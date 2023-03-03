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Смотреть онлайн: «Актрисы», «Балканский ветер» и второй сезон «Почки»

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3 марта 2023
Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру


«Король и шут» (1 сезон)



В мрачной панк-сказке режиссер Рустам Мосафир оживляет не только прошлое участников культовой отечественной группы «Король и Шут», но и героев их песен. Сериал охватывает события, начиная со знакомства Князя (Влад Коноплев) и Горшка (Константин Плотников) в конце восьмидесятых до гибели последнего в 2013 году. Андрей Князев выступил продюсером проекта и лично консультировал Коноплёва на площадке, а Плотников расспрашивал про солиста «КиШ» Михаила Горшенева его маму и брата. Перед съемками актеры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов.

Читать Рецензия на сериал «Король и шут»
Премьера: 2 марта
Платформа: Кинопоиск


«Почка» (2 сезон)



Продолжение комедийного сериала о беспринципной чиновнице Наташе Кустовой (Любовь Аксенова), которая в течение первого сезона отчаянно цеплялась за жизнь и пыталась наладить отношения с родственниками в надежде получить от них здоровую почку. После успешной пересадки искомого органа в Хорватии Наташа мучается от непреодолимой страсти к Мише (Григорий Чабан), покойная мать которого отдала героине свою почку взамен на обещание спасти сына. Вот только он совсем не хочет быть спасенным. Тогда Кустова решает сделать все по-честному и своими методами помочь 70 людям, которые стоят в очереди на получение почки перед Мишей, чтобы его операция прошла легально.

Читать Рецензия на первый сезон «Почки»
Премьера: 8 марта
Платформа: KION


«Балканский ветер»



Сериальное продолжение полнометражного фильма «Южный ветер», вышедшего в 2018 году. В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Милош Бикович) и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Вражда героев начинается из-за части газопровода на участке земли в сербской глубинке, где пересекаются интересы российских и американских спецслужб. Спасаясь от наемников, Мараш оказывается в России и сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина), невольно став причастным к гибели ее брата. На Петара начинается охота: он становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его жены, сына, родителей и друзей.

Премьера: 8 марта
Платформа: Okko


«Тед Лассо» /Ted Lasso (3 сезон)



Продолжение драмеди, где Джейсон Судейкис играет американца, волею судьбы ставшего тренером британской футбольной команды. В третьем сезоне его клубу «Ричмонд» предстоит сразиться с сильными игроками из «Вест Хэм Юнайтед».

Премьера: 15 марта
Платформа: Apple TV+


«Наследники» / Succession (4 сезон)



Финальный сезон титулованного сериала о вымышленной семье американских медиамагнатов. Насколько она богата и влиятельна, настолько же неблагополучна и несчастна. Во главе ее стоит властный патриарх Логан Рой (Брайан Кокс), чьи наследники начинают настоящую войну за власть. В четвертом сезоне герой Александра Скарсгарда планирует купить медиаконгломерат Waystar Royco. Грядущая сделка вызывает беспокойство в семье Роев, поскольку та рискует потерять былой вес в обществе.

Премьера: 26 марта
Платформа: HBO Max


«Актрисы» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Актрисы», «Балканский ветер» и второй сезон «Почки»

Сериал Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой расскажет о реальной жизни актеров, их страхах, желаниях и целях. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И почему в актерской профессии тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года. Главные роли в проекте исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилёв, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов и Лолита Милявская.

Премьера: 30 марта
Платформа: Wink и Кинопоиск


«Тетрис» / Tetris



История предпринимателя Хэнка Роджерса, который загорелся идеей купить видеоигру «Тетрис», созданную советским программистом Алексеем Пажитновым. В актерском составе как зарубежные звезды, так и отечественные артисты — Тэрон Эджертон, Никита Ефремов и Софья Лебедева.

Премьера: 31 марта
Платформа: Apple TV+


«Колотушка» (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Актрисы», «Балканский ветер» и второй сезон «Почки»

Драмеди о культуре поп-ММА с Юрием Насоновым и Андреем Пынзару в главных ролях. По сюжету Саня, среднестатистический, совершенно положительный житель Брянска в молодости был участником местных драк и разборок вместе со своим лихим братом Пашей, который и по сей день имеет отношение к боям. Когда братья после долгой разлуки выпивают лишнего, их настигает прошлое, и Сане снова придется драться, чтобы решить свалившиеся на голову проблемы.

Премьера в марте
Платформа: PREMIER


«Сантехники Белого дома» / The White House Plumbers (1 сезон)



Экранизация книги Эгила и Мэттью Крог «Целостность». События разворачиваются во время Уотергейтского скандала — одного из крупнейших политических событий в истории США. Вуди Харрельсон и Джастин Теру играют агентов, которые входили в так называемую группу «сантехников Белого дома», ответственную за слив секретной информации.

Премьера в марте
Платформа: HBO Max


Что еще смотреть онлайн:

«Мандалорец» / The Mandalorian (3 сезон) — 1 марта, Disney+
«Дейзи Джонс и The Six» / Daisy Jones & The Six (1 сезон) — 3 марта, Amazon Prime Video
«Ты» / You (2 часть 4 сезона) – 9 марта, Netflix
«Лютер: Павшее солнце» / Luther: The Fallen Sun — 10 марта, Netflix
«Снег, сестра и росомаха» — 16 марта, Кинопоиск
«Вторая линия» (1 сезон) — 16 марта, PREMIER
«Тень и кость» / Shadow and Bone (2 сезон)
«Рой» / The Swarm (1 сезон) — 17 марта, Amazon Prime Video
«Экстраполяции» / Extrapolations (1 сезон) — 17 марта, Apple TV+
«Шершни» / Yellowjackets (2 сезон) — 24 марта, Showtime
«Убийство на яхте 2» / Murder Mystery 2 — 31 марта, Netflix
«Нападение на Рио Браво» — 31 марта, Кинопоиск
«Не хороните меня без Ивана» — в марте, Okko
«После Янга» — в марте, Иви, Okko и Кинопоиск
«Чебурашка» — в марте, START

Маша Бороденко
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   4.03.2023 - 00:26
Тэрон Эджертон, Никита Ефремов и Софья Лебедева - никогда не думал, что можно увидеть эти фамилии в одном предложении. Как это произошло? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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