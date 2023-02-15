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ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе

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15 февраля 2023

12 февраля пришла трагическая новость — не стало Вадима Юсуповича Абдрашитова, одного из важнейших поздне- и постсоветских режиссеров: даром, что он не снимал к моменту смерти ровно 20 лет. Их творческий союз с Александром Миндадзе, можно сказать, сформировал все независимое российское кино нового времени — и отчасти продолжился в сольных фильмах Александра Анатольевича. И сегодня мы постараемся вспомнить, какой же след Абдрашитов оставил в кино и сердцах.

ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе
фото: ИТАР-ТАСС, автор фото Виктор Великжанин

«Остановился поезд» — не только название одной из знаковых абдрашитовских картин, но, по сути, формула его кино. Махина затормозила, одни сошли, другие поднялись, состав двинулся дальше. Это его соавтора на 11 картинах Александра Миндадзе в сольном плавании нарекут хроникером катастрофы, оценят внимание сценариста, переквалифицировавшегося в режиссеры, к мелочам, из-за и на которые рушится мир. Потайной ужас их совместных с Абдрашитовым фильмов, напротив, в том, что мир будет стоять и дальше, будь он неладен. Слуга найдет нового хозяина, в чужой дом заселятся «победители», поезд будет мчаться по рельсам, а девочка в белоснежном платье — в позе гипсовой статуи колхозницы из подворотни — лететь и лететь с верхотуры.

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Кто в моменте, а кто и задним числом отмечает некоторую нарочитость, а то и избыточность абдрашитовских героев. Живут среди знакомых ковров, салатниц и шибко пахнущего асфальта, но изъясняются, держатся так — как многим ни в полетах во сне, ни тем более наяву не светит. В словах и жестах — весь характер, жизненный опыт, лозунг. Как застойный супергерой-подросток Плюмбум (дебют Антона Андросова), гнувший, не чувствуя боли, свою линию, вмешивался в чужие жизни фразами-плакатами, пока родители-шестидесятники пели под гитару о другой иллюзии. Как опоздавший на войну Андрейка (дебют покойного Андрея Егорова) из «Времени танцора» не мог отличить травматичную реальность от того, что писали в книгах, что изображали — с папахами, шашками и конями — в ансамбле.

ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе

Многие его герои отчего-то бежали, застревали в полумерах и полупозиции, пока другие «наводили порядок», искали правду, силились отменить, переиграть бесчувственное мироустройство. Ставленником системы (в широком смысле) мог быть хоть дом, хоть поезд: кусочек пространства, сохраняющий грустную память места сквозь эпохи и режимы, или символ революции, любившей все на пару и на ходу. Если в конце XX века и чуть далее казалось, что самое главное в фильмах Абдрашитова-Миндадзе — предсказание краха советского проекта с его накопившимися недомолвками и теневыми механизмами, то сегодня острее режет ощущение открытых финалов. А что же дальше?

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Куда разбредутся мужички из «Парада планет» и в каком идеалистическом-историческом мороке будут блуждать их потомки? За какую спасительную идеологему схватится повзрослевший Плюмбум? Куда, наконец, ускакал Андрейка, так и не понявший, думается, что запах войны не изгоняется парой затяжек и добрым взглядом? Косвенно на эти вопросы отвечали уже постсоветские, иногда пост-абдрашитовские режиссеры: от Балабанова до «новых тихих» — и далее. Из того же свинца отлились контуженные принципы Данилы Багрова и податливость сироты в «Подбросах», практики социального блуждания, «вненаходимости» унаследовали хлебниковские обитатели захламленных диванов, а сигаревские волчки, под новый год и по будням, блуждали в тумане открытых ран и переломов — с фигой в кармане, но той же хлесткостью мировоззрения.

ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе

Бескомпромиссность их с Миндадзе сюжетов сочеталась с отсутствием простого решения, метафизическая проблематика — с укорененностью в быте и времени. Практически отсутствовавшее в советском кино представление о травме — есть только трагедии! — у Абдрашитова наиболее близко подбиралось к кончику языка. Ничто не происходит бесследно: ни украденный плеер, ни война, ни остановившийся поезд, ни блуждание по лесу, ни 12 лет (столетий?) рабства. «Двое живут, а веселый не дает», — ревновал жовиального земляка Андрейку отставной военный Валерик (покойный Юрий Степанов), скупавший дома в остывающей «горячей точке» где-то на Кавказе.

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«Время танцора» — при всей схематичности и многозначительности — сегодня открывается как столько же важный фильм тандема Абдрашитов-Миндадзе, как уже ставшие классикой ранние. Хотя и по горячим следам Игорь Манцов отмечал: три приятеля из Качканара не просто потрепанные войной Трус, Балбес, Бывалый, а судебные вариации: направо пойдешь, налево… Валерик — семьянин, отец двух сыновей, ударился в бизнес, стал обживать чужие земли и женщин: скупал дома, рестораны, очаровывал дев (в роли молодой дерзкой любовницы дебютировала Чулпан Хаматова). Всячески доказывал, что право имеет. Легендарный в узком кругу Фидель (Сергей Гармаш) пытался вернуться в норму: успокоить сердце, забыть хоть минуту творившегося кошмара, устроить семью, начать разводить пчел. Хотя, напротив, не помнил, что было до — и жил как будто в ожидании пули. Андрейка воображал себя фаталистом из прозы Лермонтова, на самом деле отплясывая под чью-то дудку: то вины, то красивых женщин, то предпреимчивого Валерика. Он оставил свой след на асфальте, но как будто не заметил ни перемен, ни катка: все же есть в итоге — и рассол, и девушка, и конь. Вот такие аватары «русского мира».

ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе

Символично, что фильм на самом деле снимался в Крыму, Сочи и Одессе. Хронотоп абдрашитовской биографии вообще состоит из хэштегов сегодняшней новостной повестки: он родился в Харькове, до ВГИКа отучился в железнодорожном техникуме Алматы — лишь потом подался к Михаилу Ромму (и сменившему его после смерти Льву Кулиджанову). Задним числом путь Вадима Абдрашитова еще при жизни казался поездом призраков: покойных наставников и коллег, актеров и нереализуемых с 2003 года фильмов. Как режиссер он бездействовал ровно 20 лет — словно ждал, когда что-то в этом мире починят, но — так и не дождался. Махина затормозила, одни сошли, другие поднялись, состав двинулся дальше. Но асфальт не только твердеет со следами копыт ушедших времен — его еще иногда меняют. Так что с грустью остается припоминать финалы его фильмов и проклятый вопрос: а что же дальше?


Алексей Филиппов
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ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе фотографии
ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе фотографии
ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе фотографии
ПТСССР: как Вадим Абдрашитов отлил травмы общества в асфальте, плюмбуме и гипсе фотографии
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