Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

30 декабря
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2023
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2023
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2023
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
30 декабря 2023

Подводить итоги года стало для российских критиков головоломкой. Какие-то картины выходят в параллельном прокате. Какие-то доберутся до России официально, но в будущем году. Мы решили немного отступить от правил игры — и попросили Егора Москвитина рассказать о фильмах, которые весь год блистали на иностранных фестивалях, но пока не получили проката в России. Надеемся, этот список поможет читателю оставаться в курсе того, куда движется мировое кино.

Я не киллер

Hit Man, США, реж. Ричард Линклейтер

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Единственный фильм в списке, ради которого не жалко опозориться, написав постыдное слово «гениальный». А еще «шедевральный», «грандиозный» и все прочие эпитеты, которых следует сторониться порядочным журналистам. Но «Я не киллер» (так фильм будет называться в российском прокате) Ричарда Линклейтера и правда такой. Головокружительная история человека, который выдает себя за наемного убийцу, чтобы помогать полиции ловить и сажать потенциальных заказчиков преступлений. В одну из своих клиенток наш коп на полставки, разумеется, влюбится — и с этого момента философский фильм о социальных масках, экзистенциальных кризисах и ролевых играх превратится в лихой криминальный ромком, каких не делали с девяностых. А потом вас ошарашат титры. Прекрасное кино, доказывающее, что человек может быть кем захочет.


Мертвые не причиняют боли

Deads Don’t Hurt, Мексика-Канада-Дания, реж. Вигго Мортенсен

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Новая баллада от режиссера Вигго Мортенсена - на этот раз не о травмах взрослых мужчин, полученных от деспотичных отцов, а о браке. Мечтательная аристократка и бывший стрелок встречаются на Диком Западе и решают быть женой и мужем. А потом долг зовет его на новую войну, а героиня остается одна в городе, полном жестоких мужчин. Монументальный вестерн уровня «Непрощенного» — но ружье в этот раз в женских руках.


Бедные-несчастные

Poor Things, Ирландия, Великобритания, США, реж. Йоргос Лантимос

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Самый изобретательный, раскованный и остроумный фильм года, который источает столько прохиндейства, что до сих пор не ясно, где он издевается, а где - твердо стоит над собой. В выдуманной Англии 19-го века профессор вроде Франкенштейна (Уиллем Дефо) пересаживает мозг младенца в тело взрослой женщины (Эмма Стоун). Кукла быстро обретает волю, ставит под сомнение викторианскую мораль и принимается исследовать свою сексуальность. И как и с «Фавориткой» все того же Йоргоса Лантимоса, объяснить успех и смысл фильма его профеминистскими настроениями было бы слишком просто. Что если это не подружка «Барби», а сатира на что-то, что еще не принято высмеивать? Например, страсть взрослых давать волю «внутреннему ребенку»? Со временем узнаем — этот фильм запрограммирован взрослеть.


Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника

Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, Канада, реж. Ариан Луиз-Сиз

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Очаровательный ромком про несовершеннолетнюю вампиршу, которая все никак не может пролить первую кровь, потому что выросла гуманистом. Родители волнуются, девочка начинает думать, что с ней что-то не так, но на помощь, сам того не зная, приходит одноклассник с суицидальными мыслями. Ведь его-то не жалко. Нежное и смешное канадское кино, в жилах которого течет кровь «Реальных упырей», «Амели», «Конца гребаного мира» и Уэса Андерсона.


Меч короля

Bastarden, Дания-Швеция-Норвегия-Германия, реж. Николай Арсель

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

«Храброе сердце» с Мадсом Миккельсеном, а заодно и «Гамлет». История датского ветерана, который в 18 веке пытается любой ценой выполнить указ короля — первым возделать неплодородные земли в болотистой и промерзлой части державы. Если герой преуспеет, ему будут дарованы титул, состояние, слуги и владения. Но для этого ему предстоит побороть саму природу, враждебных дворян, разбойников и, в конце концов, собственную гордыню. И как в «Феррари» и фильме Вигго Мортенсена «Мертвые не причиняют боли» (см. выше), ключевую роль в этом мужском эпосе сыграет женщина. А зритель останется раздавленным сразу несколькими жанрами, в которых преуспевает это величавое кино. Это и остросюжетный триллер о борьбе одиночек против деспотии, и высокая трагедия о растоптанных мечтах, и изматывающая драма о семье, перед которой встает сложный выбор. Невероятное кино.


