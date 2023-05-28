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Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме

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28 мая 2023

Портал Кино-Театр.Ру запустил интерактивный проект «Кинокарта России», на которой будут собраны места съемок популярных фильмов и сериалов, а также знаменательных кинособытий. Поиск знаковых локаций — известная забава кинолюбителей и кинолюбительниц, однако далеко не всегда режиссеры позволяют насладиться уникальным духом местности. А вот японские художники — в манге и аниме — проявляют завидный патриотизм, живописуя не только Токио (ему стоит посвятить отдельный материал), но и маленькие города, где они родились. В этой подборке мы расскажем о нескольких аниме, где реальные места служат фоном для повседневных или даже фантастических сюжетов. Префектуры расположены в алфавитном порядке.


«Форма голоса» (2016)

Город Огаки, префектура Гифу


Фоном для драматической истории юности и школьного буллинга стали парки, мосты и аттракционы Огаки. Разнообразие городского ландшафта — под стать эмоциональным и тематическим перепадам сюжета о Сё Исиде, который в младших классах донимал слабослышащую Сёко Нисимию, а с годами устыдился — и решил извиниться. Полный метр Наоко Ямады и Kyoto AnimationСчастливая звезда», «Исчезновение Харухи Судзумии») очень кинематографична: поэтический монтаж, почти синкаевский фотореализм, выразительный звуковой дизайн способствуют эффекту погружения в подростковые страсти и атмосферу города.

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«Рыбалка для школьниц после занятий» (2020)

Город Асикита, префектура Кумамото


Старшеклассница Хина Цураги вместе с родителями переезжает из Токио в Асикиту, где когда-то родился ее дедушка, а она — только проводила лето. Увлеченная рукоделием девушка неожиданно обнаруживает себя в кружке рыболовов и постепенно вникает в прелести спиннинга и других снастей. Приморский городок Асикита, воспетый мангакой Ясуюки Косакой и аниме студии Doga KoboЗвездное дитя», «Моя девушка не только милая»), населяют всего 16 тысяч человек — и количество жителей плавно снижается (40 лет назад здесь было 27 тысяч). Однако трудно не заметить, с какой любовью и уважением рассказано об этом месте (и такое отношение для японцев не редкость).

Читать Обзор аниме

«Судзумэ, закрывающая двери» (2022)

Город Ничинан, префектура Миядзаки

Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме
фото: «Судзумэ, закрывающая двери»

В новейшем хите Макото Синкая, где с привычной дотошностью выписаны пейзажи и архитектурные массивы, фигурирует не только небольшой приморский городок, списанный с Ничинана, но и Токио, Яватахама, префектура Мияги и многие другие. Например, место, где Судзумэ впервые видит загадочную дверь, списано со станции Бунго-Мори в префектуре Оита. Такой географический разброс легко объяснить не только тем, что Синкай задумал путешествие по всей стране, которое должно вселить надежду во всех её обитателей, но и стремлением девушки вырваться из маленького городка, повидать мир — по обе стороны реального пейзажа. То, что она попутно борется с глобальным потусторонним катаклизмом, — удачный предлог для путешествия.

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«Её заветное желание» (2020)

Город Осака, префектура Осака


В путеводителях Осаку обожают называть «японской Венецией», подчеркивая жизнелюбие местных жителей (гостям города скучать, видимо, не приходится). И хотя события аниме вслед за рассказом Сэйко Танабэ помещены сюда, так как писательница в Осаке родилась, ощущение праздника жизни, который проходит мимо, — тут очень кстати. Ведь 22-летний Цунэо мечтает уехать в Мексику, чтобы увидеть рыбу-клоуна Клариона, а 24-летняя Кумико, прикованная к кресле-каталке, достаточно редко покидает комнату-«аквариум», где ее оберегает от внешнего мира любящая бабушка. Так что Осака в аниме BonesМоя геройская академия», «Моб Психо 100») то сама напоминает океан, то сужается до речушки или даже озерка — под стать настроению героев.

Читать Рецензия на фильм

«Зомбилэнд-Сага» (2018-2021)

Город Карацу, префектура Сага


Остроумный и очаровательный зомби-мюзикл о семи девушках из разных десятилетий (и даже веков). Их возвращает к жизни загадочный шоумен Котаро, чтобы сколотить айдол-группу и вернуть былую славу префектуре Сага, которая переживает не лучшие времена. Свиду легкомысленное аниме студии MAPPAАтака титанов», «Магическая битва»), основанное на манге Мэгуму Сорамити, постепенно рассказывает о том, как менялось японское общество и статус Саги за последние 150 лет.

