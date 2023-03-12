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Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

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12 марта 2023

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. В этом году среди номинантов оказалась короткометражная документальная лента из России — «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. В этой категории отечественные картины номинировались лишь дважды, во времена Советского Союза. Это были фильмы «Жизнь в зоопарке» (1947) и «Воспоминания о Павловске» (1985). И хотя смотреть трансляцию по подписке, как в прошлые годы, представляется уже маловероятным, да и сами фильмы-номинанты легально почему-то недоступны, а Никита Михалков вообще полагает, что «Оскар» противоречит российским ценностям, по традиции, мы будем делать прогнозы, рассказывать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру и надеяться, что рано или поздно все, везде и сразу вернется в мирную коллею.


Лучший фильм

Номинанты:
«На Западном фронте без перемен»
«Аватар: Путь воды»
«Банши Инишерина» (Читать рецензию)
«Элвис»
«Всё везде и сразу» (Читать рецензию)
«Фабельманы» (Читать рецензию)
«Тар»
«Топ Ган: Мэверик»
«Говорят женщины»
«Треугольник печали» (Читать рецензию)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Ключевой ориентир для прогнозов в главной номинации — приз американской Гильдии продюсеров. Примечательно, что 23 победителям PGA, включая «Землю кочевников», «Зеленую книгу» и прошлогоднего лауреата «CODA: Ребенок глухих родителей» впоследствии вручили «Оскар» за лучший фильм. В этом году фаворитом Гильдии в этой категории стала фантастическая комедия «Всё везде и сразу», собравшая целый букет наград. Станет ли она триумфатором «Оскара», или уступит спилберговским «Фабельманам» — основная интрига церемонии.

Наш выбор: Любимчик Кино-Театра.Ру — фильм Мартина Макдоны «Банши Инишерина», иллюстрирующая пандемию экзистенциального кризиса, чувство одновременно отчужденности и сопричастности чему-то страшному через историю внезапного и болезненного разрыва близких друзей. Фильм, кстати, удостоился «Золотого глобуса», что, правда, не прибавляет ему шансов на статуэтки Американской киноакадемии.


Лучший режиссер

Номинанты:
Дэн Кван, Дэниел Шайнерт («Всё везде и сразу»)
Мартин Макдона («Банши Инишерина»)
Стивен Спилберг («Фабельманы»)
Тодд Филд («Тар»)
Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Лучшими постановщиками года по версии юбилейной 75-й премии Гильдии режиссеров Америки признаны создатели «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Дуэт обошел и Спилберга, и Макдону и остальных претендентов. Согласятся ли с этим консервативные академики – не известно: скорее всего, да.

Наш выбор: Хотелось бы поддержать старину Спилберга, хотя в его копилке уже четыре «Оскара», из них два – режиссерские, за «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана». С тех пор прошла уже почти четверть века, а дедушка все снимает и снимает — трогательное и одновременно эпичное кино, до которого сопернику по номинации Рубену Эстлунду не дотянуться примерно никогда.


Лучшая актриса

Номинантки:
Кейт Бланшетт («Тар»)
Ана де АрмасБлондинка», Читать рецензию)
Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
Андреа РайзбороРади Лесли»)
Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Гильдия актеров США признала в этом году лучшей актрисой Мишель Йео – звезду азиатских боевиков, в том числе получившего несколько «Оскаров» фэнтези-экшна «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли, и голливудских блокбастеров, среди которых и история про Джеймса Бонда, и марвеловские «Стражи галактики». Она стала первой азиаткой, получившей эту награду. Во «Все, везде и сразу» Йео проявляет все грани своего комедийного таланта — героиня располагает: китаянка Эвелин, давно перебравшаяся с мужем и дочерью в США, управляет прачечной и официально ведет самую скучную в мире жизнь. Пропадает на работе, в квартире сверху, заваленной налоговыми декларациями и чеками. В какой-то момент Эвелин начнет путешествовать по параллельным мирам и превращаться в альтернативные версии себя, некоторые — еще более нелепы: чего стоит мир, где у людей вместо пальцев сосиски.

Наш выбор: Будем рады «Оскару» в руках Мишель Йео, чья героиня не только попадает в сумасшедший визуальный аттракцион, но и, что более важно и актуально, показывает, как важно в безумного хаоса сохранять связь с самыми близкими людьми.



Лучший актер

Номинанты:
Остин Батлер («Элвис»)
Пол МескалСолнце мое»)
Билл Найи[url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/159950/annot/]Жить[/url]»)
Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
Брендан ФрейзерКит», Читать рецензию)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Награду получит Брендан Фрейзер, сыгравший в драме Даррена Аронофски «Кит», наделавшей шума на Венецианском фестивале. Надо признать, это будет заслуженный «Оскар»: актер в последние годы переживает карьерный ренессанс похлеще того, что некогда случился у Мэттью Макконахи. Звезда 90-х, канувший на долгие годы в небытие, превратившийся в мем, а после, за свою искренность и трогательность, помноженные на оказавшуюся весьма непростой судьбу, стал героем и вновь востребованным артистом. «Кит» это подтверждает и закрепляет — заслуги были оценены и Гильдией киноактеров, присудившей Фрейзеру приз за лучшую мужскую роль.