Иногда я думаю о смерти

Sometimes I Think About Dying, США, реж. Рейчел Ламберт

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Пронзительный фильм о меланхолии и растерянности тридцатилетних. В случае прекрасной тихои Фрэн (Дейзи Ридли из «Звездных войн») скорбное безволие усугубляется бурной фантазией: каждую ночь девушке снится, что она умирает. Крохотный офис в маленьком городке — своего рода гроб для этой Спящей красавицы. Но забавные и трогательные события ее — и самых везучих из нас — обязательно расколдуют.


Мое животное

My Animal, Канада, реж. Жаклин Кастель

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Канадский хоррор о старшекласснице, которая по-пацански играет в хоккей и раз в месяц превращается в оборотня — совсем как ее отец. На самом деле трансформация — метафора осознания собственной идентичности, отличной от общепринятой. А неизбежно следующий за этим буллинг — повод показать клыки. Мрачная ночная сказка в духе «Впусти меня» и хит фестиваля Sundance, где в этом году показывали хорроры вроде «Два, три, демон приди!» Но My Animal — лучший.


Шепчущие горы

Whispering Mountains, Шри-Ланка, реж. Джагат Мануварна

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Антиутопия из Шри-Ланки про эпидемию вируса, который заставляет молодых совершать самоубийства. На самом деле пандемию сфальсифицировали власти, чтобы тихонечко расправляться с оппозиционерами. А режиссер Джагат Мануварна придумал этот бюджетный, но пронзительно жуткий социальный хоррор еще дюжину лет назад, до ковида и прочих тектонических сдвигов в мировой политике. Но снимал долго, в перерывах между выходами на митинги и ночевками в тюрьмах. После фестиваля в Роттердаме его дебют стал международным хитом — и даже однажды побывал в России.


Дискобой

Disco Boy, Франция-Италия-Бельгия-Польша, реж. Джакомо Аббруццезе

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Похожий на безумный клип или даже видеоперформанс пацифистский фильм про белоруса (Франц Роговски), который всеми правдами и неправдами прорывается в Европу, чтобы вступить в Иностранный легион и отправиться на миссию в Африку. Со временем он разочаровывается и в войне, и в командирах, и в новой родине, но подняться из ада всегда труднее, чем в него спуститься. Особенность фильма в том, что за плохо знающего французский язык белоруса всегда говорит либо музыка, либо танец. «Дискобой» дебютировал в Берлине и был всего один раз показан в России на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге — и всех там потряс.


Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне"

The Caine Mutiny Court-Martial, США, реж. Уильям Фридкин

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Последний фильм покойного Уильяма Фридкина — бронебойная разговорная драма о слушаниях в военном суде. Молодые моряки отстранили опытного офицера во время чрезвычайной ситуации с кораблем. Теперь, когда шторм позади и все спасены, высокая комиссия должна разобраться, было ли нарушение субординации оправданным. Как и прежние адаптации классической пьесы, новый фильм — история ни про каких не про моряков, а про ротацию элит в современном обществе, про борьбу молодых и старых, про кризис компетенций одних и спорную этику других. Сложнейшее кино с точеными диалогами и экстраординарной игрой Кифера Сазерленда, Джейсона Кларка и еще нескольких хороших парней.


Оставленные

The Holdovers, США, реж. Александр Пэйн

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Новый фильм великого Александра Пейна оказался не только идеальным святочным рассказом (неприкаянные чудаки вместе встречают Рождество в школе-интернате), но и эдаким «Клубом "Завтрак"» для переростков. Зануда-профессор (Пол Джиаматти), разбирающийся только в античности, остается на каникулы присматривать за самыми проблемными учениками — и принимается исследовать юность. Не фильм, а ёлочная игрушка.


Адское лето

Hell of a Summer, США-Канада, реж. Билли Брайк, Финн Вулфхард

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Легкий, веселый и при этом чрезвычайно продуманный режиссерский дебют Финна Вулфхарда из «Очень странных дел». Пародийный, но вполне остросюжетный триллер про летний лагерь для школьников, в котором учиняет резню некто в маске. Смесь «Американского пирога» и «Крика» — и отличный роман воспитания для тех, кто откладывает прощание с детством.


