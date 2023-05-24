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Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров

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24 мая 2023

Обычный день геймера начинается с пробуждения на диване, в геймерском кресле или под столом под песню «Просто работник BioWare», ритмичный хэви-металл Мика Гордона и завораживающие мелодии Акиры Ямаоки. Первым делом — включение приставки, ноутбука либо ПК с крутой начинкой (а может, с «народной» видеокартой GTX 1050). Затем мелкие активности вроде гигиенических процедур, рассматривания себя в зеркале («Ну и урод!») и причесывания. Возвращаемся к экрану, по пути прихватив остывшую пиццу, листаем новости на сайтах оставшихся в живых игровых изданий и смотрим двух белорусов с камерой, лысого с бородой или «Так Остро!». Вдохновившись свежими слухами и анализами грядущих и вышедших игр, открываем инвентарь, а там кот наплакал: парочка монет, ключ странной формы, зеленая трава вместо аптечки да какие-то тряпки вместо доспехов. Еле находим что-то, похожее на майку и джинсы, и обращаем внимание на галстук, висящий на вентиляторе. Прикинув все «за» и «против», оставляем его на месте и спустя десяток поворотов по одинаковым длинным коридорам выбираемся наружу. А там куча неписей с квестами и без, интерактивные собаки и кошки, которых можно погладить (но не всегда), странные прямоугольные дома и яркое солнце на голубом фоне. Быстро выполняем все обязательные задания (покупка еды, вынос мусора, проверка почты) до полного заполнения инвентаря и бегом домой, в обычный мир, где добро побеждает зло, а все проблемы решаются нажатием кнопок на клавиатуре или геймпаде...

Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров
фото: reddit.com

Так примерно представляет себе обыватель жизнь геймера: немытого, толстого и токсичного. Однако на самом деле хардкорные игроки, как и все обитатели Земли, абсолютно разные и уникальные в своем роде (к этому выводу можно прийти, например, после просмотра сериала «Гильдия»). И во Всемирный день видеоигр, отмечаемый 24 мая, хочется рассказать о фильмах, где ключевыми персонажами являются люди, не представляющие себя без полного погружения в виртуальные миры. Причем не о тех картинах, что давно на слуху. Многие помнят и любят дилогии «Трон» и «На игре» (вместе с сериалом «Геймеры»), трилогию «Джуманджи», «Пиксели» и «Скотта Пилигрима против всех», не говоря уже про «Главного героя» и «Первому игроку приготовиться». Нет, речь пойдет про работы, которые кто-то мог пропустить в силу возраста или изобилия контента, а между тем они зачастую раскрывают геймерскую суть во всей полноте.



Юные геймеры («Волшебник», 1989 / «Дети шпионов 3D: Игра окончена», 2003)



В конце аркадных 80-х по горячим следам «Человека дождя» Тодд Холленд снял семейное кино о мальчике-аутисте Джимми (Люк Эдвардс), сбежавшем из дома вместе со старшим братом Кори (Фред Сэвидж) из-за того, что его собирались отдать в психбольницу. По дороге они знакомятся с девочкой Хэйли (Дженни Льюис) — она-то и обнаруживает феноменальные геймерские способности Джимми и предлагает принять участие в чемпионате по видеоиграм. В фильме родню главных героев играют Бо Бриджес и Кристиан Слейтер, а в кадре присутствует игровая классика Nintendo и Universal: Castlevania II: Simon's Quest, Contra, Double Dragon, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Rad Racer, Rampage, Super Mario Bros. 2 и 3, Teenage Mutant Ninja Turtles и Zelda II: The Adventure of Link. За это, кстати, в свое время кино очень ругали, а теперь этот «100-минутный рекламный ролик» стал задокументированной Историей.



В третьей части популярной семейной тетралогии Роберта Родригеса шпионские дети Кармен (Алекса Вега) и Джуни (Дэрил Сабара) погружаются в виртуальный мир игры Game Over, придуманной зловещим Кибергением (Сильвестр Сталлоне). Здесь вам все игровые атрибуты: ожидание долгожданного релиза, бета-тестеры, прохождение уровней, счетчик жизней и даже влюбленность в виртуального персонажа (в данном случае Деметра в исполнении Кортни Джинс), которая грозит почти каждому геймеру. А уж какая актерская команда здесь собралась: Антонио Бандерас, Карла Гуджино, Джордж Клуни, Билл Пэкстон, Элайджа Вуд и другие звезды.

