Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения премии Американской киноакадемии. В этом году среди номинантов оказалась короткометражная документальная лента из России — «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых. В этой категории отечественные картины номинировались лишь дважды, во времена Советского Союза. Это были фильмы «Жизнь в зоопарке» (1947) и «Воспоминания о Павловске» (1985). И хотя смотреть трансляцию по подписке, как в прошлые годы, представляется уже маловероятным, да и сами фильмы-номинанты легально почему-то недоступны, а Никита Михалков вообще полагает, что «Оскар» противоречит российским ценностям, по традиции, мы будем делать прогнозы, рассказывать, за кого болеет редакция Кино-Театр.Ру и надеяться, что рано или поздно все, везде и сразу вернется в мирную коллею.
Лучший фильм
Номинанты
:
«На Западном фронте без перемен
»
«Аватар: Путь воды
»
«Банши Инишерина
» (Читать рецензию
)
«Элвис
»
«Всё везде и сразу
» (Читать рецензию
)
«Фабельманы
» (Читать рецензию
)
«Тар
»
«Топ Ган: Мэверик
»
«Говорят женщины
»
«Треугольник печали
» (Читать рецензию
)
Прогноз
: Ключевой ориентир для прогнозов в главной номинации — приз американской Гильдии продюсеров. Примечательно, что 23 победителям PGA, включая «Землю кочевников
», «Зеленую книгу
» и прошлогоднего лауреата «CODA: Ребенок глухих родителей
» впоследствии вручили «Оскар» за лучший фильм. В этом году фаворитом Гильдии в этой категории стала фантастическая комедия «Всё везде и сразу
», собравшая целый букет наград. Станет ли она триумфатором «Оскара», или уступит спилберговским
«Фабельманам» — основная интрига церемонии.
Наш выбор
: Любимчик Кино-Театра.Ру — фильм Мартина Макдоны
«Банши Инишерина
», иллюстрирующая пандемию экзистенциального кризиса, чувство одновременно отчужденности и сопричастности чему-то страшному через историю внезапного и болезненного разрыва близких друзей. Фильм, кстати, удостоился «Золотого глобуса», что, правда, не прибавляет ему шансов на статуэтки Американской киноакадемии.
Лучший режиссер
Номинанты
:
Дэн Кван
, Дэниел Шайнерт
(«Всё везде и сразу»)
Мартин Макдона
(«Банши Инишерина»)
Стивен Спилберг
(«Фабельманы»)
Тодд Филд
(«Тар»)
Рубен Эстлунд
(«Треугольник печали»)
Прогноз
: Лучшими постановщиками года по версии юбилейной 75-й премии Гильдии режиссеров Америки признаны создатели «Всё везде и сразу
» Дэн Кван
и Дэниэл Шайнерт
. Дуэт обошел и Спилберга, и Макдону и остальных претендентов. Согласятся ли с этим консервативные академики – не известно: скорее всего, да.
Наш выбор
: Хотелось бы поддержать старину Спилберга, хотя в его копилке уже четыре «Оскара», из них два – режиссерские, за «Список Шиндлера
» и «Спасти рядового Райана
». С тех пор прошла уже почти четверть века, а дедушка все снимает и снимает — трогательное и одновременно эпичное кино, до которого сопернику по номинации Рубену Эстлунду не дотянуться примерно никогда.
Лучшая актриса
Номинантки
:
Кейт Бланшетт
(«Тар»)
Ана де Армас
(«Блондинка
», Читать рецензию
)
Мишель Йео
(«Всё везде и сразу»)
Андреа Райзборо
(«Ради Лесли
»)
Мишель Уильямс
(«Фабельманы»)
Прогноз
: Гильдия актеров США признала в этом году лучшей актрисой Мишель Йео – звезду азиатских боевиков, в том числе получившего несколько «Оскаров» фэнтези-экшна «Крадущийся тигр, затаившийся дракон
» Энга Ли
, и голливудских блокбастеров, среди которых и история про Джеймса Бонда, и марвеловские «Стражи галактики
». Она стала первой азиаткой, получившей эту награду. Во «Все, везде и сразу» Йео проявляет все грани своего комедийного таланта — героиня располагает: китаянка Эвелин, давно перебравшаяся с мужем и дочерью в США, управляет прачечной и официально ведет самую скучную в мире жизнь. Пропадает на работе, в квартире сверху, заваленной налоговыми декларациями и чеками. В какой-то момент Эвелин начнет путешествовать по параллельным мирам и превращаться в альтернативные версии себя, некоторые — еще более нелепы: чего стоит мир, где у людей вместо пальцев сосиски.
