Игрушки, сводящие с ума: Пять дьявольских кукол для «Кукольника»

В российском онлайн-прокате идет молодежный хоррор-триллер Романа Амслера «Кукольник». Картина, ставшая одним из популярных релизов сезона, повествует о том, как в конце 1990-х годов тринадцатилетняя Соня (Полина Ряшко) вместе с мамой (Мария Миронова) и младшей сестрой Аней (Виталия Корниенко) вынуждена переехать жить в деревню. Ей вовсе не нравится такая смена обстановки. Отношения с местными не складываются, а развлечений тут не много. Можно, например, залезть в заброшенный дом, окутанный глупыми легендами о злом Кукольнике, который якобы ворует детей и делает из них марионеток. Сестры по воле случая заглянули в дом, и с тех пор с тихой одинокой Аней, страдающей от астмы, происходит что-то странное, связанное с найденной ею мрачноватой куклой. Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию еще пять пугающих историй про дьявольских кукол, которые впервые появились на большом экране в 1936-м благодаря знаменитому режиссеру Тоду Браунингу.
Фэтс («Магия», 1978)
За четыре года до своего шедевра «Ганди
» выдающийся британский режиссер и актер Ричард Аттенборо
по заказу продюсера Джозефа И Левайна адаптировал для кино одноименный роман Уильяма Голдмана
, вдохновленный финальным эпизодом классического хоррор-альманаха «В ночной тиши
», вышедшего в год победы над фашизмом. Сценарий к фильму написал сам автор первоисточника, а на главную роль позвали великого Энтони Хопкинса
, который годом ранее снялся у Аттенборо в военной драме «Мост слишком далеко
». Мэтр предстал в образе чревовещателя Корки, оказавшегося под властью собственной марионетки Фэтса, умышленно созданной художниками похожей на Хопкинса.
Фэтс оказал на актера гнетущее впечатление и в реальности. Перед съемками он забрал куклу на ночь домой, чтобы привыкнуть к ней и отточить приобретенные навыки чревовещания. Однако куколка довела его до такого состояния, что Хопкинс набрал чревовещателя-консультанта и потребовал, чтобы Фэтса кто-нибудь забрал, иначе быть ему заброшенным в каньон. В итоге Аттенборо лично приехал успокаивать Энтони. Кстати, вместо него Корки мог сыграть Джин Уайлдер
, однако Левайн не захотел видеть комика в достаточно серьезной роли. В настоящий момент лента, отмеченная премией «Сатурн» за роль второго плана (Берджес Мередит
), входит в топ-500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. В 2022-м стало известно, что ремейком картины займется Сэм Рэйми
.
Чаки («Детские игры», 1988)
Знаменитая кукла-убийца появилась на свет благодаря режиссеру Тому Холленду
, сценаристам Дону Манчини
и Джону Лафиа
, недавно скончавшемуся оператору Биллу Батлеру
и мастеру перевоплощения Брэду Дурифу
, подарившему голос злобному коротышке, в которого вселился серийный убийца Чарльз Ли Рэй (имя отсылает к небезызвестным Чарльзу Мэнсону, Ли Харви Освальду и Джеймсу Эрлу Рэю). Создатели придумали этот сюжет после того, как один обезумевший хулиган убил мужчину, который стоял в очереди за детской куклой Cabbage patch. Еще одной отправной точкой для истории является кукла Роберт, хранящаяся в Музее Восточного Форта Мартелло. Она принадлежала живописцу Ки-Уэста Роберту Юджину Отто, которому в свою очередь подарил ее слуга, увлекавшийся черной магией и затаивший обиду на его семью. По легенде, родители Отто слышали, как их чадо вело беседы с куклой, а та якобы ему отвечала.
Для создания незабываемого образа Чаки Дуриф перед каждой записью бегал по студии звукозаписи, пытаясь достигнуть требуемого психологического состояния. Это приводило к сильной усталости, а при записи крика Чаки, сжигаемого Энди в камине, актер и вовсе находился почти в обмороке. При этом Брэда почти нельзя было увидеть на съемочной площадке, кроме начального эпизода с гибелью маньяка. А все потому, что его голос записали заранее, что облегчило работу механическим операторам, поскольку им было проще придать Чаки более естественную мимику. Кроме того, голос Дурифа использовали в качестве руководства действиями юного актера Алекса Винсента
— мальчик хорошо работал, когда ему казалось, что с ним говорит сама кукла, а не скрывавшийся рядом человек. Картина дала старт хоррор-серии, насчитывающей на данный момент шесть сиквелов и сериал, и послужила основой для трех ремейков, включая современную версию
с Обри Плазой
, где игрушка стала роботом, и индийскую «Грешную куклу
» с Каризмой Капур
и Авинашем Вадхаваном
. Катрин Хикс
за роль матери Энди получила «Сатурн».
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Лезвие, Бурильщик, Пиявка, Пинхед и Шут («Повелитель кукол», 1989)
Кровожадные куклы сохранились после покончившего с собой в 1939 году кукольного мастера Андре Тулона в исполнении Уильяма Хикки
(отсюда и завязка «Кукольника»). Они пролежали 50 лет в чемодане, замурованном в стене отеля, пока их не освободила группа психиатров во главе с Нейлом Галлахером (Джимми Ф. Скэггз
), решившая на свою голову разгадать тайну Тулона. Естественно до конца фильма выжили не только лишь все.
