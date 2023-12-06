Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году

Министерство культуры РФ подвело итоги питчингов. О детском и авторском кино мы уже написали. Настало время дебютов, где из 52 представленных проектов было поддержано 25, еще 12 были отправлены в резерв. При этом для выпускников профильных вузов, то есть дебютантов, имеющих диплом режиссера, но пока так и не снявших полный метр, Минкультуры может давать до 100% финансирования проектов. Точные суммы, выделенные министерством на каждый проект, не разглашаются, но это не мешает нам рассказать о тех, кто получил и нет в этом году финансирование. Как и в предыдущих текстах проекты, поддержанные министерством и отправленные в резерв, представлены, исходя из протокола департамента кинематографии, созданного на основании голосования экспертного совета. Проекты, не получившие финансирования, представлены в алфавитном порядке.
ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ РФ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА, компания «Арт-Эрия»
Дебютант в полнометражном кино Рауль Гейдаров, выпускник братьевКоттов (один из них и будет его худруком) во ВГИКе, уже успел снять короткометражку «Бебиа, бабуа, Анзорик, я и мама», отчасти основанную на истории своей семьи. В первом полном метре он вновь собирается раскрыть почти автобиографичный сюжет – про мальчика, который хотел стать режиссером, но чуть не стал бандитом, и про его бабушку Лену, которая, когда-то сводила внука на сеанс «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета. Обещает настоящее грузинское кино с сочетанием хорошего и грустного. Проект будет реализован силами компании, учредителем которой является Илья Учитель.
фото: "День рождения Сидни Люмета"
О РЫБАХ, компания «Новые проекты»
Режиссер Тимофей Анисимов – тоже выпускник ВГИКа и тоже дебютант одной из дочерних компаний Алексея Учителя (в «Новых проектах» учредителем выступает Кира Саксаганская). Главная героиня Василиса, узнав о смертельной болезни, отправляется в Мурманск на поиски отца, которого не видела 20 лет. Но в доме детства уже давно живут чужие люди. Когда девушка готова сдаться, ей начинают приходить подсказки, которые могут привести ее к отцу. Название фильма отсылает к символу христианства: греческое слово «рыба», или «ихтис», представляет собой аббревиатуру фразы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель».
СОЦИАЛИЗАЦИЯ, продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют»
Выпускница мастерской Константина Лопушанского в Санкт-Петербургском государственном институтк кино и телевидения Анна Волконская под художественным руководством Алексея Гуськова собирается снять фильм про мальчика Федю, который обучался в православном пансионе, но потом переехал в Санкт-Петербург, где уже в обычной школе встретился с одноклассниками-бунтарями, после чего открылась темная сторона парня. Фильм уже собрался взять для эфира телеканал «Пятница», также у проекта есть куратор из православной епархии.
фото: "Социализация"
МОЙ СЕВЕР, компания «Кинозавод»
Выросшая из одноименной короткометражки режиссера и продюсера Юлии Крыловой этническая драма о том, как девочку в тундре спасает столичный инженер, который при этом неожиданно встает на сторону саамского народа. В главной роли – Виктор Зубарев, сыгравший в короткометражке. Также в фильме появятся Леонид Бичевин и Алина Алексеева.
ВСТРЕЧНЫЕ, компания «Тетрис Продакшн»
Полный метр от одной из постановщиц популярного веб-сериала «Френдзона» и короткометражки «Будем заново» с одной из последних ролей Инны Чуриковой рассказывает о случайной встрече в поезде едущего к умирающей бабушки Гены и кинорежиссера Васи, который и снимает об этой встрече кино. В дримкасте на главные роли – Олег Васильков (Гена) и Никита Кологривый (Вася). В референсах – «Купе номер шесть». Художественным руководителем выступает Александр Котт.
