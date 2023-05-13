Встреча выпускников: 10 лет «Закрытой школе»

На ТВ-3 — культовый сериал «Закрытая школа». По этому случаю вспоминаем наш материал, написанный к 10-летию проекта.
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Ровно 10 лет тому назад, 11 апреля 2011 года, в эфир телеканала СТС вышла первая серия культового мистического триллера «Закрытая школа». На протяжении 134 серий зрители вместе с героями проекта разгадывали множество тайн и загадок частной школы-пансиона «Логос». Телекритик Александр Горбунов специально для Кино-Театр.Ру расспросил 19 создателей проекта о том, как они вспоминают работу на сериале и в чем заключается его успех, а также впервые раскрыл секреты того, каким могло бы быть продолжение этой таинственной истории.
КАК ПРИДУМАЛИ «ЗАКРЫТУЮ ШКОЛУ»?
«Закрытая школа» основана на успешном испанском сериале «Чёрная лагуна
», включенном в список лучших телевизионных форматов за последние 50 лет (по The WIT).
Вот что рассказал о рождении проекта его продюсер, основатель компании «Амедиа» Александр Акопов
:
«В то время компания «Амедиа Продакшн» вместе с телеканалом СТС искала хороший материал, подходящий как для подростков, так и для взрослых. Наше внимание привлёк испанский сюжет, и мы решили, что это может стать хорошей основой для общей собственной работы. При работе с зарубежными коллегами мы чувствовали себя достаточно свободно, поскольку сразу сказали самим себе и им о том, что у нас существуют свои традиции создания школьных фильмов. Мы старались продолжить линию хорошего советского детского кино. Надеюсь, нам это отчасти удалось
».
А вот слова главного автора сериала Аллы Максименко
:
«Самым удивительным при работе над первым сезоном «Закрытой школы» было то, что никто из нас не знал, что же там такое в подземелье происходит. Это могла оказаться аномальная зона, инопланетяне, привидения, зомби – кто угодно. Все материалы у нас были только по первому испанскому сезону. В Интернете на тот момент «Черная лагуна» была только на испанском языке на каких-то малоизвестных сайтах, не было ни русских, ни английских субтитров, всех сезонов нигде нельзя было найти. Режиссёр-постановщик Олег Асадулин привез диски со всеми сезонами из Испании только летом 2011 года, когда СТС подписали договор на продолжение сериала. И вот тут-то мы все узнали про немцев. Вот это был шок, а потом пришли в себя и подумали – а почему бы и нет? Написали очень подробную и очень интересную легенду о том, как и когда немцы сюда попали, при каких обстоятельствах возник на этом месте приют, зачем тут начали проводиться эксперименты и почему никто до сих пор ничего об этом не знал
».
Рабочими названиями сериала были «Интернат» и «Лес», а окончательное – «Закрытая школа» – придумал генеральный продюсер сериала, генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов
. Главные режиссёры-постановщики сериала с особой теплотой вспоминают работу над проектом.
Олег Асадулин, режиссёр-постановщик первых двух сезонов сериала:
«Меня проект сразу зацепил тем, что в нём было всё! Любовь, приключения, тайны, волшебство. Всё то, чем я зачитывался, будучи ребёнком! Я как будто снова смог погрузиться в своё детство, испытать все самые искренние и яркие эмоции! И в этом, я считаю, и заключается секрет невероятной популярности «Закрытой школы». На самом подсознательном уровне он даёт зрителю, в независимости от возраста, пережить тот же водоворот эмоций, и почувствовать себя в центре этого невероятного и увлекательного мира, пережить те же самые невероятные приключения!
»
Марк Горобец, режиссёр-постановщик двух заключительных сезонов сериала:
«Мне несколько раз предлагали принять участие в проекте, но это произошло лишь на 3-м сезоне, и я снимал уже этот сериал до самого конца. Изначально мне понравилась история выживания в изоляции молодых людей и девушек, их взаимоотношения, мистика. Ведь в 2011-2012 годах это был абсолютный глоток нового в кино. Успех проекта кроется в том, что эта история трогает уже несколько поколений на уровне эмоций, и радует абсолютно крутым актёрским составом, некоторые представители которого сегодня являются кумирами поколений. Мне пишут люди, ко мне подходят ребята на съёмочных площадках и благодарят за то, что я снимал «Закрытую школу. До «Закрытой школы» в новом Российском кино не было историй для подростков, не было понятного им языка. А сериал открыл путь к этому зрителю
».
