Отцы и деды: Авторские и экспериментальные проекты, поддержанные Министерством Культуры в 2023 году

Кино-Театр.Ру продолжает рассказывать, какие проекты игровых фильмов поддержало в 2023 году Министерство культуры РФ. В прошлом материале речь шла о детском кино. На очереди — авторское и экспериментальное. В этой категории эксперты ведомства на последнем этапе рассмотрели 68 проектов: из них выделят субсидии на производство 35, еще 12 оставлено в резерве. Мы кратко знакомим вас со всеми замыслами — как отмеченными государственным финансированием, так и оставшимися без внимания. Во-первых, потому что часть из неподдержанных проектов уже запущена или даже снята и всё равно скоро появится в поле зрения. А во-вторых, нам представляется важным фиксировать идеи кинематографистов, актуально отражающие запросы и время, в которое мы живем. Списки сформированы согласно отчетности Минкультуры на основании голосования экспертных советов; те, кто не получил финансирование, представлены в алфавитном порядке.
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, кинокомпания «Сайсары Синема»
Режиссер и продюсер Михаил Лукачевский
, автор сценария Алексей Амбросьев-мл
Якутский фильм, получивший самые высокие оценки экспертов на питчинге, снимает компания, ранее зарекомендовавшая себя успешным фильмом «Вертолет
». В республике существует поверье: человек, который увидел танец стерхов, будет счастливым. Авторы также планируют осчастливить зрителей своей работой. Сценарий основан на автобиографической повести «Бег за радугой» о событиях, происходивших в 1960-е. Мальчик Ваня возвращается домой из больницы, где пробыл несколько лет. Прикованный к кровати, он учится жить, открывая для себя мир. Мать умерла при родах, и отец рассказывает, чтобы успокоить сына, что та превратилась в стерха. Ваня хочет найти маму и увидеть стерхов. Фильм уже снят, осталось лишь нарисовать на компьютере самих стерхов – на это пойдет запрашиваемая субсидия. Прокат дублированной на русский язык версии планируется на май 2024 года.
АРСЕНЬЕВ, студия «Третий Рим»
Режиссер Дмитрий Киселев
, авторы сценария Илья Тилькин
и Александр Топурия
Многосерийный фильм от режиссера «Времени первых
», посвященный писателю, исследователю Дальнего Востока и путешественнику Владимиру Арсеньеву. Кроме того, он написал художественные книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала
». Последнюю в 1975-м экранизировал великий японский режиссер Акира Куросава
(и впоследствии получил премию «Оскар»). Главную роль в «Арсеньеве» исполнит Евгений Миронов
, компанию ему составят Александр Новин
, Александра Урсуляк
, Владимир Кошевой
, Виктор Вержбицкий
и Авангард Леонтьев
. Оператором на картине выступает Владимир Башта
, художником — Федор Савельев
. Съемки пройдут в Приморье и Санкт-Петербурге, а в кинопарке «Москино» построят исторические объекты Владивостока и Хабаровска начала XX века. Сериал будет готов в 2026 году, телепремьера состоится на Первом канале.
СВИНЬЯ И МЫШЬ, кинокомпания «СТВ ЛАБ»
Автор сценария и режиссер Алена Званцова
, продюсер Сергей Сельянов
, Максим Уханов
История об успешной паре около 40 и без детей, которая решила, что не может и не хочет жить друг без друга в буквальном смысле. Ей ставят тяжелый диагноз, а он говорит, что пойдет вслед за ней. Спустя очень короткое время он влюбляется до одури. Хотя не представлял себя рядом с другой женщиной. Что теперь делать: сказать или нет, уйти вместе с ней, сдержав слово? Моральный выбор, перед которыми встают герои, непрост, но им кажется, что их решение взрослое и уверенное. Однако там, где смерть, всегда ярко вспыхивает любовь. В дримкасте — Марьяна Спивак
(жена), Сергей Гилев
(муж), Анастасия Красовская
(новая девушка). Референсы – «Нежная кожа
», «Мужчина и женщина
».
ПЕРВЫМ ПО МИННОМУ ПОЛЮ, компания «Парадигма»
Режиссер Антон Мегердичев
, автор сценария Елена Пискарева
, продюсеры Антон Мегердичев, Анастасия Легойда
Байопик военного священника Михаила Васильева, работавшего в горячих точках, крестившего 3000 солдат в Чечне минеральной водой, вырастившего всё военное священство и погибшего 6 ноября 2022 года на Донбассе. Он известен как «абсолютно легендарная личность», «человек, который первым шел по минному полю». Посмертно получил звание «герой России». Режиссер хочет ответить в этом фильме на вопрос, как сочетается война и христианское служение, заповедь «не убий» и то, что делает на фронте священник. По мнению режиссера, совершать «экзистенциальные поступки может только верующий человек», а сила героя в том, что он народный, не насажденный сверху. Автор сценария лично знала отца Михаила и Дмитрия Смирнова – его духовника. Патриотический фильм о Боге на войне, о внутреннем конфликте человека, который победил без оружия, уже благословил патриарх. Главную роль сыграет Александр Петров
, его жену - Стася Милославская
, заявлены также Борис Каморзин
(в роли священника Дмитрия Смирнова), Андрей Мерзликин
, Таисия Вилкова
. Коммерческая составляющая для авторов не является главной, но они хотят сделать кино ярким. Оператором стане Сергей Астахов
. Съемочные локации: Чечня, Донбасс, Абхазия, Дагестан (в последнем будут сниматься сирийские эпизоды).
ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК, кинокомпания «Резервная Копия»
Режиссер Надежда Михалкова
, автор сценария Марина Степнова
, продюсер Павел Буря
История молодого парня Макса, который становится свидетелем и соучастником преступления. Его мама — председатель комитета по вопросам семьи в Госдуме, которая занимается карьерой, упустив момент материнства. Она отправляет сына в деревню, пока уляжется шумиха, и Макс, оставшись в одиночестве, знакомится там с самим с собой. Образ матери главного героя закреплен за Юлией Высоцкой
, в кадре также появится Анна Михалкова
. В настоящий момент ведутся поиски исполнителя ключевой роли: авторы ищут «новое лицо». Оператором станет Филипп Южанин
. По словам продюсера, это фильм о молодежи, которая ищет себя: иногда эти поиски затягиваются, не всегда заканчиваются хорошо, но всегда есть надежда. Фильм будет готов к концу 2025 года.
ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ, компания «Эй Пи Синема»
Режиссер Гарик Петросян
, продюсеры Гавриил Гордеев
, Софья Митрофанова
, Валерий Сарин
Спортивная драма о легенде «Спартака» Никите Симоняне – лучшем бомбардире советского футбола, который стал тренером ереванского «Арарата» и поставил перед собой невыполнимую задачу: выиграть золотые медали чемпионата и Кубок СССР. Правда, команда не принимает нового тренера с чемпионским опытом, а вот соперники из киевского «Динамо» и их партийные функционеры настроены только побеждать: уже напечатаны грамоты и выпущены их чемпионские значки. Фильм про про удивительное событие эпохи, культового футболиста, команду, веру в себя, великую страну и о том, как весь Союз полюбил команду из Армении. Три года готовились к съемкам и получили согласие всех участников истории, включая самого Симоняна, которому недавно исполнилось 97 лет. Главный посыл фильма – дружба народов и добрососедство на примере страны, в которой эти вещи выражены были на самом высоком уровне. В дримкасте звезды – Безруков
, Гармаш
, Меньшиков
, Газаров
, Бортич
, Аксенова
и другие. Поддержка Российского Футбольного Союза и Совета Федерации.
