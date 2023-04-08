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«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально

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8 апреля 2023
В августе 2022 года президент Владимир Путин подписал указ об официальном праздновании Дня российской анимации 8 апреля. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей». Впрочем, этот факт уже давно известен всем людям, которые так или иначе связаны с анимацией. Да и сам праздник – задолго до официального статуса – отмечался профессионалами, в том числе и на премии «Икар», которая и в этом году 8 апреля будет чествовать создателей выдающихся мультфильмов. О том, как анимационное сообщество добивалось профессионального праздника более 10 лет, рассказывают инициаторы Дня российской анимации – основатель премии «Икар», шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и продюсер, глава кинокомпании «Мастер-фильм» и директор Суздальского фестиваля Александр Герасимов.

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
фото: Алена Оятьева, Александр Герасимов и Сергей Капков/фото из личного архива

Краткая (или не совсем) история

«С 1995 года покатилась волна празднований 100-летия мирового кино. И тогда я задумался, а что вообще у нас с анимацией», – вспоминает Сергей Капков. Кстати, именно в это время в России появился прообраз нынешнего Фонда кино, на тот момент созданный в первую очередь именно для поддержки всевозможных юбилейных мероприятий, и зародился фестиваль анимации, который теперь ежегодно проходит в Суздале.

«У Татарского была «Книга совпадений» – вот и нам надо такую же писать, – смеется Александр Герасимов. – Я помню, как в 1995 году мы придумали Суздальфест. Это была идея не только моя, но и братьев Наумовых, которые в то время занимались первыми опытами в 3D. Мы получили заказ на изготовление трехмерной заставки к фестивалю «Киношок», который тогда проводился уже несколько раз. И мы пришли ее сдавать поздней осенью в офис «Киношока», который тогда находился где-то на задворках «Макдональдса» на Тверской в каком-то обшарпанном подъезде. Мы получили деньги и на детской площадке рядом с этим подъездом я – небольшого росточка – стал их делить между собой и двумя здоровыми братьями-близнецами. И тут Дима Наумов говорит: «Слушай, вот люди фестиваль делают, а чего бы нам свой фестиваль не организовать?» И дальше уже пошла история с только созданным Фондом кино, с Госкино, и мы в итоге получили «юбилейные» деньги на первый фестиваль, который тогда проводился в Тарусе. С этого всё и началось».

Тот же Дмитрий Наумов уже в конце «нулевых» в качестве одной из инициатив по празднованию 100-летия российской анимации предложил создать так называемую «Золотую сотню» отечественных мультфильмов, которую и по-прежнему можно найти в интернете. В составлении своеобразного рейтинга приняли участие 100 ведущих экспертов и создателей анимационного кино – Хитрук, Бардин, Норштейн, Шварцман, Назаров, Хржановский, Петров и многие другие. А результаты огласили на Суздальском фестивале. Александр Герасимов вспоминает, что зал тогда внимательно слушал и гадал, кто же окажется на первом месте, делая ставку, в основном, на «Ежика в тумане». Однако культовое произведение Юрия Норштейна заняло лишь вторую строчку, уступив пальму первенства народному мультфильму «Жил-был пес» Эдуарда Назарова.

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально

«Золотую сотню, которая действительно оказалась очень классной акцией, мы опубликовали в 2012 году – когда, собственно, и отмечалось 100-летие отечественной анимации, – рассказывает Сергей Капков. – Но это было лишь одно из множества запланированных нами мероприятий, над которыми мы работали, пожалуй, начиная с кризиса 2007-2008 годов. После него все стало более-менее выпрямляться где-то в 2011-м, и мы думали, куда дальше идти. Тогда и возникла идея провести на государственном уровне празднование 100-летия анимации с целой программой, которая будет подразумевать не только какое-то отдельное торжество, но и некий набор мер по урегулированию проблем отрасли, привлечет внимание правительства, а впоследствии, может быть, и какие-то деньги. И когда мы стали думать о конкретной дате, я полез в архивы и нашел премьеру «Прекрасной Люканиды» Старевича, которая состоялась 8 апреля 1912 года».

Профессия, которой не было

Формальный повод для праздника нужен был и для того, чтобы наградить мэтров отечественной анимации, обычно остающихся в тени.

«У меня ощущение, что анимация в каком-то плане обезличена. Люди с детства знают, что дом строит человек, еду делает человек, транспорт водит человек, а мультики появляются сами по себе, как какое-то волшебство. И такое отношение у многих складывается к людям, которые анимацию делают: а вы разве существуете, вам что-то надо, а вы разве не розы нюхаете, а есть хотите?» – сетует Капков.

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
фото: Леонид Шварцман/фото Виктора Горячева

Леонид Шварцман, создатель того самого «Чебурашки», только в 2002 году получил звание Народного художника России. До него – аж в 1996 году – статус Народного артиста Российской Федерации – был присвоен Юрию Норштейну. Эдуард Назаров, снявший еще в 1982 году мультфильм «Жил-был пес», возглавивший «Золотую сотню», получил звание Народного артиста только в 2012 году.

