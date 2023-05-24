Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров

Обычный день геймера начинается с пробуждения на диване, в геймерском кресле или под столом под песню «Просто работник BioWare», ритмичный хэви-металл Мика Гордона и завораживающие мелодии Акиры Ямаоки. Первым делом — включение приставки, ноутбука либо ПК с крутой начинкой (а может, с «народной» видеокартой GTX 1050). Затем мелкие активности вроде гигиенических процедур, рассматривания себя в зеркале («Ну и урод!») и причесывания. Возвращаемся к экрану, по пути прихватив остывшую пиццу, листаем новости на сайтах оставшихся в живых игровых изданий и смотрим двух белорусов с камерой, лысого с бородой или «Так Остро!». Вдохновившись свежими слухами и анализами грядущих и вышедших игр, открываем инвентарь, а там кот наплакал: парочка монет, ключ странной формы, зеленая трава вместо аптечки да какие-то тряпки вместо доспехов. Еле находим что-то, похожее на майку и джинсы, и обращаем внимание на галстук, висящий на вентиляторе. Прикинув все «за» и «против», оставляем его на месте и спустя десяток поворотов по одинаковым длинным коридорам выбираемся наружу. А там куча неписей с квестами и без, интерактивные собаки и кошки, которых можно погладить (но не всегда), странные прямоугольные дома и яркое солнце на голубом фоне. Быстро выполняем все обязательные задания (покупка еды, вынос мусора, проверка почты) до полного заполнения инвентаря и бегом домой, в обычный мир, где добро побеждает зло, а все проблемы решаются нажатием кнопок на клавиатуре или геймпаде...
Так примерно представляет себе обыватель жизнь геймера: немытого, толстого и токсичного. Однако на самом деле хардкорные игроки, как и все обитатели Земли, абсолютно разные и уникальные в своем роде (к этому выводу можно прийти, например, после просмотра сериала «Гильдия»). И во Всемирный день видеоигр, отмечаемый 24 мая, хочется рассказать о фильмах, где ключевыми персонажами являются люди, не представляющие себя без полного погружения в виртуальные миры. Причем не о тех картинах, что давно на слуху. Многие помнят и любят дилогии «Трон» и «На игре» (вместе с сериалом «Геймеры»), трилогию «Джуманджи», «Пиксели» и «Скотта Пилигрима против всех», не говоря уже про «Главного героя» и «Первому игроку приготовиться». Нет, речь пойдет про работы, которые кто-то мог пропустить в силу возраста или изобилия контента, а между тем они зачастую раскрывают геймерскую суть во всей полноте.
Юные геймеры («Волшебник», 1989 / «Дети шпионов 3D: Игра окончена», 2003)
В конце аркадных 80-х по горячим следам «Человека дождя
» Тодд Холленд
снял семейное кино о мальчике-аутисте Джимми (Люк Эдвардс
), сбежавшем из дома вместе со старшим братом Кори (Фред Сэвидж
) из-за того, что его собирались отдать в психбольницу. По дороге они знакомятся с девочкой Хэйли (Дженни Льюис) — она-то и обнаруживает феноменальные геймерские способности Джимми и предлагает принять участие в чемпионате по видеоиграм. В фильме родню главных героев играют Бо Бриджес
и Кристиан Слейтер
, а в кадре присутствует игровая классика Nintendo и Universal: Castlevania II: Simon's Quest, Contra, Double Dragon, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Rad Racer, Rampage, Super Mario Bros. 2 и 3, Teenage Mutant Ninja Turtles и Zelda II: The Adventure of Link. За это, кстати, в свое время кино очень ругали, а теперь этот «100-минутный рекламный ролик»
стал задокументированной Историей.
В третьей части популярной семейной тетралогии Роберта Родригеса
шпионские дети Кармен (Алекса Вега
) и Джуни (Дэрил Сабара
) погружаются в виртуальный мир игры Game Over, придуманной зловещим Кибергением (Сильвестр Сталлоне
). Здесь вам все игровые атрибуты: ожидание долгожданного релиза, бета-тестеры, прохождение уровней, счетчик жизней и даже влюбленность в виртуального персонажа (в данном случае Деметра в исполнении Кортни Джинс), которая грозит почти каждому геймеру. А уж какая актерская команда здесь собралась: Антонио Бандерас
, Карла Гуджино
, Джордж Клуни
, Билл Пэкстон
, Элайджа Вуд
и другие звезды.
