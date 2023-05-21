Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными

Со времен оглушительного успеха «Паразитов» Пон Джун Хо прошло три года — и вот наконец в российский прокат один за другим выходят корейские остросюжетные фильмы на любой вкус: хорроры, катастрофы, политические триллеры — глаза разбегаются. Повод для переориентации кинорынка, конечно, трагический, и есть в этом некий мрачный символизм: в корейской истории особенно много поучительных и актуальных сюжетов. Впрочем, судите сами: мы подготовили для вас список из шести с половиной новейших фильмов, большинство из которых доступны в кинотеатрах, онлайновых или физических.
«Не слышу зла» (2021)
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Кён Ми (Чин Ги Джу
) работает в техподдержке для слабослышащих клиентов и с окружающими изъясняется жестовым языком или при помощи заметок в смартфоне. Может еще читать по губам, но предпочитает игнорировать болтовню и подколки коллег, а также сальности особых клиентов, теряющих берега от смеси алкоголя, корпоративных ухаживаний и чувства безнаказанности рядом с девушкой, которая их не слышит. У Кён-ми и ее трудолюбивой слабослышащей матери (Киль Хэ Ён
) есть мечта — отправиться на остров Чеджу, и больше им, кажется, никто не нужен. Со Чон (Ким Хе Юн
) после смерти родителей воспитывал старший брат Джон Так (Пак Хун
). Консервативный патрульный, он опасается, что сестру изнасилуют, стоит ей выйти в короткой — правда, длиннее его шорт — юбке. И требует, чтобы она вернулась со свидания вслепую до десяти вечера. Мало ли что: район неспокойный. Судьбы двух семейств, не привыкших доверять окружающим, этой ночью пересекутся. Со Чон, Кён Ми и ее мама станут мишенями маньяка (Ви Ха Джун
из «Игры в кальмара
»), который любит играть с жертвами и наслаждаться их ужасом.
В оригинале фильм называется прозаично — «Полночь», — и это объясняет тональность ночного кошмара, свойственную довольно убедительному дебюту Квон О Сына
. Со Чон действительно ждут на темной улице неприятности — правда, не сексуализированное насилие и не из-за юбки. Кён Ми и ее мать, привыкшие безропотно (буквально) вкалывать, оказываются в ситуации, где одинаково бесполезны надежда на социальные структуры и навык избегания конфликтов. До Щик, как зовут серийного убийцу, топорно, но безотказно манипулирует наблюдающими: будь то Кён Ми, чье внимание привлекает белая туфля в неоновой подворотне, или полицейские, встающие на сторону того, кто более связно излагает ситуацию. Даже для равнодушной толпы в центре города он сплевывает негромкие отговорки, обращаясь к жертвам «мама» или «сестра». Его оружие — не только топор или нож, но и бритва Оккама: простое объяснение — наиболее действенно. Чрезвычайная ситуация требует немедленного разрешения, чтобы вернуть все в русло комфортного рационализма. И как тут не поверить опрятному незнакомцу, извиняющемуся за перевозбудившуюся родню. Всякое же может быть.
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«Акула: Начало» (2021)
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Чха У Соль (Ким Мин Сок
) — тихий корейский старшеклассник из небогатой семьи, привыкший полагаться только на упертость и прилежность. В старой школе его избивали сверстники, в новой вроде поспокойнее, но тут появляется новенький — боксер Пэ Сон Чхан (Чон Вон Чхан
). Тот решает сходу навести свои порядки и так увлекается, что лишается глаза: излупцованный Чха берет для самообороны ручку, а Пэ подносит ее к зрачку, демонстрируя, что ему сам черт не брат. Как итог: тихоня — в колонии для подростков, задира — на свободе с пламенным желанием отомстить. Правда, У Соль не единственный, кого посадили за отпор отморозкам: здесь же находится самый молодой чемпион по боям без правил в полусреднем весе Чон До Хён (снова Ви Ха Джун). Не сразу, но он соглашается тренировать вечно битого юношу.
«Акула: Начало» — экранизация одноименного корейского вебтуна (онлайн-комикса), выходившего с 2016-го по 2021-й; в планах уже продолжение с подзаголовком «Шторм», где Чха, очевидно, столкнется с хищниками покрупнее хулиганов, не знающих, как себя еще применить. Фильм совмещает эффектные и сравнительно реалистичные драки с острейшими темами: насилие в школе и неприкаянность подростков актуальны всегда. Впрочем, куда важнее, что мораль «Акулы» не сводится к «добру с кулаками» и «постоять за себя»: пока Пэ Сон Чхан злится на весь мир и плывет по течению, становясь шестеркой ганпхэ (корейская мафия), Чха У Соль преодолевает обстоятельства и себя, вдохновляя окружающих забыть о драках и жить сообща.
