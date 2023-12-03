Смотреть онлайн: «Внутри Лапенко», «Букины» и финал «Трудных подростков»

Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
«Кеша должен умереть» (1 сезон)
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Премьера: 1 декабря
Платформа: KION
Успешного архитектора Иннокентия (Константин Богомолов
) можно было бы назвать примерным семьянином: он очень любит всех своих жен, не разбирая, бывшие они или текущие. Сейчас он женат на зожнице Варе (Юлия Снигирь
), но все еще поддерживает очень тесные связи с актрисой Юлей (Юлия Александрова
) и руководителем его проектного бюро Леной (Александра Ребенок
). Странное равновесие этих взаимоотношений разваливается, когда Кеша отправляется в командировку и встречает в отеле 19-летнюю Аллу (Василиса Перелыгина
), и тут же понимает, что теперь хочет строить семейное счастье с ней. Остальные женщины влюбчивого архитектора понимают, что этот порочный круг нужно срочно разрывать: гарем Кеши уж слишком разрастется. Единственным выходом из положения может стать ликвидация главного раздражителя: Кеша должен умереть, освободив своих жен от проклятья «Осеннего марафона»
.
Константин Богомолов продолжает путешествовать по онлайн-кинотеатрам, выстраивая собственную мультивселенную неприкаянных москвичей, запущенную популярными «Содержанками»
и «Психом»
. Сорежиссером трагикомедии выступила актриса Евгения Громова
(разница между стилями двух постановщиков видна отчетливо), а главной темой сериала вновь стал кризис среднего возраста, от которого, как оказалось, не застрахованы даже благополучные обитатели квартир в пределах Садового кольца.
Читать:
Константин Богомолов и все его женщины: рецензия на сериал «Кеша должен умереть»
«Конфетный переулок» / Candy Cane Lane
Премьера: 1 декабря
Платформа: Prime Video
Житель американского субурбана Крис (Эдди Мерфи
) каждое Рождество старается выиграть конкурс на лучшее рождественское украшение своего дома, утереть нос соседям и показать, кто на его улице самый главный весельчак. В поисках необычных украшений он попадает в магазин, который держит странная женщина Пеппер (Джиллиан Белл
), готовая буквально исполнить любое желание клиента. Подписав кассовый чек, Крис и не подозревает, что его мечта о победе станет причиной локального хаоса. Теперь его семейству придется вступить в бой с могущественным волшебником, снять заклятие и, разумеется, спасти Рождество.
Декабрь на англоязычных стримингах уже традиционно становится временем премьер family-friendly комедий, сотканных по принципу «уродливого рождественского свитера»
: уютные и простоватые фильмы, заряженные духом праздника, отлично подходят, чтобы скоротать время перед большим семейным застольем. В случае «Конфетного переулка», это и вовсе беспроигрышный вариант, потому что на экране солирует Эдди Мерфи, переживающий очередной ренессанс карьеры. После череды громких провалов, запущенной еще катастрофическими «Приключениями Плуто Нэша»
, знаменитый комик возвращает себе былое величие в онлайн-кинотеатрах, восстанавливая свое имя в жанре простоватых, но тем и подкупающих картин для всей семьи.
«Внутри Лапенко» (4 сезон)
Премьера: 4 декабря
Платформа: ВК Видео
Комедийный перфоманс одного актера (Антон Лапенко
), начавшийся пять лет назад с коротких скетчей и превратившийся в хит YouTube, подходит к концу — четвертый сезон сериала «Внутри Лапенко» станет финалом для истории Инженера, полковника милиции Жилина и бандитов из ОПГ «Железные рукава». Новая история, в которой Лапенко традиционно сыграл всех — от детей до стариков — развернется в прошлом, когда многие герои его зарисовок были еще детьми, проводящими лето в пионерлагере «Лисья горка».
Таким образом «Внутри Лапенко» закольцовывает свой моно-сюжет, обещая рассказать зрителю о том, как герои популярного веб-сериала стали теми, кем они есть. И пока поклонники Лапенко спорят в комментариях о том, пропала ли из сериала «душа» (с переходом на ВК Видео сериал неумолимо растет в качестве продакшна, а его картинка раздобрела до неканоничного широкого формата), трейлер четвертого сезона наглядно демонстрирует изменение приоритетов Лапенко и студии Medium Quality: вместо стилизации под «токсичные девяностые» проект выбирает более безопасный и ностальгический жанр пионерской сказки. Теперь наивный мир Лапенко вдохновляется не «Братом»
, советским роком и «Городком», а вещами более нежными: приключениями в стиле «Гардемаринов»
, романтикой «Ста дней после детства»
и «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
. Остается надеяться, что хотя бы теперь, под самый конец, зрителю все же покажут мифическую Особу, по которой бедный Инженер страдал многие годы.