«Мы увидели, что очень давно, да и до этого очень редко, аниматорам давали какие-то почетные звания и награды. Получалось, что, когда люди выходили на пенсию, у них даже никаких надбавок не было. В 2012-м звания удалось добиться только для Назарова, а остальным дали какие-то грамоты и благодарности, но это послужило тому, что потом по составленному нами списку еще человек 15 получили звания. Пусть этот результат наших бесконечных писем и растянулся на несколько лет, все равно было очень радостно за создателей мультфильмов», – говорит Капков.

Попытка на законодательном уровне закрепить День российской анимации и письма на эту тему хоть и не приводили к конкретике, но, казалось, заставляли чиновников хоть немного задуматься об этой отрасли, которая, к тому же, еще задолго до возрождения отечественного кино показывала свои плоды. В 2003-м появились первые «Смешарики», в 2006-м – «Лунтик и его друзья», в 2009-м – «Маша и медведь». Все эти сериалы, которые сегодня по праву можно считать изобретательной и суперуспешной коммерческой анимацией, обеспечили интерес к отечественным мультфильмам и российских, и зарубежных зрителей. Однако на бумаге, как выясняется, практически вся анимационная деятельность до поры-до времени все еще не была закреплена.

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
фото: "Маша и медведь"

«Когда мы начали погружаться в проблему установления государственных праздников, то выяснили, что это настоящая эпопея, – рассказывает Александр Герасимов. – Система межведомственная, забюрократизированная. Мы обращались в Минкультуры и они, вроде, были и готовы помочь, но это не их компетенция, и нас отправляли то в Минтруд, то еще куда-то. Мы честно делали несколько попыток, бились и в какой-то момент сдались, потому что видели, что в какие бы двери мы ни стучались – повсюду стена. Начали заниматься своими делами, появился «Икар», а потом наступил 2017 год, когда Валентина Матвиенко собрала в Совете Федерации анимационную общественность. Мы решили, что это шанс снова на высоком уровне поднять тему праздника. Я в очередной раз выступил с этой инициативой, ее дружно подхватили, взяли на особый контроль, пошли письма от Совета Федерации в заинтересованные министерства. Мы опять активизировались, но как раз тогда из Минтруда прилетела дикая формулировка, что анимация у нас вообще только два года как существует, а до этого времени фигурировала как «монтажно-компоновочная деятельность». И мы тогда обалдели от того, на каком основании нас в очередной раз завернули! И только в конце 2021 года я узнал, что будет правительственный совет по кинематографии, который намечался на январь 2022-го. Снова написал Сереже, что, возможно, это наш шанс, хотя он уже относился к этим затеям довольно скептически. Но все-таки решили попробовать и в этот раз чуйка не подвела. На совет пошел Илья Попов и там выступил, в том числе и на эту тему. Председатель Правительства Мишустин сказал, что это отличная идея, давайте ее прорабатывать. Мы опять воспряли духом, Минкультуры получило прямое поручение от премьера, всё пришло в движение и в других министерствах тоже. Было непросто утвердить этот праздник, но в итоге нашлись какие-то решения и появился Указ Президента. Так что эта эпопея продолжалась ровно 10 лет».

Создание премии «Икар»

Тем не менее за эти 10 (а по факту и даже больше) лет Сергей Капков не отчаялся и в 2014 году придумал национальную анимационную премию «Икар», первая церемония которой прошла 8 апреля 2015 года. Там главный приз получил хит Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса», а использованный для оформления церемонии ролик «Совы нежные» сразу же стал очень популярным в интернете.



«Всё тот же Дима Наумов как-то сказал, что у нас нет собственной премии, и он где-то слышал, что кто-то затевает провести премию мультипликации. И зачем, чтобы какие-то неизвестные люди что-то проводили, когда есть мы. При этом всегда обидно, что в больших премиях «Ника» и «Золотой орел» для аниматоров была одна-единственная строчка. Особенно дико это выглядело на «Золотом орле», где порой соревновались полный метр, авторский короткий метр и сериал, и надо было из них выбрать лучший. В Суздале были профессиональные награды, но это была выездная история, а праздника в Москве не было. Эта мысль мне запала, и я пошел к Саше, чтобы договориться с ним распределить награды – в Суздале оставить за фильмы, а профессиональные призы вытащить на церемонию в Москве. Он поддержал идею. И тогда возникла мысль такой церемонией закрепить в сознании 8 апреля как наш анимационный праздник. И, когда спустя 2-3 года после начала «Икара», я стал читать в СМИ, что 8 апреля – День российской анимации, то понял, что наконец идея вырвалась за рамки профессионального сообщества», – отмечает Сергей Капков.

Первая премия «Икар» проводилась на собственные деньги – на церемонию «скинулись» четыре студии: «Мельница», «Анимаккорд», производящая сериал «Маша и медведь», «Рики», ответственная за «Смешариков», и «Мастер-Фильм» Александра Герасимова. Отдельную поддержку оказала друг аниматоров – телеведущая Ирина Муромцева, на собственные средства оплатившая изготовление статуэток. В этом году премия «Икар» пройдет в девятый раз и впервые в официально подтвержденный День российской анимации. Но что же может дать индустрии этот статус?