Мальчик убивает мир

Boy Kills World, Германия-ЮАР-США, реж. Мориц Мор

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Безумный мордобой с Биллом Скарсгардом из ночной хоррор-секции фестиваля в Торонто. Самый младший из Скарсгардов накачал немыслимую мускулатуру (и стал рельефнее, чем старший в «Варяге») и сыграл глухонемого мстителя, который тренируется в лесу с шаманом, чтобы потом переломать все кости убийцам своих родных. И все это в антиутопическом будущем с совершенно безумным политическим режимом. Дикий файтинг с тем же поясом (черным), что и у фильма «Драка в блоке 99» (тоже, кстати, с фестиваля в Торонто).


Всемирный потоп

The End We Start From, Великобритания, реж. Махалия Бело

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Антиутопия в духе «Дитя человеческого». В Англии будущего случился потоп, каждый выживает, как может, а женщина с младенцем (Джоди Комер — в роли женщины) осознает, что муж не в состоянии ее защитить. Кроме напряженной борьбы за пространство и будущее фильм захватывает своими рассуждениями о гендерных ролях в современном мире. Осторожно: можете поругаться с родными! Кино, кстати, выйдет в российский прокат.


Герой наших снов

Dream Scenario, США, реж. Кристоффер Боргли

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Еще один фильм, который тоже до нас доберется, хоть правами и распоряжается компания А24, которая год назад демонстративно уходила из России. Это сатирический хоррор про неврозы и фобии интеллигентного обывателя в духе «Всех страхов Бо», но вдвое короче, куда бодрее и с Николасом Кейджем вместо Хоакина Феникса. Одутловатый и лысеющий Кейдж играет университетского профессора, который вдруг стал сниться всем вокруг. Причем в снах он постоянно бездействует, когда другим угрожает опасность. Реальная жизнь невзрачного человека тут же меняется — он становится суперзвездой.


Снежное братство

La Sociedad de la Nieve, Испания-США-Уругвай-Чили, реж. Хуан Антонио Байона

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Триллер о регбистах, чей самолет рухнул в 1972-м году в Андах - и чьи представления о морали и цивилизации рухнули следом. Леденящая кровь история расчеловечивания, закрывшая в этом году Венецианский кинофестиваль. На нем же в прошлом десятилетии показывали «Эверест», с которым «Снежное братство» находится на одной — недостижимой обычному жанровому кино — высоте.


Загадка огня

Riddle of Fire, США, реж. Уэстон Разули

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Хулиганское кино из Канн о детях, пустившихся в отчаянное путешествие — сказочное, дикое и смешное. Один из лучших дебютов года. Безбашенная авантюра. И идейный последователь легендарного в узких кругах фильма «Остров пропавших девчонок» о трех маленьких сестрах, оказавшихся в большом океане.


Идеальные дни

Perfect Days, Япония-Германия, реж. Вим Вендерс

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Новый фильм Вима Вендерса, в этот раз о японских уборщиках общественных туалетов. Разумеется, в грязном труде режиссер обнаруживает ослепительную чистоту души. Банальный вроде бы вывод, но нужны глаза, как у Вендерса, чтобы его разглядеть, и руки, как у Вендерса, чтобы донести это чудо до нас.


День схватки

Day of the Fight, США, реж. Джек Хьюстон

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Пижонская черно-белая драма о боксере, который подставляет себя под удары, чтобы искупить страшнейшую вину. Постановщик — зверски серьезный актер Джек Хьюстон, не постеснявшийся назвать свой дебют в режиссуре так же, как когда-то назвал свой Стэнли Кубрик. В ролях — претендующий на титул Рокки артист Майкл Питт и старая гвардия в лице Рона Перлмана и Джо Пеши. Бесхитростное вроде бы кино, но выступающее в той весовой категории, где каждый удар отправляет в нокаут.


