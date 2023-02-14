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Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

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14 февраля 2023
Сегодня все только и обсуждают, что новую игру во вселенной «Гарри Поттера» — Hogwarts Legacy. Для тех, кто не может или не хочет погружаться в интерактивное искусство (а может — уже прошел ее от и до), предлагаем 10 идейных родственников главной франшизы нового времени из библиотеки японской анимации, которые мы собирали в честь 20-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» (не забудьте также ознакомиться с полемическим текстом на тему).


Для тех, кто считает, что все истории об избранных заканчиваются хорошо: «Акира» (1988)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Избранный — один из самых распространенных образов в литературе: муж, вытащивший меч из булыжника, хоббит-путешественник и, конечно же, волшебник с характерным шрамом на лбу. В конце пути таких персонажей если и не разверзаются хляби карамельные, то, по крайней мере, воцаряется мир и гармония: жертвенность неизменно поощряется — еще с библейских времен («Воздаст каждому по делам его» — Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27).

Однако не все истории об избранных заканчиваются хорошо, и печальнее нет повести на свете, чем «Акира» Кацухиро Отомо. Легендарная картина рассказывает (помимо всего прочего) о забитом пареньке по имени Тэцуо Сима. Ему было уготовано самой судьбой обладать силой, о которой смертные могут только мечтать, но, к сожалению, в погоне за восстановлением собственного эго, Тэцуо, скажем так, не смог взять себя в руки. Для просмотра «Акиры» хватает и других поводов: анимацию к нему рисовали всей Японией, добившись поражающего и сегодня качества, а, попав на благодатную американскую почву, он на пару лет стал синонимом слова «аниме». Количество поп-культурных книксенов подсчитать уже невозможно: в любви к «Акире» расписывались Майкл Джексон и Канье Уэст, а еще без него не было бы ни «Матрицы», ни «Очень странных дел». (М.Б.)

Слушать Подкаст о феномене, анимации и смыслах «Акиры»
Для тех, кто не верит в счастье даром: «Девочка-волшебница Мадока» (2011)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Бесплатный сыр бывает только в гостях у семейства Уизли: путешествие в магический мир значительно улучшило качество жизни лишившегося родителей Гарри Поттера, но и кое-что потребовало взамен. «Девочка-волшебница Мадока» фокусируется чуть подробнее на том, какую цену приходится платить спасителям мира и избранным.

Мадока — 14-летняя девочка, которая во снах видит, как ее ровесница дерется со всевозможными чудовищами. Следом появляется кот, который предлагает ей тоже стать девочкой-волшебницей — и присоединиться к незнакомке. «Мадока» — уже классика махо-сёдзё, историй про школьниц, которые с помощью магии спасают мир от коллапса. Однако цена, которую за это придется заплатить, гораздо выше, чем девушка может представить, а все ее задорные приключения так или иначе построены на лжи. Очень в духе Дамблдора, если бы тот был злодеем. (А.Ф.)

Читать «Токио Мяу-Мяу» и закат махо-сёдзё
Для тех, кто внимательно следит за противостоянием детей и учителей: «Обещанный Неверленд» (1 сезон)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Пикировки Гарри Поттера с профессором Снейпом и не только — один из важнейших сюжетов цикла Джоан Роулинг, но эта битва умов даже рядом не стоит с многоходовочками детей и взрослых из «Обещанного Неверленда».

Райская жизнь в приюте «Благодатный дом» заканчивается, когда вундеркинды Эмма, Норман и Рей узнают, что местных детей отправляют восе не в светлое будущее, как говорила «мама» Изабелль. Тогда же они решают устроить побег вместе с младшими детьми — и начинают готовить план операции, сравнимой с ограблением самого навороченного банка. Правда, на кону не деньги, а их жизни. Камерный первый сезон «Обещанного Неверленда» под завязку переполнен твистами, саспенсом и многоходовочками в исполнении детей и их строгой наставницы. Во втором история наращивает масштаб и ожидаемо теряет в плотности действия (несмотря на то, что в 11 серий стараются утрамбовать порядка 100 томов одноименной манги). И это во всех смыслах менее интересное зрелище (поклонники «Неверленда» и вовсе считают, что это катастрофический провал). (А.Ф.)

Читать «Драконий дантист» — аниме о войне и обреченных поколениях
Для тех, кто ценит фэнтезийные истории мести: «Клеймор» (2007)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Ничто так не подогревает мотивацию, как месть. Заклятый враг в конце путешествия намечает горизонт событий и манит обещанием неизбежной развязки через ультимативное сражение. И то, и другое в «Гарри Поттере» заключено в темную фигуру Волан-де-Морта. Поклонникам историй мести стоит обратить свой взор на «Клеймор» — мрачное фэнтези с нетипичным для японцев рассуждением о вендетте.