ЦИНГА, Свердловская киностудия
Первый игровой проект известного документалиста Владимира Головнева, который будет продюсировать другой документалист, он же директор по развитию Свердловского киностудии Евгений Григорьев. На языке северных народов «цинга» состоит из двух слов – ци (вход) и нга (нижний мир). По поверьям, самая страшная болезнь приходит ночью в образе прекрасной девушки и предлагает ею овладеть. Действие происходит в 1991 году, когда Русская православная церковь получила возможность вести миссионерскую деятельность в том числе на территории Крайнего Севера. Молодой послушник Тарасий сопровождает священника Петра, а сам мечтает получить сан. Им нужно крестить стойбище оленеводов с древним шаманским родом. Чужим здесь не рады, поэтому отец Петр уезжает дальше на север, а Тарасий должен остаться и убедить всех в крещении. Молодой священник заболевает цингой, а тем временем волки начинают травлю оленьего стада. Тарасий ради веры собирается сам сотворить чудо и спасти оленеводов от напасти, но для этого ему придется пройти через звериное искушение. В качестве исполнителя главной роли режиссер, он же автор сценария, видит Ивана Янковского или Никиту Ефремова.
МАЛЬЧИК-ПТИЦА, Киностудия Класс коррекции
Продюсерский проект Ивана И.Твердовского с выпускником его мастерской в НИУ ВШЭ Савелием Осадчим, который снимал одну из короткометражек альманаха про подростков «Сон нам только снится». Фильм расскажет про уже взрослого парня Ваню, у которого сохранился высокий голос, из-за чего он не может найти общий язык с ровесниками, но умеет общаться с птицами. Однажды Ваня встречает Свету, которая поет в церковном хоре, и это меняет его жизнь. Художественным руководителем картины выступает Наталья Мокрицкая.
фото: "Мальчик-птица"
80 УДАРОВ В МИНУТУ, студия «Слон»
Полнометражный режиссерский дебют актера Григория Калинина, для которого он сам, возможно, и напишет музыку. Девушка Женя с детства страдает тяжелой болезнью сердца, и наконец у нее появляется возможность получить новое. Но вместе с донорским сердцем она получает новые чувства и сны, в которых видит незнакомого парня и влюбляется в него. Он – состоявшийся музыкант, а она только ищет себя и пытается преодолеть свой недуг. Несмотря на драматичный материал обещают легкую и светлую мелодраму о современных людях, где много юмора и где победит любовь. Григорию Калинину особенно нравится название картины, символизирующее как идеальный ритм сердцебиения, так и умиротворяющий музыкальный темп.
ТРИ СВАДЬБЫ И ОДИН ПОБЕГ, компания «Виш Медиа»
Дебютант Кирилл Логинов в этом году на фестивале «Короче» представлял трогательную короткометражку «Девять сантиметров», и именно на этом смотре познакомился с продюсером Анной Шалашиной, которая давно искала режиссера для этой картины о 17-летней бунтарке Амре, которая хочет поступить в театральный институт, несмотря на протест мамы. Последняя выдвигает условие, что займется судьбой девочки, когда пристроит замуж ее старших сестер, поэтому Амра устраивает три свадьбы и один побег. В главных ролях – Влада Самохина и Маргарита Бычкова. В дримкасте также значатся Антон Лапенко, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев и Лариса Гузеева. Художественным руководителем проекта выступит Анна Меликян.
фото: "Три свадьбы и один побег"
СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, компания «Профит»
Выпускник курса Алексея Попогребского и Павла Бардина в Московской школе кино, прошедший «Ленфильм-дебют» Сергей Овечко собирается снять фильм про бывшую студентку биофака Свету, к которой приходит некогда одногруппница, ставшая журналисткой, и предлагает выступить с обвинениями в сексуальном домогательстве против их университетского преподавателя. Картина вдохновлена реальной резонансной историей студенток биофака МГУ, обвинивших своего преподавателя в насилии. Но Сергей Овечко, который по первому образованию тоже биолог, хочет разобраться в этой истории, а не искать правых и виноватых. В дримкасте на главные роли – Евгений Цыганов и Василиса Перелыгина, продюсирует проект Игорь Толстунов, характеризующий историю как картину о серьезных чувствах и ярком харизматичном мужчине, деморализующем чувства неокрепшей девушки, которая «себе что-то напридумывала».
КУКЛА, компания «Лаборатория кино»
Режиссерский дебют актера Егора Бероева, который он будет снимать под присмотром продюсера Гевонда Андреасяна и художественного руководителя Джаника Файзиева. Картина расскажет о молодой женщине Наде, которая после измены мужа, убивает его и оказывается в тюрьме, где рожает девочку Веру. После выхода из заключения Надя пытается найти дочь, которая, возможно, оказалась воспитанницей православного приюта при монастыре. Съемки планируется начать летом следующего года, а весной 2025-го выпустить фильм в прокат.
