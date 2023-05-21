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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

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Мнение >>
21 мая 2023
Со времен оглушительного успеха «Паразитов» Пон Джун Хо прошло три года — и вот наконец в российский прокат один за другим выходят корейские остросюжетные фильмы на любой вкус: хорроры, катастрофы, политические триллеры — глаза разбегаются. Повод для переориентации кинорынка, конечно, трагический, и есть в этом некий мрачный символизм: в корейской истории особенно много поучительных и актуальных сюжетов. Впрочем, судите сами: мы подготовили для вас список из шести с половиной новейших фильмов, большинство из которых доступны в кинотеатрах, онлайновых или физических.


«Не слышу зла» (2021)
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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Кён Ми (Чин Ги Джу) работает в техподдержке для слабослышащих клиентов и с окружающими изъясняется жестовым языком или при помощи заметок в смартфоне. Может еще читать по губам, но предпочитает игнорировать болтовню и подколки коллег, а также сальности особых клиентов, теряющих берега от смеси алкоголя, корпоративных ухаживаний и чувства безнаказанности рядом с девушкой, которая их не слышит. У Кён-ми и ее трудолюбивой слабослышащей матери (Киль Хэ Ён) есть мечта — отправиться на остров Чеджу, и больше им, кажется, никто не нужен. Со Чон (Ким Хе Юн) после смерти родителей воспитывал старший брат Джон Так (Пак Хун). Консервативный патрульный, он опасается, что сестру изнасилуют, стоит ей выйти в короткой — правда, длиннее его шорт — юбке. И требует, чтобы она вернулась со свидания вслепую до десяти вечера. Мало ли что: район неспокойный. Судьбы двух семейств, не привыкших доверять окружающим, этой ночью пересекутся. Со Чон, Кён Ми и ее мама станут мишенями маньяка (Ви Ха Джун из «Игры в кальмара»), который любит играть с жертвами и наслаждаться их ужасом.

В оригинале фильм называется прозаично — «Полночь», — и это объясняет тональность ночного кошмара, свойственную довольно убедительному дебюту Квон О Сына. Со Чон действительно ждут на темной улице неприятности — правда, не сексуализированное насилие и не из-за юбки. Кён Ми и ее мать, привыкшие безропотно (буквально) вкалывать, оказываются в ситуации, где одинаково бесполезны надежда на социальные структуры и навык избегания конфликтов. До Щик, как зовут серийного убийцу, топорно, но безотказно манипулирует наблюдающими: будь то Кён Ми, чье внимание привлекает белая туфля в неоновой подворотне, или полицейские, встающие на сторону того, кто более связно излагает ситуацию. Даже для равнодушной толпы в центре города он сплевывает негромкие отговорки, обращаясь к жертвам «мама» или «сестра». Его оружие — не только топор или нож, но и бритва Оккама: простое объяснение — наиболее действенно. Чрезвычайная ситуация требует немедленного разрешения, чтобы вернуть все в русло комфортного рационализма. И как тут не поверить опрятному незнакомцу, извиняющемуся за перевозбудившуюся родню. Всякое же может быть.

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«Акула: Начало» (2021)
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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Чха У Соль (Ким Мин Сок) — тихий корейский старшеклассник из небогатой семьи, привыкший полагаться только на упертость и прилежность. В старой школе его избивали сверстники, в новой вроде поспокойнее, но тут появляется новенький — боксер Пэ Сон Чхан (Чон Вон Чхан). Тот решает сходу навести свои порядки и так увлекается, что лишается глаза: излупцованный Чха берет для самообороны ручку, а Пэ подносит ее к зрачку, демонстрируя, что ему сам черт не брат. Как итог: тихоня — в колонии для подростков, задира — на свободе с пламенным желанием отомстить. Правда, У Соль не единственный, кого посадили за отпор отморозкам: здесь же находится самый молодой чемпион по боям без правил в полусреднем весе Чон До Хён (снова Ви Ха Джун). Не сразу, но он соглашается тренировать вечно битого юношу.

«Акула: Начало» — экранизация одноименного корейского вебтуна (онлайн-комикса), выходившего с 2016-го по 2021-й; в планах уже продолжение с подзаголовком «Шторм», где Чха, очевидно, столкнется с хищниками покрупнее хулиганов, не знающих, как себя еще применить. Фильм совмещает эффектные и сравнительно реалистичные драки с острейшими темами: насилие в школе и неприкаянность подростков актуальны всегда. Впрочем, куда важнее, что мораль «Акулы» не сводится к «добру с кулаками» и «постоять за себя»: пока Пэ Сон Чхан злится на весь мир и плывет по течению, становясь шестеркой ганпхэ (корейская мафия), Чха У Соль преодолевает обстоятельства и себя, вдохновляя окружающих забыть о драках и жить сообща.

