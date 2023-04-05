Принц пустыни: 10 фильмов о дружбе людей и животных

В российский прокат 6 апреля выходит фильм французского режиссера Эрика Барбье «Принц пустыни». Картина рассказывает про 12-летнего Зоди (Ясир Дриф), который живет со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией (Александра Лами) и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование! Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару, где их ждет множество опасностей и большая мечта – стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби. Кино-Театр.Ру вспоминает еще 10 захватывающих и эмоциональных киноисторий о дружбе людей и зверей.
«Освободите Вилли» (1993)
Классическое семейное кино Саймона Уинсера
, подарившего зрителям такие популярные ленты, как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
» и «ДЭРИЛ
». По сюжету малолетний хулиган Джесси (Джейсон Джеймс Рихтер
), промышляющий попрошайничеством и мелким воровством, подряжается помощником в местный океанариум. В этом месте мальчик преображается в лучшую сторону после знакомства с трехтонным китом-касаткой Вилли. Они становятся друзьями, готовыми в любую минуту прийти друг другу на помощь, и в конце концов Джесси помогает Вилли скрыться в бескрайних водах океана.
Одним из продюсеров картины выступил знаменитый режиссер Ричард Доннер
, запоминающиеся мелодии написал Бэйзил Поледурис
, а в кадре можно увидеть Лори Петти
, Майкла Мэдсена
, Майкла Айронсайда
, Микелти Уильямсона
и Дэниэль Харрис
. Кассовый успех фильма (153 млн долларов при бюджете в 20 млн $) позволил продюсерам через два года выпустить сиквел Дуайта Эйч Литтла
с актерской командой из оригинала, а в 1997-м вышла третья часть с участием Рихтера. В 2010-м серию попытались перезапустить, однако лента с Бо Бриджесом
не сумела обрести популярность первоисточника.
«Мысли о свободе» (2005)
Известный американский режиссер Кэррол Баллард
, специализирующийся на фильмах о животных («Черный скакун
», «Не зови волков
», «Летите домой
»), в новом тысячелетии снял картину по мотивам детской автобиографической книги Кэрол и Ксана Хопкрафтов «Как это было с Думой». Это история семьи, обитающей в Южной Африке, которая приютила у себя осиротевшего детеныша гепарда. За воспитание малыша, получившего имя Дума, отвечает 12-летний Ксан (Алекс Михаэлетос
), понимающий, что питомца рано или поздно придется отпустить на свободу. После смерти отца (Кемпбелл Скотт
), обещавшего отвести Думу в места его прежнего обитания, мальчик сбегает вместе с гепардом из города от матери (Хоуп Дэвис
) и отправляется в опасное путешествие по африканским пустыням, прериям и джунглям. По дороге он знакомится с авантюристом Рипкуной (Имонн Уокер
), у которого свои планы на беглеца.
Картина завораживает живописными видами, трогательными сценами отношений Михаэлетоса и гепарда (в съемках приняло участие шесть особей) и этнической музыкой Джона Дебни
и Джорджа Экогни
с вокалом Питера Гэбриела
. Несмотря на премию Genesis Award в категории «Семейный художественный фильм», картина, к сожалению, не выстрелила в прокате, собрав около миллиона долларов при бюджете в 12 млн. С тех пор Баллард, которому на днях исполнилось 85 лет, больше не снимает кино.
«Хатико: Самый верный друг» (2008)
Лассе Хальстрём
из реальной истории жизни почитаемого в Японии пса породы акита-ину создал душещипательную мелодраму с Ричардом Гиром
, Джоан Аллен
, Кэри-Хироюки Тагавой
и Джейсоном Александером
. Впрочем, без слез и трогательности сюжет о собаке, ждущей своего умершего хозяина, все равно не снять, о чем свидетельствует и оригинальная японская киноверсия «История Хатико
», снятая Сэйдзиро Коямой
35 лет назад по сценарию Канэто Синдо
, ставшего основой и для американской версии. В ленте Хальстрёма заглавную роль исполнили три взрослые акиты — Чико, Лайла и Форрест, а также щенок сиба-ину.
