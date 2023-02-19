Народный артист: 20 байопиков о звездах эстрады и кино

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Через свекровь-монстра, «золотую малину» и пиратов – к самому романтическому хэппи-энду

Переполох вокруг Беннифер: Джей Ло и ее «свадебная» карьера в кино и жизни

14 февраля

Наследие Хогвартса: 10 аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

Драконы, городские легенды, магические битвы — и где они обитают (не только в Hogwarts Legacy)