только не пойдешь, и куда только не залезешь, чтобы оказаться в праздничную ночь с родными.
«Кибердеревня» — не столько сюжетное, сколько визуальное приключение по неуемной фантазии о русском космизме, понятом с изрядной долей юмора: в этой вселенной покорение других планет становится таким же рискованным предприятием, как поездка в соседний райцентр, еще и с поправкой на то, что космическая распутица в разы страшнее. В новогоднем спэшле нашлось место отсылкам на фильм «Интерстеллар»
, хохмам про «Марсианский гектар» и временные парадоксы, без которых массовой фантастике жить особенно трудно. В дополнение — фирменная для Birchpunk любовь придумывать для своей вселенной веселые песни: душевные и смешные «шлягеры» про жизнь космодесантников, колхозников и проводников поезда «Москва-Кассиопея».
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«Я тебя люблю — Je t’aime»
Премьера: 28 декабря
Платформа: KION
Праздничный мэшап от онлайн-кинотеатра KION продолжает деконструировать новогодние привычки россиян, предлагая посмотреть сюжеты из давно знакомых советских фильмов на новый лад: сценарии музыкальный альманах заимствует из классики, ежегодно транслируемой по праздникам на ТВ («Ирония судьбы, или с легким паром!»
, «Любовь и голуби»
, «Москва слезам не верит»
). Важное отличие — знакомые реплики и песни звучат на французском языке, а визуальный стиль вдохновлен черно-белыми мелодрамами. Перефразируя классику советского телевидения, получается «совершенно нетипичная история, которая могла произойти только в новогоднюю ночь и исключительно в Париже».
Попурри в стиле «смесь французского с нижегородским» становится развитием идеи, которую KION уже пытался популяризировать в прошлом году: его экранизация грампластинки «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
понравилась зрителям, но пропала из библиотеки сервиса через несколько часов после публикации (причины официально не названы). Надеемся, «Я тебя люблю» не постигнет судьба предшественника, которым фильм очевидно вдохновляется: это заметно не только в желании продемонстрировать свежий взгляд на ностальгию, но и в предельно звездном касте. В музыкальном фильме для просмотра в Новый год играют Юлия Пересильд
, Анна Чиповская
, Максим Матвеев
, Александр Робак
и многие-многие другие артисты. Особенно, конечно, выделяется Сергей Бурунов
, который примерил личину Фантомаса
из знаковой трилогии французского режиссера Андре Юнебеля
.
«Папины дочки. Новогодние»
Премьера: 29 декабря
Платформа: START, телеканал СТС
«Мягкий перезапуск»
ситкома «Папины дочки»
оказался одним из главных событий телеэфира второй половины года, поэтому появление новогоднего спэшла о праздниках в семье Васнецовых было предначертано. В канун Нового года отец-одиночка Вениамин (Филипп Бледный
) решает устроить своим детям праздник и везет семейство в подмосковный гостиничный комплекс (хотя мог бы воспользоваться помощью богатого покровителя и улететь на Мальдивы). Прибыв на место отдыха, семья понимает, что фотографии на сайте не всегда соответствуют действительности, и курорт, мягко говоря, не предел мечтаний. Героям приходится решать проблемы, при этом стараясь не рассориться под Новый год, подтверждая вечный троп о том, что с милыми рай и в шалаше.
Новогодний телефильм о «Папиных дочках» выйдет в эфир вечером 29 декабря, запустив таким образом новогоднюю линейку контента от СТС. Все главные герои проекта появятся в новогоднем спэшле, появятся ли в нем герои олдскульного ситкома — пока неясно (в касте заявлены только Мирослава Карпович
, Александр Олешко
и Татьяна Орлова
). Тем не менее, принимать на веру скудную информацию о фильме не стоит: Новый год — все-таки время для неожиданных событий. Тем более, что «Папины дочки» уже имеют добрую традицию удивлять под конец года: именно в эту пору, к примеру, в оригинальном сериале неожиданно появилась мама девочек Васнецовых (Нонна Гришаева
), перевернувшая формат сериала с ног на голову. Быть может, «Папины дочки. Новогодние» тоже готовят зрителю несколько подобных сюрпризов?
Интервью:
Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь»
«Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы»
Премьера: 30 декабря
Платформа: Wink.ru, телеканал СТС
За семь лет существования сериала «Ивановы-Ивановы»
многое изменилось: как в самом сериале, так и в эфирной сетке СТС. С уходом на покой долгоиграющего ситкома «Воронины»
именно Ивановым (в двух ипостасях) перешло в наследство звание каналообразующего проекта и попросту народной комедии. Шесть сезонов — для отечественного телевидения не срок, однако за это время сериал успел уйти от изначальной идеи семейной версии «Принца и нищего», лишиться ряда ключевых героев, но все же сохранить популярность — и найти на замену одним Ивановым других (фамилия, к счастью, не слишком редкая).