▶ Смотреть онлайн
«Боевой конь» (2011)
Мэтр Стивен Спилберг
экранизировал одноименный роман Майкла Морпурго, адаптированный для кино Ли Холлом
и Ричардом Кёртисом
. События военной драмы разворачиваются во времена Первой мировой войны, а главными героями являются Альберт (Джереми Ирвин
) и его быстроногий друг – конь Джоуи. Из-за войны они расстались — коня отправляют вместе с кавалерийским полком на поля сражений Франции, и молодой человек уходит на фронт, чтобы найти друга. Спилберг поставил фильм вместе со своими постоянными соратниками — оператором Янушем Камински
, маэстро Джоном Уильямсом
и продюсерами Кэтлин Кеннеди
и Фрэнком Маршаллом
, а в актерскую команду набрал небезызвестных Питера Муллана
, Эмили Уотсон
, Дэвида Тьюлиса
, Тома Хиддлстона
, Бенедикта Камбербэтча
, Тоби Кеббелла
и Эдди Марсана
. Джоуи сыграло 14 лошадей, включая Файндера, игравшего в «Фаворите
». У картины неплохие кассовые сборы и 15 наград.
▶ Смотреть онлайн
«Воды слонам!» (2011)
Драма Фрэнсиса Лоуренса
про студента-ветеринара Якоба (Роберт Паттинсон
), сына польских эмигрантов, который был вынужден бросить учебу после гибели родителей и отправиться в скитание по Америке эпохи Великой депрессии. Ему посчастливилось примкнуть в качестве ветеринарного врача к передвижному цирку, чьим руководителем является деспотичный Август Розенблут (Кристоф Вальц
). Якоб на свою беду влюбляется в его жену, наездницу Марлену (Риз Уизерспун
), пока они вместе готовят номер с новым приобретением цирка — 54-летней слонихой Роузи, понимающей команды только на определенном языке.
Лирическая история, основанная на романе Сары Груэн, заинтересовывает живописанием циркового быта, особенностями суровой жизни людей в один из самых тяжелых периодов истории США и участием знаменитого джека-рассела Угги, звезды «Артиста
», которого не стало спустя четыре года после картины Лоуренса. В качестве Роузи предстала слониха Тай, сыгравшая за свою жизнь 26 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Карнавал
», «Больше, чем жизнь
» и «Книга джунглей
». Любопытно, что Августом мог стать Шон Пенн
, Якобом — Ченнинг Татум
, Эндрю Гарфилд
или Эмиль Хирш
, а на роль Марлены прочили Скарлетт Йоханссон
. За визуальную составляющую картины отвечает Родриго Прието
, а музыку написал маэстро Джеймс Ньютон Говард
. У ленты три награды, включая премию Teen Choice Роберту Паттинсону.
▶ Смотреть онлайн
«Пеликан» (2011)
Французское семейное кино Оливье Орле
повествует о юном жителе греческого острова Яннисе (Тибо Ле Геллек
), чей отец в исполнении Эмира Кустурицы
потерял интерес к жизни после смерти жены. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Он выкармливает птицу, получившую имя Никостратос, и между ними завязываются теплые дружеские отношения. Пеликан помогает мальчику вновь обрести своего отца и возродить его к жизни. Красивые пейзажи, трогательная история дружбы и талантливая актерская игра принесла картине несколько призов, среди которых гран-при XIII кинофестиваля «Сказка».
▶ Смотреть онлайн
«Жизнь Пи» (2012)
Экранизация культового произведения Янна Мартела от двукратного обладателя премии «Оскар» Энга Ли
, адаптированная Дэвидом Маги
. Фильм завораживает своей визуальной красотой, несмотря на изобилие компьютерных спецэффектов. По сюжету посреди Тихого океана по бескрайней водной глади дрейфует лодка со спасшимися после кораблекрушения. Спаслись немногие — мальчик Пи (Сурадж Шарма
), зебра, гиена, орангутанг и бенгальский тигр, и все, конечно же, хотят выжить. В фильме, заработавшем 600 миллионов при бюджете в 120 млн $, также можно увидеть скончавшегося два года назад Ирфана Кхана
, Рейфа Сполла
и Жерара Депардье
. У «Жизни Пи» четыре «Оскара» — за режиссуру, операторскую работу Клаудио Миранды
, музыку Микаэла Данны
и визуальные эффекты, а также две премии BAFTA, «Золотой глобус» и еще 74 престижные награды.