КАКИЕ У ВАС ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ ОТ УЧАСТИЯ В СЪЕМКАХ?
«Закрытая школа» подарила зрителям сильный актёрский ансамбль. Для многих из артистов проект стал настоящим трамплином в карьере. Все артисты, с которыми мы поговорили, отмечают дружную атмосферу на съемочной площадке, куда они приезжали с огромным удовольствием.
Луиза Габриэла Бровина, исполнительница роли Нади Авдеевой
:
«На съёмках «Закрытой школы» было пережито много разных эмоций, и все они были прекрасны. Мы очень сдружились за съёмочный период со всей командой и, несмотря на то, что сейчас практически не общаемся ни с кем и у каждого своя жизнь, но мне всегда очень приятно случайно встретиться на мероприятии с кем-то из команды. В сериале у меня было три роли, Надя Авдеева, Ира Исаева и Ингрид. Несомненно, прочитав сценарий, мне захотелось прожить жизнь каждой из этих героинь, ведь они все такие разные, каждая со своей историей
».
Марина Казанкова, исполнительница роли учительницы начальных классов Анны Ольшанской:
«Изначально меня заинтересовал сценарий! Была только пилотная серия, интересный персонаж, а когда познакомилась с партнерами и режиссером, то была очень счастлива погрузиться в 2-х годичный процесс сьемок. Сериал получился очень современный, раскрывающий вопросы и проблемы, с которым сталкиваются многие в учебные годы. Персонажи трогательные и глубокие. И Мистика добавляет шарма!
»
Алексей Коряков, исполнитель роли Андрея Авдеева:
«Во-первых, меня сериал заинтересовал и заинтриговал тем, что мы, актеры, очень долго пробовались! Помню, пробы проходили в реальных подвалах, не было студийных проб в какой-то комнате, а сразу в определенной локации. Во-вторых, проект был под грифом «секретно», никто ничего про него не рассказывал. Я пробовался на персонажа Макса, которого играл потом Паша (Прилучный – прим. автора) и до последнего думал, что буду играть эту роль. Мне нравилось и что это мистическая история, и что мой персонаж конфликтный и сложный. В последний момент меня поменяли на Андрея, и я стал хорошим и добрым братом (смеется), на долгие годы для всех я стал этим «Андъюшей» и до сих пор для многих ассоциируюсь с ним
».
Татьяна Космачёва, исполнительница роли Вики Кузнецовой:
«При прочтении первых серий сценария было просто невозможно не влюбиться с первого взгляда в эту классную историю про старшеклассников, которые расследуют опасные и загадочные истории в своей элитной школе! Да это же просто мечта любого школьника:) А когда работа началась, и у нас собралась потрясающая команда на съемках, с которой мы стали семьёй, это был кайф и такое счастье. Отдельная и увлекательнейшая жизнь была прожита нами во время съёмочного процесса
».
Антон Хабаров, исполнитель роли директора частной школы-пансиона «Логос», учителя русского языка и литературы Виктора Полякова:
«В первую очередь мне понравился герой Виктор Поляков. Он был педагогом по русскому языку и литературе, у которого достаточно нестандартные методы воспитания детей, провокационные уроки. Это был не стереотипный директор школы, и не стереотипный учитель. Возможно это банальная вещь, но она мне действительно понравилась, и как-то этим зацепила. По крайне мере, мой глаз остановился на этом. Мы редко снимали на улице, у нас было больше павильонных съёмок. И вот однажды, я помню, что мы приехали снимать какие-то эпизоды возле одной из московских музыкальных школ. Её ученики очень быстро сконнектились, связались с ребятами из соседних школ, и вот со всей этой ветки метро, мне казалось, приехали дети. Когда я вышел из своего вагона, то увидел, что вся площадь перед этой музыкальной школой была заполнена подростками, и мне в гримёрку передавали для автографов огромное количество дневников, гитар, портфелей... При этом я не был самым популярным из нашей актёрской компании. Самым популярным был Пашка Прилучный. В тот момент я испытывал какое-то удивительное чувство, и членам съёмочной группы пришлось даже вызвать сотрудников полиции, чтобы мы смогли дойти до своих машин. Просто рок-звёзды какие-то! Это фантастика! Такого у меня никогда не было – такой популярности
».