ПОЧТАРЬ, компания «ГК Бионика»
Автор и режиссер Андрей Розенков
, продюсеры Юрий Крестинский
, Ирина Рябинина
1943 год, небольшой тыловой городок, к которому приближается фронт. Аутичный почтарь не хочет расстраивать людей и подменяет похоронки письмами с фронта, которые сам и пишет от имени убиенных. Парень вступает в неоднозначную игру, где противник — сама смерть, и начинает жить чужими жизнями. Однажды он не отправляет очень важное письмо о дезертире, и в городок приезжает сотрудник НКВД, который начинает расследовать это дело. Главная тема картины – ложь во благо и её цена. Главную роль исполнит Максим Емельянов
, дали согласие на участие Ирина Купченко
, Полина Агуреева
, Юрий Беляев
, Виталий Кищенко
. Выразили заинтересованность в сотрудничестве платформы KION и PREMIER.
ХОРОШИЙ ОТЕЦ, компания «Тетрис Продакшн»
Режиссер Леонид Гардаш
, продюсеры Владимир Малышев
, Мария Бородина
, Наталья Коткова
Подростковая драма, переплетенная с мрачным триллером. 15-летний Саша живет в частном доме в небольшом городе, его семья ведет замкнутую жизнь. Отец – селекционер, выращивающий цветы. Однажды исчезает сестра сашиного друга, и подростки пытаются самостоятельно её найти. Узнав, что в городе не в первый раз пропадают молодые девушки, Саше придется осознать страшную правду и остановить монстра, которым является его отец. Все актеры подтверждены: Клим Бердинский
сыграет роль Саши. В роли отца — Сергей Марин, матери – Мария Луговая
. Алексей Серебряков
сыграет следователя. Саундрек — на основе симфонической музыки, композитор — Юрий Потиенко
. Съемки пройдут летом в Ярославле, основные объекты уже выбраны, есть поддержка областного Министерства культуры. Фильм будет готов в конце 2025 года. Партнеры – телеканал НТВ, ЦПШ и также фонд «Кинопрайм».
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, компания «Новые проекты»
Режиссер и автор сценария Анастасия Венкова
, продюсеры Алексей Учитель
, Анастасия Акопян
Ученица Сергея Соловьева
снимет фильм по мотивам одноименной повести Льва Толстого. Это оригинальное решение классического сюжета: произведение ни разу не экранизировалось, только был спектакль Петра Фоменко
. 17-летняя Маша влюбляется в друга покойного отца, опекуна Сергея Михайловича 35 лет, и от их любви рождается двое детей. Авторов волнуют такие темы, как семейное счастье и ключевые человеческие ценности, которые не сильно изменились, по мнению режиссера, с XIX века. В дримкасте Ксения Трейстер
и Максим Матвеев
. Снимать собираются в самом толстовском месте – музее-усадьбе «Ясная поляна».
ЖЕМЧУГ, кинокомпания «Пан-Атлантик Студио»
Режиссер Тинатин Баркалая
, автор сценария Юлия Лукшина
, продюсер Екатерина Филиппова
Экранизация современной пьесы Юлии Лукшиной, написавшей «Человека из Подольска», в постановке режиссера дебютных, но успешных на международном рынке «Сказок Гофмана
», также спродюсированных Екатериной Филипповой. Семья Комаровых из Ханты-Мансийска принимает решение взять ребенка из детского дома. Фильм расскажет о том, к чему приводят такие решения, ведь сложность и парадоксальность этого опыта оказывается гораздо шире ожиданий. Елена Комарова с помощью ребенка пытается сохранить брак, а муж хочет получить повышение. Вскоре семья едет в Индию, где происходят события, переворачивающие их жизнь. Жанр фильма – социальная драма с элементами магического реализма и комедии. Производство в копродукции с Индией, где в этом году проект – единственный от России - будет представлен в рамках международного кинорынка. Продюсер заявила о желании выйти на индийский рынок.
НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, компания «РВ ГРУПП»
Режиссер Светлана Проскурина
, автор сценария Екатерина Тирдатова
Заключительная часть трилогии, начатой фильмами «Воскресенье
» и «Первая любовь
». О сюжете известно мало: главная героиня – состоятельная семейная женщина из маленького города. У нее настоящий русский характер с устойчивыми ориентирами, которые рушатся, «когда приходит зло». «Зло нас не предупреждает, когда придет, и беда делает нас бесстыдными, тревожными и рассеивает все законы. Начинается война, ненависть к близким. Человек начинает расплываться
», — так описала будущую картину Светлана Проскурина. Она ставит перед собой задачу отыскать нынешнего героя и правду. «Она не в человеке, а в земле, в лесе, в большой реке, в рыбине
». Картина будет говорить о сочувствии, о том, как противостоять аду, сократить его, сделать его бессмысленным. Оператором на фильме будет Олег Лукичев
.
ОТЕЦ, Продюсерская кинокомпания «Киномир»
Режиссер Нурбек Эген
, авторы сценария Елена Цвентух
, Олег Павлович
, продюсеры Татьяна Яковенко
, Константин Дыдышко
Остросюжетная военная драма к 80-летию Победы об охотнике Гаврииле, который отправляется на фронт за сыном, там становится метким снайпером и обучает молодых бойцов, становясь отцом и им. Отряд вступает в противоборство с элитной снайперской группой немцев, но отец находит сына и защищает его в финальном бою. Авторы обещают эффектное, зрелищное кино со снайперскими дуэлями плюс сильную «человеческую историю». Оператор Дмитрий Карначик
. В дримкасте Константин Лавроненко
и Риналь Мухаметов
. Авторы подчеркивают актуальность проекта «прямо сейчас, когда молодые бойцы и их отцы идут добровольцами на фронт» и происходит «сознательное искажение». 50% средств дает онлайн-кинотеатр KION. Проект питчинговался осенью в Фонде Кино, но поддержки там не получил.
СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЁНЫЧА, Студия «8 рядов»
Режиссер Тигран Кеосаян
, авторы сценария Маргарита Симонян
и Тигран Кеосаян, продюсеры Рубен
и Тигран Кеосаяны
Фильм о жизни, о любви, о людях, которым кажется, что их жизнь не удалась, точнее — рухнула. Но потом выясняется, что даже самая ужасная жизнь оказывается осмысленной с точки зрения тех, кому ты помог поступком и советом. Герои картины - разные жители страны, которые объедены одной важной вещью: взаимовыручкой (или душевностью). Один — отсидевший мужчина, потерявший жену и дочь, а другой — богатый человек, владелец яхт. В итоге оказывается, что они одинаковые люди, и у каждого есть варикоз на ногах и удача на жизненном пути, её просто надо увидеть. Главная интонационные референсы – «Мимино
», «Не горюй
». Режиссер обещает, что от этого фильма «у зрителей точно не будет появляться суицидальных намерений». Съемки планируется провести в Сочи. В главных ролях Федор Добронравов
, Олеся Железняк
, Владимир Ильин
, Лаура Кеосаян
. Оператор - Иван Гудков
. Съемки начнутся в июне, готова картина будет в 2025 году. Прокатчик – телеканал «Россия».
ГОРА ВЛЮБЛЕННЫХ, Продюсерский центр «Новый Взгляд»
Режиссер и автор сценария Салават Юзеев
, продюсер Миляуша Айтуганова
В основе сценария – повесть народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева. Снимать картину будет его сын. Проект разрабатывается уже около двух лет. История разворачивается вокруг сакральной горы близ деревни Таллыкуль, на которой многие поколения влюбленных клянутся друг другу в преданности. Власти хотят разрушить гору, но путь экскаваторам преграждает старая Ясмина, считающая себя хранительницей этого места. Власти оказывают давление на семью её сына, а Ясмина вспоминает, как когда-то они с возлюбленным поклялись здесь хранить любовь и верность. Действие будет происходить в четырех временных отрезках: в 1941-42-м, 1950-е, нулевые годы и настоящее время. Роли исполнят местные актеры, в том числе Рафик Тагиров
, но на одну из ролей хотят пригласить Сергея Шакурова
.