ЖИВОЙ, компания «Пик Медиа»
Художница и выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров Вероника Пономарева-Коржевская собирается снять историю молодой семейной пары, у которой крадут ребенка. Худруком выступит Алексей Нужный, а одну из ролей в фильме сыграет Надежда Михалкова.
ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ, продюсерский центр «Ленфильм»
Проект уже был представлен на питчинге в прошлом году, однако сейчас существенно переработали сценарий и изменили режиссера – вместо Тимофея Жалнина снимать фильм будет дебютант Юрий Зайцев. Картина основана на одноименной пьесе Анастасии Букреевой, рассказывающий историю взросления мальчика Матвея, чьи родители однажды решили развестись. Чтобы им насолить, Матвей приводит домой бездомную Лизу, с которой познакомился в подземном переходе.
СЫН МОЙ, Свердловская киностудия
Работавший над телешоу «Суперниндзя», «Фантастика» и «Танцы» режиссер Вячеслав Клевцов, который также является специалистом по работе с семьями и занимается поиском сбежавших подростков, снимет картину про женщину Катю, у которой разладились семейные отношения – муж хочет развестись, а сын уходит из дома, – но Катя намерена все исправить. Снимать будут в Екатеринбурге и Свердловской области и обещают красивые пейзажи, которые будут противопоставляться дисгармонии в отношениях людей. Главную роль исполнит Светлана Ходченкова.
фото: "Сын мой"
ОДНАЖДЫ В УФЕ, компания «12 кадр»
Современное прочтение сказки «Аленький цветочек» – про девушку с необыкновенной фантазией, которая помогает ей разгадать заколдованного принца. Снимать, как и следует из названия, будут в Уфе, причем магический мир воскреснет ночью в одном из торговых центров. Худруком выступает Ким Дружинин.
НАВАР, компания «Кино Культ»
В Петербурге действует стайка молодых ребят, которые ищут легкие деньги, но главному герою выпадает шанс на исправление – он спасает утопающего мальчика, после чего появляется в новостях, где его начинают узнавать люди, которых он обманул. Теперь парню необходимо исправить ошибки прошлого. Художественным руководителем выступает режиссер «Кентавра» Кирилл Кемниц.
Сводишь с ума, «Ол Медиа»
Фантастическая мелодрама режиссера короткометражек Даши Лебедевой с Кузьмой Котрелевым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. Алиса заселяется в питерскую квартиру, где зеркало в ванной показывает ей параллельную реальность, в которой живет гуляка Ваня. Постепенно их конфликт перерастает в любовь, но они не могут коснуться друг друга. Продюсирует ленту Георгий Шабанов, худруком является сценарист Андрей Золотарев.
фото: "Сводишь с ума"
КРЫША, студия «ЧеховЪ»
Режиссер Владимир Щегольков спродюсирует дебют Ирины Кано, которая является детским психологом. Это история о людях «с безграничными ограниченными возможностями». Художница Лиза, которая в детстве потеряла цветное зрение, но продолжает творить, встречает разочаровавшегося Марка, потерявшего тактильную чувствительность, и становится его проводником в полноценную жизнь.
ПРОСТО ЖИВИ, компания «А-3 Продакшн»
Режиссер Александра Хобс, чей фильм «Мы ненадолго» в этом году был представлен в конкурсе «Короче», снимет полный метр про педагога, который пытается начать жизнь с нуля и устраивается работать курьером, и первокурсника Лешу, который в надежде стать успешным прямо сейчас совершает преступление. Худруком проекта станет Жора Крыжовников.
ЧИСТЫЙ ЛИСТ, компания «Кинотелефильм»
Выпускница мастерской братьев Коттов во ВГИКе Полина Кондратьева хочет снять фильм про 17-летнюю девушку, которой предстоит побороть страх будущего и решиться на перемены. В главной роли видят Марию Мацель, в роли ее преподавательницы, воспитывающей дочку с детским церебральным параличом, – Елену Лядову.
35 СТРАНИЦА, компания «Вега фильм»
34-летний писатель в очередной раз занимает лишь второе место на известной литературной премии, но даже ее у него крадут. При этом 35 – предельный возраст для выигрыша такой премии, так что у писателя, которого, естественно, уже настигает кризис среднего возраста, остается последний шанс. Режиссером выступит Филипп Ларс, продюсером – Катерина Михайлова, худруком – Сергей Урсуляк.
