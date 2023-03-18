От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года

24 марта в Центре Международной торговли в Москве в 10-й раз пройдет вручение премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Нынешняя церемония, впрочем, будет отличаться от предыдущих, так как в этот раз продюсеры чествуют лучших сразу за два эфирных года – 2021-й и 2022-й. Достойных проектов за это время вышло много – в первом туре на номинацию претендовали свыше 300 премьер от 179 кинокомпаний, 17 телеканалов и 11 видеосервисов. Во втором туре участвуют 50 кинокомпаний, девять телеканалов и восемь видеосервисов. Всего же номинацию получили 52 проекта.
Мы тоже подготовили небольшую статистику претендентов на премию по итогам этих двух непростых лет, причем учитывали не производственные компании, а именно вещателей. В итоге больше всего номинаций из телеканалов ожидаемо получил Первый, у которого на награду претендуют пять проектов. На один меньше – у НТВ и СТС Kids. Пятый канал заявлен тремя проектами. ТНТ, ТВЦ и «Карусель» – вот уж разброс – двумя. И всего один проект, видимо, в соответствии концепции названия заявлен от «России-1», также одна номинация в копилке детского телеканала О!. Среди онлайн-кинотеатров статистика интереснее. Больше всего претендентов на премию – семь – у КиноПоиска, который также является официальным партнером церемонии. Четыре проекта представлено платформой KION, три – ИВИ, по два – у START, Okko и PREMIER. По одному номинанту досталось more.tv и Wink, у последнего сервиса, впрочем, проект, совместный с КиноПоиском. Но, как известно, дело всегда не в количестве, а в качестве. Так что попытаемся оживить в памяти всех претендентов на премию АПКиТ за эти два непростых года. Тем более, что еще есть время посмотреть упущенные проекты и поболеть за своих фаворитов.
НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ЗА 2021 ГОД
Лучший мини-сериал (1-4 серии)
«Отель Феникс» (ТВЦ)
Свои «детективы на ТВЦ» – линейка, которой славится одноименный телеканал и которая имеет огромный круг поклонников, – есть во многих странах мира. Так что не удивительно, что «Отель Феникс» – это адаптация бельгийского телесериала, решенная, кстати, в более компактных восьми, а не десяти сериях, как было в оригинале. Лера Пичугина просыпается в гостиничном номере, залитом кровью, и видит свое же безжизненное тело в ванной. Она пытается позвать на помощь, но никто ее не слышит. И не замечает, потому что, кажется, Лера стала призраком. Однако дух Леры не упокоился и все-таки пытается найти связь хоть с кем-то. Несколько человек и впрямь могут видеть её. И почему это именно они, должно решить их – теперь уже общее – расследование гибели Леры.
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«Пропавшая» (КиноПоиск)
Мрачный триллер о самоидентификации, не случайно играющий с названием популярного фильма Дэвида Финчера
«Исчезнувшая
». В Москве происходит торжественное открытие выставки Катерины Гарбер, где посетители одухотворенно рассматривают замысловатые скульптуры. Только собеседник предпринимателя Михаила Гарбера, мужа виновницы торжества, недоумевает: «Зачем в XXI веке отливать в бронзе певицу из «Пятого элемента
»? Но конфликт культуры и бизнеса не успевает разгореться: в галерею входит растрепанная и босая девушка в белом одеянии, для которой Москва 2019-го — все равно, что для Лилу из «Пятого элемента» (1997) футуристический мегаполис 2263-го. Хотя прошло каких-то десять лет: это Лена Гарбер, которая пропала в 2009-м, когда в Москве еще существовали эмо. Девушка не помнит, где была все это время. Мать радостно ее принимает, а отец подозревает, что девочка на самом деле чужая.
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«Топор. 1943» (НТВ)
Продолжение выходившей еще в 2018 году на НТВ двухсерийной военной драмы о бывшем сибирском отшельнике Иване Родине, который во время Великой Отечественной вoйны пошел защищать страну. Теперь дело, как понятно из названия, происходит в 1943 году, когда группа разведчиков обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Предупредить командование фронта о засаде отправляется Иван Родин, однако подробный доклад не вызывает у штаба доверия, так как накануне указанную танковую дивизию немцев обнаружил в сотне километров от Анино другой разведчик Одинцов. Ивана подозревают в дезинформации и арестовывают, но его друг – полковник Алешин – настойчиво требует командование все-таки отправить к Анино спецгруппу, проводником которой и становится Иван под руководством того самого Одинцова. Дойдя до указанной точки, группа обнаруживает неожиданную находку.
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Лучший сериал (5-24 серии)
Happy End (more.tv)
Happy End начинается, как многие современные российские фильмы и сериалы: в каком-то провинциальном городке молодые люди выживают, как могут. А могут они что? Торговать наркотиками. Местная среднеазиатская мафия, заседающая в декорациях картин Такеши Китано
, поставляет дилеру Максу товар. Он вместе с девушкой Лерой, белокурой бездельницей с бебифэйсом и махнувшей на нее рукой семьей, и другом-«дрочером» Владом, обладателем внушительной коллекции раритетных порножурналов и сетевым гуру-теоретиком этого жанра, придумывает оригинальный способ сбыта. Но от сумы и от тюрьмы в России не зарекаются, так что однажды Макса «принимают» менты и соглашаются отпустить только за взятку. Тогда Лера с Владом, чтобы раздобыть денег, устраивают первую вебкам-сессию с участием девушки. Лиха беда начало.
