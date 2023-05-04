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«Миссия НЛО»: пять фильмов о встрече людей с инопланетянами

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4 мая 2023

В российский прокат 4 мая выходит приключенческий фантастический фильм шведских режиссеров Олле Толена, Виктора Данелля и Густафа Спеца «Миссия НЛО». Картина, охватывающая период с 1988-го по 1998 год, рассказывает про группу уфологов, расследующих загадочные явления, к которым, по их твердому убеждению, причастны космические пришельцы. Однажды к ним обращается юная правонарушительница Дениза (Инез Даль Торхауг), воспитанница приемной семьи. Девушка убеждена, что ее родной отец (Оскар Тёринге), в 80-е сотрудничавший с лидером уфологов Леннартом (Йеспер Баркселиус), был похищен инопланетянами. Она становится искрой в затухшем костре былого энтузиазма, и команда ученых приступает к расследованию, используя новые данные, добытые героиней. Их поиски и приключения приведут к неожиданным результатам. Кино-Театр.Ру вспоминает еще пять незабываемых фильмов о контакте людей с НЛО и поиске ответов на вопрос о существовании внеземных цивилизаций.




«Близкие контакты третьего вида» (1977)

«Близкие контакты третьего вида»

Классическая фантастическая картина мэтра Стивена Спилберга повествует о десятках людей, которые после того, как стали свидетелями НЛО, стекаются со всех концов США в городок Муркрофт, чьих жителей эвакуировали под предлогом опасности смертельного заражения. Именно здесь намечается контакт с инопланетянами, и именно сюда добираются потерявшая сына Джиллиан Гуилер (Мелинда Диллон) и электрик Рой Нери (Ричард Дрейфус), испугавший своей одержимостью жену Ронни (Тери Гарр) до такой степени, что она уехала от него вместе с детьми. После их отъезда Рой материализовал свои видения, в результате чего посреди гостиной возникла огромная, до самого потолка гора под названием «Чертова башня» (ее роль исполнила «Башня дьяволов» из Вайоминга) – та самая, которая стоит в точке контакта. В финале нас ожидает знаменитый музыкальный разговор с огромной летающей тарелкой в исполнении маэстро Джона Уильямса.

Лента примечательна не только масштабностью, психологией людей, контактировавших с НЛО, и скрупулезным подходом к возможности контакта с внеземным разумом, но и тем, что она стала единственной совместной работой двух великих режиссеров — создателя феномена блокбастеров Стивена Спилберга и одного из основателей французской «новой волны» Франсуа Трюффо, сыгравшего ученого Клода Лакомба, на роль которого ранее рассматривали Лино Вентуру. Над фильмом также работал выдающийся оператор Вилмош Жигмонд, до этого отказавшийся снимать «Челюсти». За визуальные эффекты отвечал Дуглас Трамбалл, а за дизайн пришельцев — Карло Рамбальди. Консультантом выступил астроном и уфолог Аллен Хайнек, а основой для сюжета послужила его книга The UFO expierence. При бюджете в 19,4 миллионов долларов шедевру удалось заработать 288 млн $. Знаменитый писатель Рэй Брэдбери в свое время признал «Близкие контакты» лучшей научно-фантастической лентой всех времен.
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«Знаки» (2002)

«Миссия НЛО»: пять фильмов о встрече людей с инопланетянами

Мэл Гибсон, Хоакин Феникс, Рори Калкин и Эбигейл Бреслин в фильме М. Найта Шьямалана поселились на ферме в глуши, подальше от соблазнов больших городов. Персонаж Гибсона, расставшийся с саном священника после гибели жены, однажды обнаруживает на своем кукурузном поле необычные просеки, которые объединены в гигантский знак, видимый только сверху. Семейство приходит к выводу, что инопланетная цивилизация планирует вторжение на нашу планету, а знаки означают, что именно здесь будут садиться корабли пришельцев.

