Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Подводить итоги года стало для российских критиков головоломкой. Какие-то картины выходят в параллельном прокате. Какие-то доберутся до России официально, но в будущем году. Мы решили немного отступить от правил игры — и попросили Егора Москвитина рассказать о фильмах, которые весь год блистали на иностранных фестивалях, но пока не получили проката в России. Надеемся, этот список поможет читателю оставаться в курсе того, куда движется мировое кино.
Я не киллерHit Man, США, реж. Ричард Линклейтер
Единственный фильм в списке, ради которого не жалко опозориться, написав постыдное слово «гениальный». А еще «шедевральный», «грандиозный» и все прочие эпитеты, которых следует сторониться порядочным журналистам. Но «Я не киллер» (так фильм будет называться в российском прокате) Ричарда Линклейтера и правда такой. Головокружительная история человека, который выдает себя за наемного убийцу, чтобы помогать полиции ловить и сажать потенциальных заказчиков преступлений. В одну из своих клиенток наш коп на полставки, разумеется, влюбится — и с этого момента философский фильм о социальных масках, экзистенциальных кризисах и ролевых играх превратится в лихой криминальный ромком, каких не делали с девяностых. А потом вас ошарашат титры. Прекрасное кино, доказывающее, что человек может быть кем захочет.
Мертвые не причиняют болиDeads Don’t Hurt, Мексика-Канада-Дания, реж. Вигго Мортенсен
Новая баллада от режиссера Вигго Мортенсена - на этот раз не о травмах взрослых мужчин, полученных от деспотичных отцов, а о браке. Мечтательная аристократка и бывший стрелок встречаются на Диком Западе и решают быть женой и мужем. А потом долг зовет его на новую войну, а героиня остается одна в городе, полном жестоких мужчин. Монументальный вестерн уровня «Непрощенного» — но ружье в этот раз в женских руках.
Poor Things, Ирландия, Великобритания, США, реж. Йоргос Лантимос
Самый изобретательный, раскованный и остроумный фильм года, который источает столько прохиндейства, что до сих пор не ясно, где он издевается, а где - твердо стоит над собой. В выдуманной Англии 19-го века профессор вроде Франкенштейна (Уиллем Дефо
) пересаживает мозг младенца в тело взрослой женщины (Эмма Стоун
). Кукла быстро обретает волю, ставит под сомнение викторианскую мораль и принимается исследовать свою сексуальность. И как и с «Фавориткой
» все того же Йоргоса Лантимоса, объяснить успех и смысл фильма его профеминистскими настроениями было бы слишком просто. Что если это не подружка «Барби
», а сатира на что-то, что еще не принято высмеивать? Например, страсть взрослых давать волю «внутреннему ребенку»? Со временем узнаем — этот фильм запрограммирован взрослеть.
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, Канада, реж. Ариан Луиз-Сиз
Очаровательный ромком про несовершеннолетнюю вампиршу, которая все никак не может пролить первую кровь, потому что выросла гуманистом. Родители волнуются, девочка начинает думать, что с ней что-то не так, но на помощь, сам того не зная, приходит одноклассник с суицидальными мыслями. Ведь его-то не жалко. Нежное и смешное канадское кино, в жилах которого течет кровь «Реальных упырей
», «Амели
», «Конца гребаного мира
» и Уэса Андерсона
.
Bastarden, Дания-Швеция-Норвегия-Германия, реж. Николай Арсель
«Храброе сердце
» с Мадсом Миккельсеном
, а заодно и «Гамлет». История датского ветерана, который в 18 веке пытается любой ценой выполнить указ короля — первым возделать неплодородные земли в болотистой и промерзлой части державы. Если герой преуспеет, ему будут дарованы титул, состояние, слуги и владения. Но для этого ему предстоит побороть саму природу, враждебных дворян, разбойников и, в конце концов, собственную гордыню. И как в «Феррари
» и фильме Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» (см. выше), ключевую роль в этом мужском эпосе сыграет женщина. А зритель останется раздавленным сразу несколькими жанрами, в которых преуспевает это величавое кино. Это и остросюжетный триллер о борьбе одиночек против деспотии, и высокая трагедия о растоптанных мечтах, и изматывающая драма о семье, перед которой встает сложный выбор. Невероятное кино.