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«Вертинский» (KION)
Москва, 1915 год. Молодой Александр Вертинский
, известный как поэт в узких кругах творческой богемы, мечтает о славе и самозабвенно кутит в компании звезды немого кино Ивана Мозжухина
, участника «Бубнового балета» Александра Осмёркина и журналиста Константина Агеева. Добывая деньги на жизнь всеми возможными способами, эти четверо грассируют по столице, которая еще свободно дышит духами, туманами и кокаином. А тем временем с фронта уже начинают доноситься пулеметные очереди. Там белый порошок служит сильным болеутоляющим; в тылу разве что предлагает залечить душевные раны и попутно доводит до слез от смеха, сумасшествия или самоубийства. Наблюдая каждый из сценариев на близкой дистанции, Вертинский переживает сильное эмоциональное потрясение и вместе с тем обретает сценический образ грустного клоуна.
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Как Первый канал купировал Вертинского
«Хрустальный» (KION)
В шахтерском поселке с поэтическим названием Хрустальный объявился маньяк – уже второй за последние 30 лет. Как и его предшественник, которого вроде как поймали и посадили, новый душегуб (а новый ли – такой вопрос тоже обязательно возникнет) похищает маленьких мальчиков, насилует, пытает и убивает их. Следствие ведет местная опергруппа под руководством Геннадия Пронченко, а на подмогу отправляют московского детектива, который приходится Пронченко старшим братом, но всячески пытался оборвать любые связи и с родственниками, и с малой родиной, потому что именно в Хрустальном он сам, будучи ребенком, подвергся насилию, и возвращение в этот поселок дается теперь уже столичному следователю очень непросто.
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Интервью с Антоном Васильевым
Лучший сериал (более 24 серий)
«Анна-детективъ 2» (ТВЦ)
Продолжение популярного сериала, который шесть лет назад уже получал премию АПКиТ в этой категории, возвращает на экраны любимых зрителями героев – Анну Миронову и следователя Якова Штольмана, который продолжает сражаться за сердце главной героини и распутывать непростые уголовные дела. Угадать имена преступников в самом начале по-прежнему сложно. Каждая двухсерийная новелла строится по канонам книжного детектива: сначала происходит знакомство с фигурантами дела и обстоятельства преступлений, которые чаще всего совершаются в закрытых помещениях, дальше возникают всё новые и новые улики и только в самом финале становится известно имя злодея и его истинные мотивы. Помимо этого не теряет напряжения сквозная загадка сезона, касающаяся прошлого Штольмана и его продолжительной борьбы со Злом, которое уже прибыло в Затонск и послало первое предупреждение в виде поджога книжного магазина.
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«Крепкие орешки» (Пятый канал)
Первый сезон ставшего теперь уже одним из флагманских проектов Пятого канала полицейского детектива про двух питерских оперов, которые, конечно же, полная противоположность друг другу. Романов – примерный семьянин и спортсмен, действующий исключительно по букве закона. Лавров – ловелас и любитель злачных мест с нестандартными методами ведения расследований. Естественно, этот оригинальный дуэт щелкает дела, как «орешки», да и к любому риску относится с хладнокровием, за что Романов и Лавров и получили прозвище, давшее название сериалу. Кстати, каждая серия в нем называется в честь какого-нибудь прославленного зарубежного фильма – от «Криминального чтива
» до «Миллионера из трущоб
».
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«След» (Пятый канал)
Непотопляемая легенда отечественного телевидения – криминальный процедурал, который выходит в эфир вот уже 12 лет и в 2019 году уже даже получал специальный приз АПКиТ «За реализацию мечты продюсера». Благо, сюжетов для вымышленной Федеральной экспертной службы МВД России в реальности предостаточно, хотя «След» только лишь поначалу вводил в сценарий материалы реальных уголовных дел. Более того, например, истории «Битцевского маньяка» был посвящен даже спин-офф «Садовник
». Сейчас в «Следе» дела становятся все более вымышленными, но это не мешает ему занимать свою часть эфирной сетки Пятого канала и привлекать к экранам зрителей.
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Лучший комедийный сериал
«Беспринципные», 2 сезон (КиноПоиск)
Продолжение популярного комедийного сериала о быте и нравах жителей московских Патриарших прудов, которых испортил не только квартирный вопрос, но еще и деньги, секс, ложь, интернет, провокации, дорогие рестораны и прочее-прочее. Сборник новелл, якобы рассказанных главным героем по прозвищу «Славик-не пи**и», претендует на звание сатирического киножурнала для богатых и знаменитых, ну либо стремящихся к этим двум званиям. Первый сезон уже получал премию АПКиТ по итогам 2020 года, а вселенная «Беспринципных» за это время расширилась до полнометражного фильма
, где модные герои Патриков попадают в деревню и играют в новые особенности национальной рыбалки и прочие простые радости жизни.
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«Вампиры средней полосы» (START)
Пожалуй, самый популярный сериал 2021 года, вернувший зрителям семейные ценности и открывший неизведанный Смоленск, где обитают в прямом смысле слова кровные родственники под руководством Святослава Вернидубовича, или попросту деда Славы. Взяв за основу хулиганское мокьюментари «Реальные упыри
», российский сериал обрел настоящую самобытность, искренне согрев до такой до оскомины «скрепный» набор про семью, любовь и верность – причем как по отношению друг к другу, так и к родине, особенно малой – той самой средней полосе, где и есть настоящая жизнь. До поры до времени — тихая, размеренная и спокойная. После успеха первого сезона у «Вампиров средней полосы» вышел специальный новогодний эпизод
и второй сезон
, где на семью Святослава Вернидубовича обрушились новые напасти и новые «родственники».
