Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

21 февраля
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Все рубрики

Топы с Максом Милианом >>
21 февраля 2023

Зрителей ожидает в 2023 году немало долгожданных триллеров. Среди них — новые работы таких мастеров, как Дэвид Финчер, Мартин Скорсезе, Нил Джордан и Пол Шредер, а также любопытные ленты вроде «Каменного сердца» и «Кокаинового медведя».



«Бог — это пуля» / God Is a Bullet

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Ник Кассаветис поставил на основе одноименного романа Бостона Терана экшн-триллер со звездным актерским составом. Ключевые роли в картине исполнят Николай Костер-Валдау, Джейми Фокс и Майка Монро. Зрителей ожидает рассказ о детективе Бобе Хайтауэре, который обнаруживает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена последователями сатанинского культа. Официальное расследование оказывается безрезультатным, и герой решает самостоятельно присоединиться к культу, чтобы выследить его лидера. В этом ему помогает единственная выжившая жертва Кейс Хардин.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 июня


«Бостонский душитель» / Boston Strangler

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Кира Найтли, Кэрри Кун, Алессандро Нивола, Крис Купер, Дэвид Дастмалчян, Рори Кокрейн и Роберт Джон Берк в очередной киноверсии реальной истории про поимку Альберта де Сальво, убившего и изнасиловавшего 13 женщин в Бостоне 1960-х. За постановку отвечает Мэтт Раскин. Это не первое обращение кинематографистов к нашумевшему делу. Самым известным из них является «Бостонский душитель» Ричарда Флейшера с Тони Кёртисом в титульном образе и Генри Фондой в качестве детектива.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 17 марта


«В стране святых и грешников» / In the Land of Saints and Sinners

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Лиам Нисон снялся в триллере Роберта Лоренца об отдаленной ирландской деревне, где недавно вышедший на пенсию убийца оказывается втянутым в смертельную игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Компанию звезде составили Киаран Хайндз, Керри Кондон, Колм Мини, Сара Грин и Джек Глисон.

Дата выхода в мировой прокат: 22 июня

Читать интервью Лиам Нисон: «Мы носили кучу одежды и чувствовали себя, как человек Мишлен»


«Всевидящее око» / The Pale Blue Eye



Новая работа Скотта Купера, основанная на одноименном романе американского писателя Байарда Луиса, расскажет о серии убийств в Вест-Пойнтской военной академии в 1830 году. Расследовать преступления будут опытный сыщик Огастус Лэндор (Кристиан Бейл) и молодой кадет Эдгар Аллан По (Гарри Меллинг). В ленте также заняты Джиллиан Андерсон, Шарлотта Генсбур, Тимоти Сполл, Роберт Дюваль и Тоби Джонс.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 6 января

Читать Мастера ужасов. 13 режиссёров, изменивших облик хорроров


«Каменное сердце» / Heart of Stone



Галь Гадот, Джейми Дорнан, Софи Оконедо и Маттиас Швайгхёфер в шпионском триллере Тома Харпера о женщине-агенте ЦРУ, которая должна предотвратить нависшую угрозу существующему миропорядку на планете.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 11 августа

Читать Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года


«Кокаиновый медведь» / Cocaine Bear



Кери Расселл, Рэй Лиотта, Марго Мартиндэйл, Кристофер Хивью, Олден Эренрайк, О'Ши Джексон-младший и Джесс Тайлер Фергюсон сыграли ключевые роли в остросюжетной черной комедии Элизабет Бэнкс, основанной на реальных событиях. Зрителям поведают о том, как на территории Кентукки в 1985 году наркоторговцем с самолета был сброшен 50-килограммовый мешок с кокаином. Его унюхал медведь, что привело к печальным последствиям. Must see.

Дата выхода в мировой прокат: 22 февраля


«Марлоу» / Marlowe



Мастер нуара Нил Джордан адаптировал для кино роман Джона Банвилля «Черноглазая блондинка» с Лиамом Нисоном в образе знаменитого частного детектива Филипа Марлоу. В фильме также заявлены Диана Крюгер, Джессика Лэнг, Иэн Харт, Алан Камминг и Дэнни Хьюстон.

Точная дата выхода в прокат: 23 февраля

Читать Новая часть комедии «О чём говорят мужчины», «Нюрнберг», «Бешенство» и еще 8 фильмов февраля


«Не засыпай» / Double Blind

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Милли Брэйди, Поллианна Макинтош и Эбби Фитц в ирландском триллере о группе выживших подопытных, которые в результате неудачного испытания медицинского препарата вынуждены сопротивляться сну и бороться друг с другом, чтобы остаться в живых.

