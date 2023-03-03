Смотреть онлайн: «Актрисы», «Балканский ветер» и второй сезон «Почки»

Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
«Король и шут» (1 сезон)
В мрачной панк-сказке режиссер Рустам Мосафир
оживляет не только прошлое участников культовой отечественной группы «Король и Шут», но и героев их песен. Сериал охватывает события, начиная со знакомства Князя (Влад Коноплев
) и Горшка (Константин Плотников
) в конце восьмидесятых до гибели последнего в 2013 году. Андрей Князев
выступил продюсером проекта и лично консультировал Коноплёва на площадке, а Плотников расспрашивал про солиста «КиШ» Михаила Горшенева его маму и брата. Перед съемками актеры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов.
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Рецензия на сериал «Король и шут»
Премьера: 2 марта
Платформа: Кинопоиск
«Почка» (2 сезон)
Продолжение комедийного сериала о беспринципной чиновнице Наташе Кустовой (Любовь Аксенова
), которая в течение первого сезона отчаянно цеплялась за жизнь и пыталась наладить отношения с родственниками в надежде получить от них здоровую почку. После успешной пересадки искомого органа в Хорватии Наташа мучается от непреодолимой страсти к Мише (Григорий Чабан
), покойная мать которого отдала героине свою почку взамен на обещание спасти сына. Вот только он совсем не хочет быть спасенным. Тогда Кустова решает сделать все по-честному и своими методами помочь 70 людям, которые стоят в очереди на получение почки перед Мишей, чтобы его операция прошла легально.
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Рецензия на первый сезон «Почки»
Премьера: 8 марта
Платформа: KION
«Балканский ветер»
Сериальное продолжение полнометражного фильма «Южный ветер
», вышедшего в 2018 году. В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Милош Бикович
) и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек
). Вражда героев начинается из-за части газопровода на участке земли в сербской глубинке, где пересекаются интересы российских и американских спецслужб. Спасаясь от наемников, Мараш оказывается в России и сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина
), невольно став причастным к гибели ее брата. На Петара начинается охота: он становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его жены, сына, родителей и друзей.
Премьера: 8 марта
Платформа: Okko
«Тед Лассо» /Ted Lasso (3 сезон)
Продолжение драмеди, где Джейсон Судейкис
играет американца, волею судьбы ставшего тренером британской футбольной команды. В третьем сезоне его клубу «Ричмонд» предстоит сразиться с сильными игроками из «Вест Хэм Юнайтед».
Премьера: 15 марта
Платформа: Apple TV+
«Наследники» / Succession (4 сезон)
Финальный сезон титулованного сериала о вымышленной семье американских медиамагнатов. Насколько она богата и влиятельна, настолько же неблагополучна и несчастна. Во главе ее стоит властный патриарх Логан Рой (Брайан Кокс
), чьи наследники начинают настоящую войну за власть. В четвертом сезоне герой Александра Скарсгарда
планирует купить медиаконгломерат Waystar Royco. Грядущая сделка вызывает беспокойство в семье Роев, поскольку та рискует потерять былой вес в обществе.
Премьера: 26 марта
Платформа: HBO Max
«Актрисы» (1 сезон)
Сериал Федора Бондарчука
по сценарию Паулины Андреевой
расскажет о реальной жизни актеров, их страхах, желаниях и целях. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И почему в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года. Главные роли в проекте исполнили Светлана Ходченкова
, Елена Николаева
, Полина Пушкарук
, Сергей Гилёв
, Алексей Макаров
, Роман Евдокимов
, Анна Невская
, Ольга Макеева
и Павел Попов
и Лолита Милявская
.
Премьера: 30 марта
Платформа: Wink и Кинопоиск
«Тетрис» / Tetris
История предпринимателя Хэнка Роджерса, который загорелся идеей купить видеоигру «Тетрис», созданную советским программистом Алексеем Пажитновым. В актерском составе как зарубежные звезды, так и отечественные артисты — Тэрон Эджертон
, Никита Ефремов
и Софья Лебедева
.
Премьера: 31 марта
Платформа: Apple TV+
«Колотушка» (1 сезон)
Драмеди о культуре поп-ММА с Юрием Насоновым
и Андреем Пынзару
в главных ролях. По сюжету Саня, среднестатистический, совершенно положительный житель Брянска в молодости был участником местных драк и разборок вместе со своим лихим братом Пашей, который и по сей день имеет отношение к боям. Когда братья после долгой разлуки выпивают лишнего, их настигает прошлое, и Сане снова придется драться, чтобы решить свалившиеся на голову проблемы.
Премьера в марте
Платформа: PREMIER
«Сантехники Белого дома» / The White House Plumbers (1 сезон)
Экранизация книги Эгила и Мэттью Крог «Целостность». События разворачиваются во время Уотергейтского скандала — одного из крупнейших политических событий в истории США. Вуди Харрельсон
и Джастин Теру
играют агентов, которые входили в так называемую группу «сантехников Белого дома», ответственную за слив секретной информации.
Премьера в марте
Платформа: HBO Max
Что еще смотреть онлайн:
«Мандалорец» / The Mandalorian (3 сезон)
— 1 марта, Disney+
«Дейзи Джонс и The Six» / Daisy Jones & The Six (1 сезон)
— 3 марта, Amazon Prime Video
«Ты» / You (2 часть 4 сезона)
– 9 марта, Netflix
«Лютер: Павшее солнце» / Luther: The Fallen Sun
— 10 марта, Netflix
«Снег, сестра и росомаха»
— 16 марта, Кинопоиск
«Вторая линия» (1 сезон)
— 16 марта, PREMIER
«Тень и кость» / Shadow and Bone (2 сезон)
—
«Рой» / The Swarm (1 сезон)
— 17 марта, Amazon Prime Video
«Экстраполяции» / Extrapolations (1 сезон)
— 17 марта, Apple TV+
«Шершни» / Yellowjackets (2 сезон)
— 24 марта, Showtime
«Убийство на яхте 2» / Murder Mystery 2
— 31 марта, Netflix
«Нападение на Рио Браво»
— 31 марта, Кинопоиск
«Не хороните меня без Ивана»
— в марте, Okko
«После Янга»
— в марте, Иви, Okko и Кинопоиск
«Чебурашка»
— в марте, START
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