«Клеймор» гнездится в альтернативном Средневековье, где люди страдают от вынужденного соседства с ёма — оборотнями-людоедами, умеющими принимать человеческий облик. В исключительных случаях они и вовсе трансформируются в такое Нечто, что не снилось даже Джону Карпентеру. Обычному человеку не под силу отличить смертельно опасную тварь от дружелюбного соседа — о победе в бою и говорить нечего. Для борьбы с ёма безымянная организация создает чудо-воительниц, известных как «клейморы». Они живут исключительно войной и платят дорогую цену за недюжинные ратные способности. К Клэр, одной из таких путешествующих охотниц на нечисть, прибивается паренек Раки, чью семью пожрали ёма. Вместе им предстоит много узнать о себе, врагах, организации, человеческой натуре и, конечно, извилистом пути мести. (М.Б.)

Читать «Когти зверя» — еще одно аниме об оборотнях
Для тех, кто обожает эпичные колдовские дуэли: «Магическая битва» (2020 — наст.время)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Поединки на волшебных палочках в Хогвартсе и схватки не на жизнь, а на смерть в коридорах Министрества магии — персонажи «Гарри Поттер» не чурались выяснять отношения силой. Впрочем, у героев «Магической битвы» силенок побольше, а у местного Волан-де-Морта хватает могущественных конкурентов.

Старшеклассник Юдзи Итадори необычайно физически развит, но не торопится применять силу с пользой. Только предсмертное напутствие дедушки и знакомство с миром магов и проклятий вынуждают его взяться за ум. Эта война идет уже много лет, и Юдзи может как спасти человечество, так и погубить его: ведь он проглотил палец злейшего демона Рёмэна Сукуны, но в то же время — не стал его рабом, проявив неожиданную стойкость. В «Магической битве» хватает занятных параллелей с «Гарри Поттером»: от могущественного сироты и злодея, чья сила поделена на части, до наставника-трикстера Сатору Годзё. Однако сёнэн-хит о боевых магах не только посвящен продолжительным и сверхдинамичным битвам (некоторые длятся не одну серию), но и безрадостному быту японцев. Ведь проклятия рождаются там, где сконцентрировались человеческое горе и отчаяние. (А.Ф.)

Читать «Магическая битва 0» — полнометражный приквел о любви и вине
Для тех, кому одинаково важны дружба и бестиарий: «Истребитель демонов» (2019 — наст.время)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Дивный и манящий мир Хогвартса, высокие ноты только начавшегося взросления, уютная атмосфера дружбы и, конечно, борьба с мистическим бестиарием. Ценители всего перечисленного с лихвой насытятся любимыми мотивами в «Истребителе демонов» — одном из самых популярных сёнэн-аниме современности.

Набрав хвороста, юноша Тандзиро как-то вернулся домой и обнаружил, что всю его семью убили демоны. В живых осталась лишь сестра Нэдзуко, но и она вот-вот превратится в кровожадное плотоядное существо, питающее ненависть к людям. Каким-то образом Тандзиро все же удалось остановить превращение: Нэдзуко — больше не человек, но еще и не смешарик демон. Юноша пытается найти способ вернуть сестре былое обличие, а заодно покарать существ, что творят такие жуткие злодеяния. Все классические тропы — на месте: братская любовь, триумф воли над хрупкими возможностями тела, глобальные заговоры, демоны всех расцветок и фасонов: от паукообразных существ и огров до мастеров гипноза. А Тандзиро на выручку всегда готовы прийти верные друзья: вспыльчивый и неотесанный Иноскэ в маске кабана и Дзеницу — нервный и трусливый в обычном состоянии, но во сне — беспощадная машина для убийств. (М.Б.)

Читать В чем феномен «Истребителя демонов»
Для тех, кому нравятся неожиданности и магические двери: «Дорохэдоро» (2019 — наст.время)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Магия, конечно, невероятно удобна в быту, но неопытные волшебники могут трансгрессировать куда-то не туда или обратиться кем-то не тем. С комбинации похожих неудач и начинается «Дорохэдоро».

Кайман — житель города под названием Дыра, чьих граждан допекают колдуны из другого мира. Через специальные магические двери они вторгаются в и без того безрадостные трущобы и тестируют на людях свои заклинания. Из-за одного такого чародея у Каймана выросла голова ящерицы и пропала память, поэтому он находится в активном поиске — виновного. Мир «Дорохэдоро» — фантасмагорическая галлюцинация нищеты: местные обитатели — люди и маги — вынуждены выживать в Лютом переулке размером с город, но не падают духом. Буквально каждый день происходит что-то удивительное: волшебные поединки или превращение людей в насекомых, ящериц и даже грибы — лишь самые примитивные опции. (А.Ф.)