Наш выбор
: Будем рады «Оскару» в руках Мишель Йео, чья героиня не только попадает в сумасшедший визуальный аттракцион, но и, что более важно и актуально, показывает, как важно в безумного хаоса сохранять связь с самыми близкими людьми.
Лучший актер
Номинанты
:
Остин Батлер
(«Элвис»)
Пол Мескал
(«Солнце мое
»)
Билл Найи
(«[url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/159950/annot/]Жить
[/url]»)
Колин Фаррелл
(«Банши Инишерина»)
Брендан Фрейзер
(«Кит
», Читать рецензию
)
Прогноз
: Награду получит Брендан Фрейзер, сыгравший в драме Даррена Аронофски
«Кит», наделавшей шума на Венецианском фестивале. Надо признать, это будет заслуженный «Оскар»: актер в последние годы переживает карьерный ренессанс похлеще того, что некогда случился у Мэттью Макконахи
. Звезда 90-х, канувший на долгие годы в небытие, превратившийся в мем, а после, за свою искренность и трогательность, помноженные на оказавшуюся весьма непростой судьбу, стал героем и вновь востребованным артистом. «Кит» это подтверждает и закрепляет — заслуги были оценены и Гильдией киноактеров, присудившей Фрейзеру приз за лучшую мужскую роль.
Наш выбор
: Мы также болеем за Брендана Фрейзера, сыгравшего в «Ките» огромных размеров преподаватель Чарли (в максимально натуралистичном толстом костюме и пластическом гриме), который давно не выходит из дома, да и по своему скромному жилищу передвигается с трудом, а лекции по литературе ведет через Zoom, стыдливо не включая камеру. Чарли в его исполнении кряхтит, стонет, потеет, обнажает необъятное тело и отекшие ноги, неаппетитно поглощает еду и так далее. К счастью, Аронофски не приправляет все происходящие совсем уж невыносимой псевдофилософией, хотя и пытается сделать из «Кита» не просто драму, а притчу.
Лучший актер второго плана
Номинанты
:
Брайан Тайри Генри
(«Дамба
»)
Джадд Хирш
(«Фабельманы»)
Джонатан Ке Кван
(«Всё везде и сразу»)
Брендан Глисон
(«Банши Инишерина»)
Барри Кеогана
(«Банши Инишерина»).
Прогноз
: Лидером в этой номинации по прогнозам специалистов на сегодняшний момент является Джонатан Ке Кван, сыгравший во «Всё везде и сразу» добросердечного мужа главной героини Вэймонда. Сперва он хочет развестись с женой, взвалившей на себя слишком уж много обязанностей, отчего то и дело срывается на членов семьи, — а затем Вэймонд резко из рохли-добряка превращается чуть ли не в суперагента. Как и Мишель Йео, он стал первым азиатским актёром, получившим награду Гильдии киноактеров США. Кроме того, Ке Хюи Кван, который в детстве приехал с семьей из Вьетнама в США и добился всего своим трудом – хороший пример воплощенной американской мечты, что также делает его самым неоспоримым претендентом на победу среди предложенных кандидатов.
Наш выбор
: От души желаем победы Брендану Глисону, сыгравшим, на наш взгляд, не второплановую, а главную, наравне с Колином Фаррелом, роль в «Банши Инишерина». Его герой Кольм Доэрти – музыкант с ирландского острова, который однажды утром проснулся и осознал внутри себя уничтожающую пустоту: ему уже за 50, а он все так же мучает скрипку на посиделках, пьет и обсуждает глупости с местными простаками. А ведь пройдет немного времени, и он умрет, не оставив после себя никакой памяти. Главным виновником экзистенциального кризиса Кольм назначает приятеля Падрейка (Фаррел), вынуждающего его тратить время на бесполезную болтовню, и отказывается от любого общения с ним. У Глисона за всю его карьеру это первая номинация на «Оскар», да «Золотые глобусы», на которые он претендовал пять раз, всегда проходили мимо. Кроме того, жаль, если эту картину обойдут с наградами вовсе.