Хитмэн. Последнее дело

Knox Goes Away, США, реж. Майкл Китон

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Не первый и, хочется верить, не последний режиссерский опыт актера Майкла Китона, который ни с того ни с сего придумал историю про наемного убийцу с болезнью Альцгеймера — и сам же его и сыграл. Получилось так же монументально, как фильм «Отец», если бы у Энтони Хопкинса в нем были пистолеты, неразрешенные споры с мафией (в исполнении Аль Пачино!) и куда более деятельные разборки с детьми (в роли сына — замечательный Джеймс Марсден). Могучий неонуар.


Диск: Мюзик

Dicks: The Musical, США, реж. Ларри Чарльз

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Нахальный мюзикл о двух чрезвычайно успешных альфа-самцах из Нью-Йорка (сыгранных, само собой, геями), которые узнают, что они близнецы и что их когда-то расставшиеся родители — живы-здоровы. Мама все это время воспитывала одного мальчика, а папа — другого. Близнецы решают тайком поменяться домами, а авторы фильма — сочинить самый странный мюзикл в истории мюзиклов, который и токсичную маскулинность высмеивает, и по новой этике проходится, и семейным психоанализом балуется. Бешеная комедия, которая либо нравится, либо нет.


Успеть до десяти часов

NAGA, Саудовская Аравия, реж. Мешаль Аль-Джасер

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Первый оригинальный фильм Netflix, снятый в Саудовской Аравии — да еще и в жанре хоррора. Парень и девушка на старой машине отправляются на вечеринку посреди пустыни. И поиски оазиса обернутся для них сюрреалистичными приключениями, которые покажутся странными даже фанатам Дэвида Линча. Чего только стоят бои с верблюдами! Безумнейшее и оригинальнейшее кино.


Северная звезда

North Star, Великобритания, реж. Кристин Скотт Томас

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Новая «Реальная любовь»: образцовый британский ромком о трех сестрах (и каких - Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем!), которые устраивают переполох на третьей по счету свадьбе своей мамы (ее играет Кристин Скотт Томас, вдобавок, это ее режиссерский дебют). В основе этой немыслимо трогательной и время от времени искрометной комедии, несколько испорченной политическими вставками, лежит реальная история автора. У Томас было два отца — и оба бравые военные летчики, которые дружили и погибли. Мама была замужем сперва за одним, а потом за вторым. И эту невероятную экспозицию в духе «Перл-Харбора» мудрая актриса превратила в поучительную историю о сепарации от родителей и примирении с утратой.


Зона интересов

The Zone of Interest, США-Великобритания-Польша, реж. Джонатан Глейзер

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Британский клипмейкер Джонатан Глейзер снимает полнометражные фильмы преступно редко. В 2000-м году он дебютировал с отчасти криминальным, отчасти эротическим, отчасти похожим на выпуск «В мире животных» криминальным триллером «Сексуальная тварь», где за роль сексуальной твари боролись Бен Кингсли и Рэй Уинстон. В 2004-м снял по-хорошему тошнотворное «Рождение», где за героиней Николь Кидман ухаживал 10-летний мальчик, утверждавший, что он реинкарнация ее покойного мужа. А в 2013-м году вышла фантастика «Побудь в моей шкуре» со Скарлетт Йоханссон в роли инопланетянки, проникающей в тела людей неординарными путями. И вот спустя целых десять лет выходит четвертый фильм — то ли психологическая драма, то ли издевательский хоррор об одной абсолютно счастливой немецкой семье, живущей через забор от Освенцима. Папа зарабатывает на жизнь, методично истребляя евреев. А мама занята нравственным воспитанием бессчетных детей. Мрачный и мощный фильм, который доказывает, что кино про концлагеря по-прежнему может потрясать воображение — нашелся бы только режиссер.


Одержимые злом

Cuando acecha la maldad, Аргентина-США, реж. Демиан Рунья

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Головокружительный мистический хоррор из Аргентины, некоторые сцены которого настолько страшно и противно смотреть, что остается только удивляться, как этот фильм не объявили главной страшилкой года. Два брата натыкаются в лесу на семью, один из сыновей в которой одержим демоном. Экзорцист, который должен был его угомонить, лежит рядом, порубленный на части. Так что теперь доделать его работу предстоит братьям. Два года назад сценарий фильма был признан самым жутким на испанском фестивале Sitges. А премьера состоялась в этом году в престижном ночной секции в Торонто. Ценителям жанра — не пропускать.


Недостатки

Shortcomings, США, реж. Рэндалл Пак

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Разговорная комедия про личную жизнь, творческие амбиции, социальные привычки и карьерные невзгоды тридцатилетних; что-то вроде «Худшего человека на свете» и лучших комедий Вуди Аллена, но с поправкой на то, что все герои — американские азиаты.


Случайный сбежавший водитель

The Accidental Getaway Driver, США, реж. Син Джей Ли

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Еще одно азиатское чудо родом из Америки. Престарелый таксист-вьетнамец оказывается заложником трех грабителей. Те заставляют его колесить по Калифорнии, а то, что начинается как автомобильный триллер, вдруг превращается в оглушительную драму о потерянном времени. Нолану и не снилось.


Айлин

Eileen, США, реж. Уильям Олдройд

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Экранизация романа о двух женщинах, сблизившихся в тюрьме в Массачусетсе в страшно киногеничную осень (а потом еще будет Рождество и зима!) 1964-го года. Обе — не заключенные. Юная Айлин (Томасин Маккензи) работает секретарем и отчасти надсмотрщицей и чувствует себя в тюрьме свободнее, чем дома. Но только до тех пор, пока в ее тихую жизнь не врезается кометой яркая и уверенная Ребекка (Энн Хэтуэй) — психолог из мегаполиса с революционной системой коррекции поведения заключенных. Вот только ее подопытными в итоге станут не молодые зэки, а робкая девушка, которую потянуло к загадочной взрослой. Сильная американская литература, набранная тем же шрифтом, что и «Дорога перемен» и «Пролетая над гнездом кукушки». Да еще и с бодрящим криминальным твистом в духе «Фарго»!


Задира

Scrapper, Великобритания, реж. Шарлотта Риган

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Еще одно кино об инфантильных взрослых, которым, чтобы окончательно повзрослеть, нужно заметить, что рядом с ними растет сорняком ребенок. Но в отличие от фильмов «Один на один» с Джеймсом Нортоном, «Камон Камон» с Хоакином Фениксом и «Солнце мое» с Полом Мескалем, «Задира» — озорная сказка. В некоторых сценах зритель буквально видит отношения 12-летней оборванки (вундеркинд Лола Кэмпбелл) и ее непутевого отца (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали») глазами застрявшего в банке паука. И паук остроумно комментирует происходящее! Упоительный роман воспитания для двух поколений сразу.


Всю ночь

Through the Night, Бельгия-Франция-Канада, реж. Дельфин Жерар

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Французский хоррор, которому лень быть хоррором, но которому удается стать проницательным романом воспитания. Семья переезжает с места на место, потому что старший сын — вампир. Но вампир неканонический: без сверхспособностей, страшной скрытой силы и сексуальной энергии. Просто забитый подросток, ради которого мама ворует донорскую кровь в больнице, а папа постоянно меняет работу. Новые одноклассники устраивают вампиру травлю — и «Чучело» показывает им и нам свои клыки. Грустный, страшный и при этом на удивление солнечный фильм о вампирах.


Зло не существует

Evil Doesn’t Exist, Япония, реж. Рюсукэ Хамагути

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Новый ребус от режиссера оскароносного фильма «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Непутевый мужчина и его тихая дочь живут в маленькой деревне близ Токио — заповедном раю, в который вот-вот вторгнется большой бизнес с планами построить глэмпинг, отель и все в таком роде. Пока герой мечется между долгом и возможностями, ребенок исчезает. А сюжет, пригодный разве что для социального триллера и семейной драмы, вдруг превращается во что-то большее, что-то, что не описать, но невозможно не ощутить.


Опавшие листья

Fallen Leaves, Финляндия-Германия, реж. Аки Каурисмяки

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Очередная меланхоличная песня финского режиссера Аки Каурисмяки о пролетарской любви и о скрытых страстях тех, кому кинематограф обычно не позволяет выражать свои чувства. Пролетарий влюбляется в официантку, но теряет ее телефонный номер. Пьяницы в караоке грустно поют об их неслучившейся любви. А радио в каждой квартире шепчет обывателям о реальной войне. Фильм-родник.


