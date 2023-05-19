Альберт Пьюн, отец киборгов

Сегодня, 19 мая, исполнилось бы 70 лет создателю «Киборга», «Немезиды» и «Капитана Америки», американскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Альберту Пьюну. Мы решили рассказать о судьбе постановщика, вспомнить его творчество и поговорить о его лучших и худших киноработах.
Типичное дитя беби-бума появилось на свет в семье военнослужащего 19 мая 1953-го, за год до старта карьеры короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и за неделю до выхода на большие экраны фантастического триллера Джека Арнольда «Пришелец из космоса». Его родиной был Сан-Диего, сочетающий американскую и мексиканскую культуры из-за исторических особенностей, связанных с испанскими колонизаторами, зарождением Мексики и последующим присоединением к США. Теперь в этом городе проходит знаменитый фестиваль индустрии развлечений и массовой культуры Comic-Con. Однако проникнуться местным колоритом Альберту не удалось, поскольку из-за службы отца семейство неоднократно переезжало. В итоге детство будущего постановщика прошло на Гавайях, где в свое время убили знаменитого путешественника-исследователя Джеймса Кука, открывшего острова в январе 1778-го. Когда Альберту было девять, он увлекся кино и стал снимать короткометражки на видеокамеру своих родителей. В 16 уже создавал любительское кино в жанре боевиков, в которых главные роли исполняли его друзья и одноклассники. По окончании школы подрабатывал звукорежиссером и электриком.
На дальнейшую судьбу Пьюна оказало большое влияние знакомство с Тосиро Мифунэ. Великий японский актер пригласил его в Страну Восходящего солнца в качестве стажера на постановку фильма самого Акиры Куросавы «Дерсу Узала». После ухода Мифунэ из картины работал над производством одного из его сериалов, получив опеку от постоянного оператора Куросавы Такао Сайтё. Режиссерским дебютом для него стало коммерчески успешное фэнтези «Меч и колдун», вышедшее в 1982-м. В картине злодея по традиции сочно сыграл Ричард Линч (его работу отметили премией «Сатурн»), а принцессой, которую нужно постоянно спасать, предстала красавица Кэтлин Бэллер, засветившаяся ранее во второй части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Финал картины обещал скорое продолжение, однако его пришлось ждать почти 30 лет. Долгого ожидания, впрочем, получившаяся лента не оправдала.
фото: кадр из фильма «Радиоактивные грёзы»
80-е для Пьюна стали временем экспериментов. Получив карт-бланш после успеха дебюта, режиссер спустя пару лет представил публике довольно неординарную картину «Радиоактивные грёзы», сочетающую элементы футуристического боевика, постапокалипсиса, молодежного панк-триллера, гангстерского фильма, детектива и нуара. Солировали в получившейся дикой смеси звезда «Кристины» Джон Стокуэлл и будущий «Американский ниндзя» Майкл Дудикофф, а на бэк-вокале были Дон Мюррэй, Джордж Кеннеди, Лиза Блаунт и Норберт Уайссер, который впоследствии станет одним из любимых актеров постановщика. В 1987-м фильм получил премию «Золотой ворон» на Брюссельском кинофестивале. Вообще с музыкой Пьюн на короткой ноге, и многие его работы запоминаются благодаря удачно подобранному саундтреку. Как, например, космическая панк-опера «Порочные губы», в которой корабль с девчачьей группой (Дрю-Энн Перри, Анджела О'Нилл, Линда Керридж) терпит крушение на неизвестной планете по вине своего безалаберного менеджера. Или криминальный триллер «В опасной близости» о фашиствующих молодчиках с Джоном Стокуэллом, Кэри Лоуэлл и Томом Мэтьюзом, еще одним постоянным актером Пьюна. Данная лента стала одной из первых работ, созданных режиссером для киностудии Cannon Films.
В 1988-м Альберт создал для студии Йорама Глобуса и Менахема Голана дилогию, навеянную творчеством Жюля Верна. «Инопланетянка из Лос-Анджелеса» с Кэти Айрлэнд в главной роли дочери пропавшего археолога и музыкой Тони Рипаретти, одного из главных соратников постановщика, отправляла зрителей в подземную цивилизацию Атлантиды. После возвращения красавицы на поверхность через несколько месяцев «Путешествие к центру Земли» пережила обычная няня Никола Каупер, которой удалось помирить подземных жителей с внешним миром. Появилась в кадре и звезда первой части. Несмотря на многие шероховатости, дилогия оставляет после себя приятное послевкусие.
