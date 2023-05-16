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Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца

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16 мая 2023
В онлайн-кинотеатре KION начался показ сериала «Спасти единственного сына» Николая Хомерики, в котором не видевшие друг друга более 20 лет женщина и мужчина в исполнении Анны Ардовой и Алексея Серебрякова разыскивают на границе Турции и Сирии пропавшего сына, то ли вступившего в ряды террористов, то ли этими террористами похищенного. Серебрякову, здесь играющему нерадивого папашу-неудачника, которому выпадает еще один шанс искупить собственные ошибки и поступить правильно, к роли родителя не привыкать – в его фильмографии встречаются отцы всех мастей, даже «крестные». Вспоминаем самые знаковые проекты, в которых актер выступает в этой роли.

Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца
фото: "Единица Монтевидео"/KION

«Единица Монтевидео»

Премьера «Спасти единственного сына» состоялась в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля. Там же, но уже в конкурсной программе «Русские премьеры» показали картину Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео». Роднит проекты и другое: в обоих Алексей Серебряков – некогда успешный врач, потерявший связь с семьей и в целом с реальностью. В «Единице» это происходит по причине тюремного срока, который он отбывал за якобы убийство жены. Вернувшись, герой пытается наладить коннект с уже взрослой дочерью (Агния Дитковските), пережившей не только детский дом, но и наркозависимость – и, конечно, так и не простившей отца. А еще она беременна – и у горе-папаши появляется шанс искупить свою вину. Хотя вины, по сути, никакой и не было – но жизнь не отмотать назад. Из интересного – присутствие отчетливых библейских мотивов и тот факт, что по сюжету герой Серебрякова онемел. Актер почти весь фильм очень многозначительно молчит, усложняя тем самым собственную актерскую задачу и совершенствуя к этому времени уже отточенное амплуа.

Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца
фото: "Бешенство"

«Бешенство»

Еще одна премьера этого года – «Бешенство», первый триллер режиссера «Чебурашки» и «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко. В этой картине герой Серебрякова спасает своего очередного экранного ребенка – сына с наркотической зависимостью. Для этого увозит его в глухую тайгу, в родные для него самого края, приковывает к батарее и ждет спасительного очищения. На беду в округе начинается эпидемия волчьего бешенства, и героям приходится резко менять планы. Необходимая жестокость сменяется невольным самопожертвованием, которое оказывается самой действенной терапией. Эта история во многом напоминает ту, что разворачивается в «Единице Монтевидео», – в обоих случаях отец в исполнении Алексея Серебрякова жертвует жизнью ради ребенка. В «Бешенстве», правда, этому не предшествует отчуждение – тут он изначально заботливый родитель, не бросавший сына, но отчаявшийся спасти его от саморазрушения.

Смотреть онлайн: «Бешенство»

«И снова здравствуйте!»

Впрочем, не все отцовские истории в фильмографии актера драматические – есть и комедийный сериал, в котором у Серебрякова эпизодическая, но, как оказывается, напрямую влияющая на сюжет роль. В первом сезоне он играет криминального авторитета Анатолия Владимировича, начальника главного героя в исполнении Андрея Мерзликина – того самого бессмертного решалы, обретающего мистическую способность воскресать. Казалось бы, роль незначительная, ведь вскоре после начала событий персонаж Серебрякова отправляется к праотцам – неудивительно, учитывая специфику профессии. Однако во втором сезоне выясняется, что все это время у него был сын – просто сидел в тюрьме. Отпрыска играет Николай Наумов из «Реальных пацанов» - ну а что, очень похож! И дело не только во внешнем сходстве. Выйдя на свободу и узнав о кончине любимого бати, парень заявляет права на трон – то есть намеревается возглавить отцовский бизнес. С таким анамнезом о методах воспитания можно только догадываться, однако кровь не водица, сын Анатолия Владимировича определенно обладает отцовской харизмой – не хватает, правда, выдержки, достоинства. И, конечно, воспитания – но папе-Серебрякову из этого сериала явно было не до него. Сначала бизнес надо было строить, потом сынок угодил в тюрьму, а потом и сам он умер. И взятки гладки.

Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца
фото: "И снова здравствуйте!

«МакМафия»

Не менее впечатляющая судьба у героя Серебрякова сложилась и в Великобритании, где он в сериале «МакМафия» выдал практически квинтэссенцию своих ролей в российском кино. Серебряков играет беглого российского олигарха Дмитрия Годмана, который во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах своей родины (то есть ежедневно) хлещет из горла водку, практически, как в «Левиафане». Ну и, конечно, пытается воспитать уже довольно взрослого и вполне успешного сына Алекса, забывшего русский язык, но откликающегося на позывной «Леша», звучащий из уст отца. Интересно, что сына героя Серебрякова в данном случае сыграл английский актер Джеймс Нортон, которого многие прочат на роль нового Джеймса Бонда. И мы можем только поддержать такой выбор – воспитание точно не подкачает!

Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца
фото: "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Дебютный полный метр Александра Ханта – наверное, ключевое произведение этой подборки. Детдомовец Витька Чесноков (Евгений Ткачук) узнает, что его ненавистный отец Леха по кличке Штырь, который довел до самоубийства жену, мать Витьки, и которого он считал навеки сгинувшим в тюрьме, жив. Правда, не здоров – парализован и молчит. Зато у Штыря есть квартира, на которую Витька тут же заявляет свои права. Дело за малым – сдать папашу в дом инвалидов, где он наверняка проживет не долго, и заселиться на вновь обретенную жилплощадь. Однако путешествие в тот самый интернат изменит обоих.

Алексей Серебряков и в этой истории смело бросается на амбразуру и изображает максимально несимпатичного персонажа, не вызывающего никакого сочувствия. Однако интересного – человека не столько трудной (в конце концов это был его выбор), сколько заковыристой судьбы, казалось бы, черствого и не испытывающего никаких отцовских чувств. Но нет – ничто человеческое не чуждо даже ему. И он, и сын Витька отчаянно сражаются с постепенно просыпающимися у них эмоциями друг к другу. Гуманизм не свойственен обоим, но поступки одного постепенно отрезвляют второго. К слову, и герой Ткачука – отец, такой же нерадивый, хоть и клялся не повторять судьбу Штыря. Так что очевидно – каким бы в итоге ни был финал (а его режиссер оставляет в меру открытым), на старую дорожку персонажи не вернутся.

Смотрите сериал «Спасти единственного сына» в онлайн-кинотеатре KION.


Наталия Григорьева
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Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца фотографии
Вашего папу и там, и тут передают: 5 проектов с Алексеем Серебряковым в роли отца фотографии
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