АВОСЬ, НЕБОСЬ ДА КАК-НИБУДЬ, компания «Маки ПРО»
Комедия про инклюзивную среду, где игровые сцены будут монтироваться с влогами и документальной съемкой, а вместе с профессиональными артистами сниматься люди с инклюзией. Режиссер – Маргарита Устинова, художественный руководитель – Александр Баршак.
900 КМ ДО МЕЧТЫ, компания «Октагон»
Новогодняя семейная комедия, которую продюсирует сценарист Денис Родимин, расскажет о детском аниматоре, жизнь которой идет наперекосяк. На главную роль рассматриваются Ирина Горбачева или Полина Максимова. В роли антагониста – высокомерного богатого холостяка – Андрей Мерзликин или Владимир Яглыч.
фото: "900 км до мечты"
ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
ЕШЬ! БОРИСЬ! ЛЮБИ!, кинокомпания «Галактика»
История перевоспитания 18-летнего Виталия, который не уважает родителей и думает только о тусовках и скейте. Родители решаются на радикальную меру и отправляют парня в Дагестан, где живет друг его отца, тренер ММА. Виталий и рад бы убежать, но ни паспорта, ни денег у него нет, так что придется выполнять условия тренера – победить в смешанных единоборствах. Снимать проект будут, естественно, в Дагестане.
ЗАВЕЩАНИЕ, продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют»
Роуд-муви о двух братьях, которые давно разорвали отношения, но теперь вынуждены отправиться вместе в глухую карельскую деревню, чтобы исполнить последнюю волю матери. В дрим-касте – Иван Добронравов и Владислав Коноплев. Снимает фильм выпускница мастерской Сергея Овчарова – Софья Чибирова. Художественный руководитель – Дмитрий Месхиев.
фото: "Завещание"
ЗВЕРЕНЫШ, компания «Эстафета»
Тоже выпускник СПбГИКиТ, а также Высших курсов сценаристов и режиссеров Дмитрий Суворов, до этого работавший режиссером монтажа, хочет дебютировать с картиной про парня Артема, который выпускается из детского дома, но из-за царящей там жестокости из подающего надежды пианиста почти превращается в преступника. Однако молодая соцработница верит, что из него еще может получиться хороший человек. Обещают не мрачное социальное кино, а яркое и динамичное. Продюсирует проект Федор Попов.
БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ, компания «Петрофильм Продакшн»
Психологический триллер Марии Едемской про двух подруг, которые попадают на закрытую вечеринку, после чего одна из них придумывает, что подругу изнасиловали и пишет об этом пьесу, о которой все потом говорят, но больше ничего девушка написать не может.
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ, компания «Ай Ди Продакшн»
Выпускник школы «Индустрия» Виталий Дудник, год назад получивший приз за сценарий фестиваля «Короче» с опять же индустриальной комедией «Как с Максимом х(пип)ня случилась», затеял ромком о том, что «счастье – это не цель, а путь». Считавшая свою жизнь идеальной Ника теряет лицензию психолога, остается одна и сталкивается с таким же душным психологом, какой когда-то была и она. На главную роль уже достигнута предварительная договоренность с Настей Ивлеевой.
фото: "Счастливые люди"
ТЕПЛИЦА, институт коммуникаций «Вита Актива»
Нина и Никита живут не своими жизнями и боятся признаться в этом самим себе, но встреча с Надей, которая работает в самарской теплице, меняет их. Фильм в жанре магического реализма снимает Ника Горбушина, учившаяся в «Индустрии» и участвовавшая в программе «Ленфильм-дебют», а продюсирует Юлия Мишкинене.
МОНРЕАЛЬ, Свердловская киностудия
Зоя работает биологом в океанариуме и получает грант на исследования в Монреале. Она верит, что там может найтись настоящая Аркадия, способная решить все ее проблемы – с сыном, матерью, бывшим мужем. Картина расскажет о том, может ли перемена места сделать человека счастливым. Сценарий написал Антон Яруш, работавший над «Теснотой» Кантемира Балагова и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Режиссером выступает Сергей Боровков, худруком – Павел Мирзоев. Планируется, что главную роль сыграет Ирина Старшенбаум.
