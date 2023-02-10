Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года

В прошлом году, несмотря на санкции и уход из России крупных голливудских игроков, до зрителей дошли такие горячо ожидаемые фантастические ленты, как продолжение «Аватара», ремейк классической ленты Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» и нашумевшая лента «Всё везде и сразу» с Мишель Йео. 2023-й готовит нам встречу с сиквелом «Дюны», несколькими кинокомиксами, адаптацией игры Borderlands, приквелом «Голодных игр», экранизацией повести Кира Булычёва и другими интригующими фильмами. Большинство из них официально не заявлены в российском прокате, однако это мало кого остановит от их просмотра.
«Аквамен 2» / Aquaman and the Lost Kingdom
Новые приключения Артура Карри (Джейсон Момоа
), чьи корни находятся глубоко под водой, в царстве Атлантиды. В кадре все те же Эмбер Хёрд
, Николь Кидман
, Патрик Уилсон
, Дольф Лундгрен
, Темуэра Моррисон
и Яхья Абдул-Матин II
, а у руля вновь Джеймс Ван
. Масштаб, спецэффекты и подводные миры обеспечены.
Дата выхода в мировой прокат: 20 декабря
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«Бордерлендс» / Borderlands
Благодаря Элаю Роту
на большом экране появятся Лилит (Кейт Бланшетт
), Мокси (Джина Гершон
), Патриция Таннис (Джейми Ли Кёртис
), Роланд (Кевин Харт
), Жестянка (Джек Блэк
), Крошка Тина (Ариана Гринблат) и другие запомнившиеся персонажи популярной серии шутеров Gearbox Software, чье действие разворачивается на Пандоре. В актерской команде также числятся Хэйли Беннетт
и Эдгар Рамирес
.
Дата выхода в прокат неизвестна
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«Воскресшие» / Resurrected
Голливудский дебют Егора Баранова
представляет собой мрачный триллер о недалеком будущем, в котором Ватикан научился воскрешать людей. Спустя несколько лет мир разделен на два лагеря: защитников церкви и права человека на «второй шанс» и противников практики воскрешения. Среди первых оказывается Дэйв Дэвис
, который после ряда массовых убийств выясняет, что существует глобальный заговор.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 23 марта
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«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» / The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
Фрэнсис Лоуренс
адаптировал для кино роман-приквел «Голодных игр» за авторством Сьюзен Коллинз. По сюжету молодой Кориолан (Том Блайт
), который позднее станет главой государства Панем, попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер
) из бедного 12-го дистрикта. Во время церемонии жатвы девушка начинает петь, чем привлекает внимание всего государства, и Сноу рассчитывает, что это сыграет им на руку. В картине также заявлены Питер Динклэйдж
, получивший роль главы Академии Каскы Хайботтома, Хантер Шафер
, Виола Дэвис
и Джейсон Шварцман
.
Дата выхода в мировой прокат: 15 ноября
«Дюна. Часть 2» / Dune: Part Two
Первая часть адаптации знаменитого романа Фрэнка Герберта заканчивалась практически на полуслове, но еще до выхода картины 2021 года было известно, что продолжению быть. Сиквел, создаваемый Дени Вильнёвым
, скорее всего, завершит экранизацию, после чего зрителей может ожидать сериал от HBO. Помимо основного звездного состава, в картине появится Флоренс Пью
в качестве принцессы Ирулан Коррино.
Дата выхода в мировой прокат: 1 ноября
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«Крейвен-охотник» / Kraven the Hunter
Экранизация очередного комикса из «паучьей» вселенной от Sony. На сей раз рассказ пойдет о заклятом враге Человека-паука, роль которого исполнит Аарон Тейлор-Джонсон
. Компанию ему составят Алессандро Нивола
, Расселл Кроу
, Фред Хехингер
и Ариана ДеБос
, которой досталась роль любовницы Крейвена. Режиссером фильма выступает Джей Си Чендор
.
Дата выхода в мировой прокат: 4 октября
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«Марвелы» / The Marvels
Сиквел феминистского кинокомикса «Капитан Марвел
» с Бри Ларсон
в роли летчицы Кэрол Дэнверс с невиданными суперспособностями. Ленту поставила создательница ремейка «Кэндимена
» Ниа ДаКоста
.
Дата выхода в мировой прокат: 26 июля
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«Капитан Марвел»: Руки-базуки
«Материнский корабль» / The Mothership
Холли Берри
, Молли Паркер
, Джон Ортиз
и Пол Гилфойл
в фантастической драме о Саре Морс, пытающейся раскрыть тайну исчезновения мужа, пропавшем без вести год назад. Ситуация принимает неожиданный оборот, когда героиня обнаруживает внеземной объект прямо под своим домом.
Дата выхода в онлайн-сервисах неизвестна
«Мег 2» / The Meg 2: The Trench
Спустя пять лет после выхода первой части фантастического триллера об огромной доисторической акуле зрителей ожидает сиквел. Джейсон Стэтэм
вернется к роли профессора палеонтологии Джонаса Тэйлора, а компанию ему составят Джеки У
, Гиллори Сиена
и Скайлер Сэмюэлс
. Режиссером выступил Бен Уитли
.