Агата Муцениеце, исполнительница роли Даши Старковой:
«Я была студенткой и училась на 1-м курсе ВГИКа. И мне очень хотелось сниматься в кино! Сценарий «Закрытой школы» заинтриговал, он был мистического характера, а в России, на тот момент, ничего похожего не было. «Ранетки», «Универ», но именно в таком жанре ничего не снималось. К тому же в сериале должна была участвовать Татьяна Васильева, и для меня ключевую роль сыграл именно великолепный актерский состав проекта, и я тоже, конечно, захотела в нем поучаствовать
».
Сама же исполнительница роли завхоза частной школы-пансиона «Логос» Галины Васильевны, народная артистка России Татьяна Васильева
сказала нам, что очень рада, «если сериал понравился какому-то поколению
».
Поля Полякова, исполнительница роли учительницы истории Нелли Каминской:
«Когда мне поступило предложение сыграть агента Нелли Каминскую, я согласилась не раздумывая, т.к. ознакомившись только с идеей проекта и хитросплетениями сценария, я уже предчувствовала успех этого проекта.
В то время у нас не была распространена тема чего-то мистического, таинственного, тем более ориентированного на подростков. Ведь особую популярность сериал приобрел именно у молодёжи. Мистика, загадочность, постоянное напряжение, в котором держала зрителя каждая серия – это то, чего так не хватало в то время. Именно этим меня и привлёк данный проект: своей уникальностью и, в то же время, масштабностью.
Конечно, актёрский состав был просто огненный, тогда уже было ясно, что «Закрытая школа» станет культовым не на одно поколение. Так и произошло.
Девочки и мальчики, по ту сторону экрана, влюблялись в главных героев, ожидая с нетерпением каждую серию и развития в ней самых невероятных событий.
А какой массовый отклик от зрителя получила моя героиня после ее трагической гибели! Аж мурашки бежали по телу после прочтения писем и лозунгов юных зрителей с просьбой к продюсерам сериала воскресить агента Нелли. Я очень благодарна судьбе и каналу СТС за такой крутой и незабываемый опыт в моей актёрской карьере
».
Павел Прилучный, исполнитель роли Максима Морозова:
«Скажу честно, я не верил в удачу этого проекта и изначально не сильно горел желанием в нем участвовать. Но на съемках зародилась очень приятная атмосфера, которая во многом определила дальнейший успех. Общими усилиями мы смогли сделать хорошую интригующую историю, которая цепляет определенный сегмент людей определенного возраста. Даже я сам думал о том, что, наверное, хотел бы на какое-то время оказаться в таких условиях – в закрытой школе, где детей оставляют на 6 дней в неделю, и у них абсолютно своя взрослая жизнь несмотря на то, что они еще дети. К тому же там случаются всякие странные, магические вещи, и все эти загадки очень хочется разгадать
».
Михаил Сафронов, исполнитель роли учителя физкультуры Павла Лобанова:
«На этапе проб сценария я не видел. Для меня это была просто ещё одна открывшаяся возможность. Потенциала фильма я себе тогда не представлял, и хотя подсознательно всегда ждал успеха от любой работы, в которой доводилось принимать участие, о том, что именно эта станет по сути культовой и даже через десять лет будет вызывать такой свежий интерес, не догадывался
».
Ксения Энтелис, исполнительница роли завуча частной школы-пансиона «Логос» Елены Крыловой:
«Когда я пришла на пробы, даже не знала о том, какого масштаба будет этот проект, целых четыре сезона, с такой увлекательной историей, так как оригинал (испанский) я не видела. Мне просто дали одну сцену, как часто бывает на пробах, и синопсис. Потом оказалось, что всë так многогранно, переплетено, и мистика, и история, и любовь, и дружба, и детектив даже! У нас подобрался потрясающий коллектив, мы приезжали на съëмки как на праздник, невероятно радуясь друг другу. И именно поэтому до сих пор «Закрытая школа» вызывает такой интерес среди людей разных поколений
».
Игорь Юртаев, исполнитель роли Ромы Павленко:
«Когда я впервые оказался на пробах, даже не подозревал, что «Закрытая школа» станет такой популярной. Нам даже полностью сценарий до утверждения не давали прочитать. Я просто делал свою работу. Пробы – это стандартная процедура в жизни любого артиста. И кстати, изначально пробовался на роль Тёмы. А настоящий «Тёма» в лице Андрея Негинского пробовался на роль «Ромы». Практически за пару недель до старта съёмок нам поменяли роли
».