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Читать, как создавались «Вампиры средней полосы»
Читать интервью с Юрием Стояновым
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«Полярный». 2 сезон (ТНТ)
В 1990-е Витя Мясник держал в страхе всю Москву, но с приходом нового времени постарался забыть о криминальном прошлом и стать благочестивым бизнесменом Виктором Павловичем. Но от прошлого в нашей стране так просто не убежишь – так после злоключений, выпавших на долю, перевоспитавшемуся Вите Мяснику пришлось окончательно обжиться в Полярном, где теперь он пытается «перевоспитать» и всех окружающих: хулиганов приструнил, мэра заставил стать самым честным чиновником в стране, да и сам остепенился – вот уже и собирается жениться. Если бы не вдруг появившаяся кризис-менеджер Раиса Борисовна, которой нужно организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.
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Лучший анимационный сериал
«Сказочный патруль». 3 сезон (Карусель)
Популярная история о четырех девочках-волшебницах, ставших хранительницами города Мышкин и получивших ключи, а соответственно и магические способности, разных стихий – воды, огня, земли и воздуха. В третьем сезоне девочки возвращаются в Мышкин, но теперь им приходится столкнуться не только с магическими кознями, но и с заносчивыми сверстницами. Однако «Сказочный патруль», благодаря не только и не столько волшебству, а главное дружбе, способен справиться с любыми препятствиями на своем пути.
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«Три кота» (СТС Kids)
Продолжение одного из самых заметных – и для детей, и для взрослых – отечественного мультсериала, который в 2020 году уже получал премию АПКиТ, и это не считая миллионов просмотров на всех возможных интернет-платформах. Котополис успел разрастись до целой вселенной – с обязательным полнометражным фильмом, – но чудом, хотя, конечно, и большим профессионализмом всей творческой команды, работающей над сериалом, не потерял своего прежнего обаяния, доброты и теплоты, которая чувствуется в каждой серии этого проекта.
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«Царевны» (СТС Kids)
И еще одно успешное продолжение и тоже, как и «Сказочный патруль», с девочками во главе магических приключений. Российская анимация начала исследовать фем-повестку задолго до игрового кино: первые «Царевны» вышли в 2018-м, а «Сказочный патруль» и вовсе в 2016 году. Но если «Сказочный патруль» больше решен в супергеройской эстетике, то «Царевны», где пять юных волшебниц только начинают учиться настоящей магии на таинственном острове Дивногорье, имеют яркие отсылки к отечественному фольклору и популярным сказкам – недаром за проект отвечает студия «Мельница», подарившая главные анимационные полнометражные хиты нового времени про «Трех богатырей
» и «Ивана-Царевича с Серым волком
».
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Лучший полнометражный художественный фильм
«Батя»
Комфортно живущий в Москве Макс ждет в гости отца, с которым они не виделись много лет. Но суровый «батя», столицу ненавидящий, так и не приезжает. В итоге Макс, наконец к своим 30+/- годам решивший проработать детские травмы, собирается ехать к отцу сам. И это, кажется, его первое осознанное решение в жизни. Одного Макса, впрочем, не отпускает его жена Ирина, собирающаяся этой поездкой покончить с накопившимися семейными разладами. Детьми Макс не занимается, хоть в поездке с ними пообщается, думает глава семьи Ирина. В результате дорога к «бате» превращается в воспитательно-ностальгический трип с попытками Макса хоть как-то наладить контакт с детьми, особенно, естественно, с сыном, припоминая примеры из своего – прямо скажем, не самого благополучного, как и у многих в 90-е, – детства. И в отличие от своего родителя 1, у Макса еще есть шанс вырваться из токсичного многовекового уклада и справиться с детскими травмами – пусть и пока лишь с помощью противоречивого юмора.
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«Купе номер шесть»
Получившая гран-при Каннского кинофестиваля и номинацию на «Золотой глобус» копродукция России и Финляндии, ставшая теперь уже историей, которую вряд ли получится повторить. Студентка из Финляндии Лора учится в Москве конца 1990-х на кафедре археологии и чуть ли не каждый вечер проводит в квартире своей девушки в компании ее друзей – богемной интеллигенции, угадывающей литературные цитаты под Voyage, voyage и рюмочку горячительного напитка. Лора мечтает отправиться в Мурманск, чтобы посмотреть петроглифы. Долгожданное путешествие назначено на зиму, но в последний момент планы меняются. Лора едет сквозь снег на поезде одна, а партнерша остается в столице под предлогом навалившейся работы. Попутчиком студентки оказывается хамоватый шахтер Леха, любящий не только пригубить, но и поговорить.
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«Последний богатырь. Корень зла»
Вторая часть теперь уже завершившейся франшизы об Иване, сыне Ильи Муромца, прошедшем воспитание современной Москвой. В «Корне зла» он продолжает мотаться между сказочным миром Белогорья и современной российской столицей со всеми ее техническими наворотами. Только вот сила богатырская в Иване все никак не просыпается, зато злу не до сна. Авторы «Последнего богатыря» подошли к важным и далеко не детским вопросам: ради чего стоит жить, за что нужно бороться, в чем кроется корень зла, почему ненависть ослепляет – и что может заставить доброго и могущественного волшебника перейти на сторону тьмы, – довольно серьезный набор тем, хотя это не нарушило сказочной атмосферы успешного семейного проекта.