ВПЕРЕД, ПО КНИГАМ!, студия «Экшен фильм»
Ироничная абсурдистская комедия о том, как из книг стали пропадать буквы, так что под угрозой оказалась вся литература, пока за дело не взялся капитан Бегунков – умный, начитанный и невозмутимый патриот. На главную роль ведутся переговоры с Максимом Матвеевым, проект уже получил поддержку Калининградской области, где будут проходить съемки.
КЫНГЫР АЯК И ПУГАЛО ОГОРОДНОЕ, продюсерская кинокомпания «Киномир»
Девочка Диляра по прозвищу Кривоногая хочет выйти замуж и делает пугало, которое оживляет своей любовью. Деревня требует, чтобы Диляра отреклась от этой любви, но она готова идти наперекор всем, чтобы стать счастливой. Снимать фильм собирается выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров Татьяна Жукова. В дримкасте – Самал Еслямова, Яна Сексте, Юра Борисов и Роза Хайруллина.
фото: "Кынгыр аяк и Пугало огородное"
НЕ СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ, кинокомпания «Э»
История Ромео и Джульетты глазами их родителей. Исчезают подростки – Айнара, чей отец приехал из Якутии на заработки в Москву, и Семен, сын успешной бизнес-вуман. Режиссер Элеонора Тухарели обещает, что несмотря на детективный посыл (до конца непонятно, живы ли подростки, и если нет, то кто их убил) и трагизм ситуации, картина должна получиться легкой и воздушной. На главную роль ведутся переговоры с Викторией Исаковой.
НЕТЕПЕРЬ, творческое объединение «Кинолестница»
Абсурдистская трагикомедия, или сказка о бестолково прожитой жизни расскажет про амбициозного поэта, который мечтает о будущей славе, но все время откладывает ее на потом, пока не осознает, что человек все-таки смертен.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ, компания «Дудка Филмс»: Снявший лучший пилот фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Дмитрий Кирюшкин собирался дебютировать с историей про якутского мальчика, забывшего о своих корнях и превратившегося в эгоистичного подростка. Однажды он отправляется к дедушке – на малую родину, и чтобы вернуться оттуда, нужно выиграть гонку на собачьих упряжках. Худруком проекта планировал стать Виталий Дудка, снявший картину «Юра дворник».
8 МИЛЛИАРДОВ, компания «Сфера»: Психологический триллер о том, во что может вылиться семейный контроль. Беременная Мария приезжает к родителям мужа, которые воспринимают ее как ходячий инкубатор. Она хочет сбежать и избавиться от ребенка, который, меж тем, может стать ее спасением и единственной любовью.
АРФА И БОКС, студия «Автор»: Еще одна выпускница Realist Web Fest, представлявшая там хулиганский пилот «Медведь» о том, как животное попало в ряды сотрудников правоохранительных органов, Екатерина Сташевская собиралась снять историю 14-летнего подростка, который разрывается между родителями – папа растит из него боксера, а мама арфиста – и уезжает в дагестанский аул, где проходит путь взросления. Худруком выступила бы Светлана Проскурина, оператором – Олег Лукичев. В качестве референса обещали «Рокки» с бараном на плечах.
БЛЕДНЫЙ ГОРОД, компания «София»: Игровой полнометражный режиссерский дебют известного журналиста, кинокритика и отборщика фестивалей Петра Шепотинника, который собирался спродюсировать постановщик фильма «Осьминог» Алексей Степанов. В небольшой комнатушке в предгорьях Южного Урала – пристанище путников трассы М5, разрезающей страну на Европу и Азию – пересекаются судьбы нескольких людей с их дружбой, проблемами и даже любовью и верностью. Сценарий написан по одноименной повести прозаика и кинокритика Игоря Савельева.
фото: "Бледный город"
ГДЕ ЖИВУТ ДИНОЗАВРЫ, компания «Кинофест»: Экранизация одноименной детской книги про мальчика Андрея, который с тетей-палеонтологом находят окаменелости и спасают карьер с доисторическими сокровищами.
ИСЧЕЗАЮЩАЯ ЛУНА, продюсерский центр Союза кинематографистов: Владимир Захарченко, ученик Сергея Снежкина, собирается снять фильм на стыке «Улиц разбитых фонарей», индустриальных скетчей и актуальной повестки. Два друга – Михаил и Андрей – грабят бордель, а на утро темнокожая проститутка предает их, так что Андрея убивают. Но Михаил, как оказывается, вовсе не бандит, а сценарист, который никак не может попасть в профессию и поэтому решается пройти путь своего героя в реальной жизни. Прототип этого персонажа в реальности ушел на фронт, оставив сценарий. Обещали историю «щемящего светлого счастья, которое дает силы идти вперед».
ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ, компания «Арк Пикчерс»: Уже снятая и не раз претендовавшая на госфинансирование, но так его и не получившая дебютная полнометражная картина театрального режиссера Юрия Муравицкого по известной математической задачке о путешествии из пункта «А» в пункт «Б». Однажды пешехода, изо дня в день идущего по этому самому маршруту, останавливает следователь, который сообщает о пропаже велосипедиста. В ролях – Тимофей Трибунцев, Антон Лапенко, Сергей Епишев и многие другие.
МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ, компания «Кинофирма»: 12-летний Илья, который очень любит готовить, узнает, что его родители собрались развестись, и решает починить старый фудтрак, на котором они когда-то мечтали объехать всю страну, чтобы их помирить. Продюсером и художественным руководителем выступает Василий Ровенский.
МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ, компания «Вита Актива Продакшн» : Уже представлявшийся на прошлогоднем питчинге проект режиссера Александра Варлея, до этого сотрудничавшего с продюсером Юлией Мишкинене в качестве режиссера монтажа. Сережа мечтает стать чемпионом России по плаванию, но из-за детской травмы соревнования могут сделать из него инвалида. В период принятия сложного решения он неожиданно встречается со старшеклассницей Сашкой, которая пока только ищет себя и понимает, что Сережа – единственный человек, который не пытается ее изменить.
фото: "Малые голландцы"
НАЙТИ ЗВЕЗДУ, кинокомпания «Стелла»: Еще один проект от продюсера Федора Попова – про мальчика Рафика, который в надежде добиться расположения понравившейся ему девочки Роксаны достает для нее платье популярной певицы. Снимать планируют в Татарстане, в дримкасте певиц фигурирует Клава Кока.
НОЛЬ ЦЕЛЫХ, компания «Арк Пикчерс»: Победивший в программе «Ленфильм-дебют» сценарий документалистки Марии Барсуковой, которая для своего дока нашла двух героев – ботаника Костю и художника Егора, и так восхитилась их дружбой, что решила снять о ней игровое кино. По его сюжету Костя получает стажировку в Африке, но его лучший друг Егор пытается отговорить его от этой экспедиции, несмотря на то, что родные Кости уверены, что для него это будет шагом вперед. Но Костя не может принять решение самостоятельно.
ОШИБКА, компания «Републик»: Отправившийся на поиски своей давно исчезнувшей матери Иван узнает, что та работала в разведке и виновна в смерти многих людей, включая его отца. И отыскав мать, Иван думает, как же к ней относиться. С учетом того, что и своего сына она всю жизнь считала ошибкой. В дримкасте – Тимофей Трибунцев и Ирина Купченко.
ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ, продюсерский центр Дмитрия Клепацкого : Мистический триллер о родителях, потерявших дочь, и отправившихся справляться со своим горем на далекую северную станцию, куда их позвали работать. Там они неожиданно слышат сигналы бедствия, которые, как выясняются, поступают от них самих же – только из параллельного мира, где все хорошее в нынешнем мире материализуется в плохое — и наоборот. В том мире дочь еще жива, а значит в реальности родителям придется пожертвовать собой, чтобы сохранить ей ту жизнь. В главных ролях выпускник ВКСР и Школы Михалкова Иван Забажанов видит Никиту Ефремова и Аню Чиповскую.
ТРИ ВЕТРА, компания «Реникса»: Приключенческая романтика о молодом шкипере Лизе, которая уже дважды лишилась любви всей ее жизни. Сначала подростковой, когда ее возлюбленный Максим переехал в Москву, а она осталась в Таганроге, а потом и взрослой, когда она потеряла жениха. После этой потери дела яхт-клуба, где работает Лиза, пошли не очень, а тут вдруг из Москвы вернулся тот самый Максим, который предлагает ей помощь.
ШАШЕЛЬ, компания «Рефлекшн ПРО»: Выросший из одноименной короткометражки режиссера Анастасии Жура полный метр про незадачливого Юру, чья душа вселяется то в тело бомжа, то консьержки. Для главных ролей уже читают сценарий Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова, а свое участие подтвердила Татьяна Догилева. Худруком выступает Николай Лебедев.
обсуждение >>