Леди-викторина

Quiz Lady, США, реж. Джессика Ю

Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

Блистательная комедия о двух сестрах-авантюристках (Аквафина и Сандра О — главные китаянки Голливуда и Канады соответственно), которые отправляются на телевикторину, чтобы расплатиться с долгами, начать новую жизнь, примириться с взбалмошной мамой и сбросить мафию с хвоста. А еще вернуть похищенную собаку — долго объяснять! Прекраснейший фильм для всех, кто любит квизы, роудмуви и американское независимое кино.

Егор Москвитин
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года
Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года
Загадки, заговоры и немного надежды: 10 лучших иностранных сериалов 2023-го
Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков
«Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру
Лучшими актерами года молодежь назвала Александра Петрова и Павла Прилучного
Док небесный: неигровое кино в 2022 году
Наши демоны и деревянные игрушки: 15 лучших фильмов 2022 года
Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
Российская анимация на краю штормового каньона: итоги 2022 года
Критики назвали Марка Эйдельштейна сериальным открытием 2022 года
Одиночество бензопилы на длинной дистанции: самое любимое аниме 2022 года
Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков
Критики назвали лучшие российские сериалы 2022 года
«Сохранить как...» — 2021: поразительные и необычные фильмы, которые вы наверняка пропустили
Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года
Я с вами решительно согласен: 20 лучших фильмов 2021 года
Рейтинг королей: самое любимое — аниме в 2021 году
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Критики назвали лучшие российские сериалы 2021 года
Поиск по меткам
Итоги года
персоны
АквафинаНиколай АрсельХуан Антонио БайонаЭмили БичемКристоффер БорглиФинн ВулфардДжонатан ГлейзерУиллем ДефоПол ДжаматтиХаррис ДикинсонСкарлетт ЙоханссонАки КаурисмякиНиколас КейджНиколь КидманБен КингслиМайкл КитонДжейсон КларкДжоди КомерСтэнли КубрикЙоргос ЛантимосРичард ЛинклейтерТомасин МаккензиДжеймс МарсденПол МескалМадс МиккельсенСиенна МиллерВигго МортенсенСандра ОРэндалл ПакАль ПачиноРон ПерлманДжо ПешиМайкл ПиттАлександр ПэйнДейзи РидлиФранц РоговскиДемиан РуньяКифер СазерлендБилл СкарсгардКристин Скотт ТомасЭмма СтоунРэй УинстонХоакин ФениксУильям ФридкинРюсукэ ХамагутиЭнтони ХопкинсДжек ХьюстонЭнн Хэтэуэй
фильмы
Бедные-несчастныеВампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидникаВоенный трибунал по делу о мятеже на «Кейне»Впусти меняВсе страхи БоВсемирный потопГерой наших сновДва, три, демон, приди!Дикс: МюзиклДиско БойДитя человеческоеДрака в блоке 99ЗадираЗло не существуетЗона интересовКлуб «Завтрак»Леди-викторинаМеч короляМоё животноеОдержимые зломОпавшие листьяОстров пропавших девчонокПерл ХарборПобудь в моей шкуреПрекрасные дниРождениеСексуальная тварьСлучайный сбежавший водительСмертельный сонСнежное братствоСядь за руль моей машиныУспеть до десяти часовФавориткаХитмэн. Последнее делоЭйлин

фотографии >>
Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России фотографии
Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России фотографии
Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России фотографии
Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

День рождения >>

Дана Агишева
Ирма Витовская
Анастасия Добрынина
Алексей Локтев
Кирилл Плетнёв
Пётр Рыков
Дарья Савельева
Игорь Сигов
Екатерина Юдина
Джейсон Бер
Паоло Вилладжо
Тайриз Гибсон
Жак Динам
Элайза Душку
Робер Оссейн
Фред Уорд
все родившиеся 30 декабря >>

Афиша кино >>

Астроскоп: Смотрим на звёзды
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Бременские музыканты
приключения, сказка
Россия, 2023
Химера
комедия, криминальный фильм, мелодрама, приключения, фэнтези
Италия, Франция, Швейцария, 2023
Холоп 2
комедия
Россия, 2023
Три Богатыря и пуп земли
комедия, приключения, сказка
Россия, 2023
Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Реинкарнация. Картины с того света
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
Интервью
Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
3 комментария