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НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ЗА 2022 ГОД
Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)
«Без памяти» (Первый канал)
Авантюрная комедия про незамужнюю Ольгу, которая работает в российско-китайской фирме, где однажды принимают решение оставить в коллективе женщин только замужних и с детьми. Ольге ничего не остается, кроме того, как провернуть известный комедийный финт с поиском ненастоящей семьи. Только в дело включаются не актеры, а неожиданно попавший в поле зрения Матвей, московский бизнесмен, оказавшийся в больнице после бандитского нападения и так вовремя потерявший память. Ольга представляется его невестой, но осложняется дело тем, что Матвея разыскивает его реальная девушка и те самые бандиты.
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«Диверсант. Идеальный штурм» (Первый канал)
Продолжение популярного вoенного хита, для которого даже с помощью технологии дипфейк Первый канал «оживил» актера Владислава Галкина
, пусть и всего на восемь минут. В новой части сериала действие развивается весной 1945 года. Вооружённые силы нацистской Германии готовятся к отражению натиска советских войск в Восточной Пруссии, который может стать для немцев роковым. Линия фронта приближается к Кёнигсбергу, немецкое командование отдает распоряжение подразделениям вермахта и фольксштурма превратить город в неприступную крепость, подготовив к длительной обороне. За несколько недель до наступления красноармейцев Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ проникнуть в неприступный город, чтобы найти в нем слабые места для максимально бескровного штурма. Так, Бобриков и Филатов приступают к проведению, пожалуй, самой хитроумной и смертельно опасной разведоперации в своей жизни.
«Топор. 1944» (НТВ)
Иван Родин вместе с разведгруппой Одинцова пробирается по глубоким тылам со спецзаданием, но случайно выходит на школу, где с самого начала войны директор прячет несколько цыганских семей, за которыми охотятся немцы – цыганских детей они используют как доноров крови. Директор школы притворяется их пособником, но вскоре фашисты узнают об убежище и решают идти на штурм.
Лучший телесериал (5-24 серий)
«Елизавета» (Россия-1)
Самый ожидаемый сериал телеканала «Россия-1», так как его премьера, намеченная на конец зимы 2022 года, переносилась практически каждую неделю, и в итоге до эфира «Елизавета» добралась только к концу лета. Новая глава из цикла «История любви. История России» продолжает вольно экранизировать страницы отечественной истории. 1725 год. Первый император Всероссийский и последний царь всея Руси Пётр I серьезно болен и озабочен будущим не только страны, но и двух своих дочерей – жеманной Анны и озорной Лизетки. Шведский герцог Гольштейнский приехал просить руки одной из цесаревен, и его выбор пал на младшую, дерзко пришедшую на бал в мужском камзоле. Ее остроумие и непокорность нравятся герцогу, но Елизавета бунтует и не хочет замуж. Она влюблена в государева денщика Александра Батурина, хотя тот просто пользуется расположением дочери императора. В то время как Петр размышляет, на кого оставить Россию и думает переписать завещание на Елизавету, за спиной у него собственная супруга Екатерина I изменяет как телом, так и душой, планируя захват престола. И, разумеется, плетут интриги придворные – вице-канцлер Андрей Остерман и князь Александр Меншиков, неполиткорректно полагая, что «баба на троне – к беде».
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«Цыпленок жареный» (Первый канал)
Весна 1921 года ознаменована в Петрограде новой экономической политикой и новыми героями. Идейный анархист, поэт и отчасти журналист Родя зарабатывает деньги работой на местный синдикат во главе с Дядей Колей, для которого НЭП – эпоха перемен, когда важно не потерять свой былой авторитет в череде расширяющегося мелкого бизнеса, который Дядя Коля и крышует. Но поддаются не все: главной поляной раздора во времена не только НЭПа, но и «сухого закона» является производство и реализация самогона. И на ней у Дяди Коли появляются конкуренты. Не только бывшие белогвардейцы во главе с Кочерским или решившие окунуться в бизнес авантюристы типа Бухнера, но и представители ЧК – главной власти мятежного Петрограда.
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«Шифр». 3 сезон (Первый канал)
Продолжение популярного ретро-детектива о четверке сыщиц, которые могут распутать дела разной степени сложности. В вoйну они работали в спецотделе ГРУ и разгадывали различные шифры. Помогали аналитическое мышление, математические знания, феноменальная память и женское обаяние – у каждой в данном случае своя сильная черта. Спустя годы они – теперь библиотекарь Катерина, учительница математики Ирина, модница Анна и скромница Соня – встретились, и чтобы хоть как-то разнообразить свою обычную жизнь практически на общественных началах стали помогать московскому уголовному розыску. В третьем сезоне, правда, место действия меняется и из столицы переносится в Пятигорск, где, впрочем, тоже совершаются странные преступления.
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Лучший многосерийный телефильм (более 24 серий)
«Великолепная пятерка» (Пятый канал)
Продолжение детективного сериала о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга. В новом сезоне оперативники столкнутся с новыми расследованиями и изменениями в личной жизни. Старший лейтенант Антон Ветров станет приемным отцом для мальчика Миши, сына погибших друзей. Пополнение ждет и семью подполковника Голованова. Дочь Наташа приведет в дом своего парня Леху. И подполковнику придется не только проявлять смекалку при поиске преступников, но и смириться с тем, что дочь стала невестой. Завидный холостяк капитан Красавченко станет счастливым обладателем собственной квартиры и съедет от родителей. По законам дружбы вся команда отправится к новоселу делать ремонт. Майора Шапошникова супруга поймает с поличным на измене, и ему не одну серию придется доказывать жене, что он достоин прощения. Тимур Бубнов будет решать не менее сложные задачи: как собрать дочку в первый класс, что положить ей в портфель и как делать домашнее задание.
