Смотреть онлайн: «Жить жизнь», «Сансара» и ремейк «Богатые тоже плачут»

Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру
«Богатые тоже плачут» / Los ricos también lloran (1 сезон)
Перезапуск одноименного популярного мексиканского телесериала
, который начал выходить на экраны в конце 1970-х. Талантливая, остроумная и скромная Мариана попадает в дом главы крупнейшей бизнес-империи Мексики и влюбляется в его сына — циничного, но неотразимого Луиса Альберто. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но всему могут помешать классовые различия.
Премьера: 1 апреля
Платформа: Иви, Кинопоиск и Wink
«Сансара» (1 сезон)
Павел Деревянко
в роли 35-летнего Андрея, который потерял настоящее и буквально застрял в прошлом: время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться к нормальной жизни, мужчине предстоит исправить совершенные ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у него большие проблемы. Героиня Кристины Асмус
попытается помочь Андрею и пролить свет на эту историю. Фантастический сеттинг вдохновлен повестью братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу», а главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты
«Сансара».
Премьера: 6 апреля
Платформа: Okko
«Мерзлая земля» (1 сезон)
Криминальный триллер от режиссера Оксаны Карас
(«Чиновница
»). Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Светлана Ходченкова
) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Антон Филипенко
), но все рушится, когда мужчину задерживают по подозрению в убийстве. Специально приехавший из Москвы следователь (Юрий Чурсин
) считает, что Максим виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы оправдать возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.
Премьера: 7 апреля
Платформа: Кинопоиск и Wink
«Ольга» (5 сезон)
Пятый и финальный сезон сериала о жизни Ольги (Яна Троянова
), которая в новых эпизодах вроде бы наконец-то достигнет дзена. Однако потребность в заботе приведет героиню в детский дом. У Лены (Алина Алексеева
) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. ЮрГен (Василий Кортуков
) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев
), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьёва
). Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова
) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов
).
Премьера: 10 апреля
Платформа: PREMIER
«Жить жизнь» (1 сезон)
В основу сюжета легла книга писательницы и бизнес-аналитика Анны Богинской. В центре истории — 30-летняя Аня (Любовь Аксенова
), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника (Роман Васильев
). Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни неслучайна.
Премьера: 13 апреля
Платформа: START и Okko (по подпискам START и Премимум)
«Солнце мое» / Aftersun
Драма о Софи, вспоминающей каникулы у моря, которые она провела с отцом (Пол Мескал
) двадцать лет назад, когда ей было 11. История взросления, подростковый бунт, первая любовь и бесконечное счастье. Роль в картине принесла Полу Мескалу номинацию на «Оскар».
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«Солнце мое»: Горящий тур в детство
Премьера: 16 апреля
Платформа: KION, Okko, Кинопоиск
«Связанные насмерть» / Dead Ringers (1 сезон)
Сериальный ремейк одноименного фильма Дэвида Кроненберга
. Проект расскажет о непростой жизни однояйцевых сестер-близнецов, работающих в гинекологическом отделении. Там они проводят сомнительные с этической точки зрения процедуры и изо всех сил стараются изменить течение беременности у женщин, что в итоге приводит к опасным последствиям. Образы близнецов воплотила Рэйчел Вайс
.
Премьера: 21 апреля
Платформа: Amazon Prime Video
«Без ответа» / Ghosted
Шпионский фильм от режиссера «Богемской рапсодии
» Декстера Флетчера
. По сюжету Коул (Крис Эванс
) влюбляется в загадочную Сэди (Ана де Армас
), которая оказывается секретным агентом. Прежде чем сходить на второе свидание, героям предстоит спасти мир.
Премьера: 21 апреля
Платформа: Apple TV+
Что еще смотреть онлайн:
«Шмигадун!» / Schmigadoon! (2 сезон)
— 5 апреля, Apple TV+
«Грызня» / Beef (1 сезон)
— 6 апреля, Netflix
«Бешенство»
– 6 апреля, more.tv и Okko
«Здоровый человек»
— 7 апреля, Wink и Okko
«За океан» / Transatlantic (1 сезон)
— 7 апреля, Netflix
«Прекрасные мелочи» / Tiny Beautiful Things (1 сезон)
— 7 апреля, Hulu
«Последнее, что он мне сказал» / The Last Thing He Told Me (1 сезон)
— 7 апреля, Apple TV
«Удивительная миссис Мейзел» / The Marvelous Mrs. Maisel (5 сезон)
- 14 апреля, Amazon Prime Video
«Барри» / Barry (4 сезон)
— 16 апреля, HBO
«Дипломат» / The Diplomat (1 сезон)
— 20 апреля, Netflix
«Любовь и смерть» / Love and Death (1 сезон)
— 27 апреля, HBO Max
«Цитадель» / Citadel (1 сезон)
— 28 апреля, Amazon Prime Video
«Михаил Горшенев. Легенда о Короле И Шуте»
— апрель, Okko
«Беспринципные в деревне»
— апрель, Кинопоиск и Okko
«Сергий против нечисти: Шабаш»
— апрель, KION
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