Читать «Приоритет чудо-яйца» — аниме про абьюз в школе

«Чрезвычайная ситуация» (2022)
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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Из аэропорта Сеула готовится вылететь переполненный лайнер: люди торопятся на Гавайи по делам или с целью отдыха. Среди них — одинокая супруга полицейского-трудоголика Ку Ин Хо (Сон Кан Хо) и нервный отец-одиночка Пак Джэ Хёк (Ли Бён Хон), чьей дочери перемена климата предписана врачом. Есть, разумеется, нюанс: билет купил и Рю Джин Сок (Им Щи Ван) — пугающе блаженный мужчин, спрашивавший на стойке авиакомпании, какое направление пользуется наибольшим спросом. Интересовался, конечно, не просто так: его цель — убить всех, кто оказался на борту.

«Чрезвычайная ситуация» Хан Джэ Рима — восьмая в списке самых прибыльных южнокорейских картин 2022-го. Задним числом может показаться, что успех картины хладнокровно рассчитан: триллер в замкнутом пространстве салона сопровождается детективной линией на земле (скажем так, речь о смертельное вирусе!), угроза жизням сотни пассажиров раскрашивается парой семейных драм, без которых сложно представить фильм-катастрофу. Как иначе подключить к глобальному катаклизму, если не развернуть на его фоне личную историю. Вокруг — паникующие пассажиры разных возрастов и профессий (первым гибнет пассажир бизнес-класса!), на земле — суетливые полицейские, бессердечные корпорации, напуганные политики Кореи (а также Японии и США). Это уже выход в стратосферу политического и социального — ведь рано или поздно обществу в воздухе и на суше придется решить проблему вагонетки: стоит ли рисковать населением страны, позволив жить пассажирам чумного самолета?

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«Решение уйти» (2022)
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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Детектив Пак Хэ Джун (Пак Хэ Иль) страдает от бессонницы, тоскует по сигаретам и видится с заботливой женой Ан Джон Ан (Ли Джон Хён) только на выходных: он ищет убийц в Пусане, она — работает на АЭС в маленьком приморском городке Ипо. На службе тоже все непросто: то ли от недосыпа, то ли из вредности Пак постоянно ошибается в выборе подозреваемых — и вот новое дело. Офицер миграционной службы Ки До Су сорвался с горы во время еженедельного восхождения. Главная подозреваемая — его жена Су Ре (Тан Вэй), у которой железное алиби, но туманное прошлое. Дочь генерала, сражавшегося в 1930-е за независимость Кореи, приехала в страну нелегально и стала супругой того, кто закрыл на это глаза. Пак Хэ Джун начинает всматриваться в это дело — и тонет в нем, проникаясь симпатией к Су Ре, чей корейский грубовато поэтичен, а внутренняя боль, кажется, резонирует с его.

Новый фильм Пак Чхан УкаОлдбой», «Служанка») заигрывает с роковыми тенями нуара, хичкоковским мороком «Головокружения» и густым томлением «Любовного настроения». Завораживающий детектив, где настоящее, прошлое и желаемое порой оказываются в одной комнате, а разница языков и культур заставляет иначе взглянуть на рутину, получил приз за режиссуру в Каннах и закрыл десятку самых кассовых корейских фильмов прошлого года. В тех узорах, что начертили Пак с постоянной соавторкой Чон Со Гён и оператором Ким Джи ЁномГоречь и сладость»), слишком много противопоставлений — горы и море, мужчина и женщина, Китай и Корея, преступление и наказание, — но столько лакун, умолчаний и многозначительных взглядов, что можно рассмотреть и нечто большее, чем черную трагикомедию о невозможности притянуться родственным душам.

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«Помнить» (2022)

Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Хан Пхиль Чу (Ли Сон Мин) и Пак Ин Гю (Нам Джу Хёк) вместе работают во «Фрайдис» — перешучиваются, носят заказы, отзываются на прозвища «Фредди» и «Джейсон» (в честь легенд хоррора). Один — бойкий 80-летний старик, который после сна не всегда понимает, где очутился. Другой — веселый, но тихий юноша, теряющийся в конфликтных ситуациях. Друг о друге они знают не больше, чем о монстрах из «Кошмара на улице Вязов» и «Пятницы 13»: Джейсон и представить не мог, что Фредди, страдающий болезнью Альцгеймера, возьмет на прокат ярко-красный Porsche, выкопает где-то револьвер времен Квантунской армии и отправится по душу тех, чьи имена вытатуированы у него на пальцах. Праведный гнев Хана направлен на коллаборантов времен японской оккупации, которые избежали ответственности и по-прежнему занимают высокие посты.

Несмотря на неподъемный груз исторической травмы, «Помнить» довольно резво движется на протяжении всего двухчасового хронометража. Погони, репризы и хитровыдуманные планы по устранению военных преступников чередуются с драматическими откровениями, эмоциональными флешбэками и минутами раздумья. Поломать голову действительно есть над чем. Например, что остается от человека, если отнять у него имя, память и цель? Вероятно — его поступки. Не масштабные деяния, а краткосрочные прикосновения к ближним, которые и будут помнить — кем ты был на самом деле.