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Геймеры, потерявшие связь с реальностью («Экзистенция», 1999 / «Бен Икс», 2007)



Еще в далеком 1982-м на экраны вышла драма Стивена Хиллиарда Стерна «Зловещая игра», где Том Хэнкс, играя в смахивающую на D&D настолку, потерял личность и стал идентифицировать себя с персонажем. Но то была агитка про пагубность настолок и игровую зависимость, а более продуманные сюжеты появились почти спустя два десятилетия. За месяц до выхода культовой «Матрицы» в причудливом биопанке Дэвида Кроненберга Дженнифер Джейсон Ли, Джуд Лоу, Иэн Холм, Уиллем Дефо, Кристофер Экклестон и Сара Полли разыграли историю о создательнице органической игровой приставки виртуальной реальности «Экзистенция». Той после нападения приходится вместе со стажером лично проверить под с единственной версией игры, которая оказалась поломанной. В итоге разница между реальностью и вымыслом полностью стирается, и в конце картины Аллегре и Пайклу уже сложно определить, где они находятся. Обладатель «Серебряного медведя» Берлинале и приза «Серебряный экран» на Амстердамском фестивале фантастического кино.



Еще более честный взгляд на жизнь геймера получился у бельгийца Ника Бальтазара, адаптировавшего для кино свой роман «Ничего — это все, что он говорил». В основе — реальная история про мальчика-аутиста, который покончил с собой из-за буллинга. Название фильма отсылает к фразе на голландском языке (ik) ben niks («(я) ничто»). Перед нами страдающий синдромом Аспергера Бен (Грег Тиммерманс), живущий категориями MMORPG-фэнтези ArchLord, закрытого в 2014-м. В школе его гнобят одноклассники, а в игре у него есть хилер Скарлайт в исполнении очаровательной Лауры Верлинден. Он живет по игровым правилам, изолирует уличный шум при помощи музыки в наушниках (саундтрек радует песнями групп dEUS, Sigur Rós, Praga Khan и Lords of Acid) и снимает обычных людей на камеру, чтобы понять, как вести себя в обществе. Однажды издевательства над Беном снимает сочувствующий одноклассник, и эта запись, в конце концов, переворачивает жизнь многих. Вдобавок Бен, вдохновленный знакомством со Скарлайт в реальности (при этом он с ней так и не заговорил), решается на «самоубийство». После этого герой практически полностью отвлекается от реальности, а девушка становится его невидимым другом. У фильма множество наград, включая три приза Монреальского кинофестиваля.

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Геймеры, играющие в реальности («Нерв», 2016 / «Пушки Акимбо», 2019)



В наши дни игра все больше покоряет реальное пространство. Помимо страйкбола, квестовых комнат, ролевых игр живого действия и мобилок с дополненной реальностью вроде Pokemon Go, существует также немало блогеров и тик-токеров, которые за донат выполнят любую дичь. Именно на этом и построен попсовый и драйвовый триллер Генри Джуста и Ариеля Шульмана с Эммой Робертс, Дэйвом Франко и Эмили Мид. Старшеклассница с даром фотографа под влиянием подруг соглашается принять участие в онлайн-игре, где выдаются безрассудные задания, проверяющие игроков на прочность и закомплексованность. При выполнении первого безобидного квеста она знакомится с другим участником, и им предлагают составить команду. Оба совершают все более серьезные поступки, и, в конце концов, их действия могут привести к фатальным последствиям. Мораль экранизации одноименного романа Джинн Райан всем очевидна, но хотя бы снято бодро и клипово. Правла, забавно наблюдать за тем, как поступкам героини ужасается ее мама в исполнении Джулиет Льюис: в 90-е та устраивала еще более зверские игры в качестве Мэллори Нокс из «Прирожденных убийц» Оливера Стоуна.



Намного жестче поступил с миром онлайн-игр новозеландец Джейсон Ли Хауден, скрестив в экшн-комедии «Бегущего человека», «Человека будущего» и яппи-истории 80-х а-ля «Ночью» Джона Лэндиса. В один злосчастный день неприметный разработчик, заядлый казуальщик и тролль Дэниэл Рэдклифф, страдающий к тому же астмой, решил от скуки «проехаться» по участникам одной жестокой игры, где участники в реальном времени мочат друг друга. На утро его дверь вышибли амбалы во главе с разрисованным тату с головы до ног Недом Деннехи, припаяли к его рукам пистолеты и наслали на него супермегакиллершу-геймершу в исполнении неподражаемой королевы хорроров Самары Уивинг, недавно заскочившей в шестой «Крик». Герой Рэдклиффа, одетый в пижаму и смешные домашние тапочки, наломает кучу дров, перевоплотится из пацифиста в убийцу и ненароком втянет в игру бывшую девушку Наташу Лю Бордиццо, а финал сурово проедется по клише со спасенной принцессой (но не совсем так, как в платформерах про пресловутого водопроводчика). Картина запоминается броскими фразочками («Бронежилет. И нифига не помогло», «Никаких воскрешений или запасных жизней. Я убил гада») и массой отсылок к играм и фильмам (в кадре, в частности, мелькают перезапуск DOOM 2016 года и «Рэмбо»).
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Геймеры, управляющие живым человеком («Геймер», 2009 / «Бета-тест», 2015)