Лучшая актриса второго плана
Номинантки
:
Анджела Бассетт
(«Черная пантера: Ваканда навеки
»)
Хонг Чау
(«Кит»)
Керри Кондон
(«Банши Инишерина»)
Джейми Ли Кёртис
(«Всё везде и сразу»)
Стефани Сюй
(«Всё везде и сразу»)
Прогноз
: Несмотря на то, что Гильдия киноактеров наградила в идентичной номинации Джейми Ли Кертис, все же вряд ли обойдется на «Оскаре» без чернокожих лауреатов, и эту нишу, скорее всего, займет Анджела Бассетт, получившая уже приз Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» за роль королевы Рамонды в сиквеле «Чёрной Пантеры».
Наш выбор
: В этой номинации мы болеем за актрису из фильма «Все, везде и сразу» Джейми Ли Кертис. Дайте «Оскар» этой богине! У нее выдающаяся эпизодическая роль налоговой инспекторши, одно трудновыговариваемое имя которой — Дейрдра Бобейдрдра — символизирует всю невыносимую тяжесть и во многом бессмысленность бюрократии. Линия с налогами в целом получилась у авторов одной из самых удачных и универсальных: зритель в любой точке земного шара без лишних уточнений и пояснений считает заложенную здесь горькую иронию. Сама же героиня Кертис в итоге оказывается не просто случайным шутом, но едва ли не ключевым персонажем, преследующим главную героиню повсюду. Но, как ни странно, совсем даже не злодейкой — не так страшен налоговик, как его малюют: главное — вовремя эти самые налоги платить.
Лучший оригинальный сценарий
Номинанты
:
«Банши Инишерина»
«Всё везде и сразу»
«Фабельманы»
«Тар»
«Треугольник печали»
Прогноз
: В подобной номинации «Все везде и сразу» получил приз от Гильдии сценаристов США. «Банши Инишерина» — приз за лучший сценарий Венецианского кинофестиваля, «Золотой глобус» и британскую премию BAFTA – тоже за мастерство драматургии. В этой оппозиции ставим на Мартина Макдону, имеющего один «Оскар» за лучшую и малоизвестную короткометражную ленту «Шестизарядный
» (2005) и две нереализованные номинации за фильмы, которые его прославили – «Залечь на дно в Брюгге
», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури
».
Наш выбор
: Мартин Макдона. История его простая, сшитая по знакомому лекалу «Трех билбордов», где из искры человеческой боли также разгорался бой местного значения. Но, как обычно и бывает у автора, мотивация героев – подлинное золото трагикомедии.
Лучший адаптированный сценарий
Номинанты
:
«На Западном фронте без перемен»
«[url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/153880/annot/]Достать ножи: Стеклянная луковица
[/url]»
«Жить»
«Топ Ган 2: Мэверик
»
«Говорят женщины
»
Прогноз
: Лучшей адаптацией по версии Гильдии сценаристов стала драма Сары Полли
«Говорят женщины», сценарий который написан постановщицей по одноименному роману Мириам Тейвз
2018 года. Это история о том, как восемь меннониток забираются на сеновал, чтобы провести тайное собрание и рассказать о том, как в течение последних двух лет каждая из них и более сотни других девушек в изолированной колонии были неоднократно одурманены наркотиками и изнасилованы мужчинами. Маловероятно, что «Оскар» заберет кто-то еще.
Наш выбор
: За Сару Полли мы заранее рады, но болеем за адаптированный в третий раз в истории мирового кино роман Эриха Марии Ремарка
о Первой мировой войне. Как и его предшественники 1930 и 1979 года (и в целом большинство антивоенных произведений), сценарий, написанный постановщиком Эдвардом Бергером
в соавторстве с другими драматургами, фокусируется на человеческом измерении во время конфликта. Он не романтизирует героизм, а подчеркивает тщетность враждебности народов по отношению друг к другу.