Читать Рецензия на фильм

«Охота» (2022)

Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

1983 год. В США на президента Южной Кореи покушает снайпер из КНДР. Следом срывается операция с перебежчиком в Токио. Внешняя и внутренняя разведка на ушах: лазутчиков ищут под каждым камнем — в том числе в подразделениях друг друга. Вдобавок у глав разведок — Пака Пён Хо (Ли Джон Джэ из «Игры в кальмара») и — Кима Джон До (Чон У Сон из «Хорошего, плохого, долбанутого») соответственно — личные счеты: первого когда-то жестоко проверял на лояльность второй. Кто чужой среди своих, и есть ли вообще свои, каждому предстоит решить самостоятельно.

Режиссерский дебют звезды Ли Джон Джэ с ним в главной роли — пример остросюжетного политического триллера на историческом материале, где каждая локация и дата заряжены болезненными воспоминаниями. Майские восстания в Кванджу 1980-го, два покушения на президента плюс — побег северокорейского пилота к южным соседям. Пока Пак и Ким выясняют, кто из них сильнее повязан с врагами государства (внутренними и внешними), сценарист Чо Сын Хи проводит экскурсию по внутренностям корейского режима, где милитаризм, взятничество и паранойя не идут на пользу ни государству, ни рядовым гражданам. Само путешествие — головокружительное, как гонконгская «Двойная рокировка», переснятая под именем «Отступники», — и это отчасти спойлер. Если, конечно, факт, что история ходит кругами, можно отнести к таковым.

Читать О феномене «Игры в кальмара»

«Чон-И» (2023)

Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

В будущем Землю настигает экологическая катастрофа, уровень воды критически поднимается, и люди перебираются на космические станции, между которыми вскоре вспыхивает гражданская война. Среди героинь нового времени — наемница Чон И (Ким Хён Джу), самоотверженно сражающаяся против Андрианской Республики. Во время миссии, которая могла бы положить конец противостоянию, она получает ранение и впадает в кому. В течение последующих 40 лет корпорация «Кроноид» будет проводить исследования мозга команданте, чтобы разработать идеальный боевой ИИ. Руководит экспериментом ее дочь — Со Хён (Кан Су Ён).

Сай-фай Ён Сан Хо, прославившегося «Поездом в Пусан», а для Netflix уже снявшего «Телекинез» и мини-сериал «Зов ада». Новый проект для стриминга звезд с неба не хватает: это уверенная семейная (мело)драма — с научно-фантастическим дизайном и парой-тройкой эффектных потасовок — о праве человека на личность и жизнь. Пока двойники Чон И раз за разом пытаются пройти неудавшуюся миссию, люди из «Кроноида» гадают, что же ей помешало — и как еще можно использовать легендарную воительницу в неизбежное мирное время. Если в основной сюжетной линии «Чон-И» воспевается человеческая привязанность (женщина не любит воевать — ей нужны деньги на лечение дочери), то на обочине рассматриваются практичные вопросы. Как корпорации будут переселять сознание в андроидов. Какие у последних будут социальные гарантии. И насколько жутко, когда «авторское право» на уникальность личности оказывается не по карману — то есть может быть использована для линейки как боевых андроидов, так и секс-игрушек. Напоследок Ён Сан Хо проговаривает чуждую капитализму (и иногда гуманизму) мысль: «То, что страшно потерять, — надо потерять». Особый драматизм этому трюизму добавляет факт, что проникновенно сыгравшая взрослую дочь Кан Су Ён, «первая международная кинозвезда» из Южной Кореи, скончалась в прошлом году от кровоизлияния в мозг.

Читать Пять новейших фильмов об искусственном интеллекте

«Возвращение в Сеул» (2022)

Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Бонус: фильм о Корее французского режиссера камбоджийского происхождения Дэви Шу, который вырос в Европе, а за основу сценария взял историю подруги. Выросшая во Франции 25-летняя Фредди (Пак Чи-мин) впервые приезжает на родину в Южную Корею. Вышло случайно, но раз карта легла — девушка решает посмотреть страну и может даже встретиться с биологическими родителями. Процесс оказывается мучительным, затягивающим и долгим — как в свое время корейским родителям было непросто отдавать детей в приемные семьи, спасая их от ужасов войны. Шу и оператор Тома Фавель («Два Реми, два») фокусируются на лицах — выразительных, отстраненных, покрывающихся эмоциями и шрамами, провоцирующими смотрящих на собственные приключения. По вчитыванию эмоций и историй, скрывающихся за мимолетными, соджукоровскими (как у Хон Сан Су) беседами, неистовыми плясками и просто молчанием в открыточной рамке пейзажа. Корейская война замерла после заключения перемирия, но ее следы глубоко отпечатались в земле, политике и судьбах людей, которым и без травм прошлого тяжело ответить «Кто я?».

Читать Рецензия на фильм

Алексей Филиппов
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   21.05.2023 - 20:50
блин в корейских фильмах есть конечно свой потрясающий и неповторимый шарм. они прям совсем другие, это поразительно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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