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«Лихач». 2 сезон (НТВ)
Замначальника сочинского Уголовного розыска Сергей Сотников продолжает бороться с южной преступностью. За свою суровый, но справедливый нрав и любовь к быстрой езде Сотников получил прозвище Лихач. В продолжении сериала набирает обороты история его противостояния с главным врагом Очигавой. Кроме того, дух соперничества укрепляет появление нового сотрудника – полковника Свиридова. Но рядом с Сотниковым по-прежнему будут его друзья и коллеги – полковник Вазген Саркисович Карапетян, сотрудник розыска Оксана Григорьева и старший оперативник УгРо Иван Кубатко, а еще в новом сезоне появляется романтическая линия – с тренером по ЛФК, с которой Сотников знакомится после дерзкой погони за преступниками.
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«Невский. Охота на архитектора» (НТВ)
Уже пятый сезон бессмертного хита НТВ про майора Павла Семенова, который возглавляет уголовный розыск УМВД по Центральному району Петербурга, но на протяжении нескольких сезонов еще является и главным кандидатом на роль коварного Архитектора, которого пытается найти и вычислить ФСБ. «Невский» возглавляет топ НТВ не первый сезон, как раз благодаря характеру главного героя – прошедшего через многие беды справедливого оперативника, который хочет найти и покарать всех злодеев.
Лучший онлайн мини-сериал (1-5 серий)
«Бесит» (Premier)
Альманах разножанровых короткометражек о проблемах и болевых точках современного общества. В пяти новеллах создатели проекта очертили круг волнующих тем: от трансляции родителями нереализованных желаний на ребенка до домашнего насилия. Так, в новелле «Супермама» речь идет об активной и креативной женщине, которая сама решила, чего хочет ее восьмилетний сын и буквально затаскала ребенка по кастингам шоу талантов. В комедийно-фантасмагоричной серии «Ты же девочка» главная героиня попадает во временную петлю и несколько раз переживает вечер знакомства с родителями своего бойфренда. В новелле «Чапалах» блогер пытается снимать видео о серьезных проблемах, но сталкивается с непониманием коллег по цеху и подписчиков. Ироничная интонация сменяется трагичной в серии «Бьет – значит любит» про депутата, ратующего за сохранение семейных ценностей и уверенного, что побитая женщина не должна выносить сор из избы.
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«Номинация» (Okko)
Мини-сериал о российской киноиндустрии, придуманной и воспетой, собственно, главными ее представителями – культовым семейством, раздираемым не только внешними, но и внутренними противоборствами. Актриса и дочь популярного советского режиссера и сценариста, умершего 16 лет назад, но на все эти годы сохранившего статус опоры российского кино и культуры, Вера Истомина дает провокационное интервью о том, что русское кино далеко не в топе, и лишается работы. Ее сестра Татьяна, напротив, перескакивает с одной съемочной площадки на другую, но мечтает не о сериалах выходного дня, а об искусстве и Каннах. А еще у Татьяны и Веры есть мать Агафья Александровна – когда-то тоже востребованная актриса, но ныне держательница Фонда Истомина, на который государство, как выясняется, выделяет немало денег. И на культурные проекты, и на поддержку талантов из провинции, и даже на съемку фильмов. Агафья Александровна, меж тем, содержит в достатке семейное поместье на условной Николиной горе и в ус не дует, пока дело не доходит до предъюбилейных разоблачений: «Куда же Фонд Истомина тратит все деньги?» Главной частью трат становится так и не снятый фильм, на который фонд уже больше года назад получил госфинансирование, но только картину так и не снял, да и не собирался. Теперь одиозному семейству придется это финансовое недоразумение исправить.
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«Пансион» (Иви)
Мистика, претендующая на звание отечественной готики, про институт далеко не благородных девиц. В Российской империи начала XX века молодых женщин за неподобающее поведение ссылают в специализированные учебные заведения, чтобы там они научились живописи, вышивке и умению быть хорошей женой. В один из таких пансионов попадает Полина, которая не только не горит желанием учиться скучным «женским» делам, но и вообще приехала на самом деле для того, чтобы найти свою сестру, которая когда-то была отправлена в этот пансион, но совсем перестала выходить на связь.
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Лучший онлайн-сериал (6-12 серий)
«13 клиническая» (Иви)
Успешному хирургу Кириллу Акиньшину диагностируют неизлечимую прогрессирующую болезнь, которая вот-вот отправит мужчину на тот свет; произойдет это достаточно скоро и в сопровождении странных слуховых галлюцинаций (герою кажется, будто кто-то рядом громко чавкает). После очередного обследования лечащий врач Кирилла, зацепившись за нетипичный симптом, настоятельно рекомендует мужчине поехать в 13 клиническую – и вскоре тот становится пациентом заведения, где медицина и мистицизм идут рука об руку. Однако уже в процессе первичного осмотра – Кирилла просят голышом лечь в аппарат МРТ и исповедаться – мужчина подумывает о побеге, относясь ко всему со львиной долей скепсиса. Строгая ведьма-заведующая была бы рада отпустить проблемного больного на все четыре стороны, но главврач решает держать его на близком расстоянии. Кирилл стал носителем опасного синдрома ND-1, или же сосудом для одного из самых страшных демонов, идентифицировать которого пока невозможно. В первые дни циничный хирург склонен высмеивать далеко не врачебные методы и терминологию – ровно до тех пор, пока не сталкивается с похожей на него сущностью один на один.