▶ Смотреть онлайн
«Белль и Себастьян» (2013)
Современная адаптация серии повестей, написанной французской актрисой, детской писательницей, сценаристкой и режиссером Сесиль Обри
, которую впервые экранизировали в виде сериала в 1960-е. Режиссер Николя Ванье
для большей драматичности перенес историю дружбы шестилетнего сироты Себастьяна (Феликс Боссюэ
) и пиренейской собаки из современности в эпоху Второй мировой войны. У постановщика получилось невероятно красивое и обаятельное кино, давшее старт трем продолжениям. В первых частях компанию Боссюэ составил Чеки Карио
в образе старика Сезара, приютившего главного героя после смерти матери-цыганки. Четвертый фильм серии, ставший ее перезапуском, вышел во французский прокат буквально вчера.
▶ Смотреть онлайн
«Миа и белый лев» (2018)
В эпицентре событий французской семейной драмы Жилля де Местра
оказывается девочка Миа (Дания де Виллье
), переехавшая из Лондона вместе с мамой (Мелани Лоран
), папой (Лэнгли Кирквуд
) и братом (Райан Макленнан
) в Южную Африку, где у семейства появляется ферма больших кошек. Сначала героиня, привыкшая к цивилизации и скучающая по друзьям, конфликтует со всеми, но при появлении белого львенка Чарли она проникается к нему симпатией и наконец-то находит плюсы в жизни рядом с животными. Когда лев немного подрастает, отец девочки решает продать его за крупную сумму охотникам за трофеями. Узнав об этом, Миа вместе с Чарли сбегает из дома и отправляется в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в заповедник.
Из-за особенностей работы со львами режиссер был вынужден снимать картину два с половиной года, в течение которых юная актриса Дания де Виллье, выбранная после долгих поисков из 300 претенденток, и исполнитель титульной роли Тор росли практически вместе. Когда льву исполнилось два года, съемочной группе пришлось работать в клетках, поскольку в этом возрасте цари зверей переживают подростковый период. Злодея в картине воплотил Брэндон Оре
, знакомый зрителям по южноафриканским хоррорам
. Лента создана при активном участии бихевиориста животных Кевина Ричардсона и по сути является экологическим предостережением о судьбе диких кошек, на которых за большие деньги устраивают незаконную туристическую охоту.
▶ Смотреть онлайн
«Пальма» (2021)
Трогательная семейная драма Александра Домогарова-младшего
про дружбу мальчика и собаки, основанная на реальной истории, произошедшей в 1970 году, когда хозяин не смог взять с собой собаку по кличке Пальма в самолет, и она много месяцев ждала его на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта. В картине заняты Виктор Добронравов
, Леонид Басов
, Владимир Ильин
, Валерия Федорович
, Евгения Дмитриева
, Игорь Хрипунов
, Павел Майков
, Владимир Симонов
и Ян Цапник
. Образ Пальмы воплотила семилетняя Лили, а ее дублером выступила годовалая Жаклин, работавшая в трюковых сценах.
Домогаров не упустил шанс напомнить зрителям и о других фильмах про собак. В одной из сцен можно увидеть сеттера, похожего на главного героя шедевра Станислава Ростоцкого
«Белый Бим Черное ухо
». Артур Иванов
предстал в качестве журналиста Юрия, что является отсылкой к Юрию Росту
— автору статьи «Два года ждет» про Пальму, опубликованной в «Комсомольской правде» 19 сентября 1976 года. В фильме эта статья получила заголовок «На привязи у взлетной полосы
» — в честь драмы Владимира Хмельницкого
, ставшей в 1988-м первой лентой о судьбе овчарки. У картины существует японская версия «История Акиты и Пальмы» с участием Домогарова-старшего
, а в будущем нас ожидает ее сиквел.
▶ Смотреть онлайн
Фильм «Принц пустыни» в кинотеатрах с 6 апреля.
обсуждение >>