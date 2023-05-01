Царство маленьких людей: Виталий Мельников – режиссер школы «Ленфильма»

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Новости кино Стало известно, кто снимет третий сезон «Вампиров средней полосы» Режиссерское кресло займет автор идеи проекта Алексей Акимов

Новости кино Не стало актера и телеведущего Сергея Колесникова Ему было 68 лет

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Новости кино Роман Маякин продолжит бороться с фольклорными злодеями в третьем сезоне «Сергия против нечисти» К своим ролям также вернутся Лукерья Ильяшенко и Ирина Розанова

Новости кино Никакого Воланда не существует: в сети появился новый трейлер «Мастера и Маргариты» Фильм выйдет в прокат в 2023 году