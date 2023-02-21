«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Зрителей ожидает в 2023 году немало долгожданных триллеров. Среди них — новые работы таких мастеров, как Дэвид Финчер, Мартин Скорсезе, Нил Джордан и Пол Шредер, а также любопытные ленты вроде «Каменного сердца» и «Кокаинового медведя».
«Бог — это пуля» / God Is a Bullet
Ник Кассаветис
поставил на основе одноименного романа Бостона Терана экшн-триллер со звездным актерским составом. Ключевые роли в картине исполнят Николай Костер-Валдау
, Джейми Фокс
и Майка Монро
. Зрителей ожидает рассказ о детективе Бобе Хайтауэре, который обнаруживает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена последователями сатанинского культа. Официальное расследование оказывается безрезультатным, и герой решает самостоятельно присоединиться к культу, чтобы выследить его лидера. В этом ему помогает единственная выжившая жертва Кейс Хардин.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 июня
«Бостонский душитель» / Boston Strangler
Кира Найтли
, Кэрри Кун
, Алессандро Нивола
, Крис Купер
, Дэвид Дастмалчян
, Рори Кокрейн
и Роберт Джон Берк
в очередной киноверсии реальной истории про поимку Альберта де Сальво, убившего и изнасиловавшего 13 женщин в Бостоне 1960-х. За постановку отвечает Мэтт Раскин. Это не первое обращение кинематографистов к нашумевшему делу. Самым известным из них является «Бостонский душитель
» Ричарда Флейшера
с Тони Кёртисом
в титульном образе и Генри Фондой
в качестве детектива.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 17 марта
«В стране святых и грешников» / In the Land of Saints and Sinners
Лиам Нисон
снялся в триллере Роберта Лоренца
об отдаленной ирландской деревне, где недавно вышедший на пенсию убийца оказывается втянутым в смертельную игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Компанию звезде составили Киаран Хайндз
, Керри Кондон
, Колм Мини
, Сара Грин
и Джек Глисон
.
Дата выхода в мировой прокат: 22 июня
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Лиам Нисон: «Мы носили кучу одежды и чувствовали себя, как человек Мишлен»
«Всевидящее око» / The Pale Blue Eye
Новая работа Скотта Купера
, основанная на одноименном романе американского писателя Байарда Луиса, расскажет о серии убийств в Вест-Пойнтской военной академии в 1830 году. Расследовать преступления будут опытный сыщик Огастус Лэндор (Кристиан Бейл
) и молодой кадет Эдгар Аллан По (Гарри Меллинг
). В ленте также заняты Джиллиан Андерсон
, Шарлотта Генсбур
, Тимоти Сполл
, Роберт Дюваль
и Тоби Джонс
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 6 января
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«Каменное сердце» / Heart of Stone
Галь Гадот
, Джейми Дорнан
, Софи Оконедо
и Маттиас Швайгхёфер
в шпионском триллере Тома Харпера
о женщине-агенте ЦРУ, которая должна предотвратить нависшую угрозу существующему миропорядку на планете.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 11 августа
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«Кокаиновый медведь» / Cocaine Bear
Кери Расселл
, Рэй Лиотта
, Марго Мартиндэйл
, Кристофер Хивью
, Олден Эренрайк
, О'Ши Джексон-младший
и Джесс Тайлер Фергюсон
сыграли ключевые роли в остросюжетной черной комедии Элизабет Бэнкс
, основанной на реальных событиях. Зрителям поведают о том, как на территории Кентукки в 1985 году наркоторговцем с самолета был сброшен 50-килограммовый мешок с кокаином. Его унюхал медведь, что привело к печальным последствиям. Must see.
Дата выхода в мировой прокат: 22 февраля
«Марлоу» / Marlowe
Мастер нуара Нил Джордан адаптировал для кино роман Джона Банвилля «Черноглазая блондинка» с Лиамом Нисоном в образе знаменитого частного детектива Филипа Марлоу. В фильме также заявлены Диана Крюгер
, Джессика Лэнг
, Иэн Харт
, Алан Камминг
и Дэнни Хьюстон
.
Точная дата выхода в прокат: 23 февраля
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«Не засыпай» / Double Blind
Милли Брэйди
, Поллианна Макинтош
и Эбби Фитц
в ирландском триллере о группе выживших подопытных, которые в результате неудачного испытания медицинского препарата вынуждены сопротивляться сну и бороться друг с другом, чтобы остаться в живых.
Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 8 июня
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«Рептилия» / Reptile
Криминальный триллер Гранта Сингера
поведает о детективе Николсе в исполнении Бенисио Дель Торо
, работающем над раскрытием убийства риелтора, в котором все не так, как кажется на первый взгляд, и которое начинает разрушать иллюзии в его собственной жизни. В ленте также появятся Джастин Тимберлэйк
, Алисия Сильверстоун
, Майкл Питт
, Фрэнсис Фишер
и Эрик Богосян
.
Дата выхода в прокат неизвестна
«Садовник» / Master Gardener
Сигурни Уивер
и Джоэл Эдгертон
исполнили главные роли в новой картине Пола Шредера о дотошном садоводе, который ухаживает за поместьем богатой вдовы, всячески потворствуя ей. Но когда хозяйка отдает мужчине на попечение свою беспокойную внучатую племянницу (Куинтесса Суинделл
), его жизнь превращается в хаос, и всплывают темные тайны из прошлого.
Дата выхода в мировой прокат: 31 марта
«Убийца» / The Killer
Дэвид Финчер экранизировал французский комикс Алексиса Ноулента, который планировал снять еще лет 15 назад
. Главный герой — опытный киллер (Майкл Фассбендер
) на закате карьеры, начинающий чувствовать раскаяние за совершенные преступления. В роли второго плана — Тильда Суинтон
.
Дата выхода в онлайн-сервисах: 10 ноября
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«Убийца "Святой паук"» / عنکبوت مقدس
Новая работа Али Аббаси
, причастного к созданию экранизации игры The Last of Us
, была отмечена на прошлогоднем Каннском фестивале призом за лучшую женскую роль (Зар Амир-Эбрахими
). По сюжету семьянин Саид (Мехди Баджестани
) самостоятельно ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 4 мая
«Убийцы цветочной луны» / Killers of the Flower Moon
Мартин Скорсезе продолжает компилировать собственную историю криминальной Америки. Новый эпизод – рассказ о племени осейджей
, сумевших сохранить себя в эпоху колонизации будущих США, но сдающих позиции уже в 1920-е. В тот самый момент, когда на территории их компактного проживания обнаруживается нефтяное месторождение. Детективный вестерн, основанный на одноименной документальной книге, станет уже шестой совместной работой Скорсезе с Леонардо ДиКаприо
, а с Робертом Де Ниро
— десятой.
Дата выхода в прокат неизвестна
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