фото: кадр из фильма «Киборг»
Именно Пьюн, а не Пол Верховен, мог снять знаменитую фантастическую ленту «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, поскольку после выхода «Меча и колдуна» он стал очень востребованным режиссером в нескольких студиях. В те же годы Cannon Pictures ему предложила возглавить экранизацию «Человека-паука» и вторую часть «Властелинов Вселенной». После того, как оба фильма отменили на полпути к производству, Пьюн разработал головокружительную стратегию, чтобы объединить декорации и дизайн костюмов из обоих, дабы спасти потерянные деньги и создать единый отдельный фильм. Так на свет появился небезызвестный фантастический боевик «Киборг» с Жан-Клодом Ван Даммом, давший старт культовой киборг-вселенной, которая на данный момент включает две основные серии и несколько самостоятельных спин-оффов.
Картина пользовалась большой популярностью в отечественных видеосалонах и для постсоветского пространства является культовой. Примечательно, что придумывании имен главных героев Пьюн использовал названия известных фирм-производителей гитар и музыкального оборудования: Гибсон Рикенбейкер (в честь фирм, производящих электро- и бас-гитары), Фендер Тремоло (дань фирме, приему игры на музыкальных инструментах и механизму, который устанавливают преимущественно на Fender), Нади Симмонс (в честь фирм по производству микрофонов, музыкального оборудования и электронных ударных установок), Пёрл Профет (дань фирме, производящей ударные установки, и серии аналоговых синтезаторов фирмы Sequential Circuits), Маршалл Страт (именем послужили фирма по производству музыкального оборудованию и укороченное название гитар Фендер Стратокастер). При двухмиллионном бюджете лента собрала более десяти миллионов долларов, став в 1989-м четвертым самым кассовый фильмом в американском прокате. На съемках режиссер впервые сотрудничал с Винсентом Клином, который запомнился зрителям в образе главного антагониста, и оператором Джорджем Мурадяном, который пока еще работал ассистентом у оператора-постановщика.
90-е стали для Пьюна самым продуктивным периодом в его карьере. Началось все с постановки кинокомикса про Капитана Америку, которую ему доверили «Марвел» и лично Стэн Ли, ставший исполнительным продюсером фильма. На титульную роль позвали малоизвестного Мэтта Сэлинджера, зато компанию ему составили более именитые актеры: Ронни Кокс, Скотт Полин, Нед Битти, Майкл Нури, Мелинда Диллон, Франческа Нери и, конечно же, Норберт Уайссер. На съемки была потрачена довольно существенная для режиссера сумма — аж целых 10 млн долларов, но лента едва отбила производственный бюджет. Ее кинотеатральная премьера состоялась в августе 1990-го, в честь пятидесятой годовщины появления комиксов об этом супергерое Капитане Америке, а широкий кинопрокат был запланирован на осень 1990-го или зиму 1991-го. Но фильм так и не появился на больших экранах страны — его премьера состоялась на видео и по кабельному телевидению летом 1992-го. Тем не менее студия все-таки решилась на ограниченный мировой прокат. А виной всему разгромные рецензии кинокритиков, которые, впрочем, были по делу, поскольку кинокомикс у Пьюна не получился. Примечательно, что ленту в 2013-м показали на фестивале Comic-Con на родине режиссера.
Спустя два года постановщик развил идеи, придуманные им для «Киборга», в фильмах «Немезида» и «Рыцари». Первая лента, представляющая собой фантастический экшн-триллер, затрагивает тему сохранения человечности в теле, напичканном кибернетическими имплантами. С этим сталкивается в 2027 году персонаж Оливье Грюнера — полицейский Алекс, поначалу бездумно выполняющий все приказы своего начальства в лице Тима Томерсона и Брайона Джеймса. Одну из первых ролей в картине сыграл Томас Джейн, в кадре также мелькает Джеки Эрл Хэйли. В создании фильма принял участие Джин Уоррен, работавший над спецэффектами у Джеймса Кэмерона в «Терминаторе 2: Судном дне», за который через год его отметят «Оскаром». Идея же с установкой бомбы в тело Алекса взята из «Побега из Нью-Йорка», над которым в свое время работал Джордж Мурадян. Боевик, собравший два миллиона долларов, с течением времени стал культовым и обрел четыре продолжения. Что касается «Рыцарей», то данное киборг-фэнтези украсили собой пятикратная чемпионка мира по кикбоксингу Кэти Лонг, Крис Кристофферсон, Гэри Дэниэлс и великолепный Лэнс Хенриксен, создавший незабываемый образ суперзлодея. Обе ленты являются неотъемлемой частью кибог-вселенной Пьюна.
