Посмотри на «Беглеца» первым

Друзья, мы начинаем розыгрыш билетов на предпремьерный показ боевика «Беглец
» с Джерардом Батлером
, который состоится 24 мая в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис на Войковской»
.
Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение.
Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте
и Телеграм
, подключайтесь!
«Беглец» в российском прокате с 25 мая
.
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