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Народный артист: 16 известных актеров, чаще других снимавшихся с Сильвестром Сталлоне
Геймеры, потерявшие связь с реальностью («Экзистенция», 1999 / «Бен Икс», 2007)
Еще в далеком 1982-м на экраны вышла драма Стивена Хиллиарда Стерна
«Зловещая игра
», где Том Хэнкс
, играя в смахивающую на D&D настолку, потерял личность и стал идентифицировать себя с персонажем. Но то была агитка про пагубность настолок и игровую зависимость, а более продуманные сюжеты появились почти спустя два десятилетия. За месяц до выхода культовой «Матрицы
» в причудливом биопанке Дэвида Кроненберга Дженнифер Джейсон Ли
, Джуд Лоу
, Иэн Холм
, Уиллем Дефо
, Кристофер Экклестон
и Сара Полли
разыграли историю о создательнице органической игровой приставки виртуальной реальности «Экзистенция». Той после нападения приходится вместе со стажером лично проверить под с единственной версией игры, которая оказалась поломанной. В итоге разница между реальностью и вымыслом полностью стирается, и в конце картины Аллегре и Пайклу уже сложно определить, где они находятся. Обладатель «Серебряного медведя» Берлинале и приза «Серебряный экран» на Амстердамском фестивале фантастического кино.
Еще более честный взгляд на жизнь геймера получился у бельгийца Ника Бальтазара
, адаптировавшего для кино свой роман «Ничего — это все, что он говорил». В основе — реальная история про мальчика-аутиста, который покончил с собой из-за буллинга. Название фильма отсылает к фразе на голландском языке (ik) ben niks («(я) ничто»
). Перед нами страдающий синдромом Аспергера Бен (Грег Тиммерманс
), живущий категориями MMORPG-фэнтези ArchLord, закрытого в 2014-м. В школе его гнобят одноклассники, а в игре у него есть хилер Скарлайт в исполнении очаровательной Лауры Верлинден
. Он живет по игровым правилам, изолирует уличный шум при помощи музыки в наушниках (саундтрек радует песнями групп dEUS, Sigur Rós, Praga Khan и Lords of Acid) и снимает обычных людей на камеру, чтобы понять, как вести себя в обществе. Однажды издевательства над Беном снимает сочувствующий одноклассник, и эта запись, в конце концов, переворачивает жизнь многих. Вдобавок Бен, вдохновленный знакомством со Скарлайт в реальности (при этом он с ней так и не заговорил), решается на «самоубийство». После этого герой практически полностью отвлекается от реальности, а девушка становится его невидимым другом. У фильма множество наград, включая три приза Монреальского кинофестиваля.
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Конкурс красоты человеческих внутренностей: гид по творчеству Дэвида Кроненберга
Геймеры, играющие в реальности («Нерв», 2016 / «Пушки Акимбо», 2019)
В наши дни игра все больше покоряет реальное пространство. Помимо страйкбола, квестовых комнат, ролевых игр живого действия и мобилок с дополненной реальностью вроде Pokemon Go, существует также немало блогеров и тик-токеров, которые за донат выполнят любую дичь. Именно на этом и построен попсовый и драйвовый триллер Генри Джуста и Ариеля Шульмана с Эммой Робертс
, Дэйвом Франко
и Эмили Мид
. Старшеклассница с даром фотографа под влиянием подруг соглашается принять участие в онлайн-игре, где выдаются безрассудные задания, проверяющие игроков на прочность и закомплексованность. При выполнении первого безобидного квеста она знакомится с другим участником, и им предлагают составить команду. Оба совершают все более серьезные поступки, и, в конце концов, их действия могут привести к фатальным последствиям. Мораль экранизации одноименного романа Джинн Райан всем очевидна, но хотя бы снято бодро и клипово. Правла, забавно наблюдать за тем, как поступкам героини ужасается ее мама в исполнении Джулиет Льюис
: в 90-е та устраивала еще более зверские игры в качестве Мэллори Нокс из «Прирожденных убийц
» Оливера Стоуна
.
Намного жестче поступил с миром онлайн-игр новозеландец Джейсон Ли Хауден, скрестив в экшн-комедии «Бегущего человека
», «Человека будущего
» и яппи-истории 80-х а-ля «Ночью
» Джона Лэндиса
. В один злосчастный день неприметный разработчик, заядлый казуальщик и тролль Дэниэл Рэдклифф
, страдающий к тому же астмой, решил от скуки «проехаться» по участникам одной жестокой игры, где участники в реальном времени мочат друг друга. На утро его дверь вышибли амбалы во главе с разрисованным тату с головы до ног Недом Деннехи
, припаяли к его рукам пистолеты и наслали на него супермегакиллершу-геймершу в исполнении неподражаемой королевы хорроров Самары Уивинг
, недавно заскочившей в шестой «Крик
». Герой Рэдклиффа, одетый в пижаму и смешные домашние тапочки, наломает кучу дров, перевоплотится из пацифиста в убийцу и ненароком втянет в игру бывшую девушку Наташу Лю Бордиццо
, а финал сурово проедется по клише со спасенной принцессой (но не совсем так, как в платформерах про пресловутого водопроводчика). Картина запоминается броскими фразочками («Бронежилет. И нифига не помогло»
, «Никаких воскрешений или запасных жизней. Я убил гада»
) и массой отсылок к играм и фильмам (в кадре, в частности, мелькают перезапуск DOOM 2016 года и «Рэмбо
»).
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Геймеры, управляющие живым человеком («Геймер», 2009 / «Бета-тест», 2015)
Детище незабвенного дуэта Марка Невелдайна и Брайана Тейлора, ответственного за угарно-ураганную дилогию «Адреналин
», погружает нас в мир недалекого будущего, где геймеры играют в игры с участием живых людей, а не виртуальных ГГ. Если в повседневности каждый может подобрать себе в многопользовательском симуляторе жизни так называемых «актеров», которые воплотят на экране все твои потаенные желания, то в сетевом шутере «Убийцы» ты дистанционно управляешь заключенным, который в случае победы может получить в качестве приза свободу. Вот только победить никому до сих пор не удавалось. Ближе всех к финалу Кэйбл (Джерард Батлер
) благодаря четкому взаимодействию с управляющим им геймером Саймоном (Логан Лерман
). Однако его втягивают в заговор, и Кэйбил, сбежав на свободу, в первую очередь, бросается к жене (Эмбер Валлетта
). Тем временем разработчик-злодей с лицом Декстера
(он же Майкл Си Холл
) задумывает с помощью нанотехнологий, используемых им в «Убийцах», превратить всех в рабов. Боевые сцены получившейся смеси киберпанк-антиутопии, биопанка, антиконсюмеристской сатиры и кровавого боевика построены в стиле deathmatch-режима в классических частях военных шутеров Call of Duty или Battlefield. В кадре — легендарный Кит Дэвид
(капитан Андерсон из трилогии Mass Effect) и игравший одного из супербратьев Марио Джон Легуизамо
, а в момент ожесточенной схватки можно увидеть спокойно идущего человека в деловом костюме с кейсом в руке, в котором с легкостью узнается G-Man из культовой серии игр Half-Life («Где третья "Халва", Габен?»
).
Еще один пример тесного взаимодействия игрока и персонажа спустя шесть лет после работы Невелдайна-Тейлора снял Николас Гини
, позвав на главные роли подзабытых Ману Беннетта
, Лоренца Тэйта
и Линдена Эшби
. Бета-тестер обнаруживает, что все события, которые он проживает в только что доставленной ему версии новой игры, происходят на самом деле, и выясняет, что он руководит действиями живого человека, у которого похитили жену. Лента, как и «Геймер», поднимает важные вопросы, включая проблему массшутинга, превращение людей в суперсолдат и этику использования имплантов, но запоминается, прежде всего, хорошо поставленными поединками и тем, что главный герой, как истинный геймер, давно не выходил на улицу. Что касается графики в якобы новой игре, то она убогая и древняя, времен первой Mafia или третьей части GTA.
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Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как игры повлияли на кино
Геймеры в киберпанке («Нирвана», 1997 / «Авалон», 2001)
Культовый киберпанк итальянца Габриэле Сальватореса
с Кристофером Ламбертом
и Эмманюэль Сенье
рассказывает про геймдизайнера Джимми, вынужденного погрузиться в собственную интеллектуальную игру Nirvana после того, как из-за вируса ее главный герой Соло (Диего Абатантуоно
) обрел сознание и попросил стереть его вместе с окружающим выдуманным миром. Здесь есть все составляющие киберпанка, вошедшие в обиход благодаря «Нейроманту» Уильяма Гибсона: мегакорпорации, киберреальность, дзайбацу, критика общества потребления и примечательный саундтрек, созданный композиторами Мауро Пагани и Федерико Де Робертисом. Костюмы для главных героев создал Джорджо Армани, а съемки прошли в пригороде Милана Портелло, на старом сборочном заводе «Альфа-Ромео». Обладатель наград итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло» за сценарий и звук. Примечательно, что в знаменитой игре Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхэнда в исполнении Киану Ривза
в конце также можно стереть ради спасения жизни ГГ.