Детище незабвенного дуэта Марка Невелдайна и Брайана Тейлора, ответственного за угарно-ураганную дилогию «Адреналин», погружает нас в мир недалекого будущего, где геймеры играют в игры с участием живых людей, а не виртуальных ГГ. Если в повседневности каждый может подобрать себе в многопользовательском симуляторе жизни так называемых «актеров», которые воплотят на экране все твои потаенные желания, то в сетевом шутере «Убийцы» ты дистанционно управляешь заключенным, который в случае победы может получить в качестве приза свободу. Вот только победить никому до сих пор не удавалось. Ближе всех к финалу Кэйбл (Джерард Батлер) благодаря четкому взаимодействию с управляющим им геймером Саймоном (Логан Лерман). Однако его втягивают в заговор, и Кэйбил, сбежав на свободу, в первую очередь, бросается к жене (Эмбер Валлетта). Тем временем разработчик-злодей с лицом Декстера (он же Майкл Си Холл) задумывает с помощью нанотехнологий, используемых им в «Убийцах», превратить всех в рабов. Боевые сцены получившейся смеси киберпанк-антиутопии, биопанка, антиконсюмеристской сатиры и кровавого боевика построены в стиле deathmatch-режима в классических частях военных шутеров Call of Duty или Battlefield. В кадре — легендарный Кит Дэвид (капитан Андерсон из трилогии Mass Effect) и игравший одного из супербратьев Марио Джон Легуизамо, а в момент ожесточенной схватки можно увидеть спокойно идущего человека в деловом костюме с кейсом в руке, в котором с легкостью узнается G-Man из культовой серии игр Half-Life («Где третья "Халва", Габен?»).



Еще один пример тесного взаимодействия игрока и персонажа спустя шесть лет после работы Невелдайна-Тейлора снял Николас Гини, позвав на главные роли подзабытых Ману Беннетта, Лоренца Тэйта и Линдена Эшби. Бета-тестер обнаруживает, что все события, которые он проживает в только что доставленной ему версии новой игры, происходят на самом деле, и выясняет, что он руководит действиями живого человека, у которого похитили жену. Лента, как и «Геймер», поднимает важные вопросы, включая проблему массшутинга, превращение людей в суперсолдат и этику использования имплантов, но запоминается, прежде всего, хорошо поставленными поединками и тем, что главный герой, как истинный геймер, давно не выходил на улицу. Что касается графики в якобы новой игре, то она убогая и древняя, времен первой Mafia или третьей части GTA.

Читать Быстро бегать, метко стрелять и горячо молиться: как игры повлияли на кино

Геймеры в киберпанке («Нирвана», 1997 / «Авалон», 2001)



Культовый киберпанк итальянца Габриэле Сальватореса с Кристофером Ламбертом и Эмманюэль Сенье рассказывает про геймдизайнера Джимми, вынужденного погрузиться в собственную интеллектуальную игру Nirvana после того, как из-за вируса ее главный герой Соло (Диего Абатантуоно) обрел сознание и попросил стереть его вместе с окружающим выдуманным миром. Здесь есть все составляющие киберпанка, вошедшие в обиход благодаря «Нейроманту» Уильяма Гибсона: мегакорпорации, киберреальность, дзайбацу, критика общества потребления и примечательный саундтрек, созданный композиторами Мауро Пагани и Федерико Де Робертисом. Костюмы для главных героев создал Джорджо Армани, а съемки прошли в пригороде Милана Портелло, на старом сборочном заводе «Альфа-Ромео». Обладатель наград итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло» за сценарий и звук. Примечательно, что в знаменитой игре Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхэнда в исполнении Киану Ривза в конце также можно стереть ради спасения жизни ГГ.