МОЯ АФРИКА, стулия «Окапи Продакшн»
Режиссер Ольга Акатьева
, авторы сценария Ольга Данилова
и Анастасия Волкова
, продюсеры Татьяна Тренина
, Лика Бланк
Компания, выпустившая фильмы «Мой папа вождь
», «Соври мне правду
», «Я делаю шаг
» и «Загадай любовь
» готовится снимать выразительную историю взросления и первой любви. Из-за работы отца 12-летний Коля переезжает в Африку. Для него новая страна ограничивается посольством и виллой за высоким забором, за который нельзя выходить даже в магазин. Однажды он знакомится с 14-летней Лоли – ловкой дочерью садовника. Девочка не похожа на тех, кого он знал ранее. Родители обоих детей не в восторге от этой дружбы, и однажды Лоли исчезает навсегда. Но настоящая любовь не имеет временных границ, и однажды они обязательно встретятся. Съемки пройдут в ЮАР. В 2025 году фильм выйдет на экраны.
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!, Продюсерский центр Киностудии им. Горького
Режиссер Никита Владимиров
, автор сценария Гоша Евдокимов
, продюсер Лика Бланк
Яркая, эксцентричная и местами абсурдная комедия о том, что значит быть взрослым. 37-летний Коленька отправляется на поиски себя (и отца), сбегая от чрезмерно заботливой мамы. Главный посыл фильма - «никогда не поздно начать жить, никогда не поздно что-то изменить». В главной роли Сергей Лавыгин
, Валерия Федорович
сыграла возлюбленную героя, Наталья Унгард
— маму, а Александр Самойленко
— главаря банды клоунов, который утром выступает в цирке-шапито, а вечером торгует икрой (это главный антагонист). Клоуны попытаются поймать Коленьку, чтобы заполучить что-то им очень нужное. Цирк, парки развлечений, заброшки, стая животных обещают сумасшедшую визуальную часть фильма — за нее отвечает оператор Василий Иванов
. Главные референсы – «Королевство полной луны
», «Мир. Дружба. Жвачка
», а по тематике — «Далекие близкие
». Релиз в 2024 году, партнеры – телеканал ТНТ и платформа Premier.
КАССА НЕВЕСТ, Продюсерский центр Киностудии им. Горького
Режиссер Дмитрий Булин
, продюсеры Андрей Никифоров
, Лика Бланк
Авантюрная комедия в исторических декорация: действие разворачивается в смутное время – в начале ХХ века. Варя, эманспированная девица 35 лет, идет поперек устоев столичного общества и отказывается выходить замуж, зная, что в 36 она получит на руки приданное из кассы взаимопомощи невест, а это огромная сумма. Осталось продержаться всего ничего, но барышня оказывается лакомым кусочком для заезжих аферистов. Сценарий основан на реальном историческом факте – существовании кассы взаимопомощи невест. Семейные ценности и важность института брака доносится через жанр искреннего ромкома. В главной роли Ирина Горбачева
, Сергей Бурунов
сыграет начальника полиции, влюбленного в Варю, а Тихон Жизневский
— заезжего Остапа Бендера. Партнеры телеканал ТНТ и платформа Premier.
СНЕГ ПРИГНУЛ БАМБУК, Продюсерский Центр «Ленфильм»
Режиссер Дарья Полторацкая
, авторы сценария Дарья Полторацкая и Юсуп Разыков
, продюсер Рубен Дишдишян
, Арам Мовсесян
История одной интернациональной семьи начинается в 1991 году: Ованес – изобретатель и радиотехник, а Людмила закончила филфак МГУ и уехала с мужем в Армению. Они живут в Ереване большой семьей в непростое время. Некий авантюрист убеждает их переселиться на Курилы, уверяя, что в скором времени их передадут Японии, и всем дадут японское гражданство. Семья соглашается, продает дом и перебирается на остров, где с ними происходит множество событий. Мечта сбывается, хотя и не совсем так, как бы им хотелось. Главный референс – «Не горюй». Фильм уже снимается в копродукции с Арменией.
НА КРУГЕ, Кинокомпания «Свет»
Режиссер и продюсер Елена Ляпичева
Фильм об историческом и современном пути казачества, основанный на реальных событиях. Все герои тоже документальные: например, Андрей Мерзликин
сыграет священника, отца Николая Попова, прославленного как священномученика. Сюжет посвящен десантной династии. Режиссер понимает, «к чему приводит отступление от веры и что без веры нет нашей победы». «Глава государства дает основания рассматривать этот фильм как своевременный и востребованный и послужит примером для многих молодых людей», - сказала Ляпичева на защите. - «Сегодня, когда казаки отдают свои жизни на специальной военной операции, эта тема особенно важна». Молодой потомок семьи – лейтенант ВДВ – мужественно сражается на фронте, и современные сцены перемежаются с боевыми историческими, в которых воюет его прадед Иван. Фильм благословлен Русской Православной Церковью и поддерживается Всероссийским казачьим обществом, Союзом казаков-воинов России и Зарубежья в лице его вице-спикером ГосДумы Анной Кузнецовой. Консультант – полковник ВДВ Андрей Лобанов.
ОВОЩ, Кинокомпания «Вечерний Сеанс»
продюсер Владимир Дубровин
и Режиссер Сергей Виноградов
Социальная драма (с хеппи-эндом) о любви, милосердии и свободе. Действие происходит на протяжении одной недели. Главный герой — слабослышащий и слабовидящий Олег 33 лет, у которого есть свой мир, но он хочет новых открытий и острых ощущений. Это история о том, как беспомощный с виду человек начинает влиять на всех, кто его окружает, а также попытка ответить на более глубокие вопросы: что означает слепо-глухота Олега, за какой грех несет на себе ответственность этот человек. В качестве референсов заявлены «Страна глухих
», «Запах женщины
» и «Человек дождя
».
ОСТРОВ СУХО, компания «Кинооко»
Автор сценария и режиссер Руслан Тихомиров
, продюсер Светлана Федина
Проект основан на реальных событиях и посвящен защите «дороги жизни» на Ладоге во время Великой Отечественной войны. На пути международной эскадры тогда встал крохотный гарнизон и маленький остров Сухо, размером 60х90 метров. Два десятка бойцов, в руках которых оказалась судьба Ленинграда, без связи, без помощи, без поддержки, совершили невозможное. Фильм посвящен тем людям, чьи судьбы сошлись и переплелись на этом клочке суши в тот октябрьский день 1942 года. В нем будут затронуты темы шпионажа, любви, сиротства и многие другие. Основной костяк команды – утвержденные артисты Светлана Кацагаджиева
, Марк Варшавер
, Александр Лыков
, Иван Краско
. Идет кастинг актеров второго плана. Есть договоренности на бесплатные съемки на острове Сухо. Премьера в 2025 году, в год 80-летия Победы.
ВОЛШЕБНЫЙ КУВШИН, ТПО СДФ
Режиссер Татьяна Колганова
, продюсер Алексей Тельнов
Семейная приключенческая сказка. Девятилетний мальчик вместе с незадачливым джином и папой, не верящим в чудеса, пытается вызволить маму из рук коварного шаха Замана, владыки древнего Самарканда. Противостоит им коварный визирь шаха и могущественный волшебник Юзуф. Добро и любовь, конечно, побеждают, а самым главным волшебством оказываются взаимовыручка, дружба и сила любви. Восточный колорит позволит избежать излишней назидательности. Кастинг не закончен, но роль мамы исполнит Равшана Куркова
, Артем Ткаченко
сыграет папу, также утвержден осел, а на роль джина очень хотят взять Сергея Мордаря
. Проект интернациональный, съемки пройдут в Бухаре, на Иссык-Куле и в Санкт-Петербурге.