«Сны Алисы» (1 сезон)
Премьера: 7 декабря
Платформа: PREMIER
Российские сериалы продолжают искать отечественные «Твин Пиксы»
и «Сайлент Хиллы»
— таинственные города, в которых происходят мистические события с психологическими подтекстами. В «Снах Алисы» такой локацией становится небольшой город на севере страны: не первый взгляд, умеренно благополучный, но вызывающий отторжение у каждого приехавшего сюда чужака. Пропавшие дети, таинственные культы, секретная военная база неподалеку — к тому же, живущая в этой атмосфере девушка Алиса (Алина Гвасалия
) видит кошмарные сны, предсказывающие будущее. Алиса мечтает сбежать из города, но это становится очень трудной задачей: таинственное место никого просто так не отпускает.
В 2021 году «Сны Алисы» были очень тепло приняты на кинорынке Berlinale Series Market, получив звание проекта с наибольшим маркетиновым потенциалом, а после этого представили отечественную сериальную индустрию на международном фестивале Canneseries. Производство «Снов Алисы» осуществляла компания 1-2-3 Production, режиссерами выступили Андрей Джунковский
(«Лучше, чем люди»
) и Илья Овсенев
(оператор хоррора «Тварь»
). В касте мистического триллера: Екатерина Вилкова
, Алексей Розин
, Денис Шведов
и Полина Ауг
.
«Оффлайн» (2 сезон)
Премьера: 7 декабря
Платформа: Okko
Продолжение детектива
о современном наркорынке от режиссера Кирилла Плетнева
. Гениальный айтишник Саша по прозвище Раст (Никита Ефремов
) совершил локальную революцию в мире распространения запрещенных веществ, разработав мобильное приложение BeHappy: оно делает бесполезными все попытки полиции пресечь оборот наркотиков в неназванном приморском городе. По следу тихого гения пытаются идти сотрудники МВД (Полина Максимова
, Денис Шведов), но истинная угроза Расту исходит не от них, а от таинственного Анонимуса. Неизвестный борец с наркотрафиком отлично осведомлен обо всех делах героя и начинает разрушать его цифровую империю изнутри: убивает «закладчиков» и грозится обнародовать базу данных клиентов приложения.
Во втором сезоне произойдет ожидаемое повышение ставок: вместо противостояния хакеров сериал, как и требует его название, выходит в оффлайн, вскрывая связь наркобизнеса с другими преступлениями, в том числе, с цифровым шпионажем. Тема сетевой гигиены, активно эксплуатируемая в сериалах последних лет (от «Контакта»
до «Волшебного участка»
), в «Оффлайне» находит несколько иное воплощение: у всемогущих и безликих хакеров, оказывается, есть и земная жизнь с обычными, даже тривиальными проблемами.
«Страх над Невой» (1 сезон)
Премьера: 11 декабря
Платформа: Иви
Исторический детектив производства онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ переносит популярную тему маньяков в Ленинград конца шестидесятых — в центре Северной столицы происходит серия убийств женщин. На месте преступления правоохранители находят таинственные знаки, напоминающие языческие символы, что наводит на мысли о появлении в городе республиканского подчинения сектанта. За расследование берется майор КГБ Владимир Чубин (Антон Хабаров
), до того уже имевший дело с преступлениями на религиозной почве. Ему в усиление командируют капитана милиции Егора Федорова (Андрей Фролов
), что лишь усугубляет проблемы: высокое начальство из МВД и КГБ конфликтует, что не может не сказаться на работе напарников.
Для режиссера Ильи Максимова
«Страх над Невой» — логичное продолжение фильмографии, начатой традиционными для ТВ процедуралами («Адвокат»
, «Случайный кадр»
), но неожиданно продолжившейся мистическими триллерами («Проводник»
). В новом проекте эти два вектора будут совмещены. В соответствии с форматом Иви, все серии «Страха над Невой» будут опубликованы на платформе в один день — на радость бинджвотчерам.