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
фото: "Мы не можем жить без космоса"

«Это праздник для тех людей, которые реально радеют за анимацию, которые хотят ее возрождения, для них это хороший повод активизироваться, делать какие-то проекты, ссылаться на него, ведь по большому счету официальный праздник исторически закрепляет статус российской анимации как уникального самобытного вида искусства, неотъемлемой части нашей культуры, а также наличие сложившейся полноценной креативной индустрии. И является залогом того, что эта индустрия будет дальше развиваться», – считает Герасимов.

«На мой взгляд, это лишний повод для средств массовой информации что-то рассказать про анимацию. Где-то благостный сюжет сделают, а где-то дадут возможность прокричать о чем-то важном и больном, – уверен Сергей Капков. – Но важно это и для самих аниматоров, которые всегда где-то на периферии, на задворках «большого» кино, а им приятно внимание, какими бы скромными они ни были, как бы их иногда трудно не было выковыривать из норы, где они сидят один на один с компьютером. В такой «красный день календаря» и из родственников кто-то позвонит и поздравит, а то же зачастую даже родители аниматоров не очень понимают, чем занимаются их дети. Так что праздник – в какой-то степени признание профессии, позволяющее поднять самооценку».

Изменения в индустрии и успех «Чебурашки»

За то время, что Капков с Герасимовым добивались праздника, анимационная индустрия существенно увеличилась и разрослась. «Уже лет семь-восемь на Суздальфест стабильно подаются от 15 новых сериалов. Конечно, многие из них так и остаются стартапами, многие развиваются, может быть, не так сильно, как хотелось бы, не оказываются на слуху, тем не менее это все происходит, и это для меня очень хороший индикатор развития рынка, – считает Герасимов. – И еще большой прорыв произошел в нашей отрасли с приходом нового руководства «Союзмультфильма». Поначалу появление команды Юлианы Слащевой было воспринято неоднозначно, но прошли пять лет, и мы видим более чем впечатляющие результаты. Если, например, раньше было четкое деление на авторские и коммерческие студии, то нынешний «Союзмультфильм» эту систему немного перемешал и объединил. На сегодняшний день это уникальная студия. Они запускают и кукольное производство, и много авторских фильмов, и мастерские Ковалева и Алдашина там существуют, студия берет студентов, которых бросает сразу на коммерческие проекты, причем зачастую это эксперимент. «Союзмультфильм» позволяет себе такую многофункциональную и разноплановую деятельность, которую не может позволить ни одна другая студия».

И даже в данном случае нельзя пройти мимо коммерческого успеха хоть и не анимационного, но игрового «Чебурашки», наследующего знаменитый мультипликационный образ.

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
фото: "Чебурашка"

«У «Союзмультфильма», как у студии Disney, есть такой дедушкин сундучок, из которого можно что-то вытащить, а у других студий нет такой возможности. Я не считаю, что это плохо. Но если ты вытащил какой-то бренд, то надо ему соответствовать, с уважением относиться к тому, что было, и не опускать эту планку, как случилось с некоторыми проектами – я сейчас не про «Чебурашку». В общем, главное – с уважением относиться к этому наследию и приглашать профессионалов для разработки основанных на этом наследии персонажей», – считает Сергей Капков.

А если говорить про разделение на коммерческую и авторскую анимацию, то, по его мнению, они могут достойно существовать вместе – это только расширяет возможности отечественной индустрии.

«На «Союзмультфильме» режиссер может поработать на сериале, а затем запуститься с авторским проектом, посвятить ему год или два, затем – вернуться на конвейер. Это отличная практика, благодаря которой происходит и перезагрузка организма, и кинематографу эта широта взглядов режиссеров идет на пользу. На «Икаре» наши эксперты не очень любят оценивать сериалы, ворчат на меня, что я расширяю число «коммерческих» номинаций, но для меня важно, чтобы эти два анимационных направления шли рядом и уважали друг друга. Эксперты оценивают сериалы с точки зрения высокой художественности, ну и на здоровье! Такой взгляд на индустрию тоже важен, а не только цифры рейтингов. Мне приятно, когда и сами мастера хотят узнать оценку своего творчества от коллег. Саша Петров присылал на «Икара» заставку к сериалу «Домашний арест», Костя Бронзит – ролик, который он бесплатно сделал для какого-то кафе, Дима Геллер – анимационную вставочку для документального фильма. Это приятно. А с другой стороны, появляются молодые, новые имена, которые за первый же фильм уже получают награды. «Икар» обычно не отбирает в конкурс студенческие работы, но если это какая-то выдающаяся картина, то почему бы и нет. Иногда они попадают в номинации, а, например, Аня Буданова у нас получила гран-при несколько лет назад. То есть дебютантка обошла множество профессионалов. Так что у нас демократия и все решается большинством голосов», – заключает Капков.

Что посмотреть, чтобы понять современную российскую анимацию:

«Мы не можем жить без космоса»
«Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь»
«Хозяйка Медной горы»
«Два трамвая»
«Среди черных волн»
«Теория заката»
«Почему банан огрызается»
«Здравствуйте, родные»

Маша Токмашева
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