Читать «Киберпанк» — крышесносное аниме на стыке реальности и небыли
Для тех, кто любит драконов: «Кобаяси и ее горничная-дракон» (2017-2021)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Шведский тупорылый и валлийский зеленый, венгерский хвосторог и китайский огненный шар, а в недрах Гринготтса — еще и Укpaинcкий железнобрюхий. В «Гарри Поттере» выбор драконов богаче, чем в «Игре престолов», но понаблюдать за их повадками позволяют только издалека или в бою. «Кобаяси и ее горничная-дракон», напротив, описывают жизнь людей и гигантских ящеров бок-о-бок. Ну почти.

Кобаяси — 25-летняя офисная работница, которая дома только ест и спит, а конец трудовой недели отмечает бокалом-другим пива. Однотипная повседневность тянется и тянется, пока однажды на пороге квартиры Кобаяси не появляется Тору — жизнерадостная девушка в униформе горничной. Она говорит, что ее пригласили здесь пожить. Зачин параноидального триллера — на самом деле отправная точка комедийного квартирного фэнтези о совместном быте людей и драконов, которые способны принимать человеческий облик (часто — неприлично милых девушек). Вслед за Тору появляются и другие жители мира исполинских летающих ящериц, которых блага общества потребления заставляют отказаться от людоедских (точнее человеконенавистнических) взглядов. Вообще «Кобаяси и ее горничная-дракон» относится к жанру повседневность, в котором «ничего не происходит», а сюжет складывается из бытовых зарисовок, где есть место магии, видеоиграм, еде и, конечно, любви. (А.Ф.)

Читать 25 драконов в фильмах, сериалах и анимации
Для тех, кто не знает, что делать с дарами смерти: «Миками — истребительница духов» (1993)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

По волшебной вселенной Джоан Роулинг раскидано множество волшебных предметов, до поры прикидывающихся ветошью, но всегда готовых сыграть судьбоносную роль. Коллекционерам призрачных остатков усопших, посмертных артефактов и кусочков души предлагается взглянуть на потусторонний мир Японии конца прошлого века в «Миками — истребительнице духов».

Молодая закоренелая капиталистка Рэйко Миками больше всего любит деньги. Ее рынок – перспективная ниша истребления духов: население Японии растет, вытесняя и без того не слишком довольных призраков. Несмотря на высокие расходы на покупку различных печатей и защитных артефактов, борьба с нечистью сулит большую прибыль. К тому же всегда можно сэкономить на помощниках — и держать за гроши помешанного на хентае студента: достаточно просто взмахнуть ресницами, и он тут же забывает о справедливой оплате труда. Или эксплуатировать призрак несчастной девушки, обещая провести дорогостоящий обряд экзорцизма. Когда-нибудь. Духи — существа беспощадные, бизнес в эпоху лопающегося экономического пузыря — и того хуже, и Рэйко готова на все, чтобы минимизировать разницу между выручкой и прибылью. (М.Б.)

Читать «Жилой комплекс Си» — аниме-хоррор с лавкрафтианскими мотивами
Для тех, кто увлекает школьным фольклором и городскими легендами: «Туалетный мальчик Ханако» (2020)

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Туалеты Хогвартса таят едва ли не больше чудес, чем Запретный лес: здесь Гарри и Рон вступили в схватку с троллем, Гермиона варила Оборотное зелье, Плакса Миртл излагал свою безрадостную биографию и даже спряталась Тайная комната. Туалетный мальчик Ханако наверняка бы с Миртл подружился: им есть, что друг другу рассказать.

Байка о Ханако — ходовая в японских школах городская легенда, правда, считается, что там обитает девочка. Ее-то и хочет вызвать интересующаяся магией Нэнэ Ясиро, но знакомится с закомплексованным юношей-призраком, который уже много лет обитает в женском туалете. Это и есть Ханако, с которым Нэнэ долго не сможет распрощаться. Комедия из школьной жизни, «Туалетный мальчик Ханако» строится не только на обмене гендерными стереотипами между старшеклассницей в поисках любви и потусторонним холостяком в теле ребенка. В академии Камомэ обитает Семь школьных тайн — от кровавого пятна до загадочного Библиотекаря, которые многое могут рассказать о системе обучения и даже прошлом страны. (А.Ф.)

Максим Бугулов, Алексей Филиппов
19.11.2021
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№ 2
Tishqa (Москва)   22.11.2021 - 00:00
Сомнительная рекомендация вообще. Какая связь между анимэ и вселенной ГП? Анимэ, возможно, и интересное, но фанаты ГП всё-таки по другой теме читать далее>>
№ 1
Noonlight   19.11.2021 - 19:11
Ох, не знаю, насколько будет интересно любителям Гарри Поттера погружаться в мир аниме... Подборка крутая, но она скорее анимэшникам даёт повод погордиться любимыми проектами, чем переманивать из мира... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера» фотографии
Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера» фотографии
Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера» фотографии
Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера» фотографии
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