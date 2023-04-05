Принц пустыни: 10 фильмов о дружбе людей и животных

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«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

Владимира Мулявина сыграли три артиста — Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев

Премьера сериала «За полчаса до весны» об ансамбле «Песняры» состоится 10 апреля

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Худрук бурятского театра запретил труппе приходить на работу

Ранее в этом театре Артур Шувалов пытался покончить с собой