«Трудные подростки» (5 сезон)
Премьера: 14 декабря
Платформа: Wink, more.tv
Современный роман воспитания о неблагополучных детях и их не менее благополучных учителях — образ физрука-воспитателя Антона Ковалева (Никита Волков
) придуман по горячим следам выходки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина — похоже, выполнил свою миссию, заразив российские платформы повальных увлечением подростковой темой. Пятый сезон «Трудный подростков» выходит в тот момент, когда жесткие сериалы о молодых, в духе «Цикад»
и «Слова пацана. Кровь на асфальте»
, уже стали важной частью стримингового ландшафта, предметом обсуждения широких слоев общества.
В продолжении истории, поставленном Николаем Рыбниковым
, подростки будут вынуждены решать свои проблемы без помощи Ковалева: он покинул их, чтобы начать карьеру тренера в большом футболе, что не могло положительно сказаться на взаимоотношениях с недавними воспитанниками. Несмотря на сюжетные пертурбации, в новом сезоне нашлось место и новым героям, к актерскому составу сериала присоединились Ингрид Олеринская
и Дарья Верещагина
. Генеральная тема проекта же останется прежней: ребятам все еще требуется научиться принимать себя и других, прощать ошибки. Только так можно покинуть центр трудных подростков и влиться в общество.
«Букины» (1 сезон)
Премьера: 18 декабря
Платформа: PREMIER
2023-й — год возвращений. Вслед за перезапуском формата «Папиных дочек»
, на телевидение и просторы Сети врывается еще один реликт ушедшей эпохи ситкомов. «Букины» станут прямым продолжением комедийного хита «Счастливы вместе»
, одного из символов свобод российского ТВ конца нулевых и начала десятых. Российская лицензированная копия американского ситкома «Женаты... С детьми»
оказалась настолько удачной, что Гена Букин вместе со всем семейством превратился в поток интернет-мемов. Да и что уж говорить, если в Екатеринбурге — родном городе Букиных — стоит памятник самому знаменитому продавцу обуви.
Актеры из изначального сериала вернутся к своим ролям: спустя десятилетие на экранах вновь Гена (Виктор Логинов
), его рыжая жена Даша (Наталья Бочкарева
), недолюбленный сын Рома (Александр Якин
) и не блещущая умом защитница «окружающей среды и пятницы» Света (Дарья Сагалова
). В новом изводе Букиных станет значительно больше: дети внезапно возникают на пороге Даши и Гены уже со своими семьями, превращая резиденцию Букиных в комедийный балаган.
«Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians (1 сезон)
Премьера: 20 декабря
Платформа: Disney+
Подростковое фентези за авторством Рика Риордана
однажды уже пыталось захватить большой экран — романы о Перси Джексоне, современном полубоге, сыне Посейдона и земной женщины, в прошлом десятилетии пыталась экранизировать студия 20th Century Fox. После провала «Моря чудовищ»
франшиза оказалась заморожена, чтобы вновь появиться уже под крылом студии Disney.
Страдающий дислексией американский школьник Перси Джексон (Уокер Скобелл
) узнает, что принадлежит с крытому от глаз простых людей миру богов, так как является сыном древнегреческого повелителя морей. Теперь он — полукровка, которому надлежит пройти обучение в особой школе, а также разыскать похищенные с Олимпа молнии Зевса. Шоураннерами новой попытки адаптировать романы Риордана к киноэкрану стали Джонатан Стайнберг
и Дэн Шотц
(«Видеть»
). Вероятно, у Disney+ очень серьезные планы на франшизу «Перси Джексона» — особенно сейчас, в период спада интереса к «Звездным войнам»
и кинематографической вселенной Marvel.
«Куплю актрису» (1 сезон)
Премьера: 22 декабря
Платформа: START
Новый комедийный сериал режиссера Ильи Силаева («ИП Пирогова»
, «Сестры»
) об опустившемся на дно профессиональном пилоте Грише (Николай Шрайбер
), вынужденном зарабатывать на хлеб работой вахтера в телецентре. Ежедневно ему приходится иметь дело со сливками телевизионного общества (в лице, к примеру, Андрея Малахова
), после чего возвращаться домой в общежитие, страдая от собственной неполноценности. Единственная, кто скрашивает незавидную судьбу Гриши — звезда телевизионного мыла Ира (Анна Антонова
), в которую он тайно влюблен.
Гришу не останавливает даже то, что медийный образ Иры не соответствует реальности: в обычной жизни она хамоватая, высокомерная и желчная «звезда», которой все должны. Когда правда о неприятных чертах личности Иры вскрывается, ее тут же изгоняют из телевизора и оставляют без средств к существованию. Для Гриши это — шанс завоевать сердце любимой, а заодно смягчить ее характер. В комедии о бедных и богатых, которые учатся понимать друг друга, также сыграли Анна Котова
, Максим Лагашкин
, Светлана Камынина
и Михаил Тарабукин
.