Иногда я думаю о смертиSometimes I Think About Dying, США, реж. Рейчел Ламберт
Пронзительный фильм о меланхолии и растерянности тридцатилетних. В случае прекрасной тихои Фрэн (Дейзи Ридли
из «Звездных войн
») скорбное безволие усугубляется бурной фантазией: каждую ночь девушке снится, что она умирает. Крохотный офис в маленьком городке — своего рода гроб для этой Спящей красавицы. Но забавные и трогательные события ее — и самых везучих из нас — обязательно расколдуют.
My Animal, Канада, реж. Жаклин Кастель
Канадский хоррор о старшекласснице, которая по-пацански играет в хоккей и раз в месяц превращается в оборотня — совсем как ее отец. На самом деле трансформация — метафора осознания собственной идентичности, отличной от общепринятой. А неизбежно следующий за этим буллинг — повод показать клыки. Мрачная ночная сказка в духе «Впусти меня
» и хит фестиваля Sundance, где в этом году показывали хорроры вроде «Два, три, демон приди!
» Но My Animal — лучший.
Шепчущие горыWhispering Mountains, Шри-Ланка, реж. Джагат Мануварна
Антиутопия из Шри-Ланки про эпидемию вируса, который заставляет молодых совершать самоубийства. На самом деле пандемию сфальсифицировали власти, чтобы тихонечко расправляться с оппозиционерами. А режиссер Джагат Мануварна придумал этот бюджетный, но пронзительно жуткий социальный хоррор еще дюжину лет назад, до ковида и прочих тектонических сдвигов в мировой политике. Но снимал долго, в перерывах между выходами на митинги и ночевками в тюрьмах. После фестиваля в Роттердаме его дебют стал международным хитом — и даже однажды побывал в России.
Disco Boy, Франция-Италия-Бельгия-Польша, реж. Джакомо Аббруццезе
Похожий на безумный клип или даже видеоперформанс пацифистский фильм про белоруса (Франц Роговски
), который всеми правдами и неправдами прорывается в Европу, чтобы вступить в Иностранный легион и отправиться на миссию в Африку. Со временем он разочаровывается и в войне, и в командирах, и в новой родине, но подняться из ада всегда труднее, чем в него спуститься. Особенность фильма в том, что за плохо знающего французский язык белоруса всегда говорит либо музыка, либо танец. «Дискобой» дебютировал в Берлине и был всего один раз показан в России на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге — и всех там потряс.
The Caine Mutiny Court-Martial, США, реж. Уильям Фридкин
Последний фильм покойного Уильяма Фридкина — бронебойная разговорная драма о слушаниях в военном суде. Молодые моряки отстранили опытного офицера во время чрезвычайной ситуации с кораблем. Теперь, когда шторм позади и все спасены, высокая комиссия должна разобраться, было ли нарушение субординации оправданным. Как и прежние адаптации классической пьесы, новый фильм — история ни про каких не про моряков, а про ротацию элит в современном обществе, про борьбу молодых и старых, про кризис компетенций одних и спорную этику других. Сложнейшее кино с точеными диалогами и экстраординарной игрой Кифера Сазерленда
, Джейсона Кларка
и еще нескольких хороших парней.
ОставленныеThe Holdovers, США, реж. Александр Пэйн
Новый фильм великого Александра Пейна оказался не только идеальным святочным рассказом (неприкаянные чудаки вместе встречают Рождество в школе-интернате), но и эдаким «Клубом "Завтрак"
» для переростков. Зануда-профессор (Пол Джиаматти
), разбирающийся только в античности, остается на каникулы присматривать за самыми проблемными учениками — и принимается исследовать юность. Не фильм, а ёлочная игрушка.
Адское летоHell of a Summer, США-Канада, реж. Билли Брайк, Финн Вулфхард
Легкий, веселый и при этом чрезвычайно продуманный режиссерский дебют Финна Вулфхарда из «Очень странных дел
». Пародийный, но вполне остросюжетный триллер про летний лагерь для школьников, в котором учиняет резню некто в маске. Смесь «Американского пирога
» и «Крика
» — и отличный роман воспитания для тех, кто откладывает прощание с детством.