Лучший оператор
Номинанты
:
Флориан Хоффмайстер
(«Тар»)
Мэнди Уокер
(«Элвис»)
Роджер Дикинс
(«Империя света
»)
Джеймс Френд
(«На Западном фронте без перемен»)
Дариус Хонджи («Бардо
»)
Прогноз
: Главный претендент на операторский «Оскар» — австралийка Мэнди Уокер, получившая за работу над фильмом «Элвис» приз гильдии кинооператоров США. Среди ее предыдущих работ наиболее известны «Скрытые фигуры
» (2016) и «Австралия
» (2008). Вспышки цвета, молнии, вращение камеры, серьезный накал страстей – именно при помощи Уокер режиссеру Базу Лурману
удалось превратить жизнь кумира миллионов в цирковое шоу, под которое можно танцевать. Также этой картине причитаются «Оскары» за костюмы и стремительный монтаж.
Наш выбор
: На высоте также малоизвестный Джеймс Френд, снимавший до этого в основном качественные, но не выдающиеся телесериалы, а за работу над новой экранизацией Ремарка «На Западном фронте без перемен» получивший премию Британской киноакадемии и премию BAFTA. По совокупности заслуг ему, быть может, ничего не светит, но операторская работа в вышеуказанной антивоенной эпопее действительно впечатляюща.
Лучший фильм на иностранном языке
Номинанты
:
«На Западном фронте без перемен» (Германия, США, Великобритания)
«Аргентина, 1985
» (Аргентина)
«Близко
» (Бельгия, Нидерланды, Франция)
«Иа
» (Польша, Италия)
«Тихоня
» (Ирландия)
Прогноз
: Аргентинскую картину «Аргентина, 1985» признали лучшим фильмом на иностранном языке на «Золотом глобусе», но все-таки мы сделаем ставку на ее главного конкурента – фильм Netflix «На Западном фронте без перемен» - имеющего семь наград BAFTA (из 14-ти номинаций), включая приз за лучший фильм. Также картину отметили как лучшую неанглоязычную ленту, за режиссуру, адаптированный сценарий, музыку, операторскую работу и звук. У фильма Эдварда Бергера девять номинаций на «Оскар» - это не первый случай, когда неанглоязычная картина вырывается из гетто номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Наш выбор
: В этой номинации наш выбор совпадает с прогнозом. Поразительно актуальная и своевременная картина, в которой война показана как жестокая игра на превосходство, в которой ничего не выигрывается. Влиятельные люди, движимые ложной гордостью, принимают решения, пытаясь защитить свою честь и эго, в ходе чего гибнут миллионы солдат. Бессмысленная мясорубка: война начинается и заканчивается в одном и том же окопе.
Лучший мультфильм
Номинанты
:
«Пиноккио Гильермо Дель Торо
» (Читать рецензию
)
«Марсель — ракушка в ботинках
»,
«Кот в сапогах: Последнее желание
»,
«Морской монстр
»
«Я краснею
»
Прогноз
: Фаворит оскаровской гонки в этой номинации – «Пиноккио», кукольный мультфильм от режиссера «Лабиринта Фавна
», «Формы воды
» и «Аллеи кошмаров
», где герой сказки Карло Коллоди
помещен в Италию времен расцвета фашизма. Нет сомнений, что именно он получит награду. Неделю назад фильм был признан лучшей анимацией Гильдией продюсеров США, а еще раньше – «Золотой глобус» и премию BAFTA. «Оскара» картине не миновать.
Наш выбор
: Мы болеем за «Пиноккио», признаем его актуальность и искренне считаем, что это одна из лучших работ мексиканского фантазера, а деревянный мальчик — образец для всех нас сегодня.
Лучший документальный фильм
Номинанты
:
«Все, что дышит
»
«Вся красота и кровопролитие
»
«Огонь любви
»
«Дом из осколков
»
«Навальный
»
Прогноз и ожидания
: Тут все просто. «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра
имеет самые большие шансы получить «Оскар». Фильм был впервые показан на фестивале «Санденс», получил премии Гильдии продюсеров и BAFTA. И обходит по популярности ближайшего конкурента – «Огонь любви». Часть редакции за него и болеет.
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