«Существо из Кёнсона» / Gyeongseong Creature (1 сезон)
Премьера: 22 декабря
Платформа: Netflix
Вторая мировая война, Корея находится под оккупацией Японии. В городе Кёнсоне (современный Сеул) происходят странные дела: без вести пропадают люди. Разобраться в происходящих события берутся богатый магнат (Пак Со Джун
) и прибывшая из провинции девушка (Хан Со Хи
), ищущая свою пропавшую мать. Зацепки ведут пару в закрытый госпиталь, в котором содержатся подопытные, а также прячутся тайные разработки японской науки на грани оккультизма. Среди них — кровожадное чудовище, расправляющееся со всеми, кто окажется у него на пути.
Новая дорама в библиотеке Netflix заранее обречена на сравнение с «Игрой в кальмара»
— притче о социальных пороках южнокорейского общества, анархо-капитализме и жадности. И у «Существа Кёнсона» угадываются мотивы, которые также могут всколыхнуть интерес западного зрителя. Кроме лежащей на поверхности эстетики японского коллониализма и наметок на романтическую линию, проект за авторством сценариста Кан Ын Гена («Доктор Романтик»
) полнится хоррор-мотивами, замешанными на исторических параллелях с печально известным «Отрядом 731» и японскими экспериментами по созданию биологического оружия массового поражения.
«Доктор Кто: Церковь на Руби-роуд» / Doctor Who: The Church on Ruby Road
Премьера: 25 декабря
Платформа: BBC iPlayer, Disney+
В ноябре этого года сериал «Доктор Кто» — культовое сай-фай произведение британского госканала BBC — отпраздновал свое 60-летие. В декабре, аккурат к католическому Рождеству, шоураннер Рассел Ти Девис
написал для поклонников новый праздничный спецвыпуск шоу, призванный подготовить зрителя к очередной смене актера на главной роли. После череды сезонов с Джоди Уиттакер
(не удавшихся, впрочем, вовсе не из-за актрисы, а по причине усталости сценаристов) возвращать сериалу былое величие пришлось Дэвиду Тэннанту
, который выступил на разогреве новой звезды.
В грядущих сезонах «Доктора Кто» пришельца в синей полицейской будке будет играть многим знакомый по «Половому воспитанию» Шути Гатва
. Спецвыпуск «Церковь на Руби-роуд» станет для Пятнадцатого по счету Доктора дебютом. И хотя сюжет очередного эпизода традиционно держится в секрете, BBC уже обмолвилось, что в рождественском приключении будут замешаны гремлины, а название выпуск получит в честь новой героини — Руби Сандэй (Милли Гибсон
), которой предстоит стать спутницей путешественника во времени и пространстве.
«Берлин» / Berlín (1 сезон)
Премьера: 29 декабря
Платформа: Netflix
Гениальный вор Андрес де Фонойоса (Педро Алонсо
), известный в преступных кругах под прозвищем Берлин, готовит дерзкое ограбление аукционного дома Chez Vienot в Париже. Цель Берлина и его подельников — дорогостоящий рубин, ради которого придется реализовать нетривиальную преступную схему. «Берлин» — спин-офф, а заодно и приквел популярнейшего испанского сериала «Бумажный дом»
, ранее успевшего получить не совсем удачную корейскую адаптацию
под эгидой все того же Netflix.
Создателем сериала стал Алекс Пина
, «отец» оригинального «Бумажного дома», а также один из лучших шоураннеров мира по версии The Hollywood Reporter. Кроме того, «Берлин» станет своеобразным извинением Пины перед фанатами оригинального сериала, в котором всеобщему любимчику Андресу оказалось уделено времени меньше, чем он заслуживает.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Сестры» (2 сезон)
— 12 декабря, START
«Джек Ричер» / Reacher (2 сезон)
— 15 декабря, Prime Video
«Маэстро Бернстайн» / Maestro
— 20 декабря, Netflix
«Триггер. Фильм»
— 21 декабря, Кинопоиск
«Что, если…?» / What If...? (2 сезон)
— 22 декабря, Disney+
«Покемон. Консьерж» / Pokémon Concierge (1 сезон)
— 28 декабря, Netflix
«Манюня. Приключения продолжаются» (3 сезон)
— декабрь, Okko
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