Анна Андрусенко, исполнительница роли Лизы Виноградовой:
«На тот момент, когда я пробовалась в сериал «Закрытая школа», у него уже были очень высокие рейтинги. Меня в то время очень привлек сам мистический жанр. Это тот элемент, которого в российских сериалах до «Закрытой школы» практически не было. Мои пробы проходили достаточно интересно и в несколько этапов: сначала индивидуальные, а потом уже с ребятами. Дважды я пробовалась с Игорем Юртаевым. Несмотря на то, что моя героиня появляется лишь в последних двух сезонах, мне сполна досталось зрительской любви. Для меня и многих актеров, принимавших участие в «Закрытой школе», проект занимает очень важное место в жизни. По этому сериалу многие зрители и сегодня нас знают и узнают. При работе над ролью я действовала больше интуитивно. Моя героиня, Лиза Виноградова, была более мистическим персонажем, чем другие ребята. На тот момент Лизе пересадили чужое сердце, и поэтому с ней происходили всевозможные перипетии и изотерического характера ситуации, к примеру, она могла видеть призраков и общаться с ними
».
Всеволод Макаров, исполнитель роли Олега Трофимова:
«Скажу честно, первым, изначальным фактором, которым меня заинтересовал этот проект, была возможность совместной работы на съёмочной площадке с моей коллегой по театру Маяковского Таней Космачёвой. Мы вместе до этого уже были партнерами на сцене, и было приятно продолжить совместный творческий поиск и в атмосфере кино.
На мой взгляд, «Закрытая школа» – это прекрасный синтез двух важных составляющих: во-первых, это, безусловно, истории из жизни школьников, которые так близки и так понятны каждому из нас (ведь именно в школе все мы проходим основные этапы становления личности: первые достижения и первые ошибки, первые поцелуи и первые драки, встречаем первую настоящую дружбу и первое предательство, мы все ищем, пробуем, пытаемся, да и просто учимся жить), а во-вторых, в этом сериале есть еще таинственная и такая манящая сюжетная линия погружения в мир мистический, мир, полный тайн, непредсказуемых приключений и самых ярких эмоций. В этом, мне кажется, и кроется секрет зрительского интереса и актуальности данного проекта
».
В ЧЕМ СЕКРЕТЫ ПОПУЛЯРНОСТИ СЕРИАЛА?
За время эфира телесериал «Закрытая школа» собрал множество всевозможных призов, среди которых: премия «ТЭФИ-2011» в номинации «Продюсер телевизионного фильма/сериала», кинопремии в жанре ужасов «Капля», Nickelodeon Kids' Choice Awards-2014 и др. Но главное — успех у зрителей. На протяжении всех сезонов к сериалу не сбавлялся зрительский интерес. В поддержку проекта издавался журнал, были выпущены 4 книги, веб-сериал о закулисье «Перемена», DVD и всевозможные аксессуары с героями сериала. Подмосковская усадьба Столыпиных-Лермонтовых «Середниково», на территорий и окрестностях которой проходили съёмки «Закрытой школы», словно Хогвартс из Гарри Поттера, продолжает манить и ежегодно принимает десятки поклонников проекта.
В чём же секрет такого многолетнего успеха и почему уже сейчас ему присвоен статус культового российского проекта, – каждый из создателей дал свой ответ.
По словам Марины Сидоровой, генерального директора «Амедиа Продакшн»
,
«Закрытая школа» – один из знаковых проектов "Амедиа" наряду с сериалами «Бедная Настя
» и «Моя прекрасная няня
», который прямо ассоциируется с компанией. «Это один из самых коммерчески успешных сериалов «Амедиа» за все годы!
, — говорит она, — «Он стабильно хорошо работает в Интернете и приносит прибыль уже 10 лет
».
Глава студии считает, что успех сериала был обусловлен целым рядом важных факторов: во-первых, для адаптации был взят отличный оригинальный формат, во-вторых, над проектом работала очень мощная команда во главе с Александром Акоповым и Наталией Шнейдеровой
со стороны «Амедиа» и с Вячеславом Муруговым со стороны телеканала СТС. Благодаря такому союзу, проект был мастерски и с драйвом реализован и запущен с яркой и масштабной рекламной и PR-кампанией по всей стране. «Здесь на съемочной площадке встретились будущие большие звёзды, которые в дальнейшем стали очень востребованными. Молодежным сериалам, с одной стороны, проще словить хайп и завоевать большой успех, с другой – удержать его не так-то просто. «Закрытой школе» это удавалось на протяжении многих сезонов», — поделилась Марина Сидорова.