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«Нулевой пациент» (КиноПоиск)
Основанная на реальных событиях история о вспышке ВИЧ-инфекции в Советском Союзе. 1988, Элиста. В детской больнице на операционном столе умирает младенец. Молодой врач-идеалист Кирсан Аюшев не находит себе места – и начинает подозревать, что симптомы указывают на ВИЧ-инфекцию. И у других детей тоже. Чтобы убедиться, нужно отправить кровь пациента в Москву, чему препятствует опекающий главврач Марат Теменович. Кирсан, опасаясь эпидемии, все-таки идет на риск. В московской лаборатории, изучающей ВИЧ, такого подарка только и ждут. Сын чиновника из Минздрава Дмитрий Гончаров чахнет от протекций отца и догмы, что в СССР никакого ВИЧ нет и быть не может. Во-первых, ввиду отсутствия секса в Стране Советов. Во-вторых, «это болезнь бомжей, проституток и гомосексуалистов», которых здесь тоже как бы не наблюдается. Зато есть пять тематических лабораторий – в Москве и Санкт-Петербурге, – где могут подтвердить: да, это ВИЧ. С рукой майора КГБ на плече эпидемиолог все-таки отправляется в столицу Калмыкской АССР.
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«ЮЗЗЗ» (Premier)
Интерпретация «Ромео и Джульетты», решенная в криминальном сеттинге Ростова-папы. Рав, он же Равиль, мечтает поступить в Техасский университет и навсегда покинуть отчий дом, вернее – материнский, отца у Равиля нет, ну если только не считать сам город. Рав живет в старом районе Ростова-на-Дону, где каждый перебивается чем может. Еще немного, и Рав отправится в путь за американской мечтой. Только для этого ему – уже по сложившейся в отечестве традиции – придется преодолеть испытание «русскими горками». Во время баскетбольного матча он знакомится с местным авторитетом Дымом. Тот после давней отсидки держит как раз небогатый юго-западный район, где и живет Рав, – и пытается не допустить на свою территорию Коку, подмявшего под себя уже почти весь Ростов. Так начинается опасная игра, на кону которой не только большие деньги, связанные с поставкой наркотиков, но и жизни. Свои и чужие. Рав, заслуживший статус помощника Дыма, оказывается пешкой в этой борьбе. К тому же, еще и искренне влюбляется в красавицу Элю, племянницу могущественного Коки.
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Лучший многосерийный онлайн-сериал (более 12 серий)
«Два холма» (START)
Футуристическая комедии про прекрасную Матушку Россию относительно недалекого будущего. Два Холма – так называется эко-поселок, застроенный типовыми одноэтажными умными особняками и населенный молодыми, подтянутыми, на вид одного возраста женщинами в белом. Каждое утро их будит голос искусственного интеллекта по имени Лариса, распечатывает на принтере полезную еду и выдает чистое льняное платье. По телевизору крутят рекламу гаджета-мечты – нового стильного вибратора – а кофе принято, для пущей бодрости, закапывать прямо в глаза. Кстати, кофе теперь женского рода — и называется «эспрессо-экспрессо», чтобы навсегда избавить потребительниц от путаницы. Именно потребительниц — в Двух Холмах, как, впрочем, и почти на всей территории Матушки России и остального мира живут исключительно женщины: после очередной войны, развязанной, конечно, мужчинами в 2030 году, их же популяция была почти полностью уничтожена биологическим оружием, а женщины принялись создавать новый дивный мир без конфликтов, мегаполисов, зоопарков и с чистой природой, так что продолжительность жизни увеличилась вдвое. Потому для главной героини, учительницы Рады Еленовны – да, вместо отчества теперь официально матчество, – жизнь в 50 лет только начинается. Она молода, ее мама — Елена Зоевна состоит на хорошем счету в Двух Холмах, а бабушка Зоя с пирсингом, татуировками и зелеными волосами славится своими яркими акциями-перформансами. Все прочат Раде большое феминистское будущее, но экскурсия со школьницами в поселок к дикарям-приматам, как называют выживших мужчин, пошатнет, казалось, уже незыблемые фем-устои.
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«Русалки» (Wink, КиноПоиск)
Пролежавший на полке Первого канала, но наконец вышедший в сети мистический детектив, адаптация одноименного израильского сериала. В небольшом южном городке находят тела браконьеров, без каких-либо следов насильственной смерти. Следствием руководит жесткая Рита Тихонова, недавно получившая нового напарника. В тот же день на берегу находят тело женщины, удивительно похожей на Тихонову. Вероятно, это ее сестра Майя, пропавшая 14 лет назад. Только теперь это уже не 18-летняя девушка, а, значит, все эти годы Майя жила где-то рядом. Это дело начальник местной полиции поручает приезжему следователю, но Рита, естественно, хочет провести свое расследование, которое откроет множество семейных тайн.
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«Триггер». 2 сезон (КиноПоиск)
Продолжение успешного, жесткого, но и впрямь психотерапевтического проекта 2020 года вновь скрещивает яркие случаи практики эксцентричного психолога и тайны его собственной жизни. Драматургически оно будто бы намеренно повторяет оригинал – только Стрелецкий в поисках истины выходит не из тюрьмы, а из психиатрической клиники, а к практике возвращается не в отдельном кабинете модного бизнес-центра, а в строительном вагончике. Однако постепенно действие второго сезона психологически уходит в совершенно иное, нежели в первом «Триггере
», направление. Методы шоковой терапии Стрелецкого – на месте. Только теперь это, скорее, история не о спасении пациентов, пусть и довольно спорным образом, а о спасении Стрелецким самого себя.
