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«Вызов», «Бюро магических услуг» и еще 8 фильмов апреля

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31 марта 2023

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Вызов», «Бюро магических услуг» и еще 8 фильмов апреля
фото: кадр из фильма «Три мушкетёра: Д'Артаньян»

Второй весенний месяц порадует зрителей новыми российскими фильмами, фэнтези с Кристофом Вальцем и Сэмом Ниллом, свежей французской экранизацией «Трех мушкетёров» и детективом с Шейлин Вудли.



«Бюро магических услуг» / The Portable Door



Кристоф Вальц, Сэм Нилл, Патрик Гибсон, Софи Уайлд и Миранда Отто в фэнтези-комедии Джеффри Уокера, основанной на одноименном роман Тома Холта. Это история про самых обычных клерков, работающих в весьма необычной фирме. Здесь распутывают странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров – исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать.

Выход в прокат: 6 апреля

Читать Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть


«Наводнение»



Драма Ивана Твердовского по мотивам повестей Евгения Замятина «Наводнение» и «Север». Фильм рассказывает о двух исчезающих из нашей жизни вещах – любви и страсти. Главная героиня – девушка-подросток, лишенная дара речи и потерявшая родителей. Действие перенесено из начала ХХ века в наши дни, съемки прошли на Дальнем Востоке. В ролях — Анна Слю, Максим Щеголев, Екатерина Стеблина и Владимир Майзингер.

Выход в прокат: 6 апреля

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«Прямой эфир»



Дебютант Павел Чернышёв играет в остросюжетной драме Карена Оганесяна популярного блогера, который отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы, где становится свидетелем происшествия: сотрудник автокомпании (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Блогер включает прямую трансляцию.

Выход в прокат: 6 апреля

Читать интервью Карен Оганесян: «Постоянно снимать что-то однотипное – это не про меня»


«Три мушкетёра: Д'Артаньян» / Les trois mousquetaires: D'Artagnan



Первая часть задуманной экранизации классического романа Александра Дюма от французов. В образе гасконца предстанет Франсуа Сивиль, роль Миледи как нельзя кстати подходит великолепной Еве Грин, Атосом назначен Венсан Кассель, Портосом — Пио Мармаи, а Арамисом — Ромен Дюрис. В качестве Констанции заявлена Лина Кудри, Ришелье — Эрик Рюф, Людовика XIII — Луи Гаррель, Анны Австрийской — Вики Крипс, а герцога Бэкингема — Джейкоб Форчун-Ллойд.

Выход в прокат: 6 апреля

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«Блуждающая Земля 2» / 流浪地球2



Продолжение экранизации романа культового китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, чья первая часть вышла в 2019 году. Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь. В картине Франта Гво заняты Энди Лау, Джеки У, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Зина Блахусова, Чжу Яньманьцзы и Реджина Вань.

Выход в прокат: 12 апреля

Читать Сиквел «Дюны», третьи «Стражи Галактики» и «Мятежная луна»: 20 интригующих фантастических фильмов 2023 года


«Волны»



Триллер Михаила Брашинского с элементами хоррора о людях, попавших – случайно или по собственной воле – в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом. Главные роли в фильме исполняют Владислав Абашин, Евгения Крегжде и Александр Шепс.

Выход в прокат: 13 апреля

Читать рецензию «Зимний»: Молодые кинокритики о фильме Михаила Брашинского «Волны»


«Вызов»



Картине, частично снятой Климом Шипенко в космосе, уготован самый широкий в стране прокат. Главную роль – врача-хирурга, производящего операцию в условиях невесомости, – сыграла Юлия Пересильд, в других ролях заняты Милош Бикович, Владимир Машков, Елена Валюшкина, Александр Балуев, Игорь Гордин и Алексей Барабаш.

Выход в прокат: 20 апреля

Читать Вызов принят: Питчинг иных в Фонде Кино 2021


«Земля Алькаррас» / Alcarràs



Фильм Карлы Симон, получивший «Золотого медведя» Берлинале-2022, рассказывает о местечке, где живет большая фермерская семья. Они собирают персики и инжир, а старший сынок любовно выращивает еще и каннабис. Старики в этой семье обожают своих внуков, внуки обожают стариков, природу и персики. Но владелец этих плодородных земель задумал вырубить персиковую рощу, чтобы на ее месте поставить солнечные батареи. Слышится звук топора. Антон Павлович Чехов радуется, что его «Вишневый сад» пошел в испанский народ, считает Екатерина Барабаш.

Выход в прокат: 20 апреля

Читать Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью


«Мизантроп» / Misanthrope



Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Джован Адепо, Ральф Айнесон и Розмари Дансмор в криминальном экшн-детективе Дамиана Сифрона про события в Балтиморе, где новогодняя ночь омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает ее к расследованию.

Выход в прокат: 20 апреля

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«Возрождённые» / Resurrected



Голливудский дебют Егора Баранова представляет собой мрачный триллер о недалеком будущем, в котором Ватикан научился воскрешать людей. Спустя несколько лет мир разделен на два лагеря: защитников церкви и права человека на «второй шанс» и противников практики воскрешения. Среди первых оказывается Дэйв Дэвис, который после ряда массовых убийств выясняет, что существует глобальный заговор.

Выход в прокат: 27 апреля

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Макс Милиан
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Pumpkin   31.03.2023 - 17:48
вообще конечно поразительно, что столько фильмов даже будет в кино. Это прикольно! Все-таки не особенно правда верю в этот космический фильм Вызов, но ладно читать далее>>
№ 2
Сова М.   31.03.2023 - 16:18
Китайцы прямо сердце разбивают со своей «Блуждающей Землёй 2» / &#27969;&#28010;&#22320;&#29699;2 — ну зачем они наступают на известные грабли и используют отработанные западные клише,... читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   31.03.2023 - 15:22
Отличные грядущие новиники! Прям появился повод стабильно ходить в кино. Вчера ходил на "Джон Уик 4" и это конечно очень мощное начало года. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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