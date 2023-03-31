«Вызов», «Бюро магических услуг» и еще 8 фильмов апреля

Кристоф Вальц, Сэм Нилл, Патрик Гибсон, Софи Уайлд и Миранда Отто в фэнтези-комедии Джеффри Уокера, основанной на одноименном роман Тома Холта. Это история про самых обычных клерков, работающих в весьма необычной фирме. Здесь распутывают странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Непримечательная парочка стажеров – исполнителей среднего звена, даже не подозревает, во что ввязалась, и думает лишь о том, как бы разобраться с рутиной до ужина, желательно не изменив ход истории и не повергнув Вселенную в хаос временных парадоксов. Иначе повышения им точно не видать.
Дебютант Павел Чернышёв играет в остросюжетной драме Карена Оганесяна популярного блогера, который отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы, где становится свидетелем происшествия: сотрудник автокомпании (Кирилл Кяро) случайно наступает на боевую мину. Блогер включает прямую трансляцию.
Продолжение экранизации романа культового китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, чья первая часть вышла в 2019 году. Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь. В картине Франта Гво заняты Энди Лау, Джеки У, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Зина Блахусова, Чжу Яньманьцзы и Реджина Вань.
Триллер Михаила Брашинского с элементами хоррора о людях, попавших – случайно или по собственной воле – в тоталитарную секту, скрытую от посторонних глаз в лесу. Как это часто бывает в жизни, герои начинают ценить собственную свободу лишь в условиях жесткого подчинения и обретают настоящую любовь там, где любые чувства находятся под запретом. Главные роли в фильме исполняют Владислав Абашин, Евгения Крегжде и Александр Шепс.
Фильм Карлы Симон, получивший «Золотого медведя» Берлинале-2022, рассказывает о местечке, где живет большая фермерская семья. Они собирают персики и инжир, а старший сынок любовно выращивает еще и каннабис. Старики в этой семье обожают своих внуков, внуки обожают стариков, природу и персики. Но владелец этих плодородных земель задумал вырубить персиковую рощу, чтобы на ее месте поставить солнечные батареи. Слышится звук топора. Антон Павлович Чехов радуется, что его «Вишневый сад» пошел в испанский народ, считает Екатерина Барабаш.
Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Джован Адепо, Ральф Айнесон и Розмари Дансмор в криминальном экшн-детективе Дамиана Сифрона про события в Балтиморе, где новогодняя ночь омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает ее к расследованию.
Голливудский дебют Егора Баранова представляет собой мрачный триллер о недалеком будущем, в котором Ватикан научился воскрешать людей. Спустя несколько лет мир разделен на два лагеря: защитников церкви и права человека на «второй шанс» и противников практики воскрешения. Среди первых оказывается Дэйв Дэвис, который после ряда массовых убийств выясняет, что существует глобальный заговор.
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