Шьямалан в свойственной ему манере снял интригующую и пугающую историю о столкновении с неизвестным, насыщенную подсказками-знаками о дальнейших событиях, ожидающих героев дальше по сюжету. Примечательно, что вместо более-менее традиционных серых гуманоидов мы могли увидеть существ, напоминающих Хищника, главу семейства планировал сыграть Пол Ньюман или Клинт Иствуд, одну из ролей предлагали Джонни Деппу, а Феникс пришел на смену заболевшему Марку Руффало. На производстве картины отразилась и трагедия 9/11, поскольку съемки проходили осенью 2001 года. Фильм собрал 408 млн $ при бюджете в 72 миллиона долларов.

Читать интервью М. Найт Шьямалан: «Мне всегда нравилось переносить собственные страхи на экран»


«Супер 8» (2011)

«Миссия НЛО»: пять фильмов о встрече людей с инопланетянами

Джей Джей Абрамс снял ностальгический фантастический триллер с Джоэлом Кортни и Эль Фаннинг про то, как летом 1979 года несколько друзей из небольшого городка в Огайо снимают фильм на камеру «Супер 8» про нашествие зомби (в кадр попадает компания Romero Chemicals, названная в честь Джорджа Ромеро) и становятся свидетелями железнодорожной катастрофы. После странных исчезновений и необъяснимых событий, которые происходят в городке, местный шериф пытается раскрыть тайну катастрофы, за которой скрывается нечто внеземное.

Из примечательного стоит вспомнить, что компанией Гейба Ньюэлла Valve был создан короткий сегмент видеоигры, который вышел вместе с Portal 2. В этой «демке» идет рассказ о человеке, выжившем при крушении поезда. Сборы картины с бюджетом в 50 миллионов составили 259 млн $.

Читать «Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х

«Прибытие» (2016)

«Миссия НЛО»: пять фильмов о встрече людей с инопланетянами

Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер и Майкл Стулбарг сыграли в фантастической драме Дени Вильнёва про НЛО, ставшим известным летающим объектом. По сюжету ученого-лингвиста Луизу Бэнкс военные наняли для того, чтобы она помогла выяснить истинную цель прилетевших на Землю инопланетян. После контакта с пришельцами у героини случаются видения, в которых она расшифровывает их намерения.

Вильнёв вместе с оператором Брэдфордом Янгом блестяще экранизировал под музыку Йохана Йоханнссона повесть Теда Чана «История твоей жизни». На счету картины «Оскар» за лучший звуковой монтаж и хорошие кассовые сборы ($203 млн при бюджете в 47 миллионов).
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«Нет» (2022)

«Миссия НЛО»: пять фильмов о встрече людей с инопланетянами

На экране обнищавшее ранчо, принадлежащее потомкам темнокожего жокея, увековеченного Эдвардом Майбриджем в серии хронографических снимков. Полгода назад на ровном месте и в седле погиб глава семейства в исполнении культового Кита Дэвида (того самого выжившего на пару с Куртом Расселлом в «Нечто» Джона Карпентера). С тех пор его сын наблюдает в небе одно и то же странное облако, но не придает этому значение. А зря. Ведь именно за ним скрывается нечто кровожадное в виде летающей тарелки, отсылающее к биокораблям вроде Жнецов из Mass Effect или средств передвижения зергов из StarCraft.

Джордан Пил позвал в свой третий любопытный социальный хоррор, посвященный на сей раз жажде наживы, 15 минутам славы и небезызвестной бездне Ницше, звезду собственного дебюта «Прочь» Дэниела Калую. Картину снял выдающийся оператор Хойте Ван Хойтема, а в актерской команде — Кеке Палмер, Стивен Ян, Майкл Уинкотт и Оз Перкинс, сын Энтони Перкинса, воплотившего образ Нормана Бейтса в «Психо» Альфреда Хичкока. Лента получила «Сатурн» в категории лучший научно-фантастический фильм.

Читать рецензию Что позволено Юпитеру: «Нет» — забористая шарада с плотоядным облаком и критикой человечества

Фильм «Миссия НЛО» в кинотеатрах с 4 мая.


Макс Милиан
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