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Лучший комедийный сериал
«Исправление и наказание» (ТНТ)
Семейная комедия про перевоспитание «мажоров» тюрьмой, пусть и прогрессивной. Семья олигарха Виктора Петровича Верхоланцева, трагически погибшего на церемонии открытия храма, построенного на его деньги, узнает пренеприятнейшее известие. Виктор Петрович так был уверен в собственной жизни, что не оставил после себя завещания. Впрочем, счета некогда успешного Верхоланцева заблокированы, а имущество арестовано – по подозрению в коррупции. Есть, правда, один секретный актив – 50 млн франков на счету в швейцарском банке. Только вот пароль от счета может знать лишь один единственный человек – некая госпожа Неверова. Хотя, конечно, никакая она не госпожа, а скромная сотрудница экспериментальной колонии-поселения, придумавшая уникальный метод перевоспитания преступников. Детскими сказками, стихами, литературной классикой, мультфильмами и «Тремя мушкетерами». Менять свою жизнь Неверова не намерена – никакой счет в швейцарском банке ей не нужен, хотя в ее бескорыстность нежданные родственники не верят и даже решаются на поджог ее дома. А это вообще-то уголовное преступление, за которое семье Верхоланцевым теперь придется понести наказание. Правильно – в той самой экспериментальной колонии-поселении, под надзором добродушной Алены Викторовны Неверовой, которая, несмотря на говорящую фамилию, верит, что в каждом человеке есть что-то хорошее и добро обязательно победит.
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«Конец света» (КиноПоиск)
Актуальная комедия про современное пришествие Воланда, пусть и не на Патриаршие, а в Чертаново. Именно в этом московском районе, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придётся строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству.
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«Почка» (KION)
Черная комедия о беспринципной, но жутко обаятельной взяточнице, неожиданно оказавшейся в шаге от скоропостижного визита на тот свет. Своим видом девушка доказывает, что дьявол носит не только Prada, но и погоны. С ее губ не сходит язвительная улыбка и яркая помада, да и вообще красный цвет – хит ее гардероба. Впрочем, до поры до времени. На плановом медосмотре выясняется, что к 30 годам у Наташи вот-вот откажут обе почки. Врачи обычной больницы и специалисты частной клиники в один голос дают неутешительный прогноз – жить девушке осталось около трех месяцев. Редкостная стерва, которой довольно сложно сопереживать, однако, восхищает своим желанием жить. Руководствуясь принципом «кто ищет – тот всегда найдет», Наташа начинает поиски здоровой почки с таким же усердием, как когда-то выявляла псевдонарушения пожарной безопасности в работе ресторанов и отелей, и в итоге решает навестить членов своей колоритной семьи, где ожидаемо получает отказ за отказом, пожиная плоды собственного эгоизма.
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Лучший анимационный сериал
«Зебра в клеточку» (Карусель, О!)
Во многом уникальный для России сериал о борьбе со стереотипами. Клеточка и её друзья – зебра Поля, слон Родион, обезьяна Яна, крокодил Гоша, страус Паша и его младший брат яйцо Петя – живут в джунглях на острове, где каждый день сулит невероятные приключения и открытия! Все главные герои проекта, кроме Клеточки, являются типичными представителями своих видов, но каждый — со своим шармом и «пунктиком». Главная героиня Клеточка не признаёт стереотипы, в любой ситуации она действует находчиво и творчески, призывая своих друзей смотреть на реальность с разных точек зрения и не бояться выходить за рамки обычного поведения.
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«Отель у овечек» (СТС Kids)
История дружной семьи овечек, открывших отель в своём старинном особняке. В каждой серии овечка Белла и её старший брат Беня знакомятся с новыми постояльцами и помогают родителям в свободное от игр и школы время. Дети так стремятся превратить гостиницу в самое популярное место отдыха в городе, что часто попадают в комичные ситуации.
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«Три кота» (СТС Kids)
Коржик, Компот, Карамелька и, конечно же, их родители продолжают в игровой форме рассказывать о разумном, добром и вечном. Забавный юмор и заразительное «миу-миу», естественно, присутствуют и даже на третьей сотне серий этого популярного проекта не дают заскучать зрителям всех возрастов.
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Лучший документальный фильм
«Балабанов. Колокольня. Реквием» (кинопрокат)
Трагическая хроника последних месяцев жизни режиссера Алексея Балабанова
, создателя дилогии «Брат
» и культовых «Про уродов и людей
», «Замка
», «Груза 200
». «Реквием» по теплоте повествования очень похож на семейный видеоальбом: хронику жизни семьи режиссера, его друзей и коллег. Очень грустную хронику, финал которой мы заранее знаем. Врач ставит диагноз и говорит, что Балабанову осталось жить год-полтора. Из этого рождается фильм «Я тоже хочу
» – притча о спасении, которое дарит заброшенная колокольня. К ней приходят совершенно разные люди, и она решает, кто достоин вознесения, а кому чудо не светит. Парадоксальным образом герой самого Балабанова спасения оказывается недостоин. Почему он отказал в счастье даже самому себе? Может, потому что в своих работах убил людей больше, чем некоторые бандиты? Или требует от своих актеров чего-то на грани невозможного? Но Алексей Октябринович был не мизантроп, не «чернушник», каким мог казаться – на самом деле он очень сильно жалел людей, потому что знал их слабости.
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«Пелевин» (KION)
Документальное исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина
, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных, а также интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.
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«Петр I. Последний царь и первый император» (кинопрокат)
С успехом прошедший в кинотеатрах исторический док с игровыми вставками, исследующий эпоху становления и правления императора Петра Великого, чья фигура до сих пор будоражит умы людей во всем мире. Создатели отвечают на вопросы, как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок в семье; как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота; как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался, и многие другие.