Александр Акопов, продюсер сериала, основатель компании «Амедиа»:
«Мы, честно говоря, хотели в каком-то смысле создать такую картинку уютной, ламповой, как сейчас говорят, родной школы, с не всегда дружественными, не всегда любовными, но с интересными отношениями учеников друг с другом, преподавателями и другими героями. На мой взгляд, нам удалось создать школу, в которой интересно было бы обучаться, поэтому всем так хочется и сегодня там побывать
».
Луиза Гарбриэла Бровина, исполнительница роли Нади Авдеевой:
«Это правда удивительно, такая любовь зрителей! И думаю, это необъяснимо. Обычно, зрителям либо нравится проект, либо нет. А если нравится и спустя столько лет продолжают пересматривать и хотеть продолжение, значит, создатели проекта сделали все верно. Просто все получилось! У «Закрытой школы» несомненно интересный сценарий, хорошо подобранный актерский состав, и невероятная команда, которая работала над проектом»
.
Алексей Коряков, исполнитель роли Андрея Авдеева:
«Уже появляются новые поколения, которые смотрят только сейчас и пишут восторженные отзывы в соцсетях, а те, кто выросли на нашем сериале, иногда выглядят старше, чем я. Недавно какая-то тетечка мне сказала, что выросла на «Закрытой школе», хотя мне 33, а ей как будто 50, но как-то она на нем выросла. Наверное, секрет в том, что всем хочется, чтобы школа – самое скучное и консервативное место на свете – стала площадкой для поисков, мистики, геройства, спасения, когда, казалось бы, в самом обычном месте начинают происходить необычные вещи, быт соединяется с фантастикой. Все когда-нибудь мечтали о том, чтобы начать спасать мир, открыть какую-нибудь потайную комнату или найти клад. Есть определенная романтика и в том, что действие происходит именно в закрытой школе-интернате, где мы не просто учимся, а еще и живем, отдельно, без родителей. Наверное, всем в детстве хочется ощутить такую свободу, а тут показывают учеников, за которыми никто не следит – захотели в лес пошли или закрутили роман с учительницей, как было у моего персонажа. Я благодарен этому проекту за бесчисленное количество упоминаний и поклонников! «Закрытую школу» сложно переплюнуть, это проект, с которым меня до сих часто ассоциируют
».
Татьяна Космачёва, исполнительница роли Вики Кузнецовой:
«Это как вкусная загадка со школьной эстетикой и прекрасной динамикой. Перед зрителем разворачивается целый мир, такой многоуровневый и непредсказуемый, каждую деталь которого хочется разгадать и смаковать, и героев которого любишь и сопереживаешь им всем сердцем
».
Антон Хабаров, исполнитель роли директора частной школы-пансиона «Логос», учителя русского языка и литературы Виктора Полякова:
«Ниша детского кино на то время была пуста, и сейчас, к сожалению, является таковой. У нас нет проекта для детей, и они были настолько обездоленные и голодные, – эта часть зрителей, – что накинулись на «Закрытую школу» сразу. Мы совершенно не планировали снимать историю для подростков. Я не думал, что это будет детское кино. Мне казалось, что целевой аудиторией проекта станут зрители 35-45+, но это оказалось совсем не так, и популярность была какая-то фантастическая.
«Закрытую школу» смотрят до сих пор. До сих пор смотрят дети. У меня большая подростковая аудитория. Я сейчас становлюсь «любимым артистом моего детства», – как мне пишут. И зрители, которые тогда начинали смотреть проект, сейчас выросли, некоторые работают аэропортах, стюардессами, и я по-прежнему получаю огромное количество внимания и теплоты именно от зрителей «Закрытой школы» до сих пор. И теперь уже её они показывают своим детям. Это какой-то удивительный феномен, ведь ничего особенного в этом сериале нет такого, это просто очень интересная история, интересно написанная. Я до сих пор не могу разгадать секрет этого проекта
».
Агата Муцениеце, исполнительница роли Даши Старковой:
«Я не знаю, в чём секрет популярности «Закрытой школы», наверное, это какая-то химия между всеми артистами проекта, мы играем очень искренне! И сюжет захватывает, очень хочется распутать весь этот клубок загадок. У сериалов нет формулы успеха, здесь просто есть вот эта химия между персонажами. Нам очень верили зрители и верят до сих пор!