Ориентировочная дата выхода в онлайн-сервисах: 8 июня

Читать Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года


«Рептилия» / Reptile

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Криминальный триллер Гранта Сингера поведает о детективе Николсе в исполнении Бенисио Дель Торо, работающем над раскрытием убийства риелтора, в котором все не так, как кажется на первый взгляд, и которое начинает разрушать иллюзии в его собственной жизни. В ленте также появятся Джастин Тимберлэйк, Алисия Сильверстоун, Майкл Питт, Фрэнсис Фишер и Эрик Богосян.

Дата выхода в прокат неизвестна


«Садовник» / Master Gardener

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Сигурни Уивер и Джоэл Эдгертон исполнили главные роли в новой картине Пола Шредера о дотошном садоводе, который ухаживает за поместьем богатой вдовы, всячески потворствуя ей. Но когда хозяйка отдает мужчине на попечение свою беспокойную внучатую племянницу (Куинтесса Суинделл), его жизнь превращается в хаос, и всплывают темные тайны из прошлого.

Дата выхода в мировой прокат: 31 марта


«Убийца» / The Killer

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Дэвид Финчер экранизировал французский комикс Алексиса Ноулента, который планировал снять еще лет 15 назад. Главный герой — опытный киллер (Майкл Фассбендер) на закате карьеры, начинающий чувствовать раскаяние за совершенные преступления. В роли второго плана — Тильда Суинтон.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 10 ноября

Читать Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть


«Убийца "Святой паук"» / عنکبوت مقدس



Новая работа Али Аббаси, причастного к созданию экранизации игры The Last of Us, была отмечена на прошлогоднем Каннском фестивале призом за лучшую женскую роль (Зар Амир-Эбрахими). По сюжету семьянин Саид (Мехди Баджестани) самостоятельно ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 4 мая


«Убийцы цветочной луны» / Killers of the Flower Moon

«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года

Мартин Скорсезе продолжает компилировать собственную историю криминальной Америки. Новый эпизод – рассказ о племени осейджей, сумевших сохранить себя в эпоху колонизации будущих США, но сдающих позиции уже в 1920-е. В тот самый момент, когда на территории их компактного проживания обнаруживается нефтяное месторождение. Детективный вестерн, основанный на одноименной документальной книге, станет уже шестой совместной работой Скорсезе с Леонардо ДиКаприо, а с Робертом Де Ниро — десятой.

Дата выхода в прокат неизвестна

Макс Милиан
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Поиск по меткам
Американское киноДетективИсторический фильм/сериалКомедияМакс Милианпремьеры годатриллерЭкранизация
персоны
Али АббасиЗар Амир-ЭбрахимиДжиллиан АндерсонМехди БаджестаниКристиан БейлРоберт Джон БеркЭрик БогосянМилли БрэйдиЭлизабет БэнксГаль ГадотШарлотта ГенсбурДжек ГлисонСара ГринДэвид ДастмалчянРоберт Де НироБенисио Дель ТороО'Ши Джексон-мл.Тоби ДжонсНил ДжорданЛеонардо ДиКаприоДжейми ДорнанРоберт ДювальАлан КаммингНик КассаветисТони КёртисРори КокрейнКерри КондонНиколай Костер-ВалдауДиана КрюгерКэрри КунКрис КуперСкотт КуперРэй ЛиоттаРоберт ЛоренцДжессика ЛэнгПоллианна МакИнтошМарго МартиндэйлГарри МеллингКолм МиниМайка МонроКира НайтлиАлессандро НиволаЛиам НисонСофи ОконедоМайкл ПиттКери РасселлАлисия СильверстоунГрант СингерМартин СкорсезеТимоти СполлКуинтесса СуинделлТильда СуинтонДжастин ТимберлэйкСигурни УиверМайкл ФассбендерДжесс Тайлер ФергюсонЭбби ФитцФрэнсис ФишерРичард ФлейшерДжейми ФоксГенри ФондаКиаран ХайндзТом Харпер (II)Иэн ХартКристофер ХивьюДэнни ХьюстонМаттиас ШвайгхёферПол ШредерДжоэл ЭдгертонОлден Эренрайк
фильмы
Бог — это пуляБостонский душительБостонский душительВ стране святых и грешниковВсевидящее окоКаменное сердцеКокаиновый медведьМарлоуНе засыпайОдни из насРептилияСадовникУбийцаУбийца «Святой паук»Убийцы цветочной луны

фотографии >>
«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года фотографии
«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года фотографии
«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года фотографии
«Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Орда»

День рождения >>

Дмитрий Аксёнов
Вера Алентова
Альберт Барбарич
Мурман Джинория
Сергей Лобанов
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Уильям Болдуин
Эшли Грин
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?