ТИШИНА В ГОРАХ, ТПО СДФ
Режиссер Александр Горновский
, продюсер Алексей Тельнов
У майора в отставке Александра Маркова пропадает дочь Катя. Она похищена преступниками, и герой едет вслед за ним в Таджикистан, пытаясь восстановить по минутам последний день дочери. Препятствуют Маркову и события прошлого, мешаются в сознании, порождая кошмары и ведя какую-то свою игру. Отцу нужно переосмыслить былое, исправить ошибки и снова оказаться перед выбором: долг или человеческая жизнь (на сей раз — собственной дочери). Эта детективная драма позволяет говорить на такие темы, как любовь, совесть, офицерское братство, родительский долг. Очень разнообразные природные локации задействованы для съемок. В главной роли Игорь Черневич
, а также снялись Артем Ткаченко, Екатерина Стеблина
. В настоящее время проект уже практически готов, есть прокатчик - Каро Прокат.
В ДОБРЫЕ ПЧЕЛЫ!, компания «АКМ»
Автор сценария и режиссер Александр Харламов
, продюсеры Рустам Бултаев, Александр Харламов
Новогодняя комедия с названием реальной деревни в Рязанской области, где жили дед и бабка режиссера. Двое незадачливых воришек решили ограбить квартиру известного футболиста, но перепутали дверь и случайно обнесли начальника РОВД. Им приходится выдавать себя за полицейских, но переодевание ведет и к смене поведения: постепенно они избавляются от криминальных наклонностей и разрывают связь с преступным миром, становясь людьми, которые защищают правопорядок. Вторая тема фильма – взаимоотношения отцов и детей. Проект должен был сниматься еще до пандемии, и тогда согласие на участие дали такие актеры, как Андрей Мерзликин, Тимофей Трибунцев
, Юлия Снигирь
, Михаил Трухин
и Игорь Петренко
. Спустя время эти договоренности могут измениться.
В ПАРК-ОТЕЛЕ "ОБЛАКА" НЕТ Свободных НОМЕРОВ, студия «Форум Фильм»
Режиссер и продюсер Максим Панфилов
, авторы сценария Максим Панфилов и Константин Казаков
История о том, как юноша не позволял матери привести в дом мужчину, но однажды не смог прогнать воскресшего отца. Действие происходит на берегу Енисея в парк-отеле, который населяют разные архетипичные персонажи: Юлия Хлынина
прячет яды, Роман Хан
рубит лес, Игорь Миркурбанов
спасает обреченного, Андрей Мерзликин
ищет приют, Юрий Борисов
спит в 13-ом номере. Ирина Розанова
сыграет слепую женщину, которая видит каждого. Фильм покажет, как дети часто принимают жестокость за смелость, а доброту за слабость. Герой пройдет путь от юноши до взрослого мужчины, сохранив доброе сердце. Место съемок — Красноярский край. Оператор Андрей Найденов
. Проект поддерживает телеканал «Россия».
ЧЕРНЫЙ ЗАМОК, компания «Нью Арт Синема Продакшн»
Режиссер Кирилл Кузин
, автор сценария и продюсер Глеб Шпригов
Почти закончены съемки фэнтези по роману советского писателя Владимира Короткевича
«Черный замок Ольшанский». Исторический детектив был написан про 1950-е, но для фильма адаптирован под современность. Молодой профессор Антон Космич изучает историю Беларуси и однажды мистическим образом переносится в Средневековье, где ему предстоит разгадать тайны прошлых тысячелетий и своими глазами увидеть восстание православных князей против польского короля. В ролях Вероника Устимова
, Евгений Шварц
, Линда Лапиныш
, Виталий Кищенко
, Анастасия Красовская
, Виктор Вержбицкий
, Евгений Стычкин
. Съемки прошли в замках на территории Беларуси. Сейчас ведутся переговоры с телеканалом «Россия» о партнерстве.
ОСТРОВ СОКРОВИЩ, компания «Эй Пи Диджитал»
Режиссер Евгений Бедарев
, автор сценария Александр Обманов
, продюсер Дмитрий Жигалов
Фильм для подростков по мотивам романа Роберта Стивенсона. Экранизация, близкая к тексту, – добрая, зрелищная и поучительная. На роль Джима Хокинса будет широкий кастинг, а на остальные есть дримкаст: Виктор Хориняк
предпочтителен на роль Доктора Ливси, Сергей Бурунов
– Джона Сильвера.
ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, Кинокомпания «Белый Зонт»
Режиссер Иван Соснин
, продюсеры Дмитрий Литвинов
, Екатерина Кононенко
Фэнтези-драма с элементами комедии о карьеристе Антоне, который отправляется в путешествие по стране, знакомится с мифами и легендами разных народов, а главное – встречает наяву всех сказочных персонажей и приходит к пониманию себя. Он пишет Красную Книгу мифических существ, чтобы передать её потомкам. Дримкаст — звездный: авторы хотят на главную роль очень популярного актера – Петрова, Ткачука, Борисова или Лысенкова
. Существ собираются воплощать с помощью костюмов и пластического грима, не прибегая к компьютерным технологиям. Эти герои, кстати, не будут пассивными, а будут действовать, выражать различные потребности и рассказывать о своих проблемах. География фильма – Урал, Бурятия, ХМАО, Алтай. Фильм выйдет в январе 2025 года.
ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ, кинокомпания «Студия 78»
Режиссер Андрей Шавкеро
, авторы сценария Кирилл
и Арсений Соколовы, продюсер Никита Владимиров
Первый в мире фильм про баню и терпение как положительное свойство человека — духоподъемная лирическая комедия со слоганом «Не парьтесь по мелочам». Прораб из Пскова понимает, что он «терпила», но однажды узнает, что этот недостаток характера – великий дар, который можно конвертировать в коммерческое преимущество. Он решает участвовать в чемпионате России по бане и выиграть денежный приз. Турнир состоит из четырех раундов – японские бочки, турецкий хамам, финская сауна и русская баня. Подготовка весьма изощренная, но главное – верить в то, что ты делаешь. Подтверждены актеры Михаил Тройник
, Юлия Александрова
, Федор Лавров
, Даниил Муравьев
, Юрий Ицков
. Оператор Илья Демин
. Имеется поддержка комитета по культуре Санкт-Петербурга. Референсы «Не стреляйте в белых лебедей
» и «Рокки
». Бюджет картины 95 млн. рублей.
ДЕДУШКА, компания «Мустанг Филм»
Продюсеры Константин Елкин
, Георгий Шорохов, Егор Власов
Приключенческий фильм от продюсеров «Духа Байкала
» — о семье, победе над собой и взрослении. По сюжету мальчик попадает в лес и должен преодолеть недуг в виде боязни громких звуков, вступить в схватку с рысью и спасти дедушку. Съемки пройдут зимой в одном из природных заповедников. В дримкасте на роль дедушки Сергей Гармаш. Прокат планируется осенью 2025 года.
ФАРФОРОВЫЙ СОЛДАТИК, Черноморская Киностудия
Режиссер и автор сценария Евгений Сокуров
, продюсеры Юрий Бабоченок
и Александр Сотников
Психологическая драма, повествующая о военном дипломате, переговорщике. Деятельность таких людей, как правило, не афишируется. Сюжет будет касаться войны в Сирии и боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация). Главный герой вступит в переговоры с боевиками, чтобы уговорить их покинуть город. Через четыре года он же поведет переговоры в подвалах Азовстали. Фильм основан на реальных событиях, прототип героя - реальный человек, сознательно идущий на риск, совершающий подвиг без единого выстрела. Режиссер Евгений Сокуров, в кино известный, прежде всего, как каскадер и постановщик трюков, до 1991 года работал во внешней разведке. Также у фильма есть военный консультант - генерал-лейтенант Александр Зорин и поддержка Министерства обороны, в том числе финансовая. Съемки в Краснодарском крае и частично в Сирии.
СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА, компания «Агидель»
Режиссер и автор сценария Алиса Курганская
, продюсер Юсуп Бахшиев
Член Союза кинематографистов Донбасса снимает картину про специальную военную операцию. 2022 год, несколько человек попадает в плен к неонацистам. Их запирают в храме, чтобы сделать его огневой точкой. Заложники узнают о плане и принимают решение взорвать себя, но сначала им нужно вывести из церкви детей. В этом им помогает подросток с позывным Манул. Будет и предыстория главных героев, чтобы показать, как происходит духовный рост персонажей. Например, одна из героинь - 16-летняя девочка Ариадна Чайка из Самары, сбежавшая из дома от безответной любви. Она совершает подвиг, на который способен не каждый взрослый. Она принимает крещение, которое совершает боксер Алексей Романов с позывным Царь. Он отправился на Донбасс как самоубийца, где пожертвует собой ради спасения тысячи других жизней. Также будут истории и антигероев: например, юного бандеровца Зварича с позывным Ракун, верящий, что русские – это сброд. В целом это фильм о любви и смысле, который дает человеку вера – и православная, и ислам. В фильме будет такая сцена: крещеная девушка берет в руки автомат, защищая парня, который совершает намаз. Фильм поддержал Московский патриархат и «Движение Первых». Актеры дали согласие.
БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ, компания «ДРАЙВ»
Автор сценария и режиссер Виктор Демент
, продюсер Владислав Сыч
Особенность проекта – многолюдность: более 100 эпизодников, свыше 4000 актеров массовых сцен, бесчисленное количество локаций. Сложнопостановочный проект с множеством трюков, графики, многокамерных эпизодов и шесть постановочных футбольных матчей. Фильм о сплочении и преодолении всех преград, о том, как удается слепить футбольную сборную из «отморозков». Жанр сложный, синтетический, вмещающий в себя комедию, драму, сказку, спорт и притчу. В фильме задействованы Роман Мадянов
, Иван Охлобыстин
, Алексей Гуськов
. Партнеры – телеканал НТВ и платформа Premier.
Своих НЕ БРОСАЕМ, «Семейное кино»
Режиссер Рауф Кубаев
, автор сценария Дмитрий Сафронов
, продюсер Маргарита Миненкова
Патриотический сценарий в традициях советского кино о том, как бывшие единомышленники «рассоединяются душами», как пагубно влияют на сознание нацистские символы, как перекликается и становится единым целым архетип русского человека и архетип русского воина. Авторы заявляют, что весь сценарий основан на реальных свидетельствах живых людей, и на каждую страницу текста есть доказательства. Фильм обещают пронзительный. На главные роли планируют взять Александра Робака
, Аллу Юганову
, с которыми есть устные договоренности, в дримкасте — Олег Меньшиков и другие актеры.
НЕВИДИМЫЕ МИРУ СЛЕЗЫ, кинокомпания «ТРИ А»
Режиссер Сергей Борчуков
, продюсер Анатолий Терентьев
Фильм по мотивам произведений Чехова, посвященных жизни в XIX веке в российской провинции. Некий врач (альтер эго писателя) оказывается проездом в небольшом среднерусском городе на берегу большой реки и поневоле наблюдает за перипетиями жизни нескольких семей. Авторы не будут осовременивать язык первоисточника, поскольку «мир Чехова – один из тех скрепов, что сплачивают наш народ». Авторы хотят снимать традиционное кино. Визуальные референсы – картины Левитана и Коровина. Съемки планируются в какой-либо реальной подмосковной усадьбе или в декорациях Мосфильма; авторы еще не решили. В дримкасте на главную роль Дмитрий Исаев
, также создателям нравятся Елена Яковлева
, Владислав Ветров
, Александр Яценко
.
ПРОЕКТЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВЕ
ПАРУСА, Киностудия «Соль»
Режиссер Яна Скопина
, продюсеры Денис Ковалевский
, Тамара Богданова
Драма о людях, которые не могут представить жизнь без моря и ветра, и о важности сепарации от родителей. Лиза Ищенко
(«Алиса не может ждать
») сыграет главную роль - 18-летнюю Ксению, которая живет на берегу моря и работает в гостинице гиперопекающего отца, но мечтает о свободе и поэтому часто тайком ходит под парусом. Однажды она влюбляется в капитана и решает принять участие в сложных гонках на воде. На роль капитана рассматривают Юру Борисова, на роль его девушки Таню Ткачук, солистку группы «Моя Мишель», а Евгения Ткачука
хотят видеть в роли спасателя и спасителя главной героини. Съемки пройдут в Калининградской области, где уже есть договоренность с яхт-клубом. Проект поддерживает платформа START.
ЗИМА НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА, Свердловская Киностудия
Режиссер Эдуард Жолнин
, продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева
Небольшой уральской городок, неприметный дом-интернат для пожилых и престарелых людей. Заведующая – Вера Геннадиевна Лапина, когда-то создавшая фонд «Счастливое долголетие». С семьей она переехала сюда, чтобы помогать старикам. Она принимает из больших городов одиноких пожилых людей — на их содержание идут деньги от продажи квартир постояльцев. Схема рушится, когда к ним приезжает внук одной из бабушек и устраивает скандал: почему с ним не поделились. Основной конфликт разворачивается в семье самой Веры – между ней, матерью Анной и дочерью Катей. Съемки пройдут поздней осенью в 2024 году, авторам нужен на натуре первый снег. Сейчас думают над актерским ансамблем. Планируют пригласить на три главные женские роли Людмилу Иванилову
, Марию Аронову
и Милену Нестерову
. Тимофея Трибунцева на роль доброго священника.
ОСТРОВОК СТАБИЛЬНОСТИ, компания «Мозаик Фильмс»
Режиссер Борис Акопов
, продюсер Павел Буриан
Флегматичная комедия об эскапизме и внутренней эмиграции. Главный герой - маленький человек, совершающий попытку обрести счастье в нестабильном мире. После увольнения с работы и развода молодой неудачник по имени Андрей Березин возвращается в квартиру к родителям. Кажется, пора что-то менять. Ему снится каждый день одна девушка — первая любовь, которую он встретил на юге России. Он её находит, но она ли это? А еще у него появляется враг — дядя Саша, который хочет отобрать у него деньги и даже убить. Хотя также не понятно, существует ли в реальности этот человек, или это страхи героя. Авторы видят в ролях Андрея и его возлюбленной Юру Борисова и Анастасию Кувшинову
, а Владимира Майзингера
позвать в качестве злодея. Съемки летом в Краснодарском крае, прокат весной 2025 года.
ИДЕАЛЬНЫЙ РОМАН, кинокомпания «Вита Актива Продакшн»
Режиссер Мария Лойтер
, автор сценария Дана Жанэ
, продюсер Юлия Мишкинине
Второй фильм постановщицы, снявшей «Как звезды»
, - романтическую комедию о двух писателях, которые из-за различных взглядов на литературу сильно недолюбливают друг друга. Герои встречаются на книжной ярмарке, где Эмма (предположительно Мила Ершова
) презентует свежий любовный роман «Отель Новая надежда», а Кирилл (предположительно Данил Пугаев
или Федор Федотов
) – научно-фантастический мрачный роман «Отель у черной воды». После небольшой словесной полемики, которая заканчивается еще большей неприязнью, они попадают в миры собственных произведений, а затем — книг оппонента. Каждый будет вынужден следовать сюжету и столкнется с потаенными страхами. Выбраться оттуда они смогут только объединившись. Это история о том, как быть счастливым, понимать мир и принимать себя. В команде оператор Кирилл Герра
. Среди ключевых партнеров – платформа START, которая поддерживает картину финансово.