».
Павел Прилучный, исполнитель роли Максима Морозова:
«В любом проекте и во всех сферах очень важно собрать правильных людей, и чтобы каждый был на своем месте. Кино – это коллективная работа, и когда собирается такой профессиональный и слаженный ансамбль одинаково «зараженных» одной идеей людей, как это случилось на «Закрытой школе», – тогда всё получается!
».
Михаил Сафронов, исполнитель роли учителя физкультуры Павла Лобанова:
«Для меня причины феноменального успеха «Закрытая школа» до сих пор остаются загадкой. За приключениями наших героев следило даже старшее поколение нашей семьи и мои мастера в театральном училище. Некоторые дети, выросшие на фильме и решившие связать свою жизнь со съёмками, часто приглашают меня в свои студенческие фильмы. И это невероятное актёрское счастье слышать от них, что именно моя работа натолкнула их на мысль о работе в кино».
Игорь Юртаев, исполнитель роли Ромы Павленко:
«На мой взгляд, популярность сериала кроется в интересном сценарии, актёрском составе, к тому же «Закрытая школа» вышла очень вовремя и смогла «попасть» в аудиторию. Каждый зритель нашёл в сериале что-то своё. Герои разные, от мала до велика. Истории разные. Поэтому смотрели сериал как взрослые, так и юные зрители. Мне кажется, мы смогли помочь миллионам подростков решить свои проблемы. Так как именно в «Закрытой школе» раскрывались темы дружбы, любви, предательства, взаимоотношений поколений, взаимоотношений со сверстниками. А это очень важно, когда в сценарии заложена такая глубокая мысль. Тогда социальные сети только-только набирали оборот. Поэтому единственной отдушиной для миллионов зрителей стал именно наш сериал. И даже сейчас, когда сериальный рынок вырос, популярность «Закрытой школы» по-прежнему сохраняется. Удивительно получать от поклонников сообщения в стиле: «А я выросла на вашем сериале ...» или «ЗШ помогла мне в том-то, помириться с подругой, подружиться в новой школе с одноклассниками» и так далее.
Для меня «Закрытая школа» – целая часть жизни. Семья! Мне и самому интересно было бы посмотреть за продолжением истории! Какой она будет в нынешних реалиях? Любопытно)».
Анна Андрусенко, исполнительница роли Лизы Виноградовой:
«Секрет успеха сериала кроется в самом материале и команде, которая с ним работала. На съёмочной площадке были собраны яркие актёры разного возраста, а у каждого из героев прописана интересная сюжетная линия».
ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ?
На протяжении всех этих 10 лет поклонников проекта не покидает вопрос о продолжении. Любопытно, что в самой Испании в феврале 2021 года состоялась премьера сериала «Чёрная лагуна: Вершины», ставшего перезагрузкой для культовой «Чёрной лагуны».
Возможно ли продолжить «Закрытую школу», и каким бы стало её продолжение, мыс просили у автора сценария Аллы Максименко
:
«Сразу после окончания съемок (еще до окончания эфира) мы стали думать о продолжении проекта. Поскольку абсолютно все возможные ходы и повороты в рамках этой истории были уже использованы нами и возврата «к немцам» быть не могло, то была придумана новая ситуация, при которой все главные герои, уже став взрослыми, возвращаются в усадьбу на работу – каждый со своей тайной целью. Герои помладше как раз уже стали бы старшеклассниками. Так что у нас опять были бы приключения и для детей, и для взрослых. Но перед этой новой историей нужен был полнометражный фильм – как некая связка, именно в нем задавалась бы новая главная тема. В 2013 году был написан полнометражный сценарий, действие в котором происходило через год после пожара, уничтожившего школу. Совершенно оригинальная (в смысле – новая) непредсказуемая история. Трудно сказать, почему проект так и не был запущен в производство – видимо, просто так сложилось
».
Кто знает, быть может юбилей «Закрытой школы» и успех испанского сериала «Чёрная лагуна: Вершины» побудят создателей к тому, чтобы продолжить или перезапустить проект. Нам лишь остаётся поздравить всех создателей с этой памятной датой и следить за развитием событий.
Смотреть сериал «Закрытая школа» на телеканале ТВ-3 с 13 апреля.
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