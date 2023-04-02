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Смотреть онлайн: «Жить жизнь», «Сансара» и ремейк «Богатые тоже плачут»

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2 апреля 2023
Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру


«Богатые тоже плачут» / Los ricos también lloran (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Жить жизнь», «Сансара» и ремейк «Богатые тоже плачут»

Перезапуск одноименного популярного мексиканского телесериала, который начал выходить на экраны в конце 1970-х. Талантливая, остроумная и скромная Мариана попадает в дом главы крупнейшей бизнес-империи Мексики и влюбляется в его сына — циничного, но неотразимого Луиса Альберто. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но всему могут помешать классовые различия.

Премьера: 1 апреля
Платформа: Иви, Кинопоиск и Wink


«Сансара» (1 сезон)



Павел Деревянко в роли 35-летнего Андрея, который потерял настоящее и буквально застрял в прошлом: время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться к нормальной жизни, мужчине предстоит исправить совершенные ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у него большие проблемы. Героиня Кристины Асмус попытается помочь Андрею и пролить свет на эту историю. Фантастический сеттинг вдохновлен повестью братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», а главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара».

Премьера: 6 апреля
Платформа: Okko


«Мерзлая земля» (1 сезон)



Криминальный триллер от режиссера Оксаны КарасЧиновница»). Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Светлана Ходченкова) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Антон Филипенко), но все рушится, когда мужчину задерживают по подозрению в убийстве. Специально приехавший из Москвы следователь (Юрий Чурсин) считает, что Максим виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы оправдать возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.

Премьера: 7 апреля
Платформа: Кинопоиск и Wink


«Ольга» (5 сезон)



Пятый и финальный сезон сериала о жизни Ольги (Яна Троянова), которая в новых эпизодах вроде бы наконец-то достигнет дзена. Однако потребность в заботе приведет героиню в детский дом. У Лены (Алина Алексеева) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. ЮрГен (Василий Кортуков) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьёва). Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов).

Премьера: 10 апреля
Платформа: PREMIER


«Жить жизнь» (1 сезон)



В основу сюжета легла книга писательницы и бизнес-аналитика Анны Богинской. В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника (Роман Васильев). Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни неслучайна.

Премьера: 13 апреля
Платформа: START и Okko (по подпискам START и Премимум)


«Солнце мое» / Aftersun



Драма о Софи, вспоминающей каникулы у моря, которые она провела с отцом (Пол Мескал) двадцать лет назад, когда ей было 11. История взросления, подростковый бунт, первая любовь и бесконечное счастье. Роль в картине принесла Полу Мескалу номинацию на «Оскар».

Читать рецензию «Солнце мое»: Горящий тур в детство
Премьера: 16 апреля
Платформа: KION, Okko, Кинопоиск


«Связанные насмерть» / Dead Ringers (1 сезон)



Сериальный ремейк одноименного фильма Дэвида Кроненберга. Проект расскажет о непростой жизни однояйцевых сестер-близнецов, работающих в гинекологическом отделении. Там они проводят сомнительные с этической точки зрения процедуры и изо всех сил стараются изменить течение беременности у женщин, что в итоге приводит к опасным последствиям. Образы близнецов воплотила Рэйчел Вайс.

Премьера: 21 апреля
Платформа: Amazon Prime Video


«Без ответа» / Ghosted



Шпионский фильм от режиссера «Богемской рапсодии» Декстера Флетчера. По сюжету Коул (Крис Эванс) влюбляется в загадочную Сэди (Ана де Армас), которая оказывается секретным агентом. Прежде чем сходить на второе свидание, героям предстоит спасти мир.

Премьера: 21 апреля
Платформа: Apple TV+


Что еще смотреть онлайн:

«Шмигадун!» / Schmigadoon! (2 сезон) — 5 апреля, Apple TV+
«Грызня» / Beef (1 сезон) — 6 апреля, Netflix
«Бешенство» – 6 апреля, more.tv и Okko
«Здоровый человек» — 7 апреля, Wink и Okko
«За океан» / Transatlantic (1 сезон) — 7 апреля, Netflix
«Прекрасные мелочи» / Tiny Beautiful Things (1 сезон) — 7 апреля, Hulu
«Последнее, что он мне сказал» / The Last Thing He Told Me (1 сезон) — 7 апреля, Apple TV
«Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel (5 сезон) - 14 апреля, Amazon Prime Video
«Барри» / Barry (4 сезон) — 16 апреля, HBO
«Дипломат» / The Diplomat (1 сезон) — 20 апреля, Netflix
«Любовь и смерть» / Love and Death (1 сезон) — 27 апреля, HBO Max
«Цитадель» / Citadel (1 сезон) — 28 апреля, Amazon Prime Video
«Михаил Горшенев. Легенда о Короле И Шуте» — апрель, Okko
«Беспринципные в деревне» — апрель, Кинопоиск и Okko
«Сергий против нечисти: Шабаш» — апрель, KION

Маша Бороденко
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