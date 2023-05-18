Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Посмотри на «Беглеца» первым

18 мая
2023 год
январь 2023
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2023
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2023
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
18 мая 2023
Друзья, мы начинаем розыгрыш билетов на предпремьерный показ боевика «Беглец» с Джерардом Батлером, который состоится 24 мая в московском кинотеатре «Синема Парк Метрополис на Войковской».

Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию, и его личность была раскрыта. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Его по пятам преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар — единственной шанс на спасение.

Посмотри на «Беглеца» первым

Розыгрыш проводится в группах Кино-Театр.Ру ВКонтакте и Телеграм, подключайтесь!

«Беглец» в российском прокате с 25 мая.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   18.05.2023 - 12:21
Отличная новость, можно развлечься и посмотреть хорошее кино. Даже если билеты не удастся получить кино точно стоит смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Джерард Батлер спешит в Кандагар в дублированном трейлере фильма «Беглец»
персоны
Джерард Батлер
фильмы
Беглец

анонс

День рождения >>

Игнатий Акрачков
Валентина Ананьина
Мария Бортник
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Игорь Теплов
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Чад Донелла
Рольф Кристиан Ларсен
Пернелл Робертс
Тина Фей
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram