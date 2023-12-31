Сказочное дно: 15 лучших фильмов 2023 года

Заканчивается 2023 год, не самый простой во всех отношениях. Итоговые десятки членов редакции почти не пересекаются, но общий топ мы все-таки не могли не собрать. Не удивительно, что в него попало сразу несколько фильмов, попавших под нож цензуры и не получивших прокатное удостоверение, а также один из тех, у кого его отозвали позже. Другая часть картин показывалась в России нелегально, но мы не можем выключать их из зоны нашего внимания, хотя бы потому, что многие наши читатели, оставаясь гражданами нашей страны, живут теперь в других государствах. Пусть наши итоги и не станут вселенским ориентиром, но это хороший топ... и наша попытка сохранять адекватность, говоря о том, что кажется нам действительно важным. Очень хочется, чтобы кино было доступно, и чтобы каждый человек сам мог выбирать, что ему смотреть, без указки сверху и без ограничений с разных сторон. Желаем себе и всем этого в наступающем году. Из нашего списка вы можете пока посмотреть онлайн легально только шесть картин. Но не забывайте про примету: какой фильм первым в году увидишь — так год и проведешь!
Все дело фильма Кирилла Кемница
с Юрой Борисовым
, Анастасией Талызиной
и Сергеем Гилевым
происходит в течение одной ночи и практически целиком в пространстве одной машины, где невинный разговор водителя и пассажира перерастает в напряженный триллер про инвалида, эскортницу и маньяка. Авторы хорошо работают со светом, цветом и в целом с атмосферой ночного города, меняющего очертания зданий и черты людей. Локации за пределами салона такси разнообразны — от новостроек с апартаментами и особняка за высоким забором до гаражного кооператива и заброшенной многоуровневой парковки. И в тех, что сверкают теплыми огнями ночников, ничуть не менее опасно, чем в освещенных лишь вспыхивающими фарами. Есть еще и лесополоса — неиссякаемый источник адреналина, скоростного и криминального. В этом городе, как, кажется, и в любом ночном городе из нынешнего российского кино, орудует маньяк. Рыщет где-то рядом. Им может оказаться любой из тех, кто в кадре — с разгадкой тянут, заставляя сомневаться в каждом слове и действии. В тесном пространстве авто непросто поддерживать полагающееся жанру напряжение, однако харизмы Борисова и Талызиной, пусть и по отдельности, все-таки хватает.
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Фильм «Кентавр»
Мира Голубь (Таисия Калинина
), 14 лет, —главная героиня этой истории. Она любит маму и сводную маленькую сестру, а отчима дядю Андрея (Степан Девонин
) — ненавидит. О том, в каком кошмаре живет Мира, не знает никто из близких, она ни за что не расскажет ни лучшей подруге, ни добродушной заботливой маме (Елена Плаксина
). Режиссер Наталия Мещанинова
подключают нас к внутреннему миру подростка, испытывающего острое одиночество и нехватку любви. Постановщица не просто хорошо знает, что происходит в душе молодых людей, чувствует их реакции, понимает их психику, умеет придумать для них абсолютно натуральные диалоги и прекрасно с ними ладит на съемочной площадке. Артисты естественны, не допускают фальши в движениях и речи, прекрасно чувствуют друг друга. Нервное же напряжение достигается без криков, манипуляций, откровенных сцен и довлеющего саундрека. Даже наоборот: самый жуткий ужас рождается из молчания и невозможности закричать. Несмотря на зрительские призы, раскупленные залы на специальных точечных сеансах и на то, что все критики, увидевшие картину на фестивалях – Роттердамском международном, «Примере интонации» в Санкт-Петербурге и «Зеркале» в Иваново, – хором говорят, что этот неудобный и страшный фильм должен увидеть каждый, министерство культуры решило иначе и не дало картине прокатного удостоверения для кинотеатрального показа.
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Рецензия на фильм «Один маленький ночной секрет»
Экспериментальная лента
Александра Сокурова
, в которой великие герои и злодеи XX века помещены в Долину земных властителей, один из ярусов Чистилища из «Божественной комедии». Настоящие Гитлер и Муссолини, Сталин и Черчилль (никаких актеров – только беспощадная кинохроника и щепотка нейросетей), бродят по фантасмагоричному миру, двоятся и троятся, ругаются и ищут друг в друге ситуативных союзников. «Сказкой» Сокуров открывает новое измерение для, казалось, уже сформированной «Тетралогии власти»: теперь он берется исследовать не земную жизнь правителей, но и их мучительное существование в запределье. На том свете исторические личности оказываются наедине со своими зависимостями: не раскаявшиеся и комичные. Маленькие фигурки королей в бесконечной «Воображаемой тюрьме». Сколько бы людей ни появилось в кадре, вместе и порознь – все настоящие. В «Сказке» нет актеров, а роли вождей исполняют сами вожди. Четыре года команда Александра Сокурова изучала кинохронику и аккуратно вырезала из нее героев, чтобы потом поместить их в виртуальное пространство, будто бы сошедшее с серии офортов «Воображаемые тюрьмы» Джованни Баттисты Пиранези. Конечно, хроника пропущена через deepfake, вложивший в уста исторических личностей нужные слова. Фокус не новый: нейросети несколько лет редактируют старые кадры (как в «Поверни свое тело к солнцу»
). Но такого размаха ирреальности и смелости (шутка ли — оживить на экране Сталина в гробу) им еще никто не предоставлял.
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Рецензия на фильм «Сказка»
Драма Резо Гигинеишвили
о природе власти и смертельной болезни генерального секретаря, снята на русском языке, с российскими актерами, в традициях российского кинематографа, но выступает на мировых кинофестивалях под грузинским флагом. Сценарий Резо написал совместно с Александром Родионовым
, вдохновляясь, по его словам, отчасти личной историей, отчасти литературой: «Осенью патриарха» Маркеса, «Смертью Ивана Ильича» Толстого и легендой о царе Давиде, которому на смертном одре подослали девушку, чтоб она согревала его в постели. Высокопоставленный пациент с инициалами К. У. — собирательный образ, а не вполне конкретный Константин Устинович Черненко, до которого в Союзе уже схоронили друг за другом двух генсеков. Главную роль блестяще сыграл Александр Филиппенко
. Его сиделкой назначается медсестра Саша (Ольга Макеева
), ощущающая на себе всю тесноту и сирость, фальшь и безвоздушность советской действительности, она же становится главной проводницей истории и дарит выдох в финальной сцене, когда в кинотеатре смеется на запрещенном при жизни диктатора фильме «Кин-дза-дза
».
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Рецензия на фильм «Пациент №1»
Трехчасовой фильм хорормейкера Ари Астера
— живописнейший, улиссовского размаха сеанс фрейдистского психоанализа с Хоакином Фениксом
в качестве пациента. Совместивший в фильме «туалетный» юмор с самокопательной и самоуничижительной трагикомедией в духе Вуди Аллена
— от такого микса получился и впрямь ужастик. Персонаж Феникса, страшащийся секса, который якобы стал причиной гибели его отца, «светит» в кадре (почти что 25-ом) распухшими тестикулами, которые еще «выстрелят» — и это смех сквозь слезы. Иллюстрация Эдипова комплекса растягивается на все три часа действия, ирреального, сюрреалистичного, полного дичайших визуальных аттракционов. Особенно в первой, городской, части, наверняка способной откликнуться в сердцах всех современных обитателей урбана. Сон разума, оно же подсознание, порождает чудовищ — и утрирует действительность. Сюжет, прозрачный как мем про сублимацию, обернут в завораживающий видеоряд, деконструировать который не получится и за три часа — да и не нужно. Неуютный, нескончаемый, зудящий фильм, на который смотришь с открытым ртом, одновременно поражаясь вульгарности замысла и мастерству исполнителей.
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Фильм «Все страхи Бо»
Остросюжетный иранский фильм, в котором обычная семья встречает собственных двойников, как в хитовом хорроре «Мы
» Джордана Пила
. Сюжет движется перебежками, недомолвками и умолчаниями. Сцены обрываются на полувзгляде, заставляя вспоминать предродовую тревожность «Ребенка Розмари
» (1968). Безобидный парадокс мироздания тревожит героев и толкает на неприглядные поступки. В Тегеране Мани Хагиги
почти не заканчивается дождь, настраивающий на безысходный лад. Он же будто размывает восприятие реальности, сбивая персонажей с толку. Неслучайно в кульминационный момент одна из пар буквально пересечет двойную сплошную — и обратной дороги уже не будет. К этому моменту оживленное, подобное стихии движение героев стихает, а «Вычитание» принимает форму жутковатой притчи с многозначительным молчанием в конце. В ходе замысловатой тайной драмы, в которой муж и жена боятся говорить правду друг другу, постепенно проясняется список того, что вычтено из женской жизни. От улыбки и таблеток до непокрытой головы и посещения футбольных матчей. Стоит ли молча сносить такое существование — или пора отстоять себя, будут решать уже следующие поколения.
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Рецензия на фильм «Вычитание»
Захватывающий психологический и судебный триллер Жюстин Трие
, получивший Золотую пальмовую ветвь на минувшем Каннском фестивале. Центром притяжения фильма является также женщина — писательница (Сандра Хюллер
из «Тони Эрдманна
»), которую обвиняют в убийстве мужа. Картина поражает во всех отношениях. Снятая максимально натуралистично, она полностью вовлекает в поиск истины. Зрители занимают место присяжных и вместе с участниками процесса пытаются установить степень виновности Сандры — и каждый имеет право трактовать по-своему всё, что слышит и видит. В одной из финальных сцен на суде слушают аудиозапись семейной ссоры. Начало конфликта мы видим на экране воочию, в финале — переносимся в зал заседаний и вынуждены догадываться, что происходит между супругами, только по звуку. Так «Анатомия» демонстрирует сложную диалектическую природу истины и иллюзорность объективного восприятия реальности, которую каждый понимает по-своему. Существует ли истина, если её приходится собирать из сплетен, слухов, полузабытых фактов, неверно понятных слов и всевозможных догадок? Если даже память под воздействием эмоций выдает ложные воспоминания. Жюстин Трие уверяет, что истина не очень-то отличается от веры. И когда поиски правды заводят в болото сомнений, ничего не остается, как просто принять решение и назначить истину самому.
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Фильм «Анатомия падения»
Каждый большой режиссер должен хотя бы раз в своей карьере снять «кино о кино» — о съемках, внутренней кухне и судьбе творца, балансирующего между гениальной задумкой и несговорчивой реальностью. В 2023 году список авторов, ступивших на территорию этого жанра, пополнил Роман Михайлов
. Его первый фильм, Сказку для старых
, впервые показали в феврале 2022 года. К концу года текущего у него в фильмографии уже пять работ. Продуктивность, не поддающаяся рациональному объяснению. В «Отпуске в октябре» воображение Михайлова — немного математика, немного мистика — обращается напрямую к кино: точнее, к пленке, которая становится не только носителем информации, но и своеобразным зазеркальем для нашей реальности. Неслучайно название ленты перекликается со знаменитым «застойным» фильмом Виталия Мельникова
, снятом на культовую и проклятую кинопленку «Свема». Советский целлулоид становится героем «Отпуска» наравне с начинающими актрисами (Мария Мацель
и Анна Завтур
), застрявшими в лимбе ментовских сериалов с актерами (Кирилл Полухин
и Федор Лавров
) и другими страннейшими героями, будто бы сошедшими со страниц книг Михаила Елизарова (сам писатель в фильме тоже есть). И все для того, чтобы рассказать увлекательную и самоироничную историю «важнейшего из искусств», которое оказалось настолько сильным, что сотворило вокруг себя всемирный культ.
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Фильм «Отпуск в октябре»
Новый фильм Мартина Скорсезе
— мрачная хроника 1920-х, когда в штате Оклахома начались массовые убийства представителей народа осейджей из-за нефти. Живой классик долгие годы шел к подобному проекту — и мы наверняка увидим многих участников съемочной группы в номинациях «Оскара». Фильм идеально вписывается в режиссерскую летопись США, какой представляется фильмография Скорсезе как минимум с «Банд Нью-Йорка
» (а может, и «Славных парней
»).Трехчасовое полотно с Леонардо ДиКаприо
, Робертом Де Ниро
и Лили Глэдстоун
— хроника еще одной американской истории преступлений, где юридические уловки и дисбаланс власти становятся удобными инструментами для истребления даже зажиточных осейджей.
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Рецензия на фильм «Убийцы цветочной Луны»
1996 год. В Кишинев с Чемпионата Европы по дзюдо в Гааге возвращается молдавская сборная. Жизнелюбивый Олег Крецул (Никита Волков
) едет не с пустыми руками: серебряная медаль (отцу скажет, что золото), автомобильные диски («У нас по 400, а там по 150»), турецкий спортивный костюм для друга Виталия Глигора
(Сергей Волков
), предпреимчивого малого и тоже дзюдоиста. Впереди — Олимпийские игры в Атланте, свадьба и лобовое столкновение с КАМАЗом, которое унесет жизни супруги и её брата, а Крецула лишит зрения. Друзья, конечно, не оставят: Виталий не позволит опустить руки и станет Олегу проводником в новую жизнь — спортсмена-паралимпийца. Основанная на реальных событиях драма о прославленном молдавском и российском дзюдоисте, который стал звездой Паралимпийских игр, игровой дебют
художницы и документалистки Александры Лихачевой
. «Крецул» проходит между соблазнами биографической истории успеха и избыточного портрета эпохи, фокусируясь на едва уловимой одиссее духа. В фильме много лакун — того, что понятно без слов, но каждому по-своему. В ретроспективно стремительном беге событий. В бесконечных хохмах, скрывающих подлинные переживания. В длинных паузах или одиноких прогулках Глигора, который стал другу проводником и наставником, но взамен как будто доверил амбиции и мечты. В репликах из телефонной трубки, которые не слышны зрителю, как и «музыка эпохи», замененной гомоном повседневности, шуршанием материй и бюрократическими репликами — врачей, тренеров, судей.
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Рецензия на фильм «Крецул»
Париж, 1930-е. Актриса Мадлен Вердье (Надя Терешкевич
) и адвокатесса Полин Маулеон (Ребекка Мардер
) на пару снимают комнатушку у господина Пистоля (Франк де ла Персонн
), который уже пять месяцев не видел арендной платы. Пока юристка пытается скостить хотя бы часть долга, артистка идет на прослушивание в постановку «Муки Сюзетты», сулящие хоть какой-то гонорар. И грандиозное шоу ей обеспечено: правда, аншлаг Мадлен ждет не в театре, а в суде. Любвеобильного продюсера Монферрана (Жан-Кристоф Буве
из франшизы «Такси
»), который хотел на самом деле закрутить очередную интрижку, в тот же день находят мертвым, а подозрения падают на инженю, последней выходившую с виллы богача. Новый фильм Франсуа Озона
— адаптация одноименной пьесы Жоржа Берра
и Луи Вернёя
, написанной в 1934 году. Коллизия «Моего преступления
» полна ситуаций, мнений и реплик, которые легко услышать и сегодня. Особенно — когда дело касается иска к очередной состоятельной знаменитости.
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Фильм «Мое преступление»
Сотрудник якутской полиции Афоня (Андрей Фомин
) по обыкновению развлекает коллег анекдотами, притягивая неодобрительные взгляды прибывшего начальства. За работу он берется нехотя, напевая под нос «наша служба и опасна, и трудна». На повестке — дело о попытке суицида девочки Айты. Она — в реанимации, мать не знает, что и думать, а в кармане подростка обнаруживают только записку, где фигурирует некий Афоня. Так сотрудник полиции – с виду обычный разгильдяй с невнятной биографией – становится главным подозреваемым. Накануне Афоня действительно подвозил Айту домой на служебной машине, что сам полицейский объясняет как жест доброй воли, — но отец девочки, суровый охотник Айаал (Георгий Бессонов
), без доказательств и следствия готов вершить самосуд. Силой соцсетей новость о «полицейском-педофиле» молниеносно разлетается по поселку. Чтобы не допустить расправы, начальник полиции Николай (Иннокентий Луковцев
) решает укрыть мужчину в камере и переправить в соседний поселок, но непогода буквально запирает их в пределах полицейского участка, откуда уже никто не вернется прежним. Лихо закрученный детективный триллер Степана Бурнашева
рассказывает о неоднозначности мира, где эмоции способны взять разум в заложники. К сожалению, вокруг фильма уже после выхода в прокат развернулись безобразные события, приведшие к «отмене» картины. Так разум «отрицателей» был взят в заложники и в реальности — не эмоциями, а пещерным патриотизмом.