Середина 90-х стала для Пьюна самой продуктивной порой, поскольку, по примеру многих коллег по малобюджетному кино вроде Джима Уайнорски и Уве Болла, в целях экономии он снимал в одних и тех локациях друг за другом сразу несколько фильмов. Такой подход к кинопроизводству наметился еще в 1994-м, когда им были выпущены «Кикбоксер 4», «Человек против киборга», «Гонконг'97» и «Порох». Четвертая часть «Кикбоксера» была совсем плоха, а вот остальные три вышли более-менее интересными. Остросюжетный боевик «Гонконг'97», рассказывающий об охоте на киллера в период возвращения города к Китаю, украшают собой Роберт Патрик, Эндрю Дивофф, Терри Конн, Брайон Джеймс, Тим Томерсон и будущий создатель «Джона Уика» Чад Стахелски. Последние четверо вместе с впервые снимавшейся у Пьюна красавицей Тиной Коте также появились в шпионском боевике «Порох» про агента Лэнса Хенриксена, выяснившего, что у него есть взрослая дочь-спортсменка Дебра Джо Фондрен, которая может легко расправиться с любыми обидчиками. Примечательно, что Брайон Джеймс повторил в этой ленте свою фразу из «Бегущего по лезвию»: «Просыпайся. Время умирать!». Оба фильма Пьюн снимал одновременно в Гонконге, пока готовился к работе над «Человеком против киборга». В последнем действие разворачивается в 2045-м, когда на планете осталось мало людей без имплантов, и на ринг против киборгов вышел 100-процентый человек Кит Кук. В этой ленте, запомнившейся отличными поединками, Гэри Дэниелс стал основным соперником главного героя.
Еще более насыщенным выдался 1995-й. В этот год постановщик умудрился снять шесть фильмов: три части «Немезиды», «Солдата Апокалипсиса», «Черного ястреба» и «Адреналин. Страх погони». Локацией для второй и третьей «Немезиды» послужила Аризона, где также снимали «Черного ястреба», а четвертую часть он отснял во время дополнительных съемок «Адреналина» в Братиславе. В Словакии же были найдены локации для «Солдата Апокалипсиса». Меньше всего известно о создании «Ястреба», где главную роль индианки-мстительницы исполнила Рэйчел Маклиш, которой из-за конфликта с Пьюном и продюсерами не давали сниматься 15 лет. А все из-за ее нежелания сниматься обнаженной. В итоге у самого режиссера забрали фильм, потому что он не сошелся во взглядах с продюсерами. Они хотели женскую версию «Рэмбо», а Альберт видел историю более «мистической». Среди злодеев в картине можно увидеть Джона Де Лансье, Эда Лаутера, Уильяма Этертона и Митча Пиледжи. «Солдат Апокалипсиса» с Рутгером Хауэром в образе дроида по имени Омега Дум представляет собой фантастический ремейк «Телохранителя» Куросавы, относящийся к вселенной «Киборга». Любопытно, что главную роль мог сыграть Кристофер Ламберт, возглавивший вместе с Наташей Хенстридж пандемический экшн-триллер «Адреналин», чье действие разворачивается в Бостоне 2007 года.
2010-е стали для Альберта Пьюна еще более трудным временем, поскольку ему диагностировали рассеянный склероз и деменцию. Несмотря на это, он поставил еще один фильм из своей знаменитой вселенной — «Восстание киборгов» с Сашей Митчеллом, Дрю-Энн Перри, Винсентом Клином и Оливье Грюнером. Однако лента до сих пор остается незавершенной из-за нерешенных проблем с постпродакшеном. Последней значительной работой режиссера стал хоррор-триллер «Допрос Шерил Купер», который он снял за один день. В последние месяцы жизни Пьюна его жена и продюсер Синтия Кёрнан периодически делилась новостями о его состоянии. Она умоляла поклонников делиться личными сообщениями с постановщиком после того, как его здоровье начало ухудшаться, да и сам он неоднократно повторял, что общение с поклонниками поддерживает его шаткое здоровье. Неординарный режиссер скончался на 70 году жизни 26 ноября 2022-го в Лас-Вегасе. За свою жизнь он успел создать более 50 режиссерских работ и получить четыре награды, среди которых премии фестиваля в Бреда и киносмотров PollyGrind и Buffalo Dreams. В 2011-м постановщика ввели в Зал славы фильмов категории B на фестивале B-Movie Celebration.
