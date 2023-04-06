Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

На этой неделе стало известно, что компания Warner Bros. планирует перезапустить кинофраншизу о Гарри Поттере в формате сериала. В то же время на российские экраны вышел фильм «Бюро магических услуг» по роману британского писателя Тома Холта, которого на родине порой сравнивают с Джоан Роулинг и Тэрри Пратчеттом. В «Бюро магических услуг» волшебство, правда, рождается не в Хогвартсе, а в «обычном» офисе и происходит с простым парнем Полом Карпентером, который неожиданно оказывается ответственен за магическую дверь, словно в «Хрониках Нарнии», открывающую новые миры, далеко не все из которых безопасны. После просмотра «Бюро магических услуг«» обязательно захочется продолжения. Поэтому мы вспоминаем при просмотре каких еще фильмов, кроме «Гарри Поттера», можно почувствовать себя настоящим волшебником.
«Чародеи» (1982)
Музыкальная комедия Константина Бромберга
по сценарию братьев Стругацких
о необыкновенном научном институте необыкновенных услуг, последней разработкой которого стала исполняющая желания волшебная палочка, входит в число бессмертной классики советского кино и является неизменным хитом новогодних телепрограмм. Но даже засмотренная до дыр, картина не перестает радовать. В коридорах НУИНУ кипят совершенно нешуточные страсти: колдовские чары, наложенные ошибочно на одну из молодых сотрудниц Алену (Александра Яковлева
), превращают ее в ведьму, а снять заклятие сможет только поцелуй любви. Расколдовать невесту приезжает далекий от магии Иван (Александр Абдулов
), которому приходится учиться проходить сквозь стены, приходить к Алене во сне, и у него, с помощью друзей, все получается, ведь любовь – самое главное волшебство, на которое не способны бытовые, лагающие на каждом шагу чудеса, вроде скатерти-самобранки. В фильме сыграли многие любимые советские актеры – Валентин Гафт
, Екатерина Васильева
, Валерий Золотухин
, Семен Фарада
и другие.
«Ученик чародея» (2010)
Фэнтезийный приключенческий фильм Джона Тёртелтауба
с Николасом Кейджем
в главной роли. Он играет волшебника Бальтазара, который несколько столетий кряду разыскивает преемника коварно убиенного мага Мерлина. Наконец на Манхеттене 2000-х он находит его в лице маленького Дэйва Статлера, забредшего в антикварный магазин. Меж тем в Нью-Йорке находится и черный маг Ховарт (Альфред Молина
), мечтающий уничтожить человечество. Обоим волшебникам, когда-то близким друзьям, следующие 10 лет, пока мальчик будет взрослеть, придется провести в заточении, но, освободившись, каждый из них начнет стремиться к своей цели. Дэйв теперь студент-физик (Джэй Барушель
), мир спасать ему совершенно неинтересно, есть дела поважнее, например, добиться любви прекрасной девушки. «Ученик чародея» интересен, в первую очередь, не сюжетом, который не без юмора, но вполне традиционен, а впечатляющими визуальными эффектами. Здесь используется огромное количество магической атрибутики, оживают статуи быков, парят и сражаются драконы, блещет красками китайский карнавал. К тому же в самом выгодном свете представлен Нью-Йорк – для авторов фильма, кажется, этот город сам по себе является волшебным.
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«Дом странных детей мисс Перегрин» (2016)
У 16-летнего Джейка (Эйса Баттерфилд
) — обычного школьника, рядового служащего супермаркета и сына обычных родителей — весьма необычным образом умер дедушка. Погиб, явно преследуемый каким-то монстром, и это привело Джейка с родителями прямиком в кабинет психолога. Джейк очень любил старика, а тот с детства рассказывал внуку истории про старый приют на далёком острове, управляемый волшебной мисс Перегрин и населённый удивительными, странными детьми. Там была девочка, которая умеет держать в руках огонь, и другая девочка, чьи ноги не касаются земли, и близнецы, умеющие передавать мысли, и даже один невидимый мальчик. Юноша отправляется туда, чтобы найти этих детей. В фильмах Тима Бертона
редко обходится без мистики и волшебства. Эта картина, самая грустная и личная в фильмографии режиссера, снята по бестселлеру Ренсома Риггза «Дом странных детей». Мрачноватое, волнующее повествование о путешествии подростка вглубь семейной истории было иллюстрировано настоящими старинными фотографиями и словно создано для будущей экранизации.
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«Тайна дома с часами» (2018)
Сюжет фильма основан на романе «Дом с часами на стене» Джона Бэллерса, выпущенном в 1973 году. Мир магии и колдовства, в котором оживают картины и обитают невероятные существа, расположен здесь в загадочном старинном особняке дяди Джонатана (Джек Блек
), к которому после смерти родителей переезжает мальчик по имени Льюис (Оуэн Ваккаро
). Новый дом оказывается заколдованным предыдущим владельцем, злым волшебником Айзеком Изардом (Кайл Маклахлен
). Где-то в стенах здания он спрятал часы, ведущие обратный отсчет до ужасного события. Чтобы узнать, какой заговор таится в этих часах и снять его, Льюису, Джонатану и их соседке, колдунье мисс Цимерман (Кейт Бланшетт
) нужно объединить силы. Режиссер Элай Рот
снял детский хоррор, начинив его соответствующими пугающими атрибутами – зловещими куклами, воскрешением мертвецов и страшным волшебником, совершающим ужасные ритуалы. Несмотря на это, картина способна не только напугать, но и растрогать, а также учит тому, что с любыми человеческими странностями можно и нужно мириться.
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«Таинственный сад» (2020)
Еще один фильм, основанный на классическом романе британской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт, впервые опубликованном в 1911 году, начинается с похожей истории. Внезапно осиротевшая после вспышки холеры в Индии нелюдимая девочка Мэри (Дикси Эджерикс) вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди, лорда Арчибальда Крейвена (Колин Ферт
) в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам, но, влекомая страстью к приключениям, она находит двоюродного брата, прикованного к постели и различные загадочные артефакты прошлого. А затем – таинственную дверь в удивительный сад, где исполняются любые желания, излечиваются болезни, а человек способен меняться к лучшему. «Таинственный сад» – красочная волшебная сказка, полная психологизма, в которой противопоставляются мир мертвых и живых, а главной темой становятся совесть, доброта, любовь и спасение близких. Несмотря на то, что мистики в картине не так много, эта целебная история способна покорить зрительские сердца.
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Фильм «Бюро магических услуг» в кинотеатрах с 6 апреля.
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