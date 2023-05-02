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Смотреть онлайн: «Балет», «Плейлист волонтера», новые сезоны «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Великой»

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2 мая 2023
Самые ожидаемые интернет-релизы мая по версии Кино-Театр.Ру


«Сантехники Белого дома» / The White House Plumbers (1 сезон)



Экранизация книги Эгила и Мэттью Крог «Целостность». События разворачиваются во время Уотергейтского скандала — одного из крупнейших политических событий в истории США. Вуди Харрельсон и Джастин Теру играют агентов, которые входили в так называемую группу «сантехников Белого дома», ответственную за слив секретной информации.

Смотреть онлайн Фильмы с Вуди Харрельсоном
Премьера: 1 мая
Платформа: HBO Max


«Мир! Дружба! Жвачка!» (3 сезон)



Действие третьего сезона развернется спустя два года после событий второго — летом 1996 года в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». Однако в центре истории не политические перипетии, а, как прежде, главные герои-подростки. Они заканчивают школу и входят во взрослую жизнь со всеми ее вызовами и сложностями. К своим ролям в новом сезоне вернулись Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Юра Борисов, Никита Павленко, Лариса Удовиченко и Артур Бесчастный, в числе новичков сезона — Александра Хромова, Виктор Сухоруков, Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова и Федор Федотов. За режиссуру вновь отвечал Антон Федоров, поставивший второй сезон.

Читать рецензию Второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»: Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х
Премьера: 4 мая
Платформа: PREMIER


«Бриджертоны: королева Шарлотта» / Queen Charlotte: A Bridgerton Story (1 сезон)



Сериальный спин-офф «Бриджертонов» о юности королевы Шарлотты, которую в оригинальном проекте Netflix сыграла Голда Рошевель. По сюжету Шарлотта против своей воли выходит замуж за короля Англии и учится жить новой жизнью, управляя дворцом и супругом. И со временем превращается в одного из самых знаковых монархов Европы. Шоураннером проекта выступила автор оригинального сериала Шонда Раймс.

Читать рецензию «Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии
Премьера: 4 мая
Платформа: Netflix


«Бункер» / Silo (1 сезон)

Смотреть онлайн: «Балет», «Плейлист волонтера», новые сезоны «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Великой»

Антиутопия, основанная на серии книг Хью Хауи. В недалеком будущем люди вынуждены жить в огромном подземном бункере глубиной в сотни этажей. Его обитатели убеждены, что жизни на земле больше не существует. Они должны соблюдать строгий распорядок и ни в коем случае не покидать бункер. В главной роли — Ребекка ФергюсонДюна»).

Смотреть онлайн Фильмы с Ребеккой Фергюсон
Премьера: 5 мая
Платформа: Apple TV+


«Великая» / The Great (3 сезон)



В продолжении псевдоисторического сериала Екатерина Великая и император Петр III (Эль Фаннинг и Николас Холт) попытаются в очередной раз реанимировать свой брак. Пока Екатерина заточает в тюрьму всех приближенных супруга, Петр гуляет на свободе, охотится и уделяет время ребенку. Однако безмятежное существование государя время от времени прерывают видения с его покойным отцом Петром Великим (Джейсон Айзекс), напоминающим, что сын не добился тех же высот. В это время Екатерина, вдохновленная визитом в Америку, организует конференцию, дав возможность высказаться разным слоям населения, и убеждается в необходимости идти на компромисс ради прогресса. Проект основан на одноименной пьесе австралийского драматурга Тони Макнамары, мировая известность к которому пришла после работы над сценарием «Фаворитки» Йоргоса Лантимоса.

Читать рецензию Второй сезон «Великой»: Государство — это она
Премьера: 12 мая
Платформа: Hulu


«Спасти единственного сына» (1 сезон)



Драматический сериал Николая Хомерики с Анной Ардовой и Алексеем Серебряковым. По сюжету врач Лика Булатова узнает, что ее сын Василий пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что парень присоединился к сирийским боевикам. Но Лика уверена, что ее ребенка похитили, и просит о помощи биологического отца Василия — Павла. Павел тоже врач, его карьера и личная жизнь не сложились, и у него проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где попадают в зону боевых действий и каждый день рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — вытащить сына живым из плена.

Читать интервью Николай Хомерики: «Откуда взяться новому Хомерики, если старый с трудом находит деньги на кино?»
Премьера: 12 мая
Платформа: KION


«Балет» (1 сезон)



Новый проект режиссера Happy End Евгения Сангаджиева посвящен балетному закулисью. На главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова), бывшая танцовщица, а ныне хореограф с мировым именем. Хотя прошло немало лет, многое в театре Руте хорошо знакомо: бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь стал художественным руководителем, бывшая лучшая подруга — его женой, а бывшие враги занимают различные влиятельные посты. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль изменит жизни всех раз и навсегда. В сериале также снялись Маруся Фомина, Федор Бондарчук, Игорь Гордин, Ирина Апексимова, Лиза Янковская и Артур Бесчастный. За хореографию отвечал лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава, исполнивший одну из ролей.

Читать рецензию Happy End: Краткий курс счастливого вебкама
Премьера: 18 мая
Платформа: Wink


«Кошка» (1 сезон)



Детективный сериал Карена ОганесянаИгра на выживание») о следовательнице Оксане Кошкиной (Анастасия Тодореску). По сюжету в городе один за другим пропадают дети. Родители в отчаянии, полиция уверена, что те вернутся сами, волонтеров на всех не хватает. Но что если детей похищают с определенной целью? За дело берется Оксана Кошкина по прозвищу Кошка, совсем недавно вернувшаяся в полицию. Она выясняет, что пропавшие дети — часть большой схемы, в которой задействовано множество сторон. В кадре компанию Тодореску составили Анатолий Белый, Екатерина Вилкова, Даниил Воробьев, Вадим Андреев и Алена Хмельницкая.

Читать рецензию Второй сезон «Игры на выживание»: Новичкам не везет
Премьера: 25 мая
Платформа: START


«Плейлист волонтера» (1 сезон)



Герой Ивана Янковского — Мршавко Штапич, или просто Миша — к 25 годам успел развестись с женой и потерять карьерные амбиции. Еще вчера его нашли на железнодорожных путях, а сегодня он сам помогает искать пропавших в поисково-спасательном отряде. В новой профессиональной среде он встретил не просто друзей, но и единомышленников, которые в любой вечер готовы всё бросить и отправиться выручать других. Штапич быстро становится звездой отряда, но успехи в волонтерстве не делают его счастливым человеком. Парень мечется между бывшей женой, поисками и коллегой по прозвищу Кукла (Мила Ершова). В основе сценария — одноименный роман Мршавко Штапича.

Читать интервью Иван Янковский: «Это мечта для актера – выйти после фильма другим человеком»
Премьера в мае
Платформа: Okko


Что еще смотреть онлайн:

«Айта» — 4 мая, PREMIER, Okko, Wink и Кинопоиск
«Отчаянная невеста» (1 сезон) — 4 мая, KION
«Звезды в полдень» — 5 мая, Okko, KION
«Возвращение в Сеул» — 11 мая, Okko
«Бюро магических услуг» — 12 мая, Okko
«Юность» (1 сезон) — 15 мая, more.tv
«Детектив под кайфом» (1 сезон) — 17 мая, Apple TV+
«Американец китайского происхождения» (1 сезон) — 24 мая, Disney+
«Платонические отношения» (1 сезон) — 24 мая, Apple TV+
«Фубар» — 25 мая, Netflix
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