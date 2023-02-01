Смотреть онлайн: «Раневская», «Фишер» и новые «Содержанки»

Самые ожидаемые интернет-релизы февраля по версии Кино-Театр.Ру
«Экипаж 314» (2 сезон)
Продолжение сериала от продюсеров Сергея Сельянова
и Максима Уханова
расскажет о летней службе тройки полицейского экипажа, которая пройдет совсем не так как они хотели — отдохнуть и насладиться теплыми деньками у них не получится. Им придется снова посетить «проклятую» квартиру 37, найти двойника знаменитого певца, спасти юбилей губернатора Бобровска, сойтись в схватке за честь и достоинство с элитным столичным отрядом, обмануть дьявола, поймать гениального хакера и найти приключение на голову даже в бане.
Премьера: 1 февраля
Платформа: Okko
«Мишки на сервере» (1 сезон)
Документальный проект Кирилла Алехина
посвящен истории российского киберспорта. От первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники в 1996 году до Чемпионата России по киберспорту-2022. От Владивостока, где тренировочный лагерь стоит на берегу Японского моря, до поселков Сургутского района: здесь киберспортивные классы открывают в спортцентрах и музеях. Остановки в десяти городах — Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Белгороде. Историю киберспорта в «Мишках на сервере» рассказывают те, кто ее прожил.
Премьера: 1 февраля
Платформа: CHILL
«Комплекс бога» (1 сезон)
Напряженная психологическая драма об успешном психиатре Алексее (Кирилл Кяро
), который практикует в частном медицинском центре, обещая своим пациентам полную анонимность. Но визит нового клиента — бизнесмена Владимира (инфернальный Даниил Страхов
), страдающего от навязчивых мыслей, — подвигает специалиста забыть о врачебной тайне. В это время у известного пианиста (Шамиль Хаматов
) пропадает дочь, а следом исчезает еще одна девочка. Алексей подозревает, что его пациент причастен к этим преступлениям и передает информацию о Владимире правоохранительным органам. За сценарий сериала отвечала Алена Званцова
(«Частица Вселенной
»), а режиссером выступила Флюза Фархшатова
.
Премьера: 3 февраля
Платформа: KION
«Фишер» (1 сезон)
В основу сюжета легла реальная история о советском серийном убийце Сергее Головкине по прозвищу Фишер. Действие сериала разворачивается в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко
), его колоритный напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский
) и молодая следователь Наталья Добровольская (Александра Бортич
) берутся за дело, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого. За режиссуру отвечали авторы «Черной весны
» и «Зимнего пути
» Сергей Тарамаев
и Любовь Львова
. Сценаристы проекта Сергей Кальварский
и Наталья Капустина
отмечают, что это «история – не о маньяке, а о людях, которых коснулось зло. О том, что скрывали парадные советские фасады, и о том, почему добро часто оборачивается злом. А зло добром – никогда
».
Премьера: 8 февраля
Платформа: more.tv, Wink, а также Кинопоиск (в Плюсе с more.tv)
«Раневская» (1 сезон)
Сериал охватывает разные периоды жизни Фаины Георгиевны Раневской
– от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук
– дочери Любови Полищук
и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян
. Также в сериале Ирина Гринева
появится в роли Любови Орловой
, Александр Домогаров
примерит образ Василия Качалова
, а Полина Кутепова
— Павлы Вульф
. Над сериалом работал режиссер Дмитрий Петрунь
(«Воскресенский
»).
Премьера: 8 февраля
Платформа: KION
«Хочу не могу!» (1 сезон)
Сериал актрисы и режиссера Яны Гладких
, перекликающийся с сюжетом ее короткометражки «Сексоголики
». Главная героиня Александра (Дарья Мельникова
) влюбляется в обаятельного парня Андрея (Никита Еленев
). Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума. Причем до такой степени, что он готов жениться на ней несмотря на то, что у них даже не было секса (по правилам анонимных сексоголиков Саше разрешено заниматься им только в законном браке). Саша так переживает из-за своего вранья Андрею, что накануне свадьбы чуть не срывается с парнем из приложения для знакомств Кириллом, приславшим ей свое интимное фото. Девушке придется разобраться в себе, найти ответы на вопросы в своем прошлом, выбрать, что для нее ценнее – секс или чувства. Ну, и кого-то из этих мужчин. В актерском составе также заявлены Глеб Пускепалис
, Максим Лагашкин
, Полина Кутепова
, Павел Ворожцов
, Любовь Толкалина
, Яна Кошкина
и Данил Стеклов
.
Премьера: 9 февраля
Платформа: Иви
«Шаляпин» (1 сезон)
Дата премьеры еще одного сериального байопика выбрана не случайно — проект стартует в день 150-летия легендарного оперного исполнителя Федора Ивановича Шаляпина
. В начале истории будущий певец приезжает покорять столицу без гроша. Федор не упускает выпавшего ему шанса выступить на концерте и немедленно покоряет публику своим мощным басом. Но по-настоящему талант Шаляпина раскрывается в частной опере Саввы Мамонтова. Слава русского баса растет, вокруг него бушуют страсти. Он разрывается между двумя женщинами — итальянской звездой балета Иолой Торнаги (Мария Смольникова
) и Марией Петцольд (Юлия Снигирь
), не решаясь оставить ни одну из них. Шаляпин не мыслит своей жизни без детей, без оперы, без широкой русской песни и без родины. Но ему предстоит сделать мучительный выбор и отказаться от того, что ему дорого. Ведущую роль в сериале исполнил Александр Горбатов
.
Премьера: 13 февраля
Платформа: Okko
«Содержанки. Перезагрузка» (4 сезон)
События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона
. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко
) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко
) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова
) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун
). Мила (Марина Зудина
) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов
) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз
), преследующая свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей. В новом сезоне к звездной команде проекта присоединились Сергей Горошко
, Иван Мулин
, Наталья Рогожкина
, футболист Андрей Мостовой, Нелли Уварова
и Никита Ефремов
, примеривший нетипичный для себя образ грузного влиятельного чиновника.
Премьера: 16 февраля
Платформа: START
«Аферисты» / Sharper
Триллер о новом деле мошенницы, обманывающей миллионеров с Манхэттена, и молодого авантюриста, который проворачивает хитрые съемы. В главных ролях — Джулианна Мур
и Себастьян Стэн
.
Премьера: 17 февраля
Платформа: Apple TV+
«Сама дура» (3 сезон)
Подростковый веб-сериал о двух сестрах — незрячей Маше (Лиза Ищенко
) и бунтарке Крис (Полина Гухман
). Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще – открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы. Сестры часто подставляют друг друга, после чего вместе выбираются из проблем.
Премьера в феврале
Платформа:
Что еще смотреть онлайн:
«Кристина от А до Я» (1 сезон)
— 2 февраля, VK Видео
«Мира»
— 2 февраля, KION
«Клипмейкеры»
— 2 февраля, Кинопоиск, Okko и Иви
«Чук и Гек. Большое приключение»
— 2 февраля, Кинопоиск и PREMIER
«Бывшие. Happy end»
— 9 февраля, START и Okko
«Ты» / You (4 сезон)
— 9 февраля, Netflix
«К тебе или ко мне» / Your Place or Mine
— 10 февраля, Netflix
«Кто-то, кого я знал» / Somebody I Used to Know
— 10 февраля, Amazon Prime Video
«Антология русского хоррора: Красный состав» (1 сезон)
— 16 февраля, more.tv и Кинопоиск (в Плюсе)
«У нас привидение» / We Have a Ghost
— 24 февраля, Netflix
«Дурдом» (1 сезон)
— февраль, PREMIER
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