Познакомившись с Ван Даммом режиссер увлекся сюжетами про восточные единоборства, однако он не всегда улавливал суть таких фильмов, где главное — отличная постановка боев. Так вышло и с этой странной лентой, сочетающей карате-боевик и драму о мести. Здесь Том Мэтьюз похищает звезду «Плейбоя» Хоуп Мари Карлтон, Бенни Уркидеза и других кикбоксеров для смертельной драки с ними на арене, чтобы таким образом отомстить. Лента снята вяло, многие актеры переигрывают, а поединки не выдерживают никакого сравнения даже с «Кикбоксером 2», поставленным Пьюном годом ранее. В итоге это недоразумение показали только в турецких кинотеатрах.
Смотреть тем, кому интересны фильмы про боевые искусства, Том Мэтьюз, Бенни Уркидез и красавица Хоуп Мари Карлтон. Аналог: «Олдбой» Пака Чхан Ука, «Кровавый спорт» Ньютона Арнольда
Опять та же проблема — непродуманные эпизоды с поединками. Но у четвертой части популярной серии есть и более существенные минусы. Во-первых, злодея Тонга По вместо Мишеля Кисси воплотил Камель Крифа, которому не удалось выглядеть брутально и убедительно. А во-вторых, сам исполнитель главной роли Саша Митчелл выдохся и почти не скрывает своего тщеславия и недовольства происходящим вокруг. Да и завязка сюжета сильно похожа на «Человека против киборга», где у героя также похищали его девушку. Кроме того, съемки фильма не обошлись без неприятностей. Один съемочный день был потерян из-за технической неисправности камеры, что привело к утере значительной части отснятого материала. Что уж говорить про многочисленные казусы в кадре вроде теней от камер.
Смотреть тем, кому интересен Саша Митчелл. Аналог: «Кикбоксер» Марка Ди Саля и Дэвида Уорта, «Выход Дракона» Роберта Клауза
Вторая, третья и четвертая части «Немезиды» задумывались Пьюном как один большой фильм про приключения суперженщины по имени Алекс, которую после отказа Кристи Филлипс и Кэти Лонг сыграла дебютантка Сью Прайс, профессионально занимающаяся бодибилдингом. Сиквел и триквел режиссер создавал параллельно, а над квадриквелом работал чуть позднее в Европе. В итоге из всех трех у него более-менее интересной получилась вторая часть, где героиня, оказавшись в 80-х, выросла в африканском племени, после чего ее стал преследовать киборг Небула в исполнении Чада Стахелски. Тот, впрочем, из-за конфликта с другим членом съемочной команды ушел из фильма, когда уже была отснята половина материала, что стало стрессом для Пьюна, поскольку ему пришлось искать кого-то еще, кто мог бы влезть в костюм Небулы, созданный специально для Стахелски.
Третья лента серии уже изобиловала самоповторами и сценами из продолжения, поскольку по сюжету потерявшая память Алекс вспоминает, что с ней произошло. Здесь же появляется Тим Томерсон в качестве второй версии киборга, которого он играл в оригинале. Из-за бюджетных ограничений режиссеру пришлось внести множество существенных изменений в сценарий, что не могло не отразиться на сюжете. События потеряли связанность и логичность, а на первый план вылез небывалый бред. Недостаточные продажи видеокассет с триквелом привели к появлению еще более странной четвертой части, превращенной Пьюном в затянутый эротический киборг-нуар, чье действие разворачивается в одной и той же локации где-то в европейских трущобах, отвечающих за далекое будущее, где внезапно Алекс превратилась в полукиборга. Поскольку Сью Прайс практически не вылезала из кадра, то стало сильно заметно, что актриса из нее попросту никакая. К тому же фильм был снят за пять дней, в два из которых уложились Николас Гест и Эндрю Дивофф. Несмотря на это, картина все-таки запоминается техно-сексом, эффектно снятым за несколько лет до «Автокатастрофы» и «Экзистенции» Дэвида Кроненберга. Что касается пятой части, созданной спустя 20 лет Дастином Фергюсоном при поддержке Пьюна, то это одно сплошное недоразумение с отвратительной игрой всех актеров, включая исполнительницу главой роли Шуйлар Крэйг.