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ, Киностудия «20 лет»
Режиссер и автор сценария Таисия Игуменцева
, продюсер Анастасия Алексеева
Алина разрывается между абьюзивными отношениями с матерью и новой любовью, которая заканчивается для нее трагически. Фильм будет говорить со зрителями об истоках токсичных детско-родительских отношений и будет интересен широкой аудитории. Иван Мулин
и Александра Виноградова
дали согласие на участие в съемках. В тизере, показанном на защите, они играют семейную пару, которая по очереди консультируется у психолога. В результате сессии девушка быстро понимает, что в этих отношениях она не чувствует себя безопасно.
Режиссер Иван Капитонов
, авторы сценария Иван Капитонов
, Святослав Подгаевский
, Наталья Дубовая
, Ирина Ходюш
, продюсеры Святослав Подгаевский
, Георгий Шабанов
Лирическая комедия, которую безуспешно питчинговали
в минкульте два года назад, но с тех пор идею не оставили и даже продвинулись в реализации: фильм по большей части готов и выйдет в прокат весной 2024 года. Бывший воспитанник интерната, а теперь успешный молодой предприниматель, влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника дочери. Они ставят перед героем невыполнимое условие: свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди. В фильме три лавстори: героев, родителей невесты и родителей жениха. В касте подтверждены Тарас Шевченко
, Анастасия Талызина
, Елена Николаева
с Александром Ильиным-мл
в качестве непутевых родителей жениха и Константин Хабенский
с Викторией Толстогановой
в ролях родителей невесты. В эпизодах Константин Мурзенко
, Роман Васильев
, Валери Зоидова
и даже Юрий Лоза
.
ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ, «Мотор Фильм Студия»
Режиссер Дмитрий Фикс
, продюсеры Михаил Курбатов
, Татьяна Остерн
Классический ромком с Анной Чиповской
и Владимиром Яглычом
в главных ролях. Саша – одноклеточный ловелас, Катя – романтическая барышня. Он не верит в любовь, а такой вряд ли может ей понравиться. Фильм уже снят, премьера намечена на 7 марта 2024. Кинопрокатная компания – «Вольга».
ДЕПУТАТ, кинокомпания «ВАРВАР СТУДИО»
Режиссер Леонид Пляскин
, автор сценария Алан Догузов
, продюсер Михаил Соколов
Действие комедийной мелодрамы разворачивается в южном регионе России, в маленьком провинциальном городе по образу фильмов Кустурицы и Каурисмяки. Учитель литературы Александр Добряков внезапно выбран в депутаты района. Подобно осетинскому Робину Гуду он стремится изменить мир к лучшему. Навести порядок в родном городе ему казалось вполне реалистичной затеей, пока он не заблудился в коридорах власти. Главную роль сыграет Егор Бероев
. Остальные актеры пока что в дримкасте. Авторы обещают много иронии и колорита православного Кавказа. Оператор на проекте - Денис Аларкон Рамирес
. Проектом заинтересована платформа Premier.
ОДНАЖДЫ В ШКОЛЕ, «Компания Братьев Андреасян»
Режиссер Давид Дадунашвили
, автор сценария Андрей Гаврилов
, продюсер Гевонд Андреасян
Семейное кино про 12-летнего двоечника Рому, который раньше учился хорошо, но после гибели отца всё пошло под откос. Немножко сказочная и волшебная история, ведь у Ромы богатое воображение и фантазия, а еще он влюблен в отличницу Катю. Однажды дети находят волшебную книгу, герои которой оживают и вступают в диалог с читателем. Через чтение они соприкасаются с неведомым, «и их кругозор и мышление улучшается». Задача авторов картины – заставить детей полюбить книги. В дримкасте все актеры, которые снимались в других проектах Андреасянов
.
СЕМЕЙНАЯ ПОЕЗДКА, компания «Тетрис Продакшн
Режиссер Руслан Паушу
, автор сценария Елена Подыкалова, продюсер Наталья Каткова, Мария Бородина
Приключенческая трагикомедия, роад-муви на тему единства семьи и взросления. Двое 14-летних сводных братьев – ботан-музыкант Кирюша и сорванец Санька – выясняют, что у них намного больше общего, чем они представляли. Ребята сбегают от родителей из Ейска в Москву, каждый со своей целью и проходят путь от врагов до друзей. В это время родители, сбиваются с ног, разыскивая детей. В ролях Александр Алексеев и Гриша Дудник
, родителей сыграют Светлана Иванова
и Сергей Марин. Оператор Дмитрий Трифонов
.
ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ ПОД СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ, студия ЧЕРОМАФИЛЬМ
Автор сценария и режиссер Игорь Черницкий
, продюсер и композитор Николай Романов
Авторы посвящают проект «исторической и победоносной борьбе с нацизмом» и поколению победителей. Сценарий основан на реальных событиях - истории знакомства родителей автора друг с другом во время Великой Отечественной войны. Будущий фильм расскажет о большой и чистой любви тяжело раненого солдата и 16-летней девушки, спасающей его. В дримкасте Марина Яковлева, Владимир Гостюхин
, Светлана Крючкова
, Сергей Маковецкий
, Алена Бабенко
, Нина Усатова
, Сергей Варчух, Раиса Рязанова
, Александр Кольцов
, Лариса Лужина
, Иван Охлобыстин. Половина из этих актеров снималась в предыдущих проектах режиссера, и он уверен, что проблем получить их согласие не будет. Но предстоит найти молодых героев, которые «поймут рассказ о Молодой гвардии» и фильм «Восхождение».
РОДНАЯ, кинокомпания «Инвада Фильм»
Режиссер Кирилл Плетнев
, автор сценария Савва Минаев
, продюсеры Варвара Котилевская
и Андрей Новиков
Мелодрама, городская история, фильм о любви в реалиях сегодняшнего времени. Герои поначалу легкомысленные, а потому, изначально будучи вместе, быстро теряют друг друга и на протяжении всей картины движутся обратно навстречу. Съемки планируют проводить в Белграде и Санкт-Петербурге. На главные роли утверждены сербские актеры.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
823-Й КИЛОМЕТР, компания «ИНГРАНТ»
Режиссер Амир Галиоскаров
, автор сценария Валерия Байкеева
, продюсер Милеша Гайтуганова
Региональный проект, снятый уже на 70%, — экранизация рассказов классика татарской литературы Амирхана Еники
(автобиографичные новеллы «Красота», «Кто пел» и «На один только час»). Фильм о том, что жизнь конечна, но семейные ценности – вечны, развивается в трех временных отрезках: 1908-й, 1941-42 годы и настоящее время. В ролях заслуженные артисты Татарстана Ильдар Хайруллин
, Алсу Гайнуллина
, Фархат Махумедхянов
, Азгар Шакиров
, Султан Нотфуллин
.