Создатель «Призрака в доспехах» Мамору Осии известен не только незабываемыми аниме, но и игровыми работами. Одна из них — фантастический триллер, снятый в Польше. Режиссеру хотелось привнести в японское кино новизну, и поэтому он решил обратиться к совершенно отличной от Страны Восходящего солнца культуре. Поначалу были идеи снимать в Ирландии либо Англии, но в конце концов Осии остановил свой выбор на Восточной Европе. Ради аутентичности также пригласили польскую художницу-постановщицу Магдалену Теславску, которая отговорила режиссера использовать старую советскую военную униформу. На роль геймерши Эш, зарабатывающей на жизнь игровыми сессиями в виртуальной военной игре «Авалон», японский мастер лично выбрал во время проб осенью 1999-го Малгожату Форемняк, остальные образы также воплотили польские актеры. Большинство сцен снято в сепии, и лишь выход на финальный уровень фильма представлен красочно и приближенно к реальности. Картина напичкана цитатами из легенд о короле Артуре, а величественная ария, сочиненная Кэндзи Каваи, пронизывает все действие. И, конечно же, в фильме много игровой атрибутики: от аватара до шлема виртуальной реальности. Обладатель нескольких престижных наград, включая премию Лондонского кинофестиваля научно-фантастических фильмов. Спустя восемь лет Мамору Осии вернулся в Авалон, сняв «Штурмовых девушек».


Геймеры против взбунтовавшихся ИИ («Военные игры», 1983 / «Аркада», 1993)



Мэттью Бродерик, Элли Шиди, Джон Вуд, Дэбни Коулмен, Джеймс Толкэн и Майкл Мэдсен сыграли в одном из первых фильмов, посвященных хакерству и игровым мирам, который снял крепкий ремесленник Джон Бэдэм. Юный хакер взламывает компьютерную сеть военного командования США, где обнаруживает такие игры, как «крестики-нолики», шашки, шахматы, бридж и покер, а также более экзотические названия: «Воздушные бои», «Военные действия в городских условиях», «Война в пустыне», «Воздушные налёты», «Война на нескольких театрах военных действий», «Война на нескольких театрах военных действий с применением химического и биологического оружия» и «Глобальная термоядерная война». Он выбирает последнюю и по просьбе подруги решает сыграть за русских, тем самым вызвав панику среди военных. Впоследствии потревоженный юным гением новейший компьютер, именующий себя «Джошуа», предлагает завершить начатую игру и, полностью выйдя из-под контроля, планирует устроить Третью мировую. Побеждают же его партией в «крестики-нолики». В наши дни эта картина, удостоенная премии BAFTA за лучший звук, актуальна как никогда. Она также оказала большое влияние на хакерское сообщество и игры. В частности, на фильм есть отсылки во вселенной Fallout и адвенчуре Culpa Innata. Спустя 25 лет Стюарт Гиллард поставил продолжение «Военные игры 2».



Еще одна классика, посвященная молодым геймерам, которые на сей раз столкнулись не со спятившим военным компьютером, а с взбунтовавшейся игрой, похищающей души игроков. Интригующий фантастический хоррор с Меган Уорд, Питером Биллингсли, Сетом Грином, Норбертом Уайссером и Джоном Де Лансье, любившим играть в смертельные игры с командой капитана Пикара в «Звездном пути: Следующем поколении», создал режиссер Альберт Пьюн вместе с продюсером Чарльзом Бэндом и сценаристом Дэвидом Си Гойером. Несмотря на пиксельную графику жутких виртуальных уровней, фильм увлекает мелодиями Алана Ховарта и Тони Рипаретти и историей о том, как одна девочка спасает друзей от монстра, похожего на Цербера. При этом чувствуется влияние древнегреческих мифов о реке Стикс, Хароне и других обитателях владений Аида. Финал намекал на продолжение, однако мы его так и не дождались. А жаль.

Читать Альберт Пьюн, отец киборгов

Геймеры против инфернального зла («Остаться в живых», 2006 / «За вратами», 2016)



Первый фильм ужасов в карьере неплохого хоррормейкера Уилльяма Брента Белла. Группа молодых геймеров во главе с Джоном Фостером, Самирой Армстронг и Фрэнки Мюницем сталкивается со зловещей видеоигрой, где поверженных участников ждет всамделишная смерть в духе «Пилы» и «Пункта назначения» по обе стороны монитора. Далее по ходу событий выясняется, что за смертями стоит сама графиня Элизабет Батори, перебравшаяся из Венгрии в Новый Орлеан, — ее воплотила победительница первого Московского конкурса красоты «Московская красавица» Мария Калинина. Единственный слэшер в истории компании Disney ценен хотя бы тем, что автора книги о Батори в нем сыграла Элис Криге, в том же году представшая в образе Кристобеллы в адаптации «Сайлент Хилла», осуществленной Кристофом Ганом. А Джимми Симпсон, исполнивший роль циника-юмориста Финеуса, в будущем погрузится в «Мир Дикого Запада», построенный по игровым правилам. Графика же в фильме отсылает к таким играм, как Resident Evil, Devil May Cry и ObsCure.