Мальчик убивает мирBoy Kills World, Германия-ЮАР-США, реж. Мориц Мор
Безумный мордобой с Биллом Скарсгардом
из ночной хоррор-секции фестиваля в Торонто. Самый младший из Скарсгардов накачал немыслимую мускулатуру (и стал рельефнее, чем старший
в «Варяге
») и сыграл глухонемого мстителя, который тренируется в лесу с шаманом, чтобы потом переломать все кости убийцам своих родных. И все это в антиутопическом будущем с совершенно безумным политическим режимом. Дикий файтинг с тем же поясом (черным), что и у фильма «Драка в блоке 99
» (тоже, кстати, с фестиваля в Торонто).
The End We Start From, Великобритания, реж. Махалия Бело
Антиутопия в духе «Дитя человеческого
». В Англии будущего случился потоп, каждый выживает, как может, а женщина с младенцем (Джоди Комер
— в роли женщины) осознает, что муж не в состоянии ее защитить. Кроме напряженной борьбы за пространство и будущее фильм захватывает своими рассуждениями о гендерных ролях в современном мире. Осторожно: можете поругаться с родными! Кино, кстати, выйдет в российский прокат.
Dream Scenario, США, реж. Кристоффер Боргли
Еще один фильм, который тоже до нас доберется, хоть правами и распоряжается компания А24, которая год назад демонстративно уходила из России. Это сатирический хоррор про неврозы и фобии интеллигентного обывателя в духе «Всех страхов Бо
», но вдвое короче, куда бодрее и с Николасом Кейджем
вместо Хоакина Феникса
. Одутловатый и лысеющий Кейдж играет университетского профессора, который вдруг стал сниться всем вокруг. Причем в снах он постоянно бездействует, когда другим угрожает опасность. Реальная жизнь невзрачного человека тут же меняется — он становится суперзвездой.
Снежное братствоLa Sociedad de la Nieve, Испания-США-Уругвай-Чили, реж. Хуан Антонио Байона
Триллер о регбистах, чей самолет рухнул в 1972-м году в Андах - и чьи представления о морали и цивилизации рухнули следом. Леденящая кровь история расчеловечивания, закрывшая в этом году Венецианский кинофестиваль. На нем же в прошлом десятилетии показывали «Эверест
», с которым «Снежное братство» находится на одной — недостижимой обычному жанровому кино — высоте.
Загадка огняRiddle of Fire, США, реж. Уэстон Разули
Хулиганское кино из Канн о детях, пустившихся в отчаянное путешествие — сказочное, дикое и смешное. Один из лучших дебютов года. Безбашенная авантюра. И идейный последователь легендарного в узких кругах фильма «Остров пропавших девчонок
» о трех маленьких сестрах, оказавшихся в большом океане.
Perfect Days, Япония-Германия, реж. Вим Вендерс
Новый фильм Вима Вендерса, в этот раз о японских уборщиках общественных туалетов. Разумеется, в грязном труде режиссер обнаруживает ослепительную чистоту души. Банальный вроде бы вывод, но нужны глаза, как у Вендерса, чтобы его разглядеть, и руки, как у Вендерса, чтобы донести это чудо до нас.
День схваткиDay of the Fight, США, реж. Джек Хьюстон
Пижонская черно-белая драма о боксере, который подставляет себя под удары, чтобы искупить страшнейшую вину. Постановщик — зверски серьезный актер Джек Хьюстон, не постеснявшийся назвать свой дебют в режиссуре так же, как когда-то назвал свой Стэнли Кубрик
. В ролях — претендующий на титул Рокки артист Майкл Питт
и старая гвардия в лице Рона Перлмана
и Джо Пеши
. Бесхитростное вроде бы кино, но выступающее в той весовой категории, где каждый удар отправляет в нокаут.
Knox Goes Away, США, реж. Майкл Китон
Не первый и, хочется верить, не последний режиссерский опыт актера Майкла Китона, который ни с того ни с сего придумал историю про наемного убийцу с болезнью Альцгеймера — и сам же его и сыграл. Получилось так же монументально, как фильм «Отец
», если бы у Энтони Хопкинса
в нем были пистолеты, неразрешенные споры с мафией (в исполнении Аль Пачино
!) и куда более деятельные разборки с детьми (в роли сына — замечательный Джеймс Марсден
). Могучий неонуар.