Отцом данной хоррор-серии и вышеназванного Чаки можно считать Стюарта Гордона
, который ранее снял своих «Кукол», где продюсером также выступил Чарльз Бэнд
. На сей раз режиссерское кресло занял Дэвид Шмоллер, музыку написал маэстро Ричард Бэнд
, приходящийся Чарльзу родным братом, а за камерой стоял выдающийся оператор Серджо Сальвати, сотрудничавший с культовым итальянским постановщиком Лучио Фульчи
. Примечательно, что внешность Лезвия, управляемого пятью кукольниками, режиссер скопировал с Клауса Кински
, а верхними конечностями Пинхеда послужили руки актрисы-карлика Синди Соренсон, которой приходилось непрерывно держать голову наклоненной, таская на плечах куклу и изображая удары руками. Что касается Пиявки, то ее рот изготовили из резины, что позволило запечатлеть в кадре его пластичность, когда кукла отрыгивала пиявок. При этом изо рта выбиралось только три четверти пиявки, остальное же решалось за счет монтажных склеек. На съемках также использовали бирманскую куклу-марионетку в начальной сцене, где из окна Тулона выглядывает азиатская кукла. Благодаря колоритным куклам на счету хоррор-серии 12 частей и несколько спин-оффов, включая «Кукольного человека
» Альберта Пьюна
с Тимом Томерсоном
, которые впоследствии стараниями Чарльза Бэнда обрели кроссоверы
с «Игрушками демона». В 2018-м вселенную попытались обновить за счет ремейка, сценарий к которому написал С. Крэйг Залер
.
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Аннабель («Проклятие Аннабель», 2014)
Завораживающая адская кукла дебютировала в «Заклятии
» Джеймса Вана
— в начале картины охотники за призраками Эд и Лоррейн Уоррены (Патрик Уилсон
и Вера Фармига
) забрали ее у воспитательниц, которым она докучала. Уже через год персонаж получил собственный спин-офф в постановке Джона Роберта Леонетти
, где солировала Аннабелль Уоллис
. Если работа Вана представляла собой историю, основанную на реальном деле супругов Уоррен, то лента Леонетти построена полностью на вымысле. События ленты разворачивались в конце 60-х, а в их эпицентре оказывалась молодая пара, ожидающая прибавления в семье. Сначала на них напали сектанты, а затем стала преследовать паранормальная сущность, вселившаяся в фарфоровую куклу.
Прототипом Аннабель является большая Тряпичная Энни, которая хранится в Музее Оккультизма Уорренов. По сюжету выясняется, что Аннабель Хиггинс была девочкой из 1860-х — ее тело обнаружили в поле, на котором затем построили дом. Настоящая кукла оказалась в руках студентки колледжа Донны в 1970-м — такой подарок ей сделала мать. Впоследствии девушка вместе с соседкой по комнате стала свидетельницей того, как кукла начала двигаться и даже перемещаться по комнатам. Картина, несмотря на негативные отзывы, в 2017-м обзавелась приквелом с Мирандой Отто
и Энтони ЛаПальей
, поставленным Дэвидом Ф. Сандбергом
. А сценарист «Оно
» Гэри Доберман
снял триквел, в котором с Аннабель столкнулась дочь Уорренов в исполнении Маккенны Грейс
. Вся хоррор-вселенная Вана на данный момент умудрилась заработать около двух миллиардов долларов. Примечательно, что кинопоказы трилогии сопровождались инцидентами. Кинотеатры в Марселе, Страсбурге и Монпелье прервали показы первой части из-за того, что десятки подростков прямо в зале устроили массовую драку, кидали попкорн и ломали сиденья. А во время показа сиквела в Бразилии зрительница, увидев девочку-демона, начала кричать и неистово кашлять, и ее вынесли из кинозала на руках. Тогда она впала в истерику и стала бить себя по голове, лежа на полу. Девушке вызвали скорую помощь, и она пришла в себя только в машине.
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«Проклятие Аннабель»: Страшная страшная страшная кукла
Брамс («Кукла», 2016)
Уилльям Брент Белл
снял хоррор про зеленоглазую красавицу Лорен Коэн
, нанятую няней благополучной английской семьей для своего сына Брамса. Вот только чадо оказалось не живым мальчиком, а куклой с человеческий рост. Тем не менее установленные строгие правила следует соблюдать, иначе быть беде.
Съемки фильма, который изначально назывался «Во тьме», проходили в замке Крэйгдарроч-Кастл в Виктории. Вместо Коэн мы могли увидеть главную героиню с лицом звезды хоррор-триллера «Не дыши
» Джейн Леви
. Первоначальная задумка заключалась в том, что Грету нанимали для того, чтобы она стала подружкой Брамса. Отголоски этой затеи можно наблюдать в самом фильме. Сексуальному подтексту вообще должны были отвести больше экранного времени. Например, сцена, где Грета оказывается без одежды после душа, подразумевала ее продолжительную прогулку по дому голышом, пока она не нашла одеяло и в таком виде не поднялась на чердак, где оказалась взаперти. Другой могла быть и финальная сцена, где Брамс просит Грету поцеловать его на ночь. Планировалась, что кукла набросится на девушку и станет ее целовать и тискать, пока не получит от нее отверткой. По сценарию Брамс должен был погибнуть от руки героини, однако в картине мы видим, что он остался жив, обеспечив тем самым продолжение истории, которое Белл создал спустя четыре года, позвав на главную роль Кэти Холмс
. Кстати, на съемках саму куклу однажды разбили в результате дружеской шутки одного актера над другим.
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