Смотреть тем, кому интересны киборги, Сью Прайс, Тим Томерсон и другие постоянные актеры Пьюна. Аналог: «Немезида», «Терминатор» Джеймса Кэмерона
Режиссер собрал вместе Роба Лоу, Марио Ван Пиблза, Бёрта Рейнолдса, Айс-Ти, Ивану Милишевич, Тома Мэтьюза и Норберта Уайссера, чтобы рассказать простую историю о любви и вреде наркотиков. Однако он перемудрил с формой, превратив свое творение в тягучий гангстерский нуар-боевик, вдохновленный шедеврами Дэвида Линча. Картину Пьюн снял в пресловутой Братиславе, после чего чихуахуа, собачку мафиози в исполнении Ван Пиблза, пришлось усыпить, так как она покусала кого-то из съемочной команды, и этот кто-то грозился засудить продюсеров.
Казалось бы, что может пойти не так, если собрать вместе таких звезд рэпа, как Айс-Ти, Снуп Догг, Биг Пан и Фэт Джо. Ответ прост: всё! Особенно если большинство участников читает по бумажке, спецэффекты вызывают рвотные позывы своей дешевизной, монтаж, включающий сцены из «Безумной шестёрки», укачивает похлеще американских горок, постоянно звучащий рэп навевает мысли о суициде, а перестрелки выглядят детскими играми во дворе (хотя нет, даже дети так не переигрывают, играя в «войнушку»). В этой поделке отвратительно буквально все, за исключением, может быть, Винсента Клина, сыгравшего одного из бандитов, на которых охотится некий мститель с лицом Снупа Догга.
Не смотреть! Аналог: любой боевик про месть, в них и то больше логики и смысла, чем здесь
Пьюн вместе с Эндрю Стивенсом спродюсировал данный хоррор-триллер известного треш-производителя Фрэда Олена Рэя. Здесь, как это водится у Джима Уайнорски и его коллег, на первом плане не детектив, а горячие цыпочки, принимающие всевозможные водные процедуры. Поэтому-то детективы Кари Вурер и Брент Хафф выглядят статистами, а поиски маньяка вызывают скуку. При монтаже, кстати, Рэй использовал кадры из фильмов «Убрать Картера» и «Вендетта в полночь».
Хоррор-вестерн, снятый Пьюном в Аргентине, мог бы порадовать приличной историей о мести и злом духе, если бы не дешевые спецэффекты, чрезмерно стилизованная картинка и большое количество плохо поставленных сцен. Лента стала кинодебютом для Виктории Мауретте, впоследствии неоднократно работавшей с режиссером.
Невразумительное продолжение «Меча и колдуна», в котором принцесса отправляется на поиски отца, способного спасти королевство от вампиров, и по пути находит брата в лице Кевина Сорбо и сестер. В актерском составе также числятся Ральф Мёллер, Майкл Паре, Саша Митчелл, Скотт Полин, Норберт Уайссер, Оливье Грюнер и Виктория Мауретте. В кадре также можно увидеть звезду оригинала Ли Хорсли, хотя узнать в этом старичке главного героя трудновато. Примечательно, что иллюстрации, использованные в прологе фильма, создал художник Marvel Comics Роб Э. Браун. Поскольку с финансированием было туго, то в нем так и не появились Кристофер Ламберт и Янси Батлер, а постановщик, сняв картину на зеленом экране, заплатил за ее завершение из своего кармана. Планировалось, что в будущем он снимет третью часть, но затея так и не была реализована.
Третья часть хоррор-альманаха про Собирателя Ужасов представляет собой компиляцию из коллекции фильмов студии Full Moon, снятую Альбертом Пьюном, Чарльзом Бэндом и Дэвидом Шмоллером. Монтаж этих работ, включая «Кукольного человека» Пьюна, выглядит довольно бестолково и вызывает скорее скуку, чем интерес к первоисточникам. И очень жаль, что именно эта поделка стала финалом творчества талантливого постановщика, умудрявшегося снимать при низких бюджетах неплохое в целом кино.
Смотреть тем, кто любит оригиналы, представленные в альманахе. Аналог: «Кукольный человек», «Отрубленные головы» Ричарда Элфмана, «Глаз-убийца» Дэвида ДеКото, «Крушитель черепов» Рикардо Исласа, «Путешествие в ад» Дэвида Шмоллера
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