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«Приоритет чудо-яйца» — аниме про абьюз в школе
«Чрезвычайная ситуация» (2022)
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Из аэропорта Сеула готовится вылететь переполненный лайнер: люди торопятся на Гавайи по делам или с целью отдыха. Среди них — одинокая супруга полицейского-трудоголика Ку Ин Хо (Сон Кан Хо
) и нервный отец-одиночка Пак Джэ Хёк (Ли Бён Хон
), чьей дочери перемена климата предписана врачом. Есть, разумеется, нюанс: билет купил и Рю Джин Сок (Им Щи Ван
) — пугающе блаженный мужчин, спрашивавший на стойке авиакомпании, какое направление пользуется наибольшим спросом. Интересовался, конечно, не просто так: его цель — убить всех, кто оказался на борту.
«Чрезвычайная ситуация» Хан Джэ Рима
— восьмая в списке самых прибыльных южнокорейских картин 2022-го. Задним числом может показаться, что успех картины хладнокровно рассчитан: триллер в замкнутом пространстве салона сопровождается детективной линией на земле (скажем так, речь о смертельное вирусе!), угроза жизням сотни пассажиров раскрашивается парой семейных драм, без которых сложно представить фильм-катастрофу. Как иначе подключить к глобальному катаклизму, если не развернуть на его фоне личную историю. Вокруг — паникующие пассажиры разных возрастов и профессий (первым гибнет пассажир бизнес-класса!), на земле — суетливые полицейские, бессердечные корпорации, напуганные политики Кореи (а также Японии и США). Это уже выход в стратосферу политического и социального — ведь рано или поздно обществу в воздухе и на суше придется решить проблему вагонетки: стоит ли рисковать населением страны, позволив жить пассажирам чумного самолета?
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«Решение уйти» (2022)
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Детектив Пак Хэ Джун (Пак Хэ Иль
) страдает от бессонницы, тоскует по сигаретам и видится с заботливой женой Ан Джон Ан (Ли Джон Хён
) только на выходных: он ищет убийц в Пусане, она — работает на АЭС в маленьком приморском городке Ипо. На службе тоже все непросто: то ли от недосыпа, то ли из вредности Пак постоянно ошибается в выборе подозреваемых — и вот новое дело. Офицер миграционной службы Ки До Су сорвался с горы во время еженедельного восхождения. Главная подозреваемая — его жена Су Ре (Тан Вэй
), у которой железное алиби, но туманное прошлое. Дочь генерала, сражавшегося в 1930-е за независимость Кореи, приехала в страну нелегально и стала супругой того, кто закрыл на это глаза. Пак Хэ Джун начинает всматриваться в это дело — и тонет в нем, проникаясь симпатией к Су Ре, чей корейский грубовато поэтичен, а внутренняя боль, кажется, резонирует с его.
Новый фильм Пак Чхан Ука
(«Олдбой
», «Служанка
») заигрывает с роковыми тенями нуара, хичкоковским мороком «Головокружения
» и густым томлением «Любовного настроения
». Завораживающий детектив, где настоящее, прошлое и желаемое порой оказываются в одной комнате, а разница языков и культур заставляет иначе взглянуть на рутину, получил приз за режиссуру в Каннах и закрыл десятку самых кассовых корейских фильмов прошлого года. В тех узорах, что начертили Пак с постоянной соавторкой Чон Со Гён
и оператором Ким Джи Ёном
(«Горечь и сладость
»), слишком много противопоставлений — горы и море, мужчина и женщина, Китай и Корея, преступление и наказание, — но столько лакун, умолчаний и многозначительных взглядов, что можно рассмотреть и нечто большее, чем черную трагикомедию о невозможности притянуться родственным душам.
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Подробнее о творчестве режиссера
«Помнить» (2022)
Хан Пхиль Чу (Ли Сон Мин
) и Пак Ин Гю (Нам Джу Хёк
) вместе работают во «Фрайдис» — перешучиваются, носят заказы, отзываются на прозвища «Фредди» и «Джейсон» (в честь легенд хоррора). Один — бойкий 80-летний старик, который после сна не всегда понимает, где очутился. Другой — веселый, но тихий юноша, теряющийся в конфликтных ситуациях. Друг о друге они знают не больше, чем о монстрах из «Кошмара на улице Вязов
» и «Пятницы 13
»: Джейсон и представить не мог, что Фредди, страдающий болезнью Альцгеймера, возьмет на прокат ярко-красный Porsche, выкопает где-то револьвер времен Квантунской армии и отправится по душу тех, чьи имена вытатуированы у него на пальцах. Праведный гнев Хана направлен на коллаборантов времен японской оккупации, которые избежали ответственности и по-прежнему занимают высокие посты.
Несмотря на неподъемный груз исторической травмы, «Помнить» довольно резво движется на протяжении всего двухчасового хронометража. Погони, репризы и хитровыдуманные планы по устранению военных преступников чередуются с драматическими откровениями, эмоциональными флешбэками и минутами раздумья. Поломать голову действительно есть над чем. Например, что остается от человека, если отнять у него имя, память и цель? Вероятно — его поступки. Не масштабные деяния, а краткосрочные прикосновения к ближним, которые и будут помнить — кем ты был на самом деле.