Создатель «Призрака в доспехах
» Мамору Осии
известен не только незабываемыми аниме, но и игровыми работами. Одна из них — фантастический триллер, снятый в Польше. Режиссеру хотелось привнести в японское кино новизну, и поэтому он решил обратиться к совершенно отличной от Страны Восходящего солнца культуре. Поначалу были идеи снимать в Ирландии либо Англии, но в конце концов Осии остановил свой выбор на Восточной Европе. Ради аутентичности также пригласили польскую художницу-постановщицу Магдалену Теславску, которая отговорила режиссера использовать старую советскую военную униформу. На роль геймерши Эш, зарабатывающей на жизнь игровыми сессиями в виртуальной военной игре «Авалон», японский мастер лично выбрал во время проб осенью 1999-го Малгожату Форемняк
, остальные образы также воплотили польские актеры. Большинство сцен снято в сепии, и лишь выход на финальный уровень фильма представлен красочно и приближенно к реальности. Картина напичкана цитатами из легенд о короле Артуре, а величественная ария, сочиненная Кэндзи Каваи, пронизывает все действие. И, конечно же, в фильме много игровой атрибутики: от аватара до шлема виртуальной реальности. Обладатель нескольких престижных наград, включая премию Лондонского кинофестиваля научно-фантастических фильмов. Спустя восемь лет Мамору Осии вернулся в Авалон, сняв «Штурмовых девушек».
Геймеры против взбунтовавшихся ИИ («Военные игры», 1983 / «Аркада», 1993)
Мэттью Бродерик
, Элли Шиди
, Джон Вуд
, Дэбни Коулмен
, Джеймс Толкэн
и Майкл Мэдсен
сыграли в одном из первых фильмов, посвященных хакерству и игровым мирам, который снял крепкий ремесленник Джон Бэдэм
. Юный хакер взламывает компьютерную сеть военного командования США, где обнаруживает такие игры, как «крестики-нолики», шашки, шахматы, бридж и покер, а также более экзотические названия: «Воздушные бои», «Военные действия в городских условиях», «Война в пустыне», «Воздушные налёты», «Война на нескольких театрах военных действий», «Война на нескольких театрах военных действий с применением химического и биологического оружия» и «Глобальная термоядерная война». Он выбирает последнюю и по просьбе подруги решает сыграть за русских, тем самым вызвав панику среди военных. Впоследствии потревоженный юным гением новейший компьютер, именующий себя «Джошуа», предлагает завершить начатую игру и, полностью выйдя из-под контроля, планирует устроить Третью мировую. Побеждают же его партией в «крестики-нолики». В наши дни эта картина, удостоенная премии BAFTA за лучший звук, актуальна как никогда. Она также оказала большое влияние на хакерское сообщество и игры. В частности, на фильм есть отсылки во вселенной Fallout и адвенчуре Culpa Innata. Спустя 25 лет Стюарт Гиллард поставил продолжение «Военные игры 2
».
Еще одна классика, посвященная молодым геймерам, которые на сей раз столкнулись не со спятившим военным компьютером, а с взбунтовавшейся игрой, похищающей души игроков. Интригующий фантастический хоррор с Меган Уорд
, Питером Биллингсли
, Сетом Грином
, Норбертом Уайссером
и Джоном Де Лансье
, любившим играть в смертельные игры с командой капитана Пикара в «Звездном пути: Следующем поколении
», создал режиссер Альберт Пьюн
вместе с продюсером Чарльзом Бэндом
и сценаристом Дэвидом Си Гойером
. Несмотря на пиксельную графику жутких виртуальных уровней, фильм увлекает мелодиями Алана Ховарта и Тони Рипаретти
и историей о том, как одна девочка спасает друзей от монстра, похожего на Цербера. При этом чувствуется влияние древнегреческих мифов о реке Стикс, Хароне и других обитателях владений Аида. Финал намекал на продолжение, однако мы его так и не дождались. А жаль.
