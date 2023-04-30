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Сиквел «14+», «Все страхи Бо», «Юра дворник» и еще 8 фильмов мая

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30 апреля 2023
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел «14+», «Все страхи Бо», «Юра дворник» и еще 8 фильмов мая
фото: кадр из фильма «14+ Продолжение»

Последний весенний месяц порадует зрителей сиквелом молодежной мелодрамы «14+», детективом Карена Шахназарова и новыми актерскими работами Хоакина Феникса, Бена Кингсли и Тони Коллетт.



«Все страхи Бо» / Beau Is Afraid



Хоакин Феникс, Армен Нахапетян, Натан Лейн, Паркер Поузи, Эми Райан и Майкл Гандольфини сыграли в новой работе создатели «Солнцестояния» Ари Астера. Это фантастическая трагикомедия о человеке, который боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает – мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город.

Выход в прокат: 4 мая

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«Миссия НЛО» / UFO Sweden



Приключенческая фантастика Олле Толена, Виктора Данелля и Густафа Спеца про группу шведских уфологов, расследующих загадочные явления, к которым, по их твердому убеждению, причастны космические пришельцы. Однажды к ним обращается юная правонарушительница (Инез Даль Торхауг), воспитанница приемной семьи. Девушка убеждена, что ее родной отец был похищен инопланетянами.

Выход в прокат: 4 мая

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«Юра дворник»



Главные роли в фильме Виталия Дудки, основанном на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, в одночасье прославившемся на всю страну, исполнили Денис Власенко и Антон Кузнецов. По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому не известного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.

Выход в прокат: 4 мая

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года


«Мама мафия» / Mafia Mamma



Постановщица «Сумерек» Кэтрин Хардвик сняла криминальную экшн-комедию с Тони Коллетт в образе простой домохозяйки Кристин, попадающей в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей в наследство свою мафиозную империю. Советницей старого босса Бьянкой предстанет Моника Беллуччи.

Выход в прокат: 11 мая

Читать Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года


«Меньшее зло»



Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова в новом творении мастера драмеди Виктора Шамирова. По словам Елизаветы Барановой, действие фильма разворачивается в четырёх стенах и подчиняется театральным законам, а четыре героя составляют в нем единый организм, внутри которого происходят слишком «интимные» процессы. Композиция отсылает к пьесе, надписи, подвешенные перед камерой, разделяют главы, а история, разыгрываемая в таких камерных условиях, обретает философский смысл. Участник фестиваля «Зимний».

Выход в прокат: 11 мая

Читать «Зимний»: Молодые кинокритики о фильмах «Меньшее зло», «Большие змеи Улли-Кале» и «Рядом»


«Убийца "Святой паук"» / عنکبوت مقدس



Новая работа Али Аббаси была отмечена на прошлогоднем Каннском фестивале призом за лучшую женскую роль (Зар Амир-Эбрахими). По сюжету семьянин Саид (Мехди Баджестани) самостоятельно ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.

Выход в прокат: 11 мая

Читать «Убийца» Финчера, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе, «Каменное сердце» и еще 10 любопытных триллеров 2023 года


«14+ Продолжение»



Продолжение мелодрамы Андрея Зайцева «14+» рассказывает о повзрослевшем главном герое, чей образ вновь воплотит Глеб Калюжный. К своим персонажам вернутся Ульяна Васькович, Алексей Филимонов, Ольга Озоллапиня, Даниил Пикула и Дмитрий Блохин, а главная женская роль на сей раз закреплена за Полиной Гухман.

Выход в прокат: 11 мая

Читать рецензию «14+ Продолжение»: Актуальная повесточка


«Эпидемия: Вирус-32» / Virus-32



Новый хоррор создателя «Немого дома» и «Инсомнии» Густаво Эрнандеса поведает нам о странной болезни, вызывающей у зараженных сильную агрессию, которая начинает распространяться в Монтевидео. Не замечая происходящей вокруг катастрофы, охранница Ирис отправляется на очередную ночную смену в большой заброшенный спортивный комплекс и, так как дочку Тату ей оставить не с кем, берет девочку с собой. В фильме сыграли Паула Сильва, Даниэль Эндлер, Пилар Гарсия и София Гонсалес.

Выход в прокат: 11 мая

Читать Латиноамериканский макабр: от аргентинской «Чумы зомби» до уругвайского «Последнего сеанса»


«Охота» / 헌트



В новой режиссерской работе звезды «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ он сам играет главную роль агента, втянутого вместе с персонажем Чон У Сона в масштабный заговор, цель которого — убийство президента.

Выход в прокат: 18 мая

Читать рецензию Жизнь стоит того, чтобы жить. Но сколько это стоит? Почему «Игра в кальмара» так популярна


«Хитровка. Знак четырёх»



Живой классик отечественного кино Карен Шахназаров поставил по мотивам произведений Владимира Гиляровского приключенческий детектив с Константином Крюковым и Михаилом Пореченковым, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла. Действие картины разворачивается в Москве 1902 года. Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства индийца-сикха с темным прошлым.

Выход в прокат: 18 мая

Читать интервью Константин Крюков: «Жду, когда меня завербуют»


«Быть Сальвадором Дали» / Daliland



В биографической драме Мэри Хэррон выдающийся британский актер Бен Кингсли предстанет в образе великого художника Сальвадора Дали. В 1974 году его брак с Галой (Барбара Зукова) неожиданно оказывается на грани краха, и наблюдать за этим выпадает юному ассистенту Джеймсу (Кристофер Брайни). Его задача — помочь Дали подготовиться к шоу в Нью-Йорке, но вместо творчества охваченный бурными эмоциями гений закатывает бесконечные вечеринки.

Выход в прокат: 25 мая



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Макс Милиан
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