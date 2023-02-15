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Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни

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15 февраля 2023

В российский прокат 14 февраля вышел комедийный боевик «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес, о сюжете которого можно догадаться по названию. Уже не очень молодая пара хочет обручиться на живописном острове, однако в планы вмешиваются бандиты. К премьере фильма мы решили вспомнить и другие «свадебные» картины с Джей Ло и порассуждать об актерских амбициях звезды.

Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни
фото: "Моя пиратская свадьба"/компания Global Film

В начале карьеры Дженнифер Лопес, по ее словам, вовсе не считала себя певицей – она видела себя кем-то вроде артистки мюзикла, которая и играет, и танцует, и поет (причем не очень хорошо, признавалась будущая звезда поп-сцены). Амбициозные мечты начали сбываться после картины «Селена» – байопика про исполнительницу техано, трагически погибшую в 23 года. Лопес получила за роль 1 миллион долларов и стала самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой на тот момент. После чего решила заняться музыкальной карьерой. В итоге параллельно с выходом фильма «Свадебный переполох» ее второй альбом поднялся на первое место в чартах.

Картина со сладким блондином Мэттью Макконахи про одинокую устроительницу свадеб стал лидером кассовых сборов, а Лопес таким образом стала первой в истории певицей и актрисой, чей фильм и альбом возглавили топ в одну неделю. Хотя это сейчас «Свадебный переполох» считается классикой ромкома, тогда же его разгромили – на Rotten Tomatoes рейтинг фильма составил всего 17%.

Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни
фото: "Свадебный переполох"

Несмотря на некоторое презрение профессионалов, Лопес при этом полюбили зрители и, как следствие, таблоиды, которые прозвали артистку «вечной невестой Голливуда» и бдительно следили за ее романами, свадьбами и разводами, а также не гнушались шутить над фигурой звезды, которая выделялась на фоне тонких белокожих актрис. Кстати, сейчас из-за подобных шуток рассыпалась бы не одна карьера, а тогда ничего – все смеялись над «задницей в три дэ».

После «Свадебного переполоха» Лопес снялась в еще одном классическом ромкоме «Госпожа горничная», также заработавшем приличную сумму (и даже обогнавшем в прокате «Звездный путь: Возмездие»), и примерно в это же время развелась со вторым супругом Крисом Джаддом, с которым прожила меньше года. Но именно так началась «эпоха» Беннифер, пусть поначалу и обремененная «Золотой малиной». Всего в карьере Лопес порядка десяти номинаций на анти-премию Голливуда – в том числе и за роль еще в одном свадебном фильме «Если свекровь – монстр». В этой картине романтические отношения героев уходят на второй план, и все внимание достается дуэту Лопес и Джейн Фонды. Последняя, кстати, до картины не снималась 15 лет. И опять же – несмотря на высокомерие критиков, фильм собрал внушительную сумму в более чем 150 миллионов долларов при бюджете в 43 и был в целом неплохо принят зрителями.

Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни
фото: "Если свекровь – монстр"

Вспоминая свои многочисленные актерские неудачи в документальной ленте «Половина», Лопес признавалась, что в определенный период жизни у нее была чудовищно низкая самооценка: ей казалось, что она в отношениях с абьюзером, который говорит ей, что она ни на что не годится. Поэтому несмотря на успешный бизнес и яркую музыкальную карьеру, Лопес, конечно, не хватало заветной статуэтки – «Глобуса» или «Оскара», но уж никак не «Малины». Ставки были сделаны на фильм «Стриптизерши». Впервые за 20 лет критики принялись хвалить игру Лопес, однако ни «Глобус», ни номинация на «Оскар» так и не выгорели (было сложно соревноваться с Лорой Дерн из «Брачной истории»). При этом параллельно шли съемки еще одного – опять свадебного – ромкома «Первый встречный» с Малумой и Оуэном Уилсоном в роли непутевого учителя, который по воле случая влюбляется в поп-икону. Для этой картины Лопес написала целый альбом и вообще, кажется, смирилась со своим образом и сыграла наконец саму себя. И то ли мир подобрел, то ли просто соскучился по старым добрым ромкомам – но картину приняли благосклонно. А главное и саму Джей Ло в скором времени ожидали самые главные изменения в ее жизни.

Читать: Дженнифер Лопес – о фильме «Первый встречный»

Кажется, что в карьере Лопес были одни сплошные ромкомы (хотя как признавалась актриса, этот жанр для нее как возвращение домой), однако у нее на счету немало экшн-ролей (одна «Клетка» чего стоит). В «Моей пиратской свадьбе» эти образы было решено совместить, причем большую часть экранного времени отдали погоням и дракам с пиратами. В общем-то, не простым оказался и личный путь Джей Ло, которая, кажется, как никто другой боролась не только за свое место под голливудским солнцем, но и за свою настоящую любовь. Причем не сдавалась, а проявляла выдержку и терпение. Ее новая звездная роль супруги Бена Аффлека уж точно пришлась по душе всем: и требовательным критикам, и преданным фанатам. Любое появление пары (будь то реклама пончиков или мемы с церемонии «Грэмми») вызывает бурный восторг. Несмотря на тенденции времени, все обожают старомодные хэппи-энды.

«Моя пиратская свадьба» в кинотеатрах с 14 февраля.


Марисоль Яхьяева
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Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни фотографии
Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни фотографии
Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни фотографии
Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни фотографии
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