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Альберт Пьюн, отец киборгов
Геймеры против инфернального зла («Остаться в живых», 2006 / «За вратами», 2016)
Первый фильм ужасов в карьере неплохого хоррормейкера Уилльяма Брента Белла
. Группа молодых геймеров во главе с Джоном Фостером
, Самирой Армстронг
и Фрэнки Мюницем
сталкивается со зловещей видеоигрой, где поверженных участников ждет всамделишная смерть в духе «Пилы
» и «Пункта назначения
» по обе стороны монитора. Далее по ходу событий выясняется, что за смертями стоит сама графиня Элизабет Батори, перебравшаяся из Венгрии в Новый Орлеан, — ее воплотила победительница первого Московского конкурса красоты «Московская красавица» Мария Калинина
. Единственный слэшер в истории компании Disney ценен хотя бы тем, что автора книги о Батори в нем сыграла Элис Криге
, в том же году представшая в образе Кристобеллы в адаптации «Сайлент Хилла
», осуществленной Кристофом Ганом
. А Джимми Симпсон
, исполнивший роль циника-юмориста Финеуса, в будущем погрузится в «Мир Дикого Запада
», построенный по игровым правилам. Графика же в фильме отсылает к таким играм, как Resident Evil, Devil May Cry и ObsCure.
Любопытный полнометражный режиссерский дебют одного из сценаристов «Сверхъестественного
» Джексона Стюарта начинается как драма о давно не видевшихся братьях (Грэм Скиппер и Чейз Уильямсон), решивших продать видеомагазин пропавшего без вести отца (Генри ЛеБланк). Найдя ключ от «святая святых» — отцовского кабинета, — они обнаруживают странную VHS-игру вместе с демонической настолкой и, как в «Джуманджи», решают сыграть партию, позвав за компанию девушку одного из братьев (Бри Грант). С экрана правила им объясняет «королева крика» Барбара Крэмптон
, добавив, что в финале победители смогут найти отца. В итоге окружающие начинают погибать именно так, как это указано в игре, а после исчезновения их тел появляются ключи, с помощью которых можно открыть ворота, появившиеся в подвале. Достаточно мясной и брутальный хоррор, снабженный синти-попом, отдает почести Стюарту Гордону
и Дэвиду Брукнеру, а при просмотре вызывает ассоциации с «Седьмыми вратами ада
» Лучио Фульчи
, «Видеодромом
» Кроненберга и нашумевшим в начале 90-х интерактивным фильмом Night Trap.
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Геймеры — спасители Вселенной («Последний звёздный боец», 1984 / «Игра Эндера», 2013)
В фантастической ленте Ника Касла молодой геймер Алекс (Лэнс Гест
) становится победителем аркады «Звездный боец», после чего его увозит жизнерадостный водитель загадочного автомобиля (Роберт Престон
). Тот оказывается инопланетянином Центаури — вольнонаемным вербовщиком для войны между звездной федерацией Райлан и империей Ко-Дан. Тем временем на Земле остался андроид-двойник Алекса, кое-как ухаживающий за его девушкой Мэгги (Кэтрин Мэри Стюарт
). В кадре также можно увидеть Дана О'Херлихи
и Уила Уитона
. Это первый полнометражный фильм с интенсивным использованием трехмерной компьютерной графики: для создания сложно движущихся и фотореалистичных изображений космических кораблей, планет, боевых сцен и многого другого. Художником картины выступил Рон Кобб, работавший над вселенной «Чужих
», а сама лента послужила основой для книги Алана Дина Фостера, компьютерной игры Star Riders II и мюзикла.
Эйса Баттерфилд
, Харрисон Форд
, Эбигейл Бреслин
, Хейли Стейнфилд
и Бен Кингсли
сыграли в фантастическом экшне Гэвина Худа
, основанном на романе Орсона Скотта Карда, который получил в 80-х сразу две престижные литературные премии — «Небьюла» и «Хьюго». Перед нами история молодого дарования, быстро и без лишних эмоций разбирающегося с кораблями противников в космическом симуляторе, созданном для предотвращения нового инопланетного вторжения, которое человечество уже однажды пережило. Героя муштруют в военной академии, превращая в гениального стратега и солдата, а в финале выясняется, что это не игра, а реальность, и планета инопланетян разрушена взаправду. После этого Эмбер бросается спасти хоть кого-то из них, поскольку понял, что пришельцы не собирались больше нападать на Землю. Визуально лента похожа на знаменитый долгострой Star Citizen, который будучи в состоянии альфа-версии на данный момент уже заработал за счет краудфандинга более $550 миллионов.
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«Игра Эндера»: Просто дети стали старше
P.S. Ну а теперь мне пора возвращаться в лес и форты в горах к своим лесным эльфам, охране дворца и злодею, а то там уже домики деревяные набигают. Тем более, что можно грабить корованы. До встречи в игре Doka 2!
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