Читать «Зомбиленд-Сага» и другие классные аниме 2021 года

«Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (2017-2021)

Город Косигая, префектура Сайтама

Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме
фото: «Дракон-горничная госпожи Кобаяси»

Обаятельная фэнтези-повседневность про офисную служащую Кобаяси и ее эксцентричную горничную Тору, прибывшую из мира драконов. Как мангака скрывается под псевдонимом Кул Кёссиндзя, так и город Косигая замаскирован под местечко Оборозука, но читателей и зрителей не проведешь! Так что при желании можно посетить и железнодорожную станцию, и детскую площадку, становившуюся полем битвы могучих драконов, и другие локации, где Тору и ее чешуйчатые собратья потихоньку понимают, кто такие люди, и как (где) они обитают.

Читать 10 аниме для тех, кому нравится «Гарри Поттера»

«Токийские мстители» (2020 — настоящее время)

Город Токио, префектура Токио


Японская столица традиционно привлекает не только туристов и корпорации, но и деятелей творческой сферы: одних сюжетов с прилагательным «токийский» в названии — целый мегаполис. Для затравки возьмем свежайший пример — «Токийских мстителей» от студии Liden FilmsПеснь ночных сов», «Бессонница после школы»), у которых недавно закончился второй сезон. Оригинальная манга Кэна Вакуи посвящена 26-летнему Такэмити Ханагаки, который получает возможность вернуться в 2007-й и исправить ошибки юности, а заодно спасти город и школьную любовь от разгула криминала. Для этого ему приходится вступить в байкерскую банду «Токийская свастика», которая годы спустя станет криминальной империей. Отчасти манга и аниме касается заката босодзоку, который пришолся на середину нулевых, и Кэн Вакуи, по легенде сам состоявший в банде, описывает, как все это происходило, с любовью к городу и молодым сорвиголовам.

Читать Обзор второго сезона
«Рок-тихоня!» (2022)
Район Симокитадзава, город Токио, префектура Токио

Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме
фото: «Рок-тихоня!»

И еще чуть-чуть о столице: не самый примечательный с точки зрения архитектуры и памятников район Китадзава, где расположено много кафе и баров, стал местом паломничества анимешников после премьеры «Рок-тихони!» от студии CloverworksСемья шпиона», «Хоримия»). Нервная музыкальная комедия о гитаристке-затворнице Хитори Гото, которая постепенно выходит в свет благодаря знакомству с рок-группой «Жгут», незаметно воспевает красоты «на районе». Кого-то манит токийская телебашня, а кому-то окажутся по душе и тихие улочки с кучкующимися кафешками.

Читать Обзор аниме
«Пресвятые отроки» (2012-2013)
Город Татикава, префектура Токио

Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме
фото: «Пресвятые отроки»

В 2006 году Хикару Накамура придумала идею на грани скандальности и гениальности: рассказать о невероятных приключениях Иисуса Христа и Будды Шакьямуни в современной Японии. Они берут что-то вроде бессрочного отпуска и снимают каморку в Татикаве, на задворках Токио — так как цены в столицах имеют привычку кусаться. И дальше ничего необычного: друзья покупают товары по акции, читают мангу и смотрят дорамы, посещают баню, где знакомятся с якудза, и всячески познают культуру, где наряду с синтоизмом существует собственное понимание буддизма и христианства, в разное время завезенных китайцами и европейцами соответственно. Обаятельная манга, не стремящаяся оскорбить чьи-либо чувства, с тех пор продолжает выходить, а вот аниме пока ограничивается полным метром и мини-сериалом (OVA) на два эпизода от студии A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Ликорис Рекойл»). Формат зарисовок, в котором показан земной быт Будды и Иисуса, позволяет смотреть и читать про их похождения практически с любого места и в любой последовательности.

Читать Аниме «Ликорис Рекойл» показывает токийский спецрайон Сумида
«Рыбка Поньо на утесе» (2008)
Портовый округ Томоноура, город Фукуяма, префектура Хиросима

Пойди туда — знаю куда: реальные места в аниме
фото: «Рыбка Поньо на утесе»

Трогательная сказка мэтра Хаяо Миядзаки выплескивается на берег не случайного города N, а в портовой части Фукуямы, что в прискорбно известной Хиросиме (правда, не городе, а префектуре). Характерная рутина приморского поселения, привычного к капризам стихии, еще ярче контрастирует с фантастическим миром, вдохновленным, конечно, «Русалочкой», но не только. Впрочем, недопонимание поколений и жгучий интерес юности не сильно отличаются что в Японии, что на дне морском, а значит, общего у живых существ в разных уголках планеты все-таки больше, чем самых броских различий.


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Алексей Филиппов
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   29.05.2023 - 13:03
красивые японские местечки. за годы аниме все главные достопримечательности легли в основу пейзажей для аниме, и не один раз. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   28.05.2023 - 17:02
понятно, что для мультиков будут брать настоящие места, так проще, меньше времени тратится на придумывание не существующих мест. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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