На Новый год Ивановы отправляются в Египет, но форс-мажорные обстоятельства в лице неудачливого грабителя, умыкнувшего из музея старинное кольцо, не позволяют самолету долететь до места назначения. В итоге смену календаря семейству придется праздновать не на пляже, а в армянских горах, где у одного из героев нашлись гостеприимные родственники. Но спокойно отдохнуть все равно не дадут: вполне в духе телеканала вокруг Ивановых разворачивается криминальная комедия, центром которой становится все то же злополучное кольцо. В ролях: Станислав Дужников
, Михаил Трухин
, Анна Уколова
, Алексей Лукин
и Юрий Ицков
.
«Иван Васильевич меняет всё»
Премьера: 31 декабря
Платформа: PREMIER, телеканал ТНТ
Как и в случае с экспериментом KION, «Иван Васильевич меняет всё» — не просто новогодняя хохма, а попытка нащупать новую форму на замену советской классике — комедиям Леонида Гайдая
и Эльдара Рязанова
, прочно укоренившихся в новогодних телепрограммах (но под формат ТНТ подходящих довольно слабо). В прошлом году на канале показали «СамоИронию судьбы!»
— сборник скетчей, пародирующих классику эфира, «Игру в кальмара»
и позабытый ситком «Бородач»
, в котором Михаил Галустян
изображал непутевого ЧОПовца с проблемами на работе и в личной жизни. Новым объектом пародии выбран «Иван Васильевич меняет профессию»
, а также немного «Назад в будущее»
(вместо культового DeLorean DMC-12 — не менее культовая тюнингованная «Восьмерка»).
По сюжету истории айтишник Шурик (Демис Карибидис
) изобретает машину времени у себя в квартире, но сбоящий без причины VPN мешает экспериментам — и случайно отправляет в прошлое своего управдома (Тимур Батрутдинов
), подозрительно похожего на царя Ивана Грозного. Шурик и царь путешествуют по разным временным отрезкам, в том числе пародийные «лихие 90-е», встречают Наполеона, Ленина и Сталина. В то же время пройдоха Милославский (Максим Лагашкин
) ищет способы экспроприировать чужое имущество, а режиссер Якин (Павел Деревянко
) уводит у Шурика жену, обещая ей роль в новом фильме, снимаемом прямо в космосе. Разумеется, не обойдется и без шуток о вокальных данных Ольги Бузовой
, которая в этот раз будет играть супругу горемыки Бунши.
«Подозрительная сова. Шишки, ёлки, Новый год!»
Премьера: 31 декабря
Платформа: Телеканал 2x2
Нежданное-негаданное возвращение — спецвыпуск «Подозрительной совы»
. Сюрреалистический анимационный сериал от создателей Кит Stupid Show
пропал с радаров в декабре 2020 года, однако все еще жив в мемах и выходит на 2x2 в бесконечном цикле повторов. Значение одного из главных оригинальных проектов телеканала настолько велико, что «Шишки, ёлки, Новый год!» покажут дважды: сначала вечером 31 декабря, затем — 1 января, сразу после боя курантов. Таким образом, спэшл станет первой премьерой года, хоть и с оговорками.
Детектив сова (как всегда — на осоловелом глазу) готовится рассказать зрителю несколько новогодних побасенок, которые станут абсурдными пародиями на известные новогодние фильмы. В программе — шутки над «Холодным сердцем»
и корпусом комедий Гайдая, «Губкой Бобом»
и интернет-фольклором эпохи расцвета интернет-шоу «+100500».
«Не скажу»
Премьера: 1 января
Платформа: Телеканал СТС
Мистическая любовь российского зрителя к «Иронии судьбы» — главному новогоднему фильму постсоветского пространства — не дает покоя кинопроизводителям. В начале 2024-го на телеканале СТС выходит праздничная комедия, которая в очередной раз отсылает к культовому произведению Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского
, а также метит в продолжатели ее идей. Москвич Павел (Степан Девонин
) по ошибке приходит домой в чужом пальто, в кармане которого прячется дорогое украшение. В то же время его верхняя одежда (с письмом дочки Деду Морозу) оказывается в руках другого человека (Антон Васильев
). Путаница приводит к нелепым ситуациям и конфликтам, которые обязаны разрешиться аккурат к Новому году.
«Не скажу» — экранизация одноименной пьесы Александра Цыпкина
, «сказки для родителей» и осовремененной версии сюжета о чисто новогодних случайностях. Так как типовые квартиры уже стали пережитком прошлого даже в регионах, новая история высмеивает любовь столичных обывателей к пальто цвета camel: куда ни глянь, все в «верблюжьем», что и становится комедийным отражением новой, чуть более тучной эпохи. СТС недвусмысленно намекает на преемственность, сообщая, что премьера особенно понравится «тем, кто живет на 3-ей улице Строителей». Насколько оправданным окажется смелое заявление — узнаем уже в Новом году.
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