Dicks: The Musical, США, реж. Ларри Чарльз
Нахальный мюзикл о двух чрезвычайно успешных альфа-самцах из Нью-Йорка (сыгранных, само собой, геями), которые узнают, что они близнецы и что их когда-то расставшиеся родители — живы-здоровы. Мама все это время воспитывала одного мальчика, а папа — другого. Близнецы решают тайком поменяться домами, а авторы фильма — сочинить самый странный мюзикл в истории мюзиклов, который и токсичную маскулинность высмеивает, и по новой этике проходится, и семейным психоанализом балуется. Бешеная комедия, которая либо нравится, либо нет.
NAGA, Саудовская Аравия, реж. Мешаль Аль-Джасер
Первый оригинальный фильм Netflix, снятый в Саудовской Аравии — да еще и в жанре хоррора. Парень и девушка на старой машине отправляются на вечеринку посреди пустыни. И поиски оазиса обернутся для них сюрреалистичными приключениями, которые покажутся странными даже фанатам Дэвида Линча
. Чего только стоят бои с верблюдами! Безумнейшее и оригинальнейшее кино.
Северная звездаNorth Star, Великобритания, реж. Кристин Скотт Томас
Новая «Реальная любовь
»: образцовый британский ромком о трех сестрах (и каких - Скарлетт Йоханссон
, Сиенна Миллер
, Эмили Бичем
!), которые устраивают переполох на третьей по счету свадьбе своей мамы (ее играет Кристин Скотт Томас, вдобавок, это ее режиссерский дебют). В основе этой немыслимо трогательной и время от времени искрометной комедии, несколько испорченной политическими вставками, лежит реальная история автора. У Томас было два отца — и оба бравые военные летчики, которые дружили и погибли. Мама была замужем сперва за одним, а потом за вторым. И эту невероятную экспозицию в духе «Перл-Харбора
» мудрая актриса превратила в поучительную историю о сепарации от родителей и примирении с утратой.
The Zone of Interest, США-Великобритания-Польша, реж. Джонатан Глейзер
Британский клипмейкер Джонатан Глейзер снимает полнометражные фильмы преступно редко. В 2000-м году он дебютировал с отчасти криминальным, отчасти эротическим, отчасти похожим на выпуск «В мире животных» криминальным триллером «Сексуальная тварь
», где за роль сексуальной твари боролись Бен Кингсли
и Рэй Уинстон
. В 2004-м снял по-хорошему тошнотворное «Рождение
», где за героиней Николь Кидман
ухаживал 10-летний мальчик, утверждавший, что он реинкарнация ее покойного мужа. А в 2013-м году вышла фантастика «Побудь в моей шкуре
» со Скарлетт Йоханссон в роли инопланетянки, проникающей в тела людей неординарными путями. И вот спустя целых десять лет выходит четвертый фильм — то ли психологическая драма, то ли издевательский хоррор об одной абсолютно счастливой немецкой семье, живущей через забор от Освенцима. Папа зарабатывает на жизнь, методично истребляя евреев. А мама занята нравственным воспитанием бессчетных детей. Мрачный и мощный фильм, который доказывает, что кино про концлагеря по-прежнему может потрясать воображение — нашелся бы только режиссер.
Cuando acecha la maldad, Аргентина-США, реж. Демиан Рунья
Головокружительный мистический хоррор из Аргентины, некоторые сцены которого настолько страшно и противно смотреть, что остается только удивляться, как этот фильм не объявили главной страшилкой года. Два брата натыкаются в лесу на семью, один из сыновей в которой одержим демоном. Экзорцист, который должен был его угомонить, лежит рядом, порубленный на части. Так что теперь доделать его работу предстоит братьям. Два года назад сценарий фильма был признан самым жутким на испанском фестивале Sitges. А премьера состоялась в этом году в престижном ночной секции в Торонто. Ценителям жанра — не пропускать.
НедостаткиShortcomings, США, реж. Рэндалл Пак
Разговорная комедия про личную жизнь, творческие амбиции, социальные привычки и карьерные невзгоды тридцатилетних; что-то вроде «Худшего человека на свете
» и лучших комедий Вуди Аллена
, но с поправкой на то, что все герои — американские азиаты.