Наш выбор: Мы также болеем за Брендана Фрейзера, сыгравшего в «Ките» огромных размеров преподаватель Чарли (в максимально натуралистичном толстом костюме и пластическом гриме), который давно не выходит из дома, да и по своему скромному жилищу передвигается с трудом, а лекции по литературе ведет через Zoom, стыдливо не включая камеру. Чарли в его исполнении кряхтит, стонет, потеет, обнажает необъятное тело и отекшие ноги, неаппетитно поглощает еду и так далее. К счастью, Аронофски не приправляет все происходящие совсем уж невыносимой псевдофилософией, хотя и пытается сделать из «Кита» не просто драму, а притчу.


Лучший актер второго плана

Номинанты:
Брайан Тайри ГенриДамба»)
Джадд Хирш («Фабельманы»)
Джонатан Ке Кван («Всё везде и сразу»)
Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
Барри Кеогана («Банши Инишерина»).

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Лидером в этой номинации по прогнозам специалистов на сегодняшний момент является Джонатан Ке Кван, сыгравший во «Всё везде и сразу» добросердечного мужа главной героини Вэймонда. Сперва он хочет развестись с женой, взвалившей на себя слишком уж много обязанностей, отчего то и дело срывается на членов семьи, — а затем Вэймонд резко из рохли-добряка превращается чуть ли не в суперагента. Как и Мишель Йео, он стал первым азиатским актёром, получившим награду Гильдии киноактеров США. Кроме того, Ке Хюи Кван, который в детстве приехал с семьей из Вьетнама в США и добился всего своим трудом – хороший пример воплощенной американской мечты, что также делает его самым неоспоримым претендентом на победу среди предложенных кандидатов.

Наш выбор: От души желаем победы Брендану Глисону, сыгравшим, на наш взгляд, не второплановую, а главную, наравне с Колином Фаррелом, роль в «Банши Инишерина». Его герой Кольм Доэрти – музыкант с ирландского острова, который однажды утром проснулся и осознал внутри себя уничтожающую пустоту: ему уже за 50, а он все так же мучает скрипку на посиделках, пьет и обсуждает глупости с местными простаками. А ведь пройдет немного времени, и он умрет, не оставив после себя никакой памяти. Главным виновником экзистенциального кризиса Кольм назначает приятеля Падрейка (Фаррел), вынуждающего его тратить время на бесполезную болтовню, и отказывается от любого общения с ним. У Глисона за всю его карьеру это первая номинация на «Оскар», да «Золотые глобусы», на которые он претендовал пять раз, всегда проходили мимо. Кроме того, жаль, если эту картину обойдут с наградами вовсе.


Лучшая актриса второго плана

Номинантки:
Анджела БассеттЧерная пантера: Ваканда навеки»)
Хонг Чау («Кит»)
Керри Кондон («Банши Инишерина»)
Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Несмотря на то, что Гильдия киноактеров наградила в идентичной номинации Джейми Ли Кертис, все же вряд ли обойдется на «Оскаре» без чернокожих лауреатов, и эту нишу, скорее всего, займет Анджела Бассетт, получившая уже приз Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» за роль королевы Рамонды в сиквеле «Чёрной Пантеры».

Наш выбор: В этой номинации мы болеем за актрису из фильма «Все, везде и сразу» Джейми Ли Кертис. Дайте «Оскар» этой богине! У нее выдающаяся эпизодическая роль налоговой инспекторши, одно трудновыговариваемое имя которой — Дейрдра Бобейдрдра — символизирует всю невыносимую тяжесть и во многом бессмысленность бюрократии. Линия с налогами в целом получилась у авторов одной из самых удачных и универсальных: зритель в любой точке земного шара без лишних уточнений и пояснений считает заложенную здесь горькую иронию. Сама же героиня Кертис в итоге оказывается не просто случайным шутом, но едва ли не ключевым персонажем, преследующим главную героиню повсюду. Но, как ни странно, совсем даже не злодейкой — не так страшен налоговик, как его малюют: главное — вовремя эти самые налоги платить.


Лучший оригинальный сценарий

Номинанты:
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: В подобной номинации «Все везде и сразу» получил приз от Гильдии сценаристов США. «Банши Инишерина» — приз за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля, «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA – тоже за мастерство драматургии. В этой оппозиции ставим на Мартина Макдону, имеющего один «Оскар» за лучшую и малоизвестную короткометражную ленту «Шестизарядный» (2005) и две нереализованные номинации за фильмы, которые его прославили – «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Наш выбор: Мартин Макдона. История его простая, сшитая по знакомому лекалу «Трех билбордов», где из искры человеческой боли также разгорался бой местного значения. Но, как обычно и бывает у автора, мотивация героев – подлинное золото трагикомедии.