БЕЛЯЕВ, компания «Киноглаз»
Автор сценария и режиссер Евгения Тирдатова
, продюсер Наталья Клинкова
Фильм о писателе-фантасте Александре Беляеве
– самой трагической фигуре в русской литературе, с чьей судьбой знакомы немногие, — и об эпохе, в которую он жил. Обездвиженный, прикованный к постели, он обладал огромной силой духа, был одержим стремлением к свободе, верил в прогресс и лучшее будущее человечества. В фильме реальность будет сочетаться с вымыслом - фантазиями и видениями больного писателя. В главной роли авторы хотят видеть Леонида Бичевина
. Снимать планируют в Ялте, Пушкине, Смоленске, Мурманске и Санкт-Петербурге. Оператор фильма – Ирина Уральская
.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО – 2, Студия «Елена»
Режиссер Дмитрий Астрахан
, автор сценария Олег Данилов
, продюсеры Илья Макаров
и Альшац
Группа не первый раз защищает этот проект на питчинге. Он не является сюжетным продолжением первого фильма, но наследует его дух. В основе сценария по-прежнему добрая история о том, что людей может объединить любовь и доброта, а у каждой сказки счастливый конец. Будет и социальный подтекст, поскольку его герои – люди разного достатка. Он – женатый нищий преподаватель и неудачник, она – окруженная поклонниками светская красотка, дочь олигарха. Есть договоренности с актерами Максимом Авериным
и Олесей Железняк и поддержка телеканала «Россия».
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА, Студия «АСДС»
Режиссер Илья Северов
, продюсер Екатерина Борисова
Авторская драма про безусловную любовь и преданность. Главный герой получает приглашение работать в другой стране, и у него есть один день, чтобы найти дом любимой собаке Питеру. Очень сложно принять ответственность за живое существо. Глубоко личная история. Режиссер посвящает фильм своей собаке. Премьера планируется ровно через год.
ДИНА, компания «Синергия Фильм»
Режиссер Виталий Воробьев
, автор сценария Татьяна Мирошник
, продюсер Ольга Половинкина
Гуманистическая драма про тезок. Дина всегда мечтала стать актрисой и завести собаку. Она поступает в театральный вуз, но начинается война, и девушка уходит на фронт, где становится кинологом, готовящим собак — истребителей танков. Она думает о том, как не отправлять животных на верную гибель. Среди раненых собак Дина находит тезку, и вместе они совершают подвиг: питомица сбрасывает взрывчатку под вражеский эшелон и возвращается невредимой к хозяйке. Дина – носительница идеи человечности, которая считает, что нельзя поддаваться стереотипному мнению, что жертвы неизбежны. Даже ради великой цели. Всегда нужно пытаться спасти другого. В дримкасте Ясмина Омерович
, Андрей Мерзликин, Юра Борисов.
ДИРЕКТОР ПАША, Продюсерский центр Киностудии им. Горького
Режиссер Александр Жигалкин
, продюсеры Андрей Никифоров
, Лика Бланк
Еще одна авантюрная история о том, как 11-летний Паша ведет мягкого и слабохарактерного учителя истории Павла к директорству, чтобы спасти школу от рейдерского захвата, а заодно пытается завоевать сердце главной красотки класса. Актеры подтверждены: Пашу сыграет Кай Гетц
, Павла — Никита Тарасов
, бабушку Галина Польских
, директрису Ирина Пегова
. Референсы – «День выборов
», «12 стульев
», «Политик
». Фильм будет готов в начале 2025 года. Партнеры — телеканал ТНТ и платформа Premier.
ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, компания «Ай Ди Продакшн»
Режиссер и автор сценария Александр Фомин
, продюсер Дмитрий Литвинов[/b]
Этот комедийно-приключенческий проект в 2022 году не прошел отбор в Фонде кино, а в этом срезался в минкультуры, хотя был представлен номинально другой производственной компанией, «Белый зонт» (см. выше проект «Легенды наших предков»). Как и раньше, это история разочарованного скучной жизнью рекламщика Даниила (Никита Ефремов
), который впадает в кому и перемещается в параллельный мир, сотканный из воспоминаний и фантазий. Это место представляет собой аэропорт, где он сидит в баре «Дорогая, я не перезвоню» и ожидает рейса в рай, куда его не пускают за грехи. Для съемок фантазийного мира будут использоваться яркие виртуальные декорации. Миссия фильма в том, чтобы порассуждать на актуальную тему «отложенной жизни», эскапизма, помочь в преодолении страха смерти через иронию и юмор, а также актуализировать тему семьи, так как центральная линия картины — отношения сына и матери. В качестве референсов назывались «Холоп
» и «Тайна Коко
». Проект в любом случает случится, у фильма уже есть прокатчик – «Атмосфера кино», а также поддержка телеканала «Россия» и платформ KION и Okko.
ИСКУССТВО ЛЕГКИХ КАСАНИЙ, Киностудия «Мастер»
Режиссер, автор сценария и продюсер Юрий Кара
Фантастический триллер по одноименной повести Виктора Пелевина
. Писатель Голгофский расследует покушение на убийство генерала Изюмина — автора информационной царь-бомбы, способной перевернуть сознание. Известно: чтобы победить врага, нужно воспитать его детей. Сейчас как никогда поняли, что побеждать врага можно, влезая в его мозги и манипулируя сознанием. Автор уверяет, что сценарий больше похож на произведения Достоевского, нежели на детектив.
КАПИТАН КРЮК, компания «Эволюшн Пикчерс»
Режиссер и продюсер Станислав Довжик
, автор сценария Михаил Зубко
Семейная комедия с яркой спортивной составляющей на основе сериала «Крюк
». Никита Крюков — тренер детской хоккейной команды, который потерял всё из-за последствий спортивных травм. Из депрессии его пытается вытащить сводная сестра и родственники в целом, помогая начать тренерскую карьеру и прийти к победам. Ведь в семье, как и в хоккее, без надежной команды матч не выиграть. В главной роли Юрий Колокольников
, в дримкасте Ян Цапник
, Ева Смирнова
, Владимир Канухин
, Маргарита Аброськина
, Татьяна Орлова
. В целом планируется опираться на опыт, полученный на съемках сериала. Прокатчик – Каро.
КОГДА ПОЙДЁТ СНЕГ, компания «Смарт Фильм Медиа»
Режиссер и автор сценария Константин Лопушанский
, продюсер Дмитрий Никитин
Драма о трагической поздней любви и о верности отечеству. О духовной пуповине, которая бывает так мучительна для человека. О загадках русской души. О ностальгии. Андрей — русский писатель из Санкт-Петербурга, чья жена – француженка, руководительница PR-агентства. Андрей так и живет: одна нога в Париже, другая — в северной столице. Когда он узнает, что смертельно болен, возникает вопрос, как провести последние дни. Жена считает, что уход должен быть достойным, европейским и уговаривает его сделать эвтаназию. Разбирая архив, писатель обращается за помощью к секретарю - девушке-мусульманке, влюбленной в русскую литературу. Между ними вспыхивает любовь, и это влияет на решение героя, который в последний момент отказывается от эвтаназии и едет умирать под иконы. Игорь Миркурбанов
сыграет главную роль. Анастасия Шевелева
– мусульманку Асию. На роль жены писателя Женевьевы, которой принадлежит фраза «Русский – это диагноз», нет утвержденной актрисы, авторы хотят позвать Ксению Раппопорт
. Алла Демидова
сыграет эпизод. Проект поддерживает киностудия «Ленфильм».
МАМА-АФРИКА, Продюсерский Центр Дмитрия Клепацкого
Режиссер Александр Данилов
, сценарист Виктор Пипа
, продюсер Дмитрий Клепацкий
.
Приключенческий экшн с элементами комедии, основанный на недавно вышедшей книге. В Республике Чад бандиты при поддержке Французского иностранного легиона собираются забрать землю у племени, чтобы начать разработку дорогого металла тантала. Им это удалось, если бы не русский летчик гражданской авиации Костя. Он простой парень из глубинки, упрямый и настырный, всегда одерживает победу благодаря менталитету. Вместе с француженкой с русскими корнями Рени он попадает в гущу событий и спасает племя от истребления, а затем обретает любовь и самого себя. Съемки пройдут в Кении или ЮАР. На главную роль летчика подтвержден Никита Кологривый
.
НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА, компания «Элефант Фильм»
Автор и режиссер Ирина Ходюш
, продюсеры Иван Резенков, Максим Перекотин
Полнометражный фильм, выросший из одноименной 20-минутной короткометражки, которая собрала на Ютубе 15 млн просмотров. Основанная на реальных событиях история о глухом пенсионере, который каждый декабрь сооружал на льду озера огромные снежные узоры и надписи, видные даже из космоса. Однажды к нему приезжают журналисты, и тот воскрешает в памяти историю любви к стюардессе. Он не может забыть её уже 40 лет — и «открытки» шлет ей через годы и расстояния. Съемки пройдут на Байкале зимой. Идея кино заключается в том, что простой русский человек готов дарить миру счастье, любовь и добро безвозмездно, то есть даром.
ОТЕЦ ГОДА, кинокомпания «ТЕЛЕСТО»
Режиссер Эдуард Бордуков
, авторы сценария Александр Ермолин
и Натали Дубовая
, продюсер Елена Гликман
Приключенческая семейная комедия режиссера картин «На острие
» и «Коробка
». Во время шоу «Семья года», за победу в котором борются ячейки общества со всей страны, харизматичный ведущий Громов и его 12-летний сын Марк, испытывающий недостаток отцовского внимания, едут со всеми участниками к месту проведения мероприятия в Сочи. Там они попадают в разные сложные и веселые ситуации: им предстоит подружиться с участниками шоу и самим стать семьей, достойной подражания. В главных ролях на взрослые роли заявлены (и подтверждены) Никита Ефремов
, Ирина Пегова
, Любовь Аксенова
, Николай Шрайбер
, а также планируется множество детских и подростковых ролей. Прокатчик фильма – компания ЦПШ.
ПОЛ ЭТО ЛАВА, Кинокомпания «Флагман»
Режиссер и автор сценария Дмитрий Киселев
, продюсеры Вано Магнарадзе, Ольга Рассказова
Драма от режиссера «Миры
», действие которой происходит в Усть-Камчатске. Супруги Игорь и Оля посменно работают на комбинате по заготовке рыбы и воспитывают пятилетнего сына Митю с редким генетическим заболеванием. Для нормальной жизни ему нужно лекарство, поставки которого в страну прекращаются из-за санкций. Ребенок начинает угасать на глазах, и тогда отец предпринимает попытку самостоятельно синтезировать препарат. Ведь в юности он увлекался химией. Такой случай реально был, правда, не в России, а в Китае во время пандемии.
ПОМОРСКАЯ ЛЕГЕНДА, Студия «Пассажир»
Режиссер Светлана Стасенко
, продюсер Лиза Антонова
Древняя поморская легенда оживает в реальности и порождает любовь, красоту, самопожертвование. Дед и его внучка Татьяна ведут традиционный образ жизни в деревне на Белом море, откуда девочка никогда не выезжала. Предания, предрассудки и реалии современной жизни переплетаются в её сознании. Однажды дед спасает горожанина. Татьяна смотрит на него поначалу враждебно, считая, что чужаки разрушают их уклад. В дримкасте Александр Михайлов
, Алина Рачковская
, Александр Горбатов
. Съемки пройдут в селе Кузомень Мурманской области. Есть поддержка регионального министерства культуры.
САШКА И ДЕД, Кинокомпания «СТЕЛЛА»
Режиссер Александр Галибин
, продюсер Федор Попов
10-летний Сашка тоскует о семье и придумывает образ героического отца, который придет и заберет его из детского дома. Отец отбывает срок в тюрьме и бежит оттуда. Сашка узнает о побеге и едет в родную деревню, по пути встречая одинокого замкнутого деда, совершившего в молодости много ошибок. Дед направляется в Москву в поисках дочери, с которой оборвал связь 30 лет назад. Но не успевает. А Сашка, встретившись с отцом, понимает, что он тому не нужен. Зато мальчик и дед открывают друг другу души. На главную роль утвержден Александр Михайлов
, мальчика сыграет Максим Иванов
, отца – Михаил Евланов
, а Ирина Савицкая
появится в роли директора детского дома.
Свои, «Ветер Перемен»
Режиссер Николай Рыбников
, автор сценария Анна Гурина
, продюсер Владислав Кофеев
«Душевная кинокомпания из Сибири
» работает над драмой о том, как военнослужащие возвращаются домой после военных задач и тотального стресса. Алексей Кошкин после ранения приезжает в родной город и понимает, что людям безразлично то, что происходит на фронте. Он просится назад, к своим, но ему отказывают. Тогда он находит других «своих» - вступает в преступную группировку, которая нравится ему за четкую военную организованность. ОПГ угоняет машины по всей Сибири, но Алексей не понимает, что он нужен главарю только как козел отпущения. Слоганы фильма: «Дома всегда должны ждать, любить и верить» и «Сибирь, угон и любовь». Главную роль сыграет Семен Литвинов
, на остальные роли актеры пока в дримкасте. Съемки пройдут в Красноярске и Хакассии.
ТАЙНЫЕ ЗНАКИ, компания «Новый фильм»
Режиссер Антон Борматов
, автор сценария Дмитрий Новоселов
, продюсер Ольга Галузинская
Проект, посвященный истории масонства в России, расскажет про свойства и могущество мифа в нашей жизни, а также о скрытой силе характера. Авторы планируют создать не только развлекательный фильм, но и дать зрителям культурно-исторические знания. Действие происходит в Санкт-Петербурге, где очень много масонских символов в архитектуре. Герой попадает в череду загадочных и сложных ситуаций. В дримкасте Семен Шкаликов
, Линда Лапиныш
, Александр Яценко
, Кирилл Полухин
. Среди референсов – «Жмурки
» и «Ангелы и демоны
». Кинопрокат планируется уже осенью 2024 года.
ТЕМПЕРАТУРА ВСЕЛЕННОЙ, компания «Экшн Груп»
Автор сценария и режиссер Виктор Шамиров
, продюсер Жанна Калинина
Драма о семейном кризисе двух астрономов, которые живут в Нижнем Архызе. Их дело всей жизни отстоит от реальности настолько далеко, насколько это возможно. Всё рабочее время они проводят рядом с вечностью, при этом оставаясь обычными людьми. Утвержденные актеры Григорий Сиятвинда
и Дарья Семенова
.
ТУВИНСКИЙ ПРИЗРАК, компания «Семафор»
Режиссер Михаил Мерзликин
, продюсер Ирик Гиулин
Основанный на реальных событиях этно-боевик и мотивирующая драма из Хакассии о земляке, герое России Мергене Донгаке. Будучи сержантом российской армии, он с ножом напал на отряд ВСУ и перерезал 34 человека, а затем вывел из плена товарищей. Авторы хотят показать героя на войне и флешбэки героя. Боевые локации будут переплетены с народными традициями. Главную роль сыграет Амаду Мамадаков
.
УЧИТЕЛЬНИЦА, Студия «Чеховъ»
Режиссер Владимир Щегольков
, автор сценария Валентин Донсков
, продюсеры Владимир Щегольков и Станислав Хапсаев
Производственная мелодрама в традициях советского педагогического кино о том, как молодая учительница Маша приезжает работать в вымирающий рыболовецкий поселок и меняет его жизнь. От решения Маши зависит судьба шестерых детей, которым без педагога грозит интернат. На главные роли рассматриваются Дарья Коныжева
и Александр Горбатов
. На роли жителей поселка – Ела Санько
, Юрий Цурило
. Снимать планировали, как и «Поморские легенды» (см. выше) в Кузамене под Мурманском, но, увы, поселок останется в будущем году без съемок — оба проекта министерство не поддержало.
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