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Лучший документальный сериал
«Секс. В поиске ответов» (Okko)
Откровенное, но аккуратное исследование табуированной в российском кино и обществе темы секса. Вместе с экспертами авторы сериала разбираются, как достичь оргазма и почему нормально не гоняться за ним, почему половой жизни все возрасты покорны, предсказывают будущее индустрии виртуальных развлечений и развенчивают не один миф или стереотип, связанный с щепетильной темой. Но главное – сериал помогает полюбить себя и свое тело, не бояться говорить о сексе и просто быть собой.
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«Империя: Петр I» (Первый канал)
Еще один документально-игровой проект про Петра Первого, одного из творцов российской государственности, расколовшего русскую историю на «до» и «после». Он реформировал армию и строил флот, ездил в составе Великого посольства в Европу, победил в войне сильнейшего врага – Швецию, и прорубил выход к Балтике, построил один из красивейших городов мира – Санкт-Петербург. Неистовый и жестокий, величественный и простой, Пётр разрушал представления о том, каким должен быть государь.
«Русские хакеры: Начало» (КиноПоиск)
Расследование феномена русских хакеров – от его зарождения в начале 90-х и развития в 2010-х. Документальный проект погружается в жизни самых известных хакеров этого времени, воссоздаёт цепочку событий от преступлений, наказания и до осознания масштаба происходящего. Это игра в кошки-мышки с властями России и США в эру, которая началась, когда ещё никто не знал, что интернет-преступления возможны.
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«Эльбрус. Точка невозврата» (Иви)
Пять эпизодов, рассказывающие реальную и недавнюю трагическую историю восхождения на Эльбрус. Две группы туристов в сентябре 2021 года совершили подъем, а вот спуск с высочайшей вершины Европы неожиданно обернулся борьбой за выживание, и вернулись назад не все. В основу фильма легли интервью с участниками рокового похода, которые рассказывают последовательно и подробно о деталях подготовки, настроений и состояний в группе во время восхождения и последующего спуска, когда и произошло ухудшение погоды, видимости и как следствие – потеря жизненных сил туристов. Воспоминания инструкторов и туристов визуализируются с помощью поминутной реконструкции событий.
Лучший полнометражный художественный фильм
«Бывшие. Happy end»
Полнометражный финал популярного сериала «Бывшие
», рассказывающего про отношения «мажорки» Яны Мироновой и бывшего алкоголика, а затем сотрудника рехаба Ильи, а также их (со)зависимости. В истории их страсти – любовью трехсезонные отношения «Бывших» назвать все-таки сложно – канат, перетягиваемый в разные стороны. Илья прошел и неудачный брак, и встречу с братом, который, по большому счету, отсидел за него. Яна – тоже брак, но уже не просто неудачный, а трагический, соревнующийся по части драмы с историей «падения дома Мироновых». Все это время Илья и Яна были зависимы не только от наркотиков и алкоголя, но — главным образом – друг от друга. И их союз, кажется, всегда был далек от анонсированного в полнометражном финале хеппи-энда. «Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности» – пусть и перефразированное, но одно из главных правил «анонимных» клубов. Счастливый ли это финал для созависимой пары? Не факт. Но точно трезвый. Или даже отрезвляющий.
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«Мира»
Масштабный фильм-катастрофа, где главной при этом является семейная история. Тема «отцов и детей», конечно, была популярна всегда, но многие отечественные фильмы избирают в качестве основного конфликта столь характерное для всех нас тотальное молчание или даже замалчивание травм. Вот и в «Мире» вместо честного и беспристрастного разговора с семьей герой выбирает путь бегства в космос, где на протяжении нескольких лет так и не может установить доверительный контакт со своей дочерью. И только страшный метеоритный дождь наконец заставляет их поговорить по душам. Хотя простой человеческий диалог – и отца с дочерью, и космонавтов с начальниками, и супругов бывших и нынешних – мог бы уберечь от катастрофы отдельно взятую семью, город и даже целую страну. Даже без использования искусственного интеллекта с таким актуальным сейчас именем Мира.
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«Сердце Пармы»
Историческая драма и немного фэнтези, основанная на романе уральского писателя Алексея Иванова
. Ушедшая навсегда натура северной цивилизации, место спайки христианства и язычества, становится полем битвы Москвы и регионов во времена княжения Ивана III. Пермью Великой, далекой землей на востоке, правит князь Ермолай, придет время, и сын Ермолая Михаил женится на дочери добровольного узника Тичерти – и тогда род Ермолаевичей навечно закрепится в этих землях, объединив народы в единую общность. А там и до собственного царства недалеко, полностью от Москвы независимого. Может, так бы оно и было, но на город нападает вождь вогулов Асыка. Ермолай убит, город сожжен, а чудом уцелевшему княжичу приходится начинать все сначала. Возмужав, новый князь берется за дело, удивляя своих сюзеренов мудростью не по годам и врожденной стойкостью. И все-таки берет в жены Тичерть, несмотря на протесты друзей и церковников – говорят, она ламия, да и креститься в православную веру наотрез отказывается. С этого начинается большой эпос о том, откуда есть пошла уральская земля: с феодальными интригами, штурмами крепостниц и бесовщиной древних культов. И встает вопрос: кто же все-таки живет на этой недружелюбной земле? Кто правит разношерстным народом: русский князь Михаил или все-таки пермский воин Михан? Главный герой и сам ответа не знает, потому как оказывается первым на этой земле Homo Uralus – человеком, который мечется между Москвой и пермской Чердынью, и старается эти две силы как-то в себе примирить.
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