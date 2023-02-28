Четвертый «Джон Уик», «Солнце моё» и еще 10 фильмов марта

Японский аниматор Масааки Юаса совместно с китайскими мультипликаторами создал мультфильм по мотивам произведения Хидэо Фурукавы «Повесть о доме Тайра». Это музыкальное фэнтези об Ину-о, родившемся с уникальными физическими данными. Его внешний вид пугает окружающих, поэтому взрослые облачают Ину-о в одежду, скрывающую каждый сантиметр его тела, а лицо покрывают маской. Однажды Ину-о встречает слепого мальчика по имени Томона, и когда тот наигрывает нежную песню о запутанной судьбе, в Ину-о открываются невероятные танцевальные способности. Так они становятся неразлучными друзьями и деловыми партнерами, используя свое творчество для выживания на задворках общества.
Комедийное роуд-муви Антона Маслова об обычной девушки Ане (Ольга Лерман), которая принимает необычное решение — отправиться в велопутешествие через всю Россию вместе со своей таксой Капой. Аня – не профессиональная спортсменка и абсолютно не готова к опасностям, которые ее ждут. К тому же, дорога готовит для девушки не только многочисленные испытания, но и встречи: с удивительным парнем Валерой (Виктор Хориняк) и неожиданно вернувшимся бывшим, Ромой (Дмитрий Чеботарёв). Весь сюжет разворачивается на дороге и показывает Россию с непривычного ракурса — с седла велосипеда.
Анна Старшенбаум, Петар Зекавица, Алина Алексеева и Дмитрий Нагиев в остросюжетной драме Михаила Погосова об одной ночи в Москве и Дубае. Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса.
Фильм Сарика Андреасяна о подвиге летчика Дамира Юсупова, который в августе 2019 года посадил самолет после отказа двух двигателей и спас жизни 233 пассажиров. Его играет Егор Бероев, чью кандидатуру одобрил сам пилот. Зрители также узнают о судьбе мужчины — первом посещении аэродрома вместе с отцом-пилотом, отказе приемной комиссии авиационного вуза принимать его по медицинским показаниям. Героями ленты станут и пассажиры рейса, пережившие аварийную посадку самолета.
Документальная лента Анастасии Зверьковой о молодом ученом в области космической медицины, который отправляется на антарктическую станцию «Восток», самую холодную точку планеты, чтобы исследовать зрение человека в экстремальных условиях. Последний самолет улетает, и полярники оказываются в абсолютной изоляции. Герой пытается найти ответ на вопрос о духовной готовности человека к дальним космическим полетам.
Продолжение популярной мистической комедии двухлетней давности. В картине действие вновь развернется в современной Москве. Борец с нечистью Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и Тетушка (Ирина Розанова) встают на пути злых сил, которые орудуют в столице. И без того непростую жизнь героев усложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. В новых эпизодах героям предстоит сразиться с Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию. За постановку отвечает Кирилл Кузин.
Драма Шарлотты Уэллс, недавно удостоенная премии BAFTA за лучший британский дебют, рассказывает о Софи, вспоминающей каникулы у моря, которые она провела со своим отцом 20 лет назад, когда ей было 13. В главных ролях — Пол Мескал и Фрэнки Корио.
Экранизация одноименного подросткового бестселлера о 16-летней Жене по прозвищу Жесть. После травмы Женя хромает и винит в этом бывшего лучшего друга. Достается также родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми заново. Главные роли в картине Ивана Капитонова исполняют юные актеры Варвара Володина и Олег Чугунов.
Детективная драма якутского режиссера Степана Бурнашева, получившего на фестивале «Зимний» призы за режиссуру и лучшего актера. Главную роль в картине исполнил Иннокентий Луковцев. «Айта» основана на реальных событиях и рассказывает о всепоглощающей родительской любви, разрушительной силе толпы и о том, как мало в нашей жизни сейчас играют факты.
Наш любимый комиссар Каттани, в миру Микеле Плачидо, поставил биографическую драму о великом итальянском художнике в исполнении Риккардо Скамарчо. Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до Папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения. В картине также заняты Изабель Юппер, Луи Гаррель и сам Плачидо.
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