Любопытный полнометражный режиссерский дебют одного из сценаристов «Сверхъестественного» Джексона Стюарта начинается как драма о давно не видевшихся братьях (Грэм Скиппер и Чейз Уильямсон), решивших продать видеомагазин пропавшего без вести отца (Генри ЛеБланк). Найдя ключ от «святая святых» — отцовского кабинета, — они обнаруживают странную VHS-игру вместе с демонической настолкой и, как в «Джуманджи», решают сыграть партию, позвав за компанию девушку одного из братьев (Бри Грант). С экрана правила им объясняет «королева крика» Барбара Крэмптон, добавив, что в финале победители смогут найти отца. В итоге окружающие начинают погибать именно так, как это указано в игре, а после исчезновения их тел появляются ключи, с помощью которых можно открыть ворота, появившиеся в подвале. Достаточно мясной и брутальный хоррор, снабженный синти-попом, отдает почести Стюарту Гордону и Дэвиду Брукнеру, а при просмотре вызывает ассоциации с «Седьмыми вратами ада» Лучио Фульчи, «Видеодромом» Кроненберга и нашумевшим в начале 90-х интерактивным фильмом Night Trap.
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Геймеры — спасители Вселенной («Последний звёздный боец», 1984 / «Игра Эндера», 2013)



В фантастической ленте Ника Касла молодой геймер Алекс (Лэнс Гест) становится победителем аркады «Звездный боец», после чего его увозит жизнерадостный водитель загадочного автомобиля (Роберт Престон). Тот оказывается инопланетянином Центаури — вольнонаемным вербовщиком для войны между звездной федерацией Райлан и империей Ко-Дан. Тем временем на Земле остался андроид-двойник Алекса, кое-как ухаживающий за его девушкой Мэгги (Кэтрин Мэри Стюарт). В кадре также можно увидеть Дана О'Херлихи и Уила Уитона. Это первый полнометражный фильм с интенсивным использованием трехмерной компьютерной графики: для создания сложно движущихся и фотореалистичных изображений космических кораблей, планет, боевых сцен и многого другого. Художником картины выступил Рон Кобб, работавший над вселенной «Чужих», а сама лента послужила основой для книги Алана Дина Фостера, компьютерной игры Star Riders II и мюзикла.



Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Эбигейл Бреслин, Хейли Стейнфилд и Бен Кингсли сыграли в фантастическом экшне Гэвина Худа, основанном на романе Орсона Скотта Карда, который получил в 80-х сразу две престижные литературные премии — «Небьюла» и «Хьюго». Перед нами история молодого дарования, быстро и без лишних эмоций разбирающегося с кораблями противников в космическом симуляторе, созданном для предотвращения нового инопланетного вторжения, которое человечество уже однажды пережило. Героя муштруют в военной академии, превращая в гениального стратега и солдата, а в финале выясняется, что это не игра, а реальность, и планета инопланетян разрушена взаправду. После этого Эмбер бросается спасти хоть кого-то из них, поскольку понял, что пришельцы не собирались больше нападать на Землю. Визуально лента похожа на знаменитый долгострой Star Citizen, который будучи в состоянии альфа-версии на данный момент уже заработал за счет краудфандинга более $550 миллионов.
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Читать рецензию «Игра Эндера»: Просто дети стали старше


P.S. Ну а теперь мне пора возвращаться в лес и форты в горах к своим лесным эльфам, охране дворца и злодею, а то там уже домики деревяные набигают. Тем более, что можно грабить корованы. До встречи в игре Doka 2!

Макс Милиан
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Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров фотографии
Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров фотографии
Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров фотографии
Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров фотографии
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анонс

Кинокарта

Скорбим

Александр Зайцев
22 мая ушёл из жизни актёр Александр Зайцев.
Сергей Чернов
21 мая ушёл из жизни актёр Сергей Чернов.
Рэй Стивенсон
21 мая ушел из жизни актёр Рэй Стивенсон.
Мария Стерникова
20 мая ушла из жизни актриса Мария Стерникова.

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Александр Андриенко
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Андрес Гарсия
Мишель Лонсдаль
Аги Месарош
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
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