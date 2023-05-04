«Миссия НЛО»: пять фильмов о встрече людей с инопланетянами

В российский прокат 4 мая выходит приключенческий фантастический фильм шведских режиссеров Олле Толена, Виктора Данелля и Густафа Спеца «Миссия НЛО». Картина, охватывающая период с 1988-го по 1998 год, рассказывает про группу уфологов, расследующих загадочные явления, к которым, по их твердому убеждению, причастны космические пришельцы. Однажды к ним обращается юная правонарушительница Дениза (Инез Даль Торхауг), воспитанница приемной семьи. Девушка убеждена, что ее родной отец (Оскар Тёринге), в 80-е сотрудничавший с лидером уфологов Леннартом (Йеспер Баркселиус), был похищен инопланетянами. Она становится искрой в затухшем костре былого энтузиазма, и команда ученых приступает к расследованию, используя новые данные, добытые героиней. Их поиски и приключения приведут к неожиданным результатам. Кино-Театр.Ру вспоминает еще пять незабываемых фильмов о контакте людей с НЛО и поиске ответов на вопрос о существовании внеземных цивилизаций.
«Близкие контакты третьего вида» (1977)
Классическая фантастическая картина мэтра Стивена Спилберга
повествует о десятках людей, которые после того, как стали свидетелями НЛО, стекаются со всех концов США в городок Муркрофт, чьих жителей эвакуировали под предлогом опасности смертельного заражения. Именно здесь намечается контакт с инопланетянами, и именно сюда добираются потерявшая сына Джиллиан Гуилер (Мелинда Диллон
) и электрик Рой Нери (Ричард Дрейфус
), испугавший своей одержимостью жену Ронни (Тери Гарр
) до такой степени, что она уехала от него вместе с детьми. После их отъезда Рой материализовал свои видения, в результате чего посреди гостиной возникла огромная, до самого потолка гора под названием «Чертова башня» (ее роль исполнила «Башня дьяволов» из Вайоминга) – та самая, которая стоит в точке контакта. В финале нас ожидает знаменитый музыкальный разговор с огромной летающей тарелкой в исполнении маэстро Джона Уильямса
.
Лента примечательна не только масштабностью, психологией людей, контактировавших с НЛО, и скрупулезным подходом к возможности контакта с внеземным разумом, но и тем, что она стала единственной совместной работой двух великих режиссеров — создателя феномена блокбастеров Стивена Спилберга и одного из основателей французской «новой волны» Франсуа Трюффо
, сыгравшего ученого Клода Лакомба, на роль которого ранее рассматривали Лино Вентуру
. Над фильмом также работал выдающийся оператор Вилмош Жигмонд
, до этого отказавшийся снимать «Челюсти
». За визуальные эффекты отвечал Дуглас Трамбалл
, а за дизайн пришельцев — Карло Рамбальди. Консультантом выступил астроном и уфолог Аллен Хайнек, а основой для сюжета послужила его книга The UFO expierence. При бюджете в 19,4 миллионов долларов шедевру удалось заработать 288 млн $. Знаменитый писатель Рэй Брэдбери
в свое время признал «Близкие контакты» лучшей научно-фантастической лентой всех времен.
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«Знаки» (2002)
Мэл Гибсон
, Хоакин Феникс
, Рори Калкин
и Эбигейл Бреслин
в фильме М. Найта Шьямалана
поселились на ферме в глуши, подальше от соблазнов больших городов. Персонаж Гибсона, расставшийся с саном священника после гибели жены, однажды обнаруживает на своем кукурузном поле необычные просеки, которые объединены в гигантский знак, видимый только сверху. Семейство приходит к выводу, что инопланетная цивилизация планирует вторжение на нашу планету, а знаки означают, что именно здесь будут садиться корабли пришельцев.
Шьямалан в свойственной ему манере снял интригующую и пугающую историю о столкновении с неизвестным, насыщенную подсказками-знаками о дальнейших событиях, ожидающих героев дальше по сюжету. Примечательно, что вместо более-менее традиционных серых гуманоидов мы могли увидеть существ, напоминающих Хищника
, главу семейства планировал сыграть Пол Ньюман
или Клинт Иствуд
, одну из ролей предлагали Джонни Деппу
, а Феникс пришел на смену заболевшему Марку Руффало
. На производстве картины отразилась и трагедия 9/11, поскольку съемки проходили осенью 2001 года. Фильм собрал 408 млн $ при бюджете в 72 миллиона долларов.
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«Супер 8» (2011)
Джей Джей Абрамс
снял ностальгический фантастический триллер с Джоэлом Кортни
и Эль Фаннинг
про то, как летом 1979 года несколько друзей из небольшого городка в Огайо снимают фильм на камеру «Супер 8» про нашествие зомби (в кадр попадает компания Romero Chemicals, названная в честь Джорджа Ромеро
) и становятся свидетелями железнодорожной катастрофы. После странных исчезновений и необъяснимых событий, которые происходят в городке, местный шериф пытается раскрыть тайну катастрофы, за которой скрывается нечто внеземное.
Из примечательного стоит вспомнить, что компанией Гейба Ньюэлла Valve был создан короткий сегмент видеоигры, который вышел вместе с Portal 2. В этой «демке» идет рассказ о человеке, выжившем при крушении поезда. Сборы картины с бюджетом в 50 миллионов составили 259 млн $.
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«Прибытие» (2016)
Эми Адамс
, Джереми Реннер
, Форест Уитакер
и Майкл Стулбарг
сыграли в фантастической драме Дени Вильнёва
про НЛО, ставшим известным летающим объектом. По сюжету ученого-лингвиста Луизу Бэнкс военные наняли для того, чтобы она помогла выяснить истинную цель прилетевших на Землю инопланетян. После контакта с пришельцами у героини случаются видения, в которых она расшифровывает их намерения.
Вильнёв вместе с оператором Брэдфордом Янгом
блестяще экранизировал под музыку Йохана Йоханнссона
повесть Теда Чана
«История твоей жизни». На счету картины «Оскар» за лучший звуковой монтаж и хорошие кассовые сборы ($203 млн при бюджете в 47 миллионов).
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«Нет» (2022)
На экране обнищавшее ранчо, принадлежащее потомкам темнокожего жокея, увековеченного Эдвардом Майбриджем в серии хронографических снимков. Полгода назад на ровном месте и в седле погиб глава семейства в исполнении культового Кита Дэвида
(того самого выжившего на пару с Куртом Расселлом
в «Нечто
» Джона Карпентера
). С тех пор его сын наблюдает в небе одно и то же странное облако, но не придает этому значение. А зря. Ведь именно за ним скрывается нечто кровожадное в виде летающей тарелки, отсылающее к биокораблям вроде Жнецов из Mass Effect или средств передвижения зергов из StarCraft.
Джордан Пил
позвал в свой третий любопытный социальный хоррор, посвященный на сей раз жажде наживы, 15 минутам славы и небезызвестной бездне Ницше, звезду собственного дебюта «Прочь
» Дэниела Калую
. Картину снял выдающийся оператор Хойте Ван Хойтема
, а в актерской команде — Кеке Палмер
, Стивен Ян
, Майкл Уинкотт
и Оз Перкинс
, сын Энтони Перкинса
, воплотившего образ Нормана Бейтса в «Психо
» Альфреда Хичкока
. Лента получила «Сатурн» в категории лучший научно-фантастический фильм.
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Фильм «Миссия НЛО» в кинотеатрах с 4 мая.
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