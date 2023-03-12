Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

что почитать?

Интервью Филипп Янковский: «Я бы вам не нравился, если бы везде был одинаковый» Популярный актер – о втором сезоне «Контейнера», харизматичных злодеях и возвращении в режиссуру

Интервью Григорий Чабан: «Наша история учит стойкости, совести, человечности и состраданию» Актер — о втором сезоне «Почки» и перфекционизме в творчестве

Спутник телезрителя «Агенты А.Н.К.Л.»: Русские и американцы - братья навек В ночь с 9 на 10 марта, 00:20, ТНТ

Главная тема Не все чащи одинаково болезны: 7 хорроров об ужасе, затаившемся в лесу Страхи их разных уголков мира

Лайфстайл Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас Остаться сытым в саванне

Интервью Ольга Лерман: «Это кино про каждого из нас» Популярная актриса – о фильме «Поехавшая», съемках в пути, удивительном Байкале и кризисах, которые не зависят от гендерной принадлежности