Лучший адаптированный сценарий

Номинанты:
«На Западном фронте без перемен»
«[url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/153880/annot/]Достать ножи: Стеклянная луковица[/url]»
«Жить»
«Топ Ган 2: Мэверик»
«Говорят женщины»

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Лучшей адаптацией по версии Гильдии сценаристов стала драма Сары Полли «Говорят женщины», сценарий который написан постановщицей по одноименному роману Мириам Тейвз 2018 года. Это история о том, как восемь меннониток забираются на сеновал, чтобы провести тайное собрание и рассказать о том, как в течение последних двух лет каждая из них и более сотни других девушек в изолированной колонии были неоднократно одурманены наркотиками и изнасилованы мужчинами. Маловероятно, что «Оскар» заберет кто-то еще.

Наш выбор: За Сару Полли мы заранее рады, но болеем за адаптированный в третий раз в истории мирового кино роман Эриха Марии Ремарка о Первой мировой войне. Как и его предшественники 1930 и 1979 года (и в целом большинство антивоенных произведений), сценарий, написанный постановщиком Эдвардом Бергером в соавторстве с другими драматургами, фокусируется на человеческом измерении во время конфликта. Он не романтизирует героизм, а подчеркивает тщетность враждебности народов по отношению друг к другу.


Лучший оператор

Номинанты:

Флориан Хоффмайстер («Тар»)
Мэнди Уокер («Элвис»)
Роджер ДикинсИмперия света»)
Джеймс Френд («На Западном фронте без перемен»)
Дариус Хонджи («Бардо»)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Главный претендент на операторский «Оскар» — австралийка Мэнди Уокер, получившая за работу над фильмом «Элвис» приз гильдии кинооператоров США. Среди ее предыдущих работ наиболее известны «Скрытые фигуры» (2016) и «Австралия» (2008). Вспышки цвета, молнии, вращение камеры, серьезный накал страстей – именно при помощи Уокер режиссеру Базу Лурману удалось превратить жизнь кумира миллионов в цирковое шоу, под которое можно танцевать. Также этой картине причитаются «Оскары» за костюмы и стремительный монтаж.

Наш выбор: На высоте также малоизвестный Джеймс Френд, снимавший до этого в основном качественные, но не выдающиеся телесериалы, а за работу над новой экранизацией Ремарка «На Западном фронте без перемен» получивший премию Британской киноакадемии и премию BAFTA. По совокупности заслуг ему, быть может, ничего не светит, но операторская работа в вышеуказанной антивоенной эпопее действительно впечатляюща.


Лучший фильм на иностранном языке

Номинанты:
«На Западном фронте без перемен» (Германия, США, Великобритания)
«Аргентина, 1985» (Аргентина)
«Близко» (Бельгия, Нидерланды, Франция)
«Иа» (Польша, Италия)
«Тихоня» (Ирландия)

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Аргентинскую картину «Аргентина, 1985» признали лучшим фильмом на иностранном языке на «Золотом глобусе», но все-таки мы сделаем ставку на ее главного конкурента – фильм Netflix «На Западном фронте без перемен» - имеющего семь наград BAFTA (из 14-ти номинаций), включая приз за лучший фильм. Также картину отметили как лучшую неанглоязычную ленту, за режиссуру, адаптированный сценарий, музыку, операторскую работу и звук. У фильма Эдварда Бергера девять номинаций на «Оскар» - это не первый случай, когда неанглоязычная картина вырывается из гетто номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Наш выбор: В этой номинации наш выбор совпадает с прогнозом. Поразительно актуальная и своевременная картина, в которой война показана как жестокая игра на превосходство, в которой ничего не выигрывается. Влиятельные люди, движимые ложной гордостью, принимают решения, пытаясь защитить свою честь и эго, в ходе чего гибнут миллионы солдат. Бессмысленная мясорубка: война начинается и заканчивается в одном и том же окопе.



Лучший мультфильм

Номинанты:
«Пиноккио Гильермо Дель Торо» (Читать рецензию)
«Марсель — ракушка в ботинках»,
«Кот в сапогах: Последнее желание»,
«Морской монстр»
«Я краснею»

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз: Фаворит оскаровской гонки в этой номинации – «Пиноккио», кукольный мультфильм от режиссера «Лабиринта Фавна», «Формы воды» и «Аллеи кошмаров», где герой сказки Карло Коллоди помещен в Италию времен расцвета фашизма. Нет сомнений, что именно он получит награду. Неделю назад фильм был признан лучшей анимацией Гильдией продюсеров США, а еще раньше – «Золотой глобус» и премию BAFTA. «Оскара» картине не миновать.

Наш выбор: Мы болеем за «Пиноккио», признаем его актуальность и искренне считаем, что это одна из лучших работ мексиканского фантазера, а деревянный мальчик — образец для всех нас сегодня.


Лучший документальный фильм

Номинанты:
«Все, что дышит»
«Вся красота и кровопролитие»
«Огонь любви»
«Дом из осколков»
«Навальный»

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Прогноз и ожидания: Тут все просто. «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра имеет самые большие шансы получить «Оскар». Фильм был впервые показан на фестивале «Санденс», получил премии Гильдии продюсеров и BAFTA. И обходит по популярности ближайшего конкурента – «Огонь любви». Часть редакции за него и болеет.
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