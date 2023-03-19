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Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом

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19 марта 2023
20 марта на ТНТ выходит второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция», рассказывающего про работу Управления по распределению душ. В продолжении главным героям придётся столкнуться с Дьяволом, который в обход УПРД начал заключать сделки с людьми, обещая им всё, что они захотят. По случаю премьеры вспоминаем фильмы и сериалы, где сделка с Дьяволом – это не фигура речи, а вполне себе реальность.

«Геркулес»

Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом

В культовом мультфильме показывается становление сына Зевса как настоящего героя. Он легко справляется с Гидрой и Немейским львом, а вот с чувствами к девушке по имени Мег справиться греческому богатырю не удаётся. Однако оказывается, что несчастная леди продала душу Аиду и всё это время работала на него. Но любовь оказывается сильнее: Геркулес влюбился в Мег, Мег – в Геркулеса. Аид такому раскладу только рад: теперь договор он подписывает уже с самим героем, который мешает ему захватить Олимп.

В своё время «Геркулес» оказался далеко не самым кассовым проектом, однако всё равно обрёл культовый статус. И совсем скоро хорошо знакомая история получит новое дыхание благодаря игровой адаптации от Гая Ричи, который не так давно «оживил» Аладдина.


«Дориан Грей»

Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом

Оставаться вечно молодым, пока за тебя стареет твой портрет – очень соблазнительная перспектива, на которую согласились бы многие, если бы не одно «но». А этот самый нюанс заключается в том, что по сути – это сделка с дьяволом, которая всегда имеет последствия. И рано или поздно за все грехи придётся заплатить.

Фильм, снятый Оливером Паркером по культовой книге Оскара Уайльда, является одной из самых успешных экранизаций книги. А скоро мир увидит очередную интерпретацию известной истории, причём на этот раз – порядком видоизменённую.


«Адвокат дьявола»

Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом

Сделка с дьяволом для главного героя, молодого и талантливого адвоката, заключается в том, что он давно и успешно защищает в суде исключительно негодяев. И после оправдательного приговора для учителя, обвиняемого в домогательствах к ученицам, адвокат получает билет в идеальную жизнь: переезд в Нью-Йорк, огромная зарплата и шикарная квартира. Но со временем главный герой начинает понимать, что его карьерные успехи влекут за собой зловещие событие в его личной жизни.

Несмотря на не самые внушительные кассовые сборы, «Адвокат дьявола» традиционно входит в топы лучших фильмов всех времён. Способствуют этому как нестандартное мистическое повествование, так и выдающиеся актёрские работы Киану Ривза и Аль Пачино.


«Призрачный гонщик»

Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом

17-летний байкер-каскадёр пытается спасти отца от рака лёгких, заключая сделку с дьяволом. Чудесное исцеление в итоге происходит, однако от несчастного случая во время выполнения трюка на байке никто не застрахован, да и в контракт такие обстоятеьства не входили. Потеряв и отца и свою душу, главный герой превращается в Призрачного гонщика – слугу Мефистофеля, который вынужден выполнять его приказы ради освобождения. Казалось бы, всё просто: всего-то нужно убить прибывших из ада неприятных личностей. Что может пойти не так?

Когда фильмы по комиксам Marvel ещё не заполонили топы самых кассовых лент проката, в Голливуде очень аккуратно подходили к экранизациям «книжек с картинками». И «Призрачный гонщик» получился не самым удачным экспериментом: одни критиковали Николаса Кейджа и хвалили сюжет, другие разносили в пух и прах история, называя Кейджа – единственным светлым пятном в картине.


«Предпоследняя инстанция»

Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом

Только-только дела в Управлении по распределению душ более или менее наладились, как вдруг всё выходит из-под контроля. Внезапно души начинают поступать напрямую в Ад без всякого распределения. А всё дело в том, что Дьявол нашёл себе помощника (как водится, на Патриарших прудах) и с его помощью начал набирать новобранцев. А люди и рады: всего-то за какую призрачную перспективу оказаться в Аду после смерти они моментально получают всё, что пожелают, уже сегодня.

Второй сезон сериала от продюсера Сарика Андреасяна обещает раскрутить семейный аттракцион ещё круче. К очаровательному дуэту Ирины Розановой и Павла Прилучного прибавится целая россыпь звёзд российского кино, включая Игоря Миркурбанова и Равшану Куркову.

Смотрите второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция» 20 марта на ТНТ!


Евгений Червон
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Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом фотографии
Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом фотографии
Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом фотографии
Душу в обмен на счастье: Фильмы и сериалы про сделку с дьяволом фотографии
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