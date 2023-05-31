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«Переводчик» Гая Ричи, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Дыхание» Романа Каримова и еще 12 фильмов июня

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31 мая 2023

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Переводчик» Гая Ричи, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Дыхание» Романа Каримова и еще 12 фильмов июня
фото: кадр из фильма «Король-львёнок»

В начале лета зрителям покажут на большом экране новые работы Гая Ричи, Бориса Хлебникова и Романа Каримова, французскую черную комедию с Ванессой Паради, еще одну историю, связанную с Сальвадором Дали, и фестивальное кино.



«Переводчик» / The Covenant



Гай Ричи снял криминальный экшн-триллер с Джейком Джилленхолом в образе сержанта Джона Кинли, чья служба в Афганистане подходит к концу. В один из последних дней он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед (Дар Салим). Их группа попадает под обстрел, и только раненому Кинли с Ахмедом удается выжить. За ними начинается погоня, и Ахмед, рискуя своей жизнью, помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории. В ленте также заняты Джонни Ли Миллер, Энтони Старр, Александр Людвиг и Эмили Бичем.

Выход в прокат: 1 июня

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«Голова-жестянка»



Экранизация одноименного подросткового бестселлера Серафимы Орловой о 16-летней Жене по прозвищу Жесть. После травмы Женя хромает и винит в этом бывшего лучшего друга. Достается также родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми заново. Главные роли в картине Ивана Капитонова исполняют юные актеры Варвара Володина и Олег Чугунов.

Выход в прокат: 8 июня

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«Киты: Стражи планеты» / Whale Nation



Французская документальная лента Жан-Альбера Льевра, основанная на бестселлере Хиткота Уильямса «Национальный китобойный промысел», погрузит зрителей в бескрайний мир обитателей мирового океана, являющихся неотъемлемой частью экосистемы нашей планеты вот уже более 50 миллионов лет. В оригинальной версии рассказчиком выступил звезда французского кино Жан Дюжарден, в российской — великолепный Сергей Бурунов.

Выход в прокат: 8 июня


«Снегирь»



Сценарий создавался режиссером Борисом Хлебниковым в соавторстве с Наталией Мещаниновой по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Главными героями они сделали двух молодых парней, которые попали на борт рыболовного судна и столкнулись со штормом и трудностями пребывания в закрытом мужском коллективе. В ролях Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и другие.

Выход в прокат: 8 июня

Читать рецензию «Снегирь»: Мы не можем плыть без подвига

«Узлы»



Светлана Мамрешева, Роберт Саральп и Тамара Балкарова сыграли в драме Олега Хамокова, участвовавшей в этом году в программе фестиваля «Дух огня». Это история взрослого дальнобойщика Берда, взявшего в жены семнадцатилетнюю Дину. Они строят самый большой в селе дом. По замыслу Берда, он должен стать символом его превосходства над односельчанами. В круговороте событий супруги не замечают, что дом, который они строили так долго, превратился в неприступную крепость.

Выход в прокат: 8 июня

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«Актриса» / Comme une actrice



Драма с Жюли Гайе, Бенжаменом Биоле и Агатой Боницер про Анну и Антуана — идеальный тандем на сцене и в жизни. После многих лет брака и совместной работы они начинают терять интерес друг к другу. Когда Антуан решает уйти от нее, Анна использует магию перевоплощения, чтобы снова стать молодой и привлекательной.

Выход в прокат: 15 июня


«В ожидании Дали» / Esperando a Dalí



В мае нам показали биографическую драму «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли в титульной роли. А в июне нас ожидает испанская комедия Давида Пужоля про двух братьев (Хосе Гарсия, Иван Массагуэ), устроившихся на кухню в захудалый ресторанчик неподалеку от дома Сальвадора Дали. Ими овладевает дух творчества, свободы и любви, а молва о их кулинарных шедеврах разлетается по всей Европе. Однако для того, чтобы Дали соизволил оказать честь своим визитом, следует превзойти самих себя.

Выход в прокат: 15 июня

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«Король неба» / 长空之王



Китайская экшн-драма про летчиков-испытателей, которые день за днем сражаются со смертью, чтобы не допустить роковых ошибок и получить важные данные. В ролях — Ван Ибо, Цзюнь Ху, Йош Ю и Джоу Дунъюй.

Выход в прокат: 15 июня

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«Король-львёнок» / King



Трогательная история о львенке по кличке Кинг, сбежавшем из клетки при перевозке в аэропорту и спрятавшемся в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают спасти малыша и отправить его в Африку. Они сбегают из дома, находят своего дедушку и вместе отправляются в захватывающее приключение, которое научит их дружить, прощать и общаться друг с другом. Во французско-бельгийском семейном кино Давида Моро сыграли Жерар Дармон, Лу Ламбрешт, Лео Лорлек, Тибо де Монталамбер и Клементина Баэр.

Выход в прокат: 15 июня

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«Не буди во мне киллера» / Les complices



Сесилия Руо сняла французско-бельгийскую черную комедию про беспощадного киллера (Франсуа Дамьен), внезапно потерявшего сознание во время одного из заданий. И теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперед, летит ко всем чертям. Босс и жена в ярости — мужчина должен зарабатывать. На помощь внезапно приходят соседи. Им в колл-центр как раз требуются добрые и отзывчивые люди, способные убедить любого клиента. В картине также заняты Вильям Лебгиль, Лаура Фельпен и Ванесса Паради.

Выход в прокат: 15 июня


«Мальдивы подождут»



Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Михаил Тарабукин, Михаил Полицеймако, Мирослава Карпович, Алина Алексеева и Мария Горбань в комедии Анарио Мамедова про молодую и успешную пару, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. В кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники.

Выход в прокат: 21 июня


«Дыхание»



Драма Романа Каримова о врачах перенесет зрителя в самое начало пандемии covid-19, точнее сказать, в момент, когда люди еще не догадываются, что им предстоит. По сюжету успешный бизнесмен и бывший врач Виктор (Антон Батырев) нелегально возвращается в больницу, чтоб помочь маме, заболевшей коронавирусом. Рискуя жизнью и свободой, пытаясь разобраться, что это такое, он вместе с медицинским коллективом помогает больнице лучше подготовиться к удару пандемии. В фильме также сыграли Ирина Горбачёва, Даниил Воробьёв, Дмитрий Павленко и Вера Шпак.

Выход в прокат: 22 июня


«Копенгагена не существует» / København findes ikke



Ангела Бундалович и Златко Бурич в датском романтическом триллере про красивую молодую пару из Копенгагена. Они живут странной замкнутой жизнью, только вдвоем, только друг для друга. Однажды Ида бесследно исчезает, и лишь спустя три месяца Сандер решается пролить свет на недавние события.

Выход в прокат: 22 июня

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«Турбозавры: Привет, Сирена!»



Третья часть анимационной серии Алексея Котёночкина расскажет о том, как Турбозавры встретили Сирену – веселую пожарную машину из города. С ней они могут спасти не только лес от метеорита, но и огород соседа от надоедливых ворон.

Выход в прокат: 29 июня



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Макс Милиан
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