The Accidental Getaway Driver, США, реж. Син Джей Ли
Еще одно азиатское чудо родом из Америки. Престарелый таксист-вьетнамец оказывается заложником трех грабителей. Те заставляют его колесить по Калифорнии, а то, что начинается как автомобильный триллер, вдруг превращается в оглушительную драму о потерянном времени. Нолану
и не снилось.
Eileen, США, реж. Уильям Олдройд
Экранизация романа о двух женщинах, сблизившихся в тюрьме в Массачусетсе в страшно киногеничную осень (а потом еще будет Рождество и зима!) 1964-го года. Обе — не заключенные. Юная Айлин (Томасин Маккензи
) работает секретарем и отчасти надсмотрщицей и чувствует себя в тюрьме свободнее, чем дома. Но только до тех пор, пока в ее тихую жизнь не врезается кометой яркая и уверенная Ребекка (Энн Хэтуэй
) — психолог из мегаполиса с революционной системой коррекции поведения заключенных. Вот только ее подопытными в итоге станут не молодые зэки, а робкая девушка, которую потянуло к загадочной взрослой. Сильная американская литература, набранная тем же шрифтом, что и «Дорога перемен» и «Пролетая над гнездом кукушки». Да еще и с бодрящим криминальным твистом в духе «Фарго»!
Scrapper, Великобритания, реж. Шарлотта Риган
Еще одно кино об инфантильных взрослых, которым, чтобы окончательно повзрослеть, нужно заметить, что рядом с ними растет сорняком ребенок. Но в отличие от фильмов «Один на один
» с Джеймсом Нортоном
, «Камон Камон
» с Хоакином Фениксом и «Солнце мое
» с Полом Мескалем
, «Задира» — озорная сказка. В некоторых сценах зритель буквально видит отношения 12-летней оборванки (вундеркинд Лола Кэмпбелл) и ее непутевого отца (Харрис Дикинсон
из «Треугольника печали
») глазами застрявшего в банке паука. И паук остроумно комментирует происходящее! Упоительный роман воспитания для двух поколений сразу.
Всю ночьThrough the Night, Бельгия-Франция-Канада, реж. Дельфин Жерар
Французский хоррор, которому лень быть хоррором, но которому удается стать проницательным романом воспитания. Семья переезжает с места на место, потому что старший сын — вампир. Но вампир неканонический: без сверхспособностей, страшной скрытой силы и сексуальной энергии. Просто забитый подросток, ради которого мама ворует донорскую кровь в больнице, а папа постоянно меняет работу. Новые одноклассники устраивают вампиру травлю — и «Чучело» показывает им и нам свои клыки. Грустный, страшный и при этом на удивление солнечный фильм о вампирах.
Evil Doesn’t Exist, Япония, реж. Рюсукэ Хамагути
Новый ребус от режиссера оскароносного фильма «Сядь за руль моей машины
» Рюсукэ Хамагути. Непутевый мужчина и его тихая дочь живут в маленькой деревне близ Токио — заповедном раю, в который вот-вот вторгнется большой бизнес с планами построить глэмпинг, отель и все в таком роде. Пока герой мечется между долгом и возможностями, ребенок исчезает. А сюжет, пригодный разве что для социального триллера и семейной драмы, вдруг превращается во что-то большее, что-то, что не описать, но невозможно не ощутить.
Fallen Leaves, Финляндия-Германия, реж. Аки Каурисмяки
Очередная меланхоличная песня финского режиссера Аки Каурисмяки о пролетарской любви и о скрытых страстях тех, кому кинематограф обычно не позволяет выражать свои чувства. Пролетарий влюбляется в официантку, но теряет ее телефонный номер. Пьяницы в караоке грустно поют об их неслучившейся любви. А радио в каждой квартире шепчет обывателям о реальной войне. Фильм-родник.
Quiz Lady, США, реж. Джессика Ю
Блистательная комедия о двух сестрах-авантюристках (Аквафина
и Сандра О
— главные китаянки Голливуда и Канады соответственно), которые отправляются на телевикторину, чтобы расплатиться с долгами, начать новую жизнь, примириться с взбалмошной мамой и сбросить мафию с хвоста. А еще вернуть похищенную собаку — долго объяснять! Прекраснейший фильм для всех, кто любит квизы, роудмуви и американское независимое кино.
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