Дата выхода в мировой прокат: 2 августа
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«Мег: Монстр глубины»: Диалоги о рыбалке с Джейсоном Стэтэмом
«Мятежная луна» / Rebel Moon
Зак Снайдер
снял для Netflix фантастический боевик о мирной колонии на краю галактики. Когда тиран Балисарий угрожает захватить ее, жители решают собрать собственную армию. На поиски воинов с соседних планет они отправляют молодую женщину с загадочным прошлым. Главную роль в картине исполнила София Бутелла
, а компанию ей составили Джимон Хонсу
, Чарли Хэннем
, Рэй Фишер
, Руперт Френд
, Кэри Элвис
, Энтони Хопкинс
, Эд Скрейн
, Джена Мэлоун
, Кори Столл
и Пэ Ду На
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 22 декабря
«Настоящая любовь» / True Love
Джон Дэвид Вашингтон
, Джемма Чэн
, Эллисон Дженни
и Кэн Ватанабэ
сыграли в новой работе создателя фантастических лент «Монстры
» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории
» Гарета Эдвардса
. О сюжете известно лишь то, что события развернутся в недалеком будущем.
Дата выхода в мировой прокат: 5 октября
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«Изгой-один. Звездные войны: Истории»: Умираю, но не сдаюсь
«После Янга» / After Yang
В фантастической драме Когонады Колин Фаррелл
и Джоди Тёрнер-Смит
воспитывают приемную дочь китайского происхождения (Малеа Эмма Тьяндравиджая), а помогает им в этом андроид Янг (Джастин Х. Мин), наделенный обширными знаниями об азиатской культуре. Когда Янг отключается, а в сервисной службе могут только осмотреть за $250, Джейк отправляется на поиски мастера, а потом — и по волнам памяти «старшего брата» Мики.
Точная дата выхода в прокат: 16 февраля
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«Предчувствие» / La Bête
Французский режиссер Бертран Бонелло
под присмотром продюсера Ксавье Долана
завершает работу над фантастической мелодрамой с Леа Сейду
и Джорджем Маккэем
в главных ролях. История разворачивается в трех разных периодах: 1910, 2014 и 2044. В ближайшем будущем, где эмоции считаются угрозой, Габриэль, наконец, решает очистить свое сознание в машине, которая погрузит ее в предыдущие жизни и избавит от любых сильных чувств. Но неожиданно она встречает Луи и чувствует с ним сильную связь, как будто знает его целую вечность.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Сто лет тому вперёд»
Александр Андрющенко
постарается вернуть нам веру в человечество обновленной версией культового для постсоветского пространства сюжета об Алисе Селезнёвой. О новой экранизации повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд
» уже известно, что Колю сыграет Марк Эйдельштейн
, а родителей девочки из будущего — Константин Хабенский
и Виктория Исакова
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 декабря
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«Стражи Галактики 3» / Guardians of the Galaxy Vol. 3
Джеймс Ганн
после бодания с компанией Disney, уволившей режиссера из-за его провокационных высказываний, все-таки лично завершит историю пресловутых «Стражей Галактики
». Предварительно он снял смешной рождественский спецвыпуск
кинокомикса, после чего обеспечил себе отход, став гендиректором DC Studios. Зрители вновь встретятся с полюбившейся командой во главе с Крисом Праттом
, а среди новичков серии заявлен Уилл Поултер
в качестве совершенного человека Адама Уорлока, созданного с целью уничтожения главных героев. Must see.
Дата выхода в мировой прокат: 3 мая
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«Трансформеры: Восхождение Звероботов» / Transformers: Rise of the Beasts
Доминик Фишбек
и Энтони Рамос
сыграли в седьмой части «Трансформеров
». За постановку отвечает Стивен Кейпл-младший
, а продюсером числится создатель популярной киносерии Майкл Бэй
. Фантастический боевик отправит зрителей в кругосветное путешествие по миру 1990-х и выведет на сцену Максималов, Предаконов и Террорконов, которые вступят в сотрясающую Землю битву между Автоботами и Десептиконами.
Дата выхода в мировой прокат: 7 июня
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«Трансформеры: Эпоха истребления»: Бэй и беги
«Флэш» / The Flash
Фильм по мотивам комикс-серии Flashpoint разрабатывался с 2004-го и сменил несколько режиссеров, пока за дело не взялся Андрес Мускетти
. Барри Аллен с лицом Эзры Миллера
обретает суперспособности после отравления химикатами, а затем пытается попасть в прошлое, чтобы остановить убийство матери. Благодаря альтернативной вселенной на экране можно будет увидеть Бэтменов Бена Аффлека
и Майкла Китона
.
Дата выхода в мировой прокат: 14 июня
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«Человек-муравей и Оса: Квантомания» / Ant-Man and the Wasp: Quantumania
Третья часть кинокомикса Пейтона Рида
, вышедшего в 2015 году, поведает о новых похождениях Скотта Лэнга (Пол Радд
) и его напарницы Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли
). Им предстоит встреча с Кангом в исполнении Джонатана Мэйджерса
. В фильме, помимо основного состава, также заявлены Кори Столл и Билл Мюррей
.
Дата выхода в мировой прокат: 15 февраля
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«Человек-муравей»: Мистер Мускул
«Человек-паук: Паутина вселенных» / Spider-Man: Across the Spider-Verse
Продолжение мультфильма «Человек-паук: Через вселенные
» закручено вокруг Майлза Моралеса, отправившегося в приключение по мультивселенной вместе с Гвен Стейси и новой командой людей-пауков, которым предстоит столкнуться с могущественным злодеем. Персонажи говорят голосами Шамейка Мура, Лорен Велес
, Джейка Джонсона
, Хейли Стейнфилд
, Дэниела Калуи
, Оскара Айзека
и Ши Уигэма
.
Дата выхода в мировой прокат: 31 мая
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«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий
«65»
Скотт Бек
и Брайан Вудс
сняли фантастический триллер с Адамом Драйвером
в качестве астронавта, который потерпел крушение на таинственной планете и обнаружил, что он здесь не один. В фильме сыграли также Хлоя Коулман
и Ариана Гринблат, композитором выступил Дэнни Элфмен
, а одним из продюсеров — Сэм Рэйми
.
Дата выхода в мировой прокат: 8 марта
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