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Рецензия на фильм «Айта»
1959 год. Льюис Штраусс (Роберт Дауни-младший
) предстает перед Сенатом, который должен подтвердить его назначение министром торговли. Несмотря на выдвижение президентом Эйзенхауэром, бизнесмен, контр-адмирал и экс-глава Комиссии по ядерной энергетике опасается, что это не просто формальность и его кандидатуру могут отклонить. Одна из потенциальных причин — работа с Робертом Оппенгеймером (Киллиан Мёрфи
), создателем атомной бомбы. Конечно, именно гениальный физик-теоретик главный герой фильма имени себя, но Кристофер Нолан
[/b] решил не просто перемешать временные пласты, чтобы повествование байопика развивалось более динамично. Он хочет показать Оппенгеймера, интересовавшегося, помимо физики, литературой, религией, коммунистической идеей, фрейдизмом и много чем еще, через разные «школы мысли» — в нескольких, грубо говоря, «жанрах». И «суд истории» над Штрауссом (а косвенно — над создателем атомной бомбы), задрапированный под классическую до черно-белых тонов американскую процессуальную драму, — один из ключевых ракурсов. Монументальный байопик с поистине уэсандерсоновским ансамблем (всех звезд не перечислить).
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Рецензия на фильм «Оппенгеймер»
Финал истории космических рейнджеров мира Marvel. Для режиссера Джеймса Ганна
окончание путешествия команды авантюристов знаменует новый виток карьеры: теперь он отвечает за киновселенную DC и уходит от Стражей к Супермену. Не было бы счастья, да несчастье помогло – после череды скандалов продюсеры разрешили Ганну оторваться «как в последний раз», благодаря чему и появился, вероятно, самый смелый и независимый фильм франшизы. В нем рассуждения об ошибках прошлого и кризисе самоидентификации органично сочетаются с критикой современной индустрии развлечений, живущей по принципу «как бы чего не вышло». Ганн идет ва-банк и исправляет недочеты вселенной, помещая таинственное прошлое Ракеты в жестокие и подробные флешбеки. Смысловая интонация новых «Стражей» во всей полноте раскрывается в декорациях тюремной клетки, куда истерзанного хирургами-мучителями Крошку-енота бросают коротать свой век. «Больно» — первое слово, которое он сквозь плач произносит в своей новой, модифицированной жизни. Из скальпированной головушки сочится кровь, енота обступают такие же измученные научной революцией звери: милые и безобразные одновременно. В компании этих «Уродцев»
, на лицо ужасных, но таких добрых внутри, Ракета впервые осознает, что такое дружба. И заодно удостоверится в том, что даже эскапистский мир Marvel может быть страх каким жестоким.
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Рецензия на фильм «Стражи Галактики. Часть 3»
На рыболовецкое судно «Снегирь» из мореходки отправляются на практику 18-летние Максим (Олег Савостюк
) и Никита (Макар Хлебников
) Экипаж траулера их особо не принимает: опять прислали этих «асисяев», которых придется учить суровому морскому делу. Так, в первые дни ребята и учатся ходить по траулеру, по возможности соблюдая технику безопасности, закидывать невод в поисках «золотой рыбки» (а клюет как-то не очень – меньше тонны, у конкурентов дела получше), а потом сразу же разделывать треску, камбалу, зубатку. Совершенно никакой романтики – только тяжелая посменная работа, в первой части превращающая «Снегиря» практически в производственную драму, где вместо станков – острые ножи, а вместо заводского гула – постоянная качка. На этапе подготовки «Снегирь» носил название «Три минуты молчания», так как был основан на одноименном романе Георгия Владимова
, вышедшего в 1969 году, на излете «оттепели», так и не давшей первому послевоенному поколению ответы на их экзистенциальные вопросы. Три минуты молчания – это временные интервалы в течение каждого получаса для передачи радиосигналов тревоги или бедствия. Оно на корабле обязательно случится. Море же в картине Бориса Хлебникова
становится трагическим водоразделом между поколениями, где одно не может оправдать свою жизнь без подвига, а другое – просто хочет жить и быть собой.
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Фильм «Снегирь»
Мария Бороденко, Екатерина Визгалова, Максим Гревцев, Наталия Григорьева, Маша Токмашева, Алексей Филиппов
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