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«Охота» (2022)
1983 год. В США на президента Южной Кореи покушает снайпер из КНДР. Следом срывается операция с перебежчиком в Токио. Внешняя и внутренняя разведка на ушах: лазутчиков ищут под каждым камнем — в том числе в подразделениях друг друга. Вдобавок у глав разведок — Пака Пён Хо (Ли Джон Джэ
из «Игры в кальмара») и — Кима Джон До (Чон У Сон
из «Хорошего, плохого, долбанутого
») соответственно — личные счеты: первого когда-то жестоко проверял на лояльность второй. Кто чужой среди своих, и есть ли вообще свои, каждому предстоит решить самостоятельно.
Режиссерский дебют звезды Ли Джон Джэ с ним в главной роли — пример остросюжетного политического триллера на историческом материале, где каждая локация и дата заряжены болезненными воспоминаниями. Майские восстания в Кванджу 1980-го, два покушения на президента плюс — побег северокорейского пилота к южным соседям. Пока Пак и Ким выясняют, кто из них сильнее повязан с врагами государства (внутренними и внешними), сценарист Чо Сын Хи
проводит экскурсию по внутренностям корейского режима, где милитаризм, взятничество и паранойя не идут на пользу ни государству, ни рядовым гражданам. Само путешествие — головокружительное, как гонконгская «Двойная рокировка
», переснятая под именем «Отступники
», — и это отчасти спойлер. Если, конечно, факт, что история ходит кругами, можно отнести к таковым.
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О феномене «Игры в кальмара»
«Чон-И» (2023)
В будущем Землю настигает экологическая катастрофа, уровень воды критически поднимается, и люди перебираются на космические станции, между которыми вскоре вспыхивает гражданская война. Среди героинь нового времени — наемница Чон И (Ким Хён Джу
), самоотверженно сражающаяся против Андрианской Республики. Во время миссии, которая могла бы положить конец противостоянию, она получает ранение и впадает в кому. В течение последующих 40 лет корпорация «Кроноид» будет проводить исследования мозга команданте, чтобы разработать идеальный боевой ИИ. Руководит экспериментом ее дочь — Со Хён (Кан Су Ён
).
Сай-фай Ён Сан Хо
, прославившегося «Поездом в Пусан
», а для Netflix уже снявшего «Телекинез
» и мини-сериал «Зов ада
». Новый проект для стриминга звезд с неба не хватает: это уверенная семейная (мело)драма — с научно-фантастическим дизайном и парой-тройкой эффектных потасовок — о праве человека на личность и жизнь. Пока двойники Чон И раз за разом пытаются пройти неудавшуюся миссию, люди из «Кроноида» гадают, что же ей помешало — и как еще можно использовать легендарную воительницу в неизбежное мирное время. Если в основной сюжетной линии «Чон-И» воспевается человеческая привязанность (женщина не любит воевать — ей нужны деньги на лечение дочери), то на обочине рассматриваются практичные вопросы. Как корпорации будут переселять сознание в андроидов. Какие у последних будут социальные гарантии. И насколько жутко, когда «авторское право» на уникальность личности оказывается не по карману — то есть может быть использована для линейки как боевых андроидов, так и секс-игрушек. Напоследок Ён Сан Хо проговаривает чуждую капитализму (и иногда гуманизму) мысль: «То, что страшно потерять, — надо потерять
». Особый драматизм этому трюизму добавляет факт, что проникновенно сыгравшая взрослую дочь Кан Су Ён, «первая международная кинозвезда» из Южной Кореи, скончалась в прошлом году от кровоизлияния в мозг.
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Пять новейших фильмов об искусственном интеллекте
«Возвращение в Сеул» (2022)
Бонус: фильм о Корее французского режиссера камбоджийского происхождения Дэви Шу
, который вырос в Европе, а за основу сценария взял историю подруги. Выросшая во Франции 25-летняя Фредди (Пак Чи-мин
) впервые приезжает на родину в Южную Корею. Вышло случайно, но раз карта легла — девушка решает посмотреть страну и может даже встретиться с биологическими родителями. Процесс оказывается мучительным, затягивающим и долгим — как в свое время корейским родителям было непросто отдавать детей в приемные семьи, спасая их от ужасов войны. Шу и оператор Тома Фавель («Два Реми, два
») фокусируются на лицах — выразительных, отстраненных, покрывающихся эмоциями и шрамами, провоцирующими смотрящих на собственные приключения. По вчитыванию эмоций и историй, скрывающихся за мимолетными, соджукоровскими (как у Хон Сан Су
) беседами, неистовыми плясками и просто молчанием в открыточной рамке пейзажа. Корейская война замерла после заключения перемирия, но ее следы глубоко отпечатались в земле, политике и судьбах